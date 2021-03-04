Обзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкой

Тестируемый сегодня корпус ABKONCORE A300 SYNC выполнен в формате Mid-Tower. Относится он к недорогому сегменту, при этом предлагает возможность синхронизации подсветки с остальными компонентами в системе. Также сопровождается одним 120 мм вентилятором с подсветкой.

Комплектация

Его продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 2 990 рублей.Комплект включает руководство пользователя, набор винтов и гаек для проведения сборки. Упаковано все в коробку из неокрашенного картона.

Внешний вид

Основная боковая стенка выполнена из закаленного стекла. Оно не подвержено появлению царапин. Экономить, как конкуренты, и использовать акрил не стали

Фиксируется при помощи четырех накатанных винтов, расположенных по периметру. Идет с тонированным покрытием.

Противоположная стенка из металла. Снимается сдвигом. Толщина ее небольшая. Штампованных ручек в тыльной части нет.

На панели портов ввода/вывода доступны раздельные аудиоразъемы, два USB 2.0 и один USB 3.0. Набор отличный. Также выведены кнопка управления подсветкой, перезагрузки и раздельные аудиоразъемы.

Большая часть площади верхней стенки у ABKONCORE A300 представляет вентиляционную решетку с посадочными местами под два вентилятора. Эта часть сопровождается съемным противопылевым фильтром.

Лицевая панель из пластик с текстурным матовым покрытием. Вдоль всей высоты идет канавка с расположенной в ней светодиодной лентой.

Ее можно полностью снять, получив доступ к монтажным отверстия для фиксации вентиляторов или радиаторов.

Еще один подсвечиваемый элемент — это вентилятор на задней стенке. Работают эти элементы синхронно. Эффекты и подсветка будет управлять с помощью программного обеспечения материнских плат.

Компоновка задней панели с нижним расположением блока питания. Заглушки под платы расширения выламываются.

Начинка

Стоит на четырех пластиковых ножках. Под блоком питания еще один противопылевой фильтр.

Внутреннее пространство ABKONCORE A300 разделено на две камеры. Границей выступает Г-образная металлическая стенка с окошком в районе блока питания.

Система в нем собирается на материнских платах до ATX типоразмера. В районе сокета вырез для проведения монтажа системы охлаждения.

Поддерживаются башенные системы охлаждения высотой до 156 мм. При выборе жидкостной системы охлаждения подойдут решения с радиатором не превышающим 240 мм.

Ставится этот радиатор только на фронтальную стенку. Дополнить можно будет вентиляторами 120 мм. Защита от пыли есть на верхней стенке, а также под блоком питания.

По стойке и разделительной стенке распределены окошки для подвода питающих и интерфейсных кабелей. Они идут без резиновых клапанов.

Под файловую подсистему выделена стойка в районе блока питания для двух жестких дисков типоразмера 3.5 дюйма. Еще два 2.5 дюймовых диска. Возможность демонтажа ее ограничили использованием клепок, вместо винтов. Хотя с учетом текущий трендов с переходом на твердотельные накопители ее удаление освободило место для кабелей.

Вдоль задней стороны стойки распределены ушки под стяжки. Свободное расстояние до боковой стенки в районе 1 сантиметра.

Сборка

Традиционный набор интерфейсных кабелей дополнен линией ARGB, отвечающая за синхронизацию подсветки.

Проводили в ABKONCORE A300 сборку на материнской плате ASUS ROG Strix Z490-E Gaming с процессором Intel Core i5-10600K. Для охлаждения использовалась жидкостная система охлаждения с радиатором 240 мм.

Ставятся компоненты удобно. Ко всем частям корпуса свободный доступ. Видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC. Можно ставить графические ускорители длиной до 365 мм.

Итоги по ABKONCORE A300

Подсветка смотрится органично. Комплектный вентилятор заметно не шумит.ABKONCORE A300 позволяет при скромной стоимости собрать систему с высоким уровнем быстродействия, обеспечив отвод тепла от всех компонентах. Стенка из закаленного стекла открывает обзор на установленные компоненты. Хороший набор портов ввода/вывода, комплектный ARGB-вентилятор. Из ограничений отметим наличие защиту от пыли только на верхней стенке и ограничения на количество жестких дисков.