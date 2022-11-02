Обзор A4TECH FX50. Тихая клавиатура для быстрой печати на Mac и Windows

Мы продолжаем изучение актуальной периферии, и сегодня в центре внимания будет бесшумная проводная клавиатура A4TECH FX50, оснащенная низкопрофильными клавишами. Из ее особенностей отмечаются ножничный механизм, противоскользящие накладки, мультимедиа клавиши и совместимость с разными операционными системами.

A4TECH FX50

Приобрести ее можно за 2 тысячи рублей в ключевых российских магазинах и маркетплейсах.

Комплектация

A4TECH FX50

Комплект ее включает руководство пользователя и гарантийный талон. Упакована в коробку из плотного картона с ее изображением и данными по особенностям исполнения.

A4TECH FX50

A4TECH FX50 обзор

Внешний вид

Представлена она в темном и светлом вариантах исполнения. В тестируемом нами варианте используется сочетание серебристой основы и белых переключателей.

A4TECH FX50

Основу корпуса составляет цельная пластик, оформленный визуально металл. Жесткость высокая, отсутствуют проблемы с продавливанием в центральной части при сильном давлении.

A4TECH FX50

В отличие от изученной ранее A4Tech Fstyler FBX51C, это полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Здесь традиционный набор с четырьмя дополнительными клавишами.

A4TECH FX50

Размещены они у A4TECH FX50 в верхнем углу справа. Используются для переключения раскладки между Windows и MacOS, а также запуска калькулятора и мультимедиа плеера.

A4TECH FX50

Дополнительное действие выполняет также ряд F1-F12. С помощью них можно запускать поиск, возвращаться на главный экран, открыть камеру и браузер, управлять громкостью и воспроизведением.

A4TECH FX50

ENTER здесь однорядный, оба SHIFT полноразмерные. Символы на все клавиши нанесены краской. Хорошо читаются в ночное и дневное время.

A4TECH FX50

Основание выполнено из пластика белого цвета. По периметру распределены противоскользящие накладки. Регулировки угла наклона конструктивно не предусмотрено.

A4TECH FX50

Подключается при помощи кабеля. Оплетка у него в цвет корпуса белая. Есть стяжка, позволяющая собрать лишнюю длину.

Тесты

A4TECH FX50

Как и отмечали вначале, A4TECH FX50 поддерживает различные операционные системы, включая мобильные платформы Android и iPadOS. Для корректной работы и выполнения команд, при переходе между Windows и MacOS нужно будет нажать соответствующую кнопку в верхнем углу.

A4TECH FX50

Для работы она не требует установки драйвера. Определялась автоматически. Традиционная раскладка при этом не требует времени на адаптации. У нее удобное исполнение, позволяющее длительно работать без установки дополнительной подставки под запястья, руки при этом не испытывают дискомфорт.

A4TECH FX50

Здесь установлены переключатели ножничного типа. У них короткий ход, составляющий 1.5 мм. Нажимаются бесшумно, быстрая печать с ней незатруднительна. Работать с ней понравилось.

Тест шума A4TECH FX50

Итоги

A4TECH FX50 станет хорошим выбором при поиске клавиатуры для оснащения рабочего места в тех сценариях, когда система используется для печати и выполнения типовых рабочих задач. Традиционный набор клавиш, низкий уровень шума, интерфейсный кабель с тканевой оплеткой, раскладка под Windows и MacOS, стильный внешний вид. Не устроить может отсутствие регулировки угла наклона.
ROCCAT выпустила игровую клавиатуру Vulcan II Mini…
Компания ROCCAT объявила о выпуске новой игровой клавиатуры Vulcan II Mini в компактном форм-факторе 60%.…
Das Keyboard представила механическую клавиатуру MacTigr для…
Компания Das Keyboard представила низкопрофильную механическую клавиатуру MacTigr. Модель была разработан…
Тесты клавиатуры A4Tech Fstyler FBX51C для Mac, iPad и Windo…
Изучаемая сегодня клавиатура A4Tech Fstyler FBX51C нацелена на выполнение рабочих задач, поддерживая как …
Cougar представила компактные клавиатуры PURI MINI и PURI MI…
Компания Cougar представила компактные клавиатуры PURI MINI и PURI MINI RGB в форм-факторе 60%. …
Обзор A4TECH FX50. Тихая клавиатура для быстрой печати на Ma…
Мы продолжаем изучение актуальной периферии, и сегодня в центре внимания будет бесшумная проводная клавиа…
Corsair представила тонкую игровую клавиатуру K100 Air…
Современные геймеры давно привыкли к тому, что их механические клавиатуры занимают море места на рабочем …
Glorious представила цифровой блок GGMK Numpad для клавиатур…
Бренд Glorious представил беспроводную цифровую клавиатуру GGMK Numpad. Несмотря на свой размер, GMMK Num…
Logitech представила MX Keys Combo for Business Gen 2…
Сегодня компания Logitech, которую многие знают по компьютерной периферии весьма высокого качества, офици…
Обзор Razer BlackWidow V3 Tenkeyless (RZ03-03490700-R3R1). Легендарная серия в компактном форматеОбзор Razer BlackWidow V3 Tenkeyless (RZ03-03490700-R3R1). Легендарная серия в компактном формате
Идеи новогодних подарков с эргономичной перифериейИдеи новогодних подарков с эргономичной периферией
Обзор Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed (RZ03-03890700-R3R1). Беспроводная TKL-клавиатураОбзор Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed (RZ03-03890700-R3R1). Беспроводная TKL-клавиатура
Обзор A4TECH FX50. Тихая клавиатура для быстрой печати на Mac и WindowsОбзор A4TECH FX50. Тихая клавиатура для быстрой печати на Mac и Windows
Обзор Marvo KG880 Bigbang G1. Игровая мембранная клавиатураОбзор Marvo KG880 Bigbang G1. Игровая мембранная клавиатура
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor