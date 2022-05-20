Обзор ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX. Виниловый проигрыватель для ценителей настоящего звука

Как и отмечали ранее, виниловые пластинки остаются востребованными на фоне массовой цифровизации. Воспроизводимую с них музыку можно «видеть», и это всегда уникальный опыт прослушивания. А изучаемый сегодня проигрыватель ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX позволит насладиться им в полной мере через два встроенных полнодиапазонных динамика мощностью 20 Вт.

ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX

Комплектация

Комплект включает адаптер питания, RCA кабель, руководство пользователя на русском языке. Собрано все в коробке из плотного картона.

ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX

ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX обзор

Внешний вид

Вышел виниловый проигрыватель в двух цветовых расцветках: ONYX (черная) и Pearl (белая).

ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX

Корпус выполнен из пластика. Внешний вид классический с заделом на премиальность.

ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX

На верхней грани три поворотных регулятора, с помощью которых можно включить/выключить функцию автостоп, выбрать скорость воспроизведения или переключить на Bluetooth, изменить уровень громкости.

ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX

Опорный диск с защитным войлочным матом. Головка звукоснимателя с противовесом. Есть рычаг поиска.

ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX

На обратной стороне у ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX стерео RCA-выход и гнездо питания. Проигрыватель можно будет подключить к внешней акустике.

ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX

По периметру корпуса решетки, занимающие всю площадь граней. Оснащается двумя динамиками по 10 Вт каждый.

ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX

На основании по периметру распределены четыре прорезиненные ножки. В центре наклейка с техническими данными.

ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX

Тесты

ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX

Виниловый проигрыватель изначально готов к работе и настроен. Самостоятельная сборка не требуется. Достаточно подключить питание и можно приступать к прослушиванию виниловых пластинок. Поддерживает он две скорости воспроизведения: 33 и 45. Переключение ручное с помощью регулятора.

ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX

Работа установленного в ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX двигателя бесшумная, плавная и равномерная. Применен ременной привод. Установлена коническая форма иглы с радиусом заточки 0.6 мил. В качестве звукоснимателя используется Audio-Technica AT-3600L. Кантилевер из пластика с армированным углеродным волокном.

ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX

Мы прослушивали пластинки, выпущенные до 2000 года. Разные жанры и исполнители. У выводимого звука есть достаточный уровень детализации и информативности. При воспроизведении проигрыватель заполняет все пространство комнаты. Есть эффект присутствия на живом выступлении. Музыку приятно слушать и слушать. Нет утомления при длительном прослушивании.

ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX

Также проигрыватель поддерживает режим подключения по Bluetooth 5.0, позволяющий использовать в качестве акустической системы для передачи звука со смартфона. Процесс сопряжения такой же, как у беспроводных колонок. Проблем с качеством при таком воспроизведении замечено не было.

ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX

Тест звука ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX – виниловый проигрыватель, предлагающий сбалансированную и основательную конструкцию с качественным техническим оснащением, обеспечивающим снятие звука с пластинок в высоком качестве. Мощные встроенные динамики, две скорости воспроизведения, тонар Audio-Technica, кантилевер с углеродным волокном, RCA-выходы и Bluetooth 5.0.
ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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