Игровые наушники с интересным оформлением. Обзор A4TECH Bloody M595 Renegade

Изучаемая сегодня игровая гарнитура A4TECH Bloody M595 Renegade оснащена 50 мм гибридными динамики с мембраной из углеродного волокна и наномицелия. Она обеспечивает характерный для бренда звук с глубокими басами и четкими верхними частотами, а за звук тут отвечает встроенный чип Cmedia CM6646. Здесь же однонаправленный микрофон, со сниженной передачей внешнего фонового шума.

A4TECH Bloody M595 Renegade

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона с ее изображением и данными по конструктивным особенностям, характеристикам. Комплект включает руководство пользователя.

A4TECH Bloody M595 Renegade

Внешний вид

Оформление этих наушников выполнено в коллаборации Savage Impact. При этом доступна в трех цветах, помимо изучаемой нами Black Midnight, есть в Proxy Boom и Yellow. Плюс в этой же стилистике можно приобрести игровую мышку, под общий сеттинг.

A4TECH Bloody M595 Renegade

До знакомства с этой гарнитурой эти персонажи и сам бренд был незнаком. Изучение доступной информации в сети привело к набору боевых персонажей от художника madkobra. У меня же это четко ассоциируется с Cyberpunk, это же связано с используемыми цветовыми схемами.

A4TECH Bloody M595 Renegade

В целом же такая стилистика отлично подошла для игровой гарнитуры. Отлично смотрится как рисунок на внешней стороне чашки, так и золотистый элемент крепления к оголовью и стежок нитками на самом оголовье.

A4TECH Bloody M595 Renegade

При этом все в порядке и в плане используемых материалов. Они выдерживают скручивание в пределах разумного. Основные элементы тут усилены. Вес 250 граммов.

A4TECH Bloody M595 Renegade

Оголовье широкое, внутри мягкая подкладка. Его длина регулируется с помощью металлических направляющих. Диапазон регулировки позволит подобрать под разный объем головы.

A4TECH Bloody M595 Renegade

Амбушюры с мягкой экокожей и пенным наполнителем внутри. Ткань над динамиком с логотипом Savage Impact и нанесенными пометками по правой и левом сторонам.

A4TECH Bloody M595 Renegade

Микрофон съемный выполнен в виде гибкой ножки с желтой оплеткой и капсюлем на котором предустановлена ветрозащита. Его положение можно регулировать, а при отсутствии необходимости голосовом общении снять.

A4TECH Bloody M595 Renegade

Все органы управления перенесены на пульт управления, размещенный на кабеле. Тут кнопки выключения микрофона, регулировки громкости, переключение режима воспроизведения, сбоку выключение подсветки.

A4TECH Bloody M595 Renegade

В A4TECH Bloody M595 Renegade подсвечивается глаз у нарисованного на чашку персонажа. Оригинально.

Тесты

Для подключения используется интерфейс USB. Длина кабеля 2.3 метра, это расстояния будут с запасом и для подключения к размещенному на столе. Отдельная настройка не требуется, проверили работу с macOS и Windows. На момент тестирования данная модель не сопровождалась поддержкой программного обеспечения, переключение доступных профилей идет через пульт ДУ.

A4TECH Bloody M595 Renegade

За вывод звука тут отвечают 50 мм динамики и как отмечали выше есть встроенный ЦАП, который обеспечит высокое качество звука независимо от уровня используемой звуковой карты в ПК. Тут характерный для игровых наушников профиль с выраженными басами и ровной серединой. Нажатием на кнопку можно активировать режим FPS в котором приглушаются низкие частоты, а на передний план выходят высокие частоты.

A4TECH Bloody M595 Renegade

Форма у них эргономична. Посадка удобная, в них играли в Warhammer 40,000: Space Marine 2, смотрели фильмы и слушали музыку во время работы. За счет полного обхватывания ушей обеспечивается пассивный уровень звукоизоляции. Органы управления при этом находятся в пределах быстрого доступа.

Итоги

A4TECH Bloody M595 Renegade – игровые наушники с высоким качеством звука и привлекательным внешним исполнении. Встроенный ЦАП, ключевые элементы конструкции из металла, пассивная звукоизоляция, запас по длине кабеля и тканевая оплетка, съемный микрофон.
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