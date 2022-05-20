Обзор ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX. Виниловый проигрыватель для ценителей настоящего звука

Корпус выполнен из пластика. Внешний вид классический с заделом на премиальность.
На верхней грани три поворотных регулятора, с помощью которых можно включить/выключить функцию автостоп, выбрать скорость воспроизведения или переключить на Bluetooth, изменить уровень громкости.
Опорный диск с защитным войлочным матом. Головка звукоснимателя с противовесом. Есть рычаг поиска.
На обратной стороне у ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX стерео RCA-выход и гнездо питания. Проигрыватель можно будет подключить к внешней акустике.
По периметру корпуса решетки, занимающие всю площадь граней. Оснащается двумя динамиками по 10 Вт каждый.
На основании по периметру распределены четыре прорезиненные ножки. В центре наклейка с техническими данными.
Виниловый проигрыватель изначально готов к работе и настроен. Самостоятельная сборка не требуется. Достаточно подключить питание и можно приступать к прослушиванию виниловых пластинок. Поддерживает он две скорости воспроизведения: 33 и 45. Переключение ручное с помощью регулятора.
Работа установленного в ALIVE AUDIO NEOTERIC ONYX двигателя бесшумная, плавная и равномерная. Применен ременной привод. Установлена коническая форма иглы с радиусом заточки 0.6 мил. В качестве звукоснимателя используется Audio-Technica AT-3600L. Кантилевер из пластика с армированным углеродным волокном.
Мы прослушивали пластинки, выпущенные до 2000 года. Разные жанры и исполнители. У выводимого звука есть достаточный уровень детализации и информативности. При воспроизведении проигрыватель заполняет все пространство комнаты. Есть эффект присутствия на живом выступлении. Музыку приятно слушать и слушать. Нет утомления при длительном прослушивании.
Также проигрыватель поддерживает режим подключения по Bluetooth 5.0, позволяющий использовать в качестве акустической системы для передачи звука со смартфона. Процесс сопряжения такой же, как у беспроводных колонок. Проблем с качеством при таком воспроизведении замечено не было.