Игровые наушники с интересным оформлением. Обзор A4TECH Bloody M595 Renegade

До знакомства с этой гарнитурой эти персонажи и сам бренд был незнаком. Изучение доступной информации в сети привело к набору боевых персонажей от художника madkobra. У меня же это четко ассоциируется с Cyberpunk, это же связано с используемыми цветовыми схемами.
В целом же такая стилистика отлично подошла для игровой гарнитуры. Отлично смотрится как рисунок на внешней стороне чашки, так и золотистый элемент крепления к оголовью и стежок нитками на самом оголовье.
При этом все в порядке и в плане используемых материалов. Они выдерживают скручивание в пределах разумного. Основные элементы тут усилены. Вес 250 граммов.
Оголовье широкое, внутри мягкая подкладка. Его длина регулируется с помощью металлических направляющих. Диапазон регулировки позволит подобрать под разный объем головы.
Амбушюры с мягкой экокожей и пенным наполнителем внутри. Ткань над динамиком с логотипом Savage Impact и нанесенными пометками по правой и левом сторонам.
Микрофон съемный выполнен в виде гибкой ножки с желтой оплеткой и капсюлем на котором предустановлена ветрозащита. Его положение можно регулировать, а при отсутствии необходимости голосовом общении снять.
Все органы управления перенесены на пульт управления, размещенный на кабеле. Тут кнопки выключения микрофона, регулировки громкости, переключение режима воспроизведения, сбоку выключение подсветки.
В A4TECH Bloody M595 Renegade подсвечивается глаз у нарисованного на чашку персонажа. Оригинально.
За вывод звука тут отвечают 50 мм динамики и как отмечали выше есть встроенный ЦАП, который обеспечит высокое качество звука независимо от уровня используемой звуковой карты в ПК. Тут характерный для игровых наушников профиль с выраженными басами и ровной серединой. Нажатием на кнопку можно активировать режим FPS в котором приглушаются низкие частоты, а на передний план выходят высокие частоты.
Форма у них эргономична. Посадка удобная, в них играли в Warhammer 40,000: Space Marine 2, смотрели фильмы и слушали музыку во время работы. За счет полного обхватывания ушей обеспечивается пассивный уровень звукоизоляции. Органы управления при этом находятся в пределах быстрого доступа.