Обзор A Juggler's Tale. Интерактивная сказка на один вечер...

Не так давно состоялся релиз приключенческой игры A Juggler's Tale, вышедшей сразу на нескольких платформах, включая Windows и консоли. Продукт студии Kaleidoscube, издателем выступила Mixtvision Games. Мы ее полностью прошли на PlayStation 5 и сегодня готовы поделиться впечатлениями.

Главным героем стала артистка Эбби, которую держат в плену в цирке. Ей для выживания приходится выступать и развлекать публику. Сюжет начинается с побега из цирка и именно с этого момента она отправляется на исследования мира.

Перемещение по миру линейное, из точки в точку и по пути решая загадки. Сложность загадок по мере прохождения возрастает, но даже на самых последних разобраться с ними можно без подсказок и гайдов.

Собственно, все эти загадки являются препятствием по пути перемещения. В общий геймплей вписываются гармонично. Они не повторяются и не надоедает. Сами загадки и простое путешествие разбавляется динамичными сценами погонями, заскучать не дает.

Ход прохождения сопровождает диктор. Сделано все это в виде интерактивной сказки с сюжетом, который развивается и рассказывается по мере прохождения. Для тех, кто незнаком с английским языком, придется читать текст. Но, с другой стороны, хороший повод для подростков и взрослых подтянуть знание языка.

Игра неплохо отрисована. Каждый из пяти уровне отличается от предыдущего. Есть внимание к деталям. И в целом сделано все атмосферно. Разницу между графикой в PlayStation 4 и PlayStation 5 незаметно, если только в скорости переключения между сценами.

Игра не может похвастать длительным временем на прохождение. У меня ушло около 2 часов на прохождение всего сюжета и еще примерно час на добивание оставшихся «ачивок». Для трофихантеров заветный платиновый кубок сюда не завезли.

Придраться можно к физике перемещения главного героя, прыгает и цепляется за предметы не очевидно, часто из-за этого приходилось перепроходить участки на карте. В остальном же с управлением сможет разобраться ребенок от 7-8 лет и старше.

На старте игра обойдется в PlayStation Store в 1000 рублей и за эту цену получаем хорошо нарисованную инди-игру на 1-2 вечера без однообразного гринда и стимулирования на внутриигровые транзакции.