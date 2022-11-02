Обзор A4TECH FX50. Тихая клавиатура для быстрой печати на Mac и Windows

Мы продолжаем изучение актуальной периферии, и сегодня в центре внимания будет бесшумная проводная клавиатура A4TECH FX50, оснащенная низкопрофильными клавишами. Из ее особенностей отмечаются ножничный механизм, противоскользящие накладки, мультимедиа клавиши и совместимость с разными операционными системами.

Комплектация

Приобрести ее можно за 2 тысячи рублей в ключевых российских магазинах и маркетплейсах.

Комплект ее включает руководство пользователя и гарантийный талон. Упакована в коробку из плотного картона с ее изображением и данными по особенностям исполнения.

A4TECH FX50 обзор

Внешний вид

Представлена она в темном и светлом вариантах исполнения. В тестируемом нами варианте используется сочетание серебристой основы и белых переключателей.

Основу корпуса составляет цельная пластик, оформленный визуально металл. Жесткость высокая, отсутствуют проблемы с продавливанием в центральной части при сильном давлении.

В отличие от изученной ранее A4Tech Fstyler FBX51C , это полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Здесь традиционный набор с четырьмя дополнительными клавишами.

Размещены они у A4TECH FX50 в верхнем углу справа. Используются для переключения раскладки между Windows и MacOS, а также запуска калькулятора и мультимедиа плеера.

Дополнительное действие выполняет также ряд F1-F12. С помощью них можно запускать поиск, возвращаться на главный экран, открыть камеру и браузер, управлять громкостью и воспроизведением.

ENTER здесь однорядный, оба SHIFT полноразмерные. Символы на все клавиши нанесены краской. Хорошо читаются в ночное и дневное время.

Основание выполнено из пластика белого цвета. По периметру распределены противоскользящие накладки. Регулировки угла наклона конструктивно не предусмотрено.

Тесты

Подключается при помощи кабеля. Оплетка у него в цвет корпуса белая. Есть стяжка, позволяющая собрать лишнюю длину.

Как и отмечали вначале, A4TECH FX50 поддерживает различные операционные системы, включая мобильные платформы Android и iPadOS. Для корректной работы и выполнения команд, при переходе между Windows и MacOS нужно будет нажать соответствующую кнопку в верхнем углу.

Для работы она не требует установки драйвера. Определялась автоматически. Традиционная раскладка при этом не требует времени на адаптации. У нее удобное исполнение, позволяющее длительно работать без установки дополнительной подставки под запястья, руки при этом не испытывают дискомфорт.

Тест шума A4TECH FX50

Итоги

Здесь установлены переключатели ножничного типа. У них короткий ход, составляющий 1.5 мм. Нажимаются бесшумно, быстрая печать с ней незатруднительна. Работать с ней понравилось.A4TECH FX50 станет хорошим выбором при поиске клавиатуры для оснащения рабочего места в тех сценариях, когда система используется для печати и выполнения типовых рабочих задач. Традиционный набор клавиш, низкий уровень шума, интерфейсный кабель с тканевой оплеткой, раскладка под Windows и MacOS, стильный внешний вид. Не устроить может отсутствие регулировки угла наклона.