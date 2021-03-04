Обзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкой

Тестируемый сегодня корпус ABKONCORE A300 SYNC выполнен в формате Mid-Tower. Относится он к недорогому сегменту, при этом предлагает возможность синхронизации подсветки с остальными компонентами в системе. Также сопровождается одним 120 мм вентилятором с подсветкой.

ABKONCORE A300

Его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 2 990 рублей.

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя, набор винтов и гаек для проведения сборки. Упаковано все в коробку из неокрашенного картона.

ABKONCORE A300

Внешний вид

Основная боковая стенка выполнена из закаленного стекла. Оно не подвержено появлению царапин. Экономить, как конкуренты, и использовать акрил не стали

ABKONCORE A300

Фиксируется при помощи четырех накатанных винтов, расположенных по периметру. Идет с тонированным покрытием.

ABKONCORE A300

Противоположная стенка из металла. Снимается сдвигом. Толщина ее небольшая. Штампованных ручек в тыльной части нет.

ABKONCORE A300

На панели портов ввода/вывода доступны раздельные аудиоразъемы, два USB 2.0 и один USB 3.0. Набор отличный. Также выведены кнопка управления подсветкой, перезагрузки и раздельные аудиоразъемы.

ABKONCORE A300

Большая часть площади верхней стенки у ABKONCORE A300 представляет вентиляционную решетку с посадочными местами под два вентилятора. Эта часть сопровождается съемным противопылевым фильтром.

ABKONCORE A300

Лицевая панель из пластик с текстурным матовым покрытием. Вдоль всей высоты идет канавка с расположенной в ней светодиодной лентой.

ABKONCORE A300

Ее можно полностью снять, получив доступ к монтажным отверстия для фиксации вентиляторов или радиаторов.

ABKONCORE A300

Еще один подсвечиваемый элемент — это вентилятор на задней стенке. Работают эти элементы синхронно. Эффекты и подсветка будет управлять с помощью программного обеспечения материнских плат.

ABKONCORE A300

Компоновка задней панели с нижним расположением блока питания. Заглушки под платы расширения выламываются.

ABKONCORE A300

Стоит на четырех пластиковых ножках. Под блоком питания еще один противопылевой фильтр.

Начинка

ABKONCORE A300

Внутреннее пространство ABKONCORE A300 разделено на две камеры. Границей выступает Г-образная металлическая стенка с окошком в районе блока питания.

ABKONCORE A300

Система в нем собирается на материнских платах до ATX типоразмера. В районе сокета вырез для проведения монтажа системы охлаждения.

ABKONCORE A300

Поддерживаются башенные системы охлаждения высотой до 156 мм. При выборе жидкостной системы охлаждения подойдут решения с радиатором не превышающим 240 мм.

ABKONCORE A300

Ставится этот радиатор только на фронтальную стенку. Дополнить можно будет вентиляторами 120 мм. Защита от пыли есть на верхней стенке, а также под блоком питания.

ABKONCORE A300

По стойке и разделительной стенке распределены окошки для подвода питающих и интерфейсных кабелей. Они идут без резиновых клапанов.

ABKONCORE A300

Под файловую подсистему выделена стойка в районе блока питания для двух жестких дисков типоразмера 3.5 дюйма. Еще два 2.5 дюймовых диска. Возможность демонтажа ее ограничили использованием клепок, вместо винтов. Хотя с учетом текущий трендов с переходом на твердотельные накопители ее удаление освободило место для кабелей.

ABKONCORE A300

Вдоль задней стороны стойки распределены ушки под стяжки. Свободное расстояние до боковой стенки в районе 1 сантиметра.

ABKONCORE A300

Традиционный набор интерфейсных кабелей дополнен линией ARGB, отвечающая за синхронизацию подсветки.

Сборка

ABKONCORE A300

Проводили в ABKONCORE A300 сборку на материнской плате ASUS ROG Strix Z490-E Gaming с процессором Intel Core i5-10600K. Для охлаждения использовалась жидкостная система охлаждения с радиатором 240 мм.

ABKONCORE A300

Ставятся компоненты удобно. Ко всем частям корпуса свободный доступ. Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC. Можно ставить графические ускорители длиной до 365 мм.

ABKONCORE A300

Подсветка смотрится органично. Комплектный вентилятор заметно не шумит.

Итоги по ABKONCORE A300

ABKONCORE A300 позволяет при скромной стоимости собрать систему с высоким уровнем быстродействия, обеспечив отвод тепла от всех компонентах. Стенка из закаленного стекла открывает обзор на установленные компоненты. Хороший набор портов ввода/вывода, комплектный ARGB-вентилятор. Из ограничений отметим наличие защиту от пыли только на верхней стенке и ограничения на количество жестких дисков.
Комментарии и отзывы ABKONCORE A300
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