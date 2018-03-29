Обзор ADATA XPG SX8000 256GB. Лучший SSD NVMe начального уровня

Большинство современных материнских плат, включая и недорогие модели, располагают не менее, чем одним M.2 разъемом. К началу 2018 года увеличилось и количество предлагаемых SSD с новым протоколом NVMe. Есть и положительная динамика по общему снижению стоимости в пересчете на 1 Гбайт в сравнении с накопителями, использующими SATA. Сейчас такие накопители можно рекомендовать под пользовательские сборки даже с ограниченным бюджетом на сборку системы. Как пример серия ADATA XPG SX8000, которую мы сегодня изучим на примере оптимальной версии с объемом 256 Гбайт.

ADATA XPG SX8000 256GB обзор

Также в этой серии представлены накопители объемом 128, 512 Гбайт и 1 Тбайт. К моменту публикации он доступен в российских магазинах мы собрали для вас наиболее интересные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением накопителя и данными по его характеристикам. Здесь можно обратить внимание на отметках о протоколе NVMe 1.2 и 3D NAND памяти. В комплекте покупателю предлагается набор технической документации. Предоставляется пятилетняя гарантия.

Мы сразу позаботились об организации активного охлаждения для этого накопителя. В арсенале ADATA есть готовое решение с настраиваемой подсветкой.

Внешний вид

ADATA XPG SX8000 вышла в модификациях с установленным металлическим радиатором и без него. На оба варианта можно установить дополнительное внешнее охлаждения.

Выполнен накопитель на печатной плате черного цвета. Чипы памяти распаяны с двух сторон накопителя.

С фронтальной стороны можно обратить внимание на модуль памяти NANYA и контроллер Silicon Motion SM2260.

Двухъядерный чип с восьмью каналами. В этом накопителе используется 3D NAND MLC память от MICRON. Четырехбанковая архитектура.

Для ADATA XPG SX8000 256GB заявлены скорости чтения и записи на отметках 2400 и 1000 МБ/с соответственно. Для тестируемой нами версии и младшей скорость ниже, чем у версий 512 Гбайт и 1 Тбайт.

Выбранное нами охлаждение оснащено зонами с подсветкой. Помимо двух боковых линий подсвечивается название серии по центру.

Тесты ADATA XPG SX8000 256GB

За охлаждение отвечает компактный вентилятор с регулируемой скоростью вращение. Для работы потребуется подключение питания от 4-пинового разъема под вентилятор или MOLEX. Контакт осуществляется через клейкий термоинтерфейс. Прижимается при помощи стандартного винта.

Итоги по ADATA XPG SX8000 256GB

ADATA XPG SX8000 256GB можно рекомендовать как под игровые системы, так и рабочие станции. За счет стоимости он выступает удачной альтернативой серии SAMSUNG SSD 960 EVO. Использование быстрой 3D NAND MLC памяти делает его интереснее, чем серия Intel SSD 600p. Сам же выбор в пользу NVMe позволит обойти ограничения морально устаревающего интерфейса SATA.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".