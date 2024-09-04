Игровые наушники с интересным оформлением. Обзор A4TECH Bloody M595 Renegade

Изучаемая сегодня игровая гарнитура A4TECH Bloody M595 Renegade оснащена 50 мм гибридными динамики с мембраной из углеродного волокна и наномицелия. Она обеспечивает характерный для бренда звук с глубокими басами и четкими верхними частотами, а за звук тут отвечает встроенный чип Cmedia CM6646. Здесь же однонаправленный микрофон, со сниженной передачей внешнего фонового шума.

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона с ее изображением и данными по конструктивным особенностям, характеристикам. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Оформление этих наушников выполнено в коллаборации Savage Impact. При этом доступна в трех цветах, помимо изучаемой нами Black Midnight, есть в Proxy Boom и Yellow. Плюс в этой же стилистике можно приобрести игровую мышку, под общий сеттинг.

До знакомства с этой гарнитурой эти персонажи и сам бренд был незнаком. Изучение доступной информации в сети привело к набору боевых персонажей от художника madkobra. У меня же это четко ассоциируется с Cyberpunk, это же связано с используемыми цветовыми схемами.

В целом же такая стилистика отлично подошла для игровой гарнитуры. Отлично смотрится как рисунок на внешней стороне чашки, так и золотистый элемент крепления к оголовью и стежок нитками на самом оголовье.

При этом все в порядке и в плане используемых материалов. Они выдерживают скручивание в пределах разумного. Основные элементы тут усилены. Вес 250 граммов.

Оголовье широкое, внутри мягкая подкладка. Его длина регулируется с помощью металлических направляющих. Диапазон регулировки позволит подобрать под разный объем головы.

Амбушюры с мягкой экокожей и пенным наполнителем внутри. Ткань над динамиком с логотипом Savage Impact и нанесенными пометками по правой и левом сторонам.

Микрофон съемный выполнен в виде гибкой ножки с желтой оплеткой и капсюлем на котором предустановлена ветрозащита. Его положение можно регулировать, а при отсутствии необходимости голосовом общении снять.

Все органы управления перенесены на пульт управления, размещенный на кабеле. Тут кнопки выключения микрофона, регулировки громкости, переключение режима воспроизведения, сбоку выключение подсветки.

Тесты

В A4TECH Bloody M595 Renegade подсвечивается глаз у нарисованного на чашку персонажа. Оригинально.Для подключения используется интерфейс USB. Длина кабеля 2.3 метра, это расстояния будут с запасом и для подключения к размещенному на столе. Отдельная настройка не требуется, проверили работу с macOS и Windows. На момент тестирования данная модель не сопровождалась поддержкой программного обеспечения, переключение доступных профилей идет через пульт ДУ.

За вывод звука тут отвечают 50 мм динамики и как отмечали выше есть встроенный ЦАП, который обеспечит высокое качество звука независимо от уровня используемой звуковой карты в ПК. Тут характерный для игровых наушников профиль с выраженными басами и ровной серединой. Нажатием на кнопку можно активировать режим FPS в котором приглушаются низкие частоты, а на передний план выходят высокие частоты.

Итоги

Форма у них эргономична. Посадка удобная, в них играли в Warhammer 40,000: Space Marine 2, смотрели фильмы и слушали музыку во время работы. За счет полного обхватывания ушей обеспечивается пассивный уровень звукоизоляции. Органы управления при этом находятся в пределах быстрого доступа.A4TECH Bloody M595 Renegade – игровые наушники с высоким качеством звука и привлекательным внешним исполнении. Встроенный ЦАП, ключевые элементы конструкции из металла, пассивная звукоизоляция, запас по длине кабеля и тканевая оплетка, съемный микрофон.