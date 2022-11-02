Обзор A4TECH FX50. Тихая клавиатура для быстрой печати на Mac и Windows

Приобрести ее можно за 2 тысячи рублей в ключевых российских магазинах и маркетплейсах.
Комплект ее включает руководство пользователя и гарантийный талон. Упакована в коробку из плотного картона с ее изображением и данными по особенностям исполнения.
Основу корпуса составляет цельная пластик, оформленный визуально металл. Жесткость высокая, отсутствуют проблемы с продавливанием в центральной части при сильном давлении.
В отличие от изученной ранее A4Tech Fstyler FBX51C, это полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Здесь традиционный набор с четырьмя дополнительными клавишами.
Размещены они у A4TECH FX50 в верхнем углу справа. Используются для переключения раскладки между Windows и MacOS, а также запуска калькулятора и мультимедиа плеера.
Дополнительное действие выполняет также ряд F1-F12. С помощью них можно запускать поиск, возвращаться на главный экран, открыть камеру и браузер, управлять громкостью и воспроизведением.
ENTER здесь однорядный, оба SHIFT полноразмерные. Символы на все клавиши нанесены краской. Хорошо читаются в ночное и дневное время.
Основание выполнено из пластика белого цвета. По периметру распределены противоскользящие накладки. Регулировки угла наклона конструктивно не предусмотрено.
Подключается при помощи кабеля. Оплетка у него в цвет корпуса белая. Есть стяжка, позволяющая собрать лишнюю длину.
Как и отмечали вначале, A4TECH FX50 поддерживает различные операционные системы, включая мобильные платформы Android и iPadOS. Для корректной работы и выполнения команд, при переходе между Windows и MacOS нужно будет нажать соответствующую кнопку в верхнем углу.
Для работы она не требует установки драйвера. Определялась автоматически. Традиционная раскладка при этом не требует времени на адаптации. У нее удобное исполнение, позволяющее длительно работать без установки дополнительной подставки под запястья, руки при этом не испытывают дискомфорт.
Здесь установлены переключатели ножничного типа. У них короткий ход, составляющий 1.5 мм. Нажимаются бесшумно, быстрая печать с ней незатруднительна. Работать с ней понравилось.