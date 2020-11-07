Обзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышки

Не так давно мы проводили изучение мышки ADATA XPG Primer , оснащенной точным оптическим сенсором. Ее тестирование мы проводили на коврике ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME с увеличенной площадью игровой поверхности. Помимо этого, для него заявлены двухзонная RGB-подсветка и съемный кабель.

ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME обзор

К моменту публикации его уже можно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 5190 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона с изображением коврика и общими данными по характеристикам. Комплект включает также наклейки и руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен в формате XL. Общая полезная площадь составляет 900 на 420 мм. Относится к мягкому типу.

В основе используется ткань Cordura. Она влагостойка и защищена от появления царапин на покрытии. Заявлен высокий ресурс службы.

На основании прорезиненное покрытие, оно предотвращает скольжение по поверхности рабочего стола.

Для того чтобы края не расслаивались весь периметр с аккуратным стежком нитками. В него же вшита прозрачная светодиодная лента.

Подсветка у ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME двухзонная. Занимает весь периметр края коврика.

Управляется без необходимости установки программного обеспечения. Кнопка интегрирована в блок в одном из углов. Эффекты перебираются последовательным нажатием на кнопку.

Доступны следующие сцены: белый, синий, индиго, зеленый, желтый, красный, сиреневый и последовательная смена цветов.

Выставить можно как для всей площади, так и правой или левой стороны в отдельности.

Кабель подключения съемный. Комплектный с защитной нейлоновой оплеткой. Используется распространённый формат microUSB.

Тесты

На поверхность коврика нанесен логотип игровой серии XPG. Качество покраски высокое, тенденции к стиранию замечено не было.По габаритам ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME закрывает большую часть площади рабочего стола. Можно свободно разместить клавиатуру с цифровым блоком и подставкой под запястья и при этом остается много места для свободного движения мышки в разных направлениях.

Обеспечивается контролируемое скольжение. Использование коврика с мягким типом покрытия повышает общий ресурс службы ножек скольжения у мышки.

Сенсор работал корректно. Дрожания и срывов замечено не было. Использовать это покрытие можно с лазерными и оптическими сенсорами.

Итоги по ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME

В ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME используется качественная ткань, устойчивая к износу. Водоотталкивающее покрытие предотвратит попадание загрязнений внутрь покрытия. Стежок нитками по периметру, двухзонная RGB-подсветка, простое управление без программного обеспечения. Не устроить может отсутствие возможности синхронизации с остальными компонентами.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".