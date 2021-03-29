Обзор ACER Swift 5 SF514-55TA-574H. Ультрабук с Intel Core i5-1135G7 и антибактериальным покрытием

Тестируемый сегодня ультрабук ACER Swift 5 построен на базе нового поколения процессоров Intel и оснащен 14-дюймовым IPS-дисплеем с цветовым охватом sRGB 100%. Помимо этого тут учтены текущие тренды, его корпус покрыт специальным антибактериальным покрытием, сдерживая распространение вирусов и других микроорганизмов.

ACER Swift 5 SF514-55TA-574 обзор

Изучали мы его на примере версии с индексом SF514-55TA-574. К моменту выхода обзора она уже находится в широком доступе в российских магазинах.

Комплектация

Внешний вид

Упакован в коробку из неокрашенного картона с ручкой для переноски. Комплект его включает адаптер питания с евровилкой и различную документацию.Как и говорили выше, это ультрабук, тонкий и легкий. Его толщина не превышает 15 мм. Вес в районе 1 килограмма.

Основу корпуса составляет магниево-литиевый и магниево-алюминиевый сплавы. Они позволили не только повысить общую привлекательность внешнего вида, но и надежность.

Крышка и основание не прогибаются при надавливании. Качество сборки и внешний вид соответствуют продукту премиального уровня.

Мы за время тестов использовали его в качестве рабочего ноутбука в офисе, а также брали с собой в поездку. В рюкзаке занимает минимальное место. Без проблем можно брать с собой в ручную кладь, даже с самыми строгими лоукостерами.

На выбор ACER Swift 5 этого поколения предлагается в двух расцветках: зеленой и золотой. Внешние поверхности приятны тактильно и не подвержены загрязнению следами пальцев.

Антибактериальное покрытие есть на всех поверхностях ноутбука, включая защитное стекло на дисплее. Используется сертифицированное вещество, эффективность которого была доказана в ходе исследований.

Крышка откидывается примерно на 180 градусов. В любом из положений не перевешивает корпус, сохраняя устойчивость. Сам шарнир достаточно тугой, при открытии нужно будет придерживать основание.

На правой грани у него спаренный аудиоразъем, скоростной USB, индикаторы активности и замок Кенсингтона.

С противоположной стороны HDMI, еще один USB, USB-С и гнездо питания. Владелец ноутбука сможет использовать как комплектный адаптер питания, так и зарядки с универсальным USB-C. Мы, в свою очередь, провели тестовые сеансы с адаптером PowerDelivery, используя двусторонний USB-С.

Общий набор разъемов позволяет подключать накопители, периферию и внешние мониторы. Отдельно проверили возможность расширения рабочего пространства сразу двумя внешними мониторами. Проблем в таком сценарии эксплуатации не было.

Рамки вокруг дисплея у ACER Swift 5 узкие. На верхней объектив веб-камеры. Пригодится в режиме удаленной работы и при видеозвонках в мессенджерах. Есть и встроенный микрофон.

Дополнительно к программным средствам защиты личных данных, ноутбук располагает сканером отпечатка пальца. Срабатывает точно и быстро.

Поверхность клавиш матовая. Традиционный набор без цифрового блока. Символы подсвечиваются, но без регулировки яркости.

Стрелки «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» расположены в общий ряд. ENTER однорядный. Нажимаются клавиши бесшумно. Тачпад чувствительный, поддерживает жесты.

На основании четыре прорезиненные ножки. По краям расположены решетки динамиков. Звук тут стерео DTS.

Отдельных окошек для доступа к накопителю и памяти здесь нет. Да и сам формат ультрабуков не предполагает широких возможностей апгрейда. У тестируемого ноутбука можно заменить только М.2 накопитель. Чипы памяти впаяны в материнскую плату.

Экран

Можно обратить внимание на тепловые трубки от процессора и компактный вентилятор. Горячий воздух при нагрузке он выбрасывает с обратной стороны, не мешая работе и не нагревая дополнительно основание.

Оснащен ACER Swift 5 дисплеем IPS с защитным стеклом Gorilla Glass. Для него заявлен 100% охват пространства sRGB. Отметим высокий запас по уровню максимальной яркости. За время тестов использовали его при работе, просмотре фильмов.

Поддерживается сенсорное управление. С учетом ограничения по максимальному открытию крышки тут это скорее дополнительное средство взаимодействия с интерфейсом.

Начинка

Из минусов можно отметить наличие бликов при работе на улице.Работает ноутбук на базе нового поколения процессоров Intel. Это 4-ядерный Intel Core i5-1135G7. Его тактовая частота варьируется в диапазоне от 2.4 до 4.2 ГГц. Выполнен он по 10 нм техпроцессу. Встроенная графика Intel Iris Xe.

Доступны 8 Гбайт оперативной памяти.

Под хранение выделено 512 Гбайт внутренней памяти. Это быстрый М.2 диск.

Сетевые возможности реализованы с помощью актуального Wi-Fi 6. Скорость передачи данных высокая. Также под внешнюю периферию можно задействовать встроенный Bluetooth 5.0.

Интерфейс работает плавно без видимых зависаний. Заметно крышка при продолжительной нагрузке не нагревается.

Аккумулятор

Автономную работу ACER Swift 5 обеспечивает батарея с 56 Вт*ч. В смешанном сценарии с высокой яркостью экрана это около 8-9 часов автономной работы. С учетом легкого веса, результат отличный. Заряжается с помощью адаптера питания 65 Вт.

Итоги по ACER Swift 5 SF514-55TA-574

ACER Swift 5 SF514-55TA-574 станет правильным выбором при поиске ультрабука для работы в тех сценариях, когда требуются частые поездки или работа предполагает как нахождение в офисе, так и дома на удаленке. Яркий дисплей с точной цветопередачей, новейшее поколение процессоров Intel, клавиатура с подсветкой, сканер отпечатка пальца, металлический корпус и легкий вес, хороший набор разъемов, Wi-Fi 6. Еще одной особенностью является антибактериальное покрытие всего корпуса, включая сканер отпечатка пальца и дисплей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".