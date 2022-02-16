Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса

В российских магазинах он доступен за 12 тысяч рублей.
Упакован в коробку из транспортировочного картона с изображением монитора и общими данными по спецификациям. Комплект включает подставку, блок питания с силовым кабелем, диск с документацией.
На этой подставке монитор можно наклонять вперед и назад в пределах 21 градуса. Во всех положениях стоит устойчиво.
Регулировать по высоте и переводить в портретный режим нельзя. Но при этом сохранили возможность установить на VESA-совместимый кронштейн. Набор необходимых винтовых отверстий.
Панель портов ввода у AOC 24B2XH включает HDMI, D-SUB. Есть выход на наушники.
Блок питания у монитора внешний. Общая длина питающего кабеля составляет 1.8 метра.
Задняя крышка монитора с матовым покрытием. Она не подвержена загрязнению пылью и следами пальцев.
Классический и строгий внешний вид. В оформлении отсутствуют броские элементы и зоны с подсветкой.
Как и отмечали выше, у него узкие боковые рамки. Несколько таких мониторов будут обеспечивать практически бесшовное рабочее пространство.
Уровень максимальной яркости до 250 нит. Есть ограниченные участки, в которых яркость выше, чем в основной части, расположены они по углам.
В ходе эксплуатации мы использовали его в качестве рабочего монитора для выполнения типовых рабочих задач, монтажа роликов, обработки фотографий.
Также использовали его для игр, подключая XBOX Series S. Частота обновления в 75 Гц давала достаточно плавную картинку.
Настроить цветовой баланс. Положение меню. Провести дополнительные настройки системы.