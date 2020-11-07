Обзор ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME. Игровой коврик для клавиатуры и мышки

Не так давно мы проводили изучение мышки ADATA XPG Primer, оснащенной точным оптическим сенсором. Ее тестирование мы проводили на коврике ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME с увеличенной площадью игровой поверхности. Помимо этого, для него заявлены двухзонная RGB-подсветка и съемный кабель.

ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME

К моменту публикации его уже можно приобрести в российских магазинах. Средняя стоимость составляет 5190 рублей.

ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME обзор

Комплектация

ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME

Упакован в коробку из плотного картона с изображением коврика и общими данными по характеристикам. Комплект включает также наклейки и руководство пользователя.

ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME

Внешний вид

Выполнен в формате XL. Общая полезная площадь составляет 900 на 420 мм. Относится к мягкому типу.

ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME

В основе используется ткань Cordura. Она влагостойка и защищена от появления царапин на покрытии. Заявлен высокий ресурс службы.

ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME

На основании прорезиненное покрытие, оно предотвращает скольжение по поверхности рабочего стола.

ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME

Для того чтобы края не расслаивались весь периметр с аккуратным стежком нитками. В него же вшита прозрачная светодиодная лента.

ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME

Подсветка у ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME двухзонная. Занимает весь периметр края коврика.

ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME

Управляется без необходимости установки программного обеспечения. Кнопка интегрирована в блок в одном из углов. Эффекты перебираются последовательным нажатием на кнопку.

ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME

Доступны следующие сцены: белый, синий, индиго, зеленый, желтый, красный, сиреневый и последовательная смена цветов.

ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME

Выставить можно как для всей площади, так и правой или левой стороны в отдельности.

ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME

Кабель подключения съемный. Комплектный с защитной нейлоновой оплеткой. Используется распространённый формат microUSB.

ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME

На поверхность коврика нанесен логотип игровой серии XPG. Качество покраски высокое, тенденции к стиранию замечено не было.

Тесты

По габаритам ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME закрывает большую часть площади рабочего стола. Можно свободно разместить клавиатуру с цифровым блоком и подставкой под запястья и при этом остается много места для свободного движения мышки в разных направлениях.

ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME

Обеспечивается контролируемое скольжение. Использование коврика с мягким типом покрытия повышает общий ресурс службы ножек скольжения у мышки.

ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME

Сенсор работал корректно. Дрожания и срывов замечено не было. Использовать это покрытие можно с лазерными и оптическими сенсорами.

ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME

Итоги по ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME используется качественная ткань, устойчивая к износу. Водоотталкивающее покрытие предотвратит попадание загрязнений внутрь покрытия. Стежок нитками по периметру, двухзонная RGB-подсветка, простое управление без программного обеспечения. Не устроить может отсутствие возможности синхронизации с остальными компонентами.
ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ADATA XPG BATTLEGROUND XL PRIME
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