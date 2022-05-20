Обзор ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX. Виниловый проигрыватель для ценителей настоящего звука

Как и отмечали ранее, виниловые пластинки остаются востребованными на фоне массовой цифровизации. Воспроизводимую с них музыку можно «видеть», и это всегда уникальный опыт прослушивания. А изучаемый сегодня проигрыватель ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX позволит насладиться им в полной мере через два встроенных полнодиапазонных динамика мощностью 20 Вт.

Комплектация

Комплект включает адаптер питания, RCA кабель, руководство пользователя на русском языке. Собрано все в коробке из плотного картона.

ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX обзор

Внешний вид

Вышел виниловый проигрыватель в двух цветовых расцветках: ONYX (черная) и Pearl (белая).

Корпус выполнен из пластика. Внешний вид классический с заделом на премиальность.

На верхней грани три поворотных регулятора, с помощью которых можно включить/выключить функцию автостоп, выбрать скорость воспроизведения или переключить на Bluetooth, изменить уровень громкости.

Опорный диск с защитным войлочным матом. Головка звукоснимателя с противовесом. Есть рычаг поиска.

На обратной стороне у ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX стерео RCA-выход и гнездо питания. Проигрыватель можно будет подключить к внешней акустике.

По периметру корпуса решетки, занимающие всю площадь граней. Оснащается двумя динамиками по 10 Вт каждый.

На основании по периметру распределены четыре прорезиненные ножки. В центре наклейка с техническими данными.

Тесты

Виниловый проигрыватель изначально готов к работе и настроен. Самостоятельная сборка не требуется. Достаточно подключить питание и можно приступать к прослушиванию виниловых пластинок. Поддерживает он две скорости воспроизведения: 33 и 45. Переключение ручное с помощью регулятора.

Работа установленного в ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX двигателя бесшумная, плавная и равномерная. Применен ременной привод. Установлена коническая форма иглы с радиусом заточки 0.6 мил. В качестве звукоснимателя используется Audio-Technica AT-3600L. Кантилевер из пластика с армированным углеродным волокном.

Мы прослушивали пластинки, выпущенные до 2000 года. Разные жанры и исполнители. У выводимого звука есть достаточный уровень детализации и информативности. При воспроизведении проигрыватель заполняет все пространство комнаты. Есть эффект присутствия на живом выступлении. Музыку приятно слушать и слушать. Нет утомления при длительном прослушивании.

Также проигрыватель поддерживает режим подключения по Bluetooth 5.0, позволяющий использовать в качестве акустической системы для передачи звука со смартфона. Процесс сопряжения такой же, как у беспроводных колонок. Проблем с качеством при таком воспроизведении замечено не было.

Тест звука ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX

Итоги

ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX – виниловый проигрыватель, предлагающий сбалансированную и основательную конструкцию с качественным техническим оснащением, обеспечивающим снятие звука с пластинок в высоком качестве. Мощные встроенные динамики, две скорости воспроизведения, тонар Audio-Technica, кантилевер с углеродным волокном, RCA-выходы и Bluetooth 5.0.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".