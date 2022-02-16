Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса

Изучаемый сегодня монитор AOC 24B2XH ориентирован на повседневную работу в условиях дома или офиса. Эта модель получала 23.8-дюймовую матрицу с разрешением Full HD и частотой обновления 75 Гц. Это IPS, углы обзора которой по горизонтали и диагонали достигают 178 градусов. Из его особенностей отмечаются безрамочный дизайн, позволяющий применять его в многодисплейных конфигурациях.

AOC 24B2XH

В российских магазинах он доступен за 12 тысяч рублей.

Комплектация

AOC 24B2XH

Упакован в коробку из транспортировочного картона с изображением монитора и общими данными по спецификациям. Комплект включает подставку, блок питания с силовым кабелем, диск с документацией.

AOC 24B2XH

Внешний вид

Предварительно потребуется провести процесс сборки подставки. Проходит она простой процедурой соединения основания со стойкой.

AOC 24B2XH

На этой подставке монитор можно наклонять вперед и назад в пределах 21 градуса. Во всех положениях стоит устойчиво.

AOC 24B2XH

Регулировать по высоте и переводить в портретный режим нельзя. Но при этом сохранили возможность установить на VESA-совместимый кронштейн. Набор необходимых винтовых отверстий.

AOC 24B2XH

Панель портов ввода у AOC 24B2XH включает HDMI, D-SUB. Есть выход на наушники.

AOC 24B2XH

Блок питания у монитора внешний. Общая длина питающего кабеля составляет 1.8 метра.

AOC 24B2XH

Задняя крышка монитора с матовым покрытием. Она не подвержена загрязнению пылью и следами пальцев.

AOC 24B2XH

Классический и строгий внешний вид. В оформлении отсутствуют броские элементы и зоны с подсветкой.

AOC 24B2XH

Как и отмечали выше, у него узкие боковые рамки. Несколько таких мониторов будут обеспечивать практически бесшовное рабочее пространство.

AOC 24B2XH

Уровень максимальной яркости до 250 нит. Есть ограниченные участки, в которых яркость выше, чем в основной части, расположены они по углам.

AOC 24B2XH

В ходе эксплуатации мы использовали его в качестве рабочего монитора для выполнения типовых рабочих задач, монтажа роликов, обработки фотографий.

AOC 24B2XH

Также использовали его для игр, подключая XBOX Series S. Частота обновления в 75 Гц давала достаточно плавную картинку.

Настройки

С помощью встроенного меню можно изменить яркость и контраст выводимого изображения. Выбрать режим работы. Задать гамму.

AOC 24B2XH

Настроить цветовой баланс. Положение меню. Провести дополнительные настройки системы.

AOC 24B2XH

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAOC 24B2XH – отличный вариант при поиске монитора для рабочего или офисного ПК. Выверенный внешний вид, поддержка актуальных и устаревших видеокарт, узкие боковые рамки для многодисплейных конфигураций, хорошее качество заводской настройки матрицы, частота обновления 75 Гц. Не устроить может ограниченная эргономика подставки, но это решаемо с помощью кронштейна.
AOC 24B2XH получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AOC 24B2XH
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