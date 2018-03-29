Обзор ADATA XPG SX8000 256GB. Лучший SSD NVMe начального уровня

2018-03-29, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ADATA XPG SX8000 256GB; [211]
Большинство современных материнских плат, включая и недорогие модели, располагают не менее, чем одним M.2 разъемом. К началу 2018 года увеличилось и количество предлагаемых SSD с новым протоколом NVMe. Есть и положительная динамика по общему снижению стоимости в пересчете на 1 Гбайт в сравнении с накопителями, использующими SATA. Сейчас такие накопители можно рекомендовать под пользовательские сборки даже с ограниченным бюджетом на сборку системы. Как пример серия ADATA XPG SX8000, которую мы сегодня изучим на примере оптимальной версии с объемом 256 Гбайт.

ADATA XPG SX8000 256GB

Также в этой серии представлены накопители объемом 128, 512 Гбайт и 1 Тбайт. К моменту публикации он доступен в российских магазинах мы собрали для вас наиболее интересные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

ADATA XPG SX8000 256GB обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением накопителя и данными по его характеристикам. Здесь можно обратить внимание на отметках о протоколе NVMe 1.2 и 3D NAND памяти. В комплекте покупателю предлагается набор технической документации. Предоставляется пятилетняя гарантия.

ADATA XPG SX8000 256GB

Мы сразу позаботились об организации активного охлаждения для этого накопителя. В арсенале ADATA есть готовое решение с настраиваемой подсветкой.

ADATA XPG SX8000 256GB

Внешний вид

ADATA XPG SX8000 вышла в модификациях с установленным металлическим радиатором и без него. На оба варианта можно установить дополнительное внешнее охлаждения.

ADATA XPG SX8000 256GB

Выполнен накопитель на печатной плате черного цвета. Чипы памяти распаяны с двух сторон накопителя.

ADATA XPG SX8000 256GB

С фронтальной стороны можно обратить внимание на модуль памяти NANYA и контроллер Silicon Motion SM2260.

ADATA XPG SX8000 256GB

Двухъядерный чип с восьмью каналами. В этом накопителе используется 3D NAND MLC память от MICRON. Четырехбанковая архитектура.

ADATA XPG SX8000 256GB

Для ADATA XPG SX8000 256GB заявлены скорости чтения и записи на отметках 2400 и 1000 МБ/с соответственно. Для тестируемой нами версии и младшей скорость ниже, чем у версий 512 Гбайт и 1 Тбайт.

ADATA XPG SX8000 256GB

Выбранное нами охлаждение оснащено зонами с подсветкой. Помимо двух боковых линий подсвечивается название серии по центру.

ADATA XPG SX8000 256GB

За охлаждение отвечает компактный вентилятор с регулируемой скоростью вращение. Для работы потребуется подключение питания от 4-пинового разъема под вентилятор или MOLEX. Контакт осуществляется через клейкий термоинтерфейс. Прижимается при помощи стандартного винта.

Тесты ADATA XPG SX8000 256GB

МодельДанные
КорпусAerocool DreamBox
Материнская платаASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE
ПроцессорIntel Core i7-7820X (oc - 4400 МГц)
Кулер для процессораRAIJINTEK TRITON 240
ВидеокартаPalit GTX1080 Super JetStream
Оперативная памятьTeam Night Hawk RGB DDR4
Жесткий дискIntel SSD 530 240 ГБ
Жесткий диск 2Crucial MX300 750 GB
Жесткий диск 2Samsung 850 EVO 500 Gb
Блок питанияZalman ZM850-EBT
АудиоCreative Sound BlasterX G5
МониторDELL U3417W
Монитор 2Philips 242G5DJEB
МышкаRazer DeathAdder Elite
КлавиатураRazer BlackWidow Chroma
Операционная системаWindows Pro 10


HD Tune Pro:

ADATA XPG SX8000 256GB

ADATA XPG SX8000 256GB

ADATA XPG SX8000 256GB

ADATA XPG SX8000 256GB

ADATA XPG SX8000 256GB



CrystalDiskMark:

ADATA XPG SX8000 256GB



AS SSD Benchmark:

ADATA XPG SX8000 256GB



Тест скорости работы с данными:

ADATA XPG SX8000 256GB

Итоги по ADATA XPG SX8000 256GB

Золото. Выбор редакции MegaObzorADATA XPG SX8000 256GB можно рекомендовать как под игровые системы, так и рабочие станции. За счет стоимости он выступает удачной альтернативой серии SAMSUNG SSD 960 EVO. Использование быстрой 3D NAND MLC памяти делает его интереснее, чем серия Intel SSD 600p. Сам же выбор в пользу NVMe позволит обойти ограничения морально устаревающего интерфейса SATA.
ADATA XPG SX8000 256GB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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