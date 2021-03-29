Обзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытием

Изучали мы его на примере версии с индексом SF514-55TA-574. К моменту выхода обзора она уже находится в широком доступе в российских магазинах.
ACER Swift 5 SF514-55TA-574 обзор
КомплектацияУпакован в коробку из неокрашенного картона с ручкой для переноски. Комплект его включает адаптер питания с евровилкой и различную документацию.
Внешний видКак и говорили выше, это ультрабук, тонкий и легкий. Его толщина не превышает 15 мм. Вес в районе 1 килограмма.
Основу корпуса составляет магниево-литиевый и магниево-алюминиевый сплавы. Они позволили не только повысить общую привлекательность внешнего вида, но и надежность.
Крышка и основание не прогибаются при надавливании. Качество сборки и внешний вид соответствуют продукту премиального уровня.
Мы за время тестов использовали его в качестве рабочего ноутбука в офисе, а также брали с собой в поездку. В рюкзаке занимает минимальное место. Без проблем можно брать с собой в ручную кладь, даже с самыми строгими лоукостерами.
На выбор ACER Swift 5 этого поколения предлагается в двух расцветках: зеленой и золотой. Внешние поверхности приятны тактильно и не подвержены загрязнению следами пальцев.
Антибактериальное покрытие есть на всех поверхностях ноутбука, включая защитное стекло на дисплее. Используется сертифицированное вещество, эффективность которого была доказана в ходе исследований.
Крышка откидывается примерно на 180 градусов. В любом из положений не перевешивает корпус, сохраняя устойчивость. Сам шарнир достаточно тугой, при открытии нужно будет придерживать основание.
На правой грани у него спаренный аудиоразъем, скоростной USB, индикаторы активности и замок Кенсингтона.
С противоположной стороны HDMI, еще один USB, USB-С и гнездо питания. Владелец ноутбука сможет использовать как комплектный адаптер питания, так и зарядки с универсальным USB-C. Мы, в свою очередь, провели тестовые сеансы с адаптером PowerDelivery, используя двусторонний USB-С.
Общий набор разъемов позволяет подключать накопители, периферию и внешние мониторы. Отдельно проверили возможность расширения рабочего пространства сразу двумя внешними мониторами. Проблем в таком сценарии эксплуатации не было.
Рамки вокруг дисплея у ACER Swift 5 узкие. На верхней объектив веб-камеры. Пригодится в режиме удаленной работы и при видеозвонках в мессенджерах. Есть и встроенный микрофон.
Дополнительно к программным средствам защиты личных данных, ноутбук располагает сканером отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро.
Поверхность клавиш матовая. Традиционный набор без цифрового блока. Символы подсвечиваются, но без регулировки яркости.
Стрелки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» расположены в общий ряд. ENTER однорядный. Нажимаются клавиши бесшумно. Тачпад чувствительный, поддерживает жесты.
На основании четыре прорезиненные ножки. По краям расположены решетки динамиков. Звук тут стерео DTS.
Отдельных окошек для доступа к накопителю и памяти здесь нет. Да и сам формат ультрабуков не предполагает широких возможностей апгрейда. У тестируемого ноутбука можно заменить только М.2 накопитель. Чипы памяти впаяны в материнскую плату.
Можно обратить внимание на тепловые трубки от процессора и компактный вентилятор. Горячий воздух при нагрузке он выбрасывает с обратной стороны, не мешая работе и не нагревая дополнительно основание.
Экран
Оснащен ACER Swift 5 дисплеем IPS с защитным стеклом Gorilla Glass. Для него заявлен 100% охват пространства sRGB. Отметим высокий запас по уровню максимальной яркости. За время тестов использовали его при работе, просмотре фильмов.
Поддерживается сенсорное управление. С учетом ограничения по максимальному открытию крышки тут это скорее дополнительное средство взаимодействия с интерфейсом.
Из минусов можно отметить наличие бликов при работе на улице.
НачинкаРаботает ноутбук на базе нового поколения процессоров Intel. Это 4-ядерный Intel Core i5-1135G7. Его тактовая частота варьируется в диапазоне от 2.4 до 4.2 ГГц. Выполнен он по 10 нм техпроцессу. Встроенная графика Intel Iris Xe.
Доступны 8 Гбайт оперативной памяти.
Под хранение выделено 512 Гбайт внутренней памяти. Это быстрый М.2 диск.
Сетевые возможности реализованы с помощью актуального Wi-Fi 6. Скорость передачи данных высокая. Также под внешнюю периферию можно задействовать встроенный Bluetooth 5.0.
Интерфейс работает плавно без видимых зависаний. Заметно крышка при продолжительной нагрузке не нагревается.
АккумуляторАвтономную работу ACER Swift 5 обеспечивает батарея с 56 Вт*ч. В смешанном сценарии с высокой яркостью экрана это около 8-9 часов автономной работы. С учетом легкого веса, результат отличный. Заряжается с помощью адаптера питания 65 Вт.
Итоги по ACER Swift 5 SF514-55TA-574ACER Swift 5 SF514-55TA-574 станет правильным выбором при поиске ультрабука для работы в тех сценариях, когда требуются частые поездки или работа предполагает как нахождение в офисе, так и дома на удаленке. Яркий дисплей с точной цветопередачей, новейшее поколение процессоров Intel, клавиатура с подсветкой, сканер отпечатка пальца, металлический корпус и легкий вес, хороший набор разъемов, Wi-Fi 6. Еще одной особенностью является антибактериальное покрытие всего корпуса, включая сканер отпечатка пальца и дисплей.
ACER Swift 5 SF514-55TA-574 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".