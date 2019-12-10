Обзор AOC AGON AG272FCX6. 27-дюймовый игровой монитор 165 Гц

Сегодня в рамках «Лаборатории» мы детально рассмотрим монитор AOC AGON AG272FCX6 с увеличенной частотой до 165 Гц. Используется тут изогнутая MVA-матрица с разрешением Full HD. Как и в представленной ранее модели есть зона с настраиваемой подсветкой, внешний пульт управления и встроенный USB-хаб.

AOC AGON AG272FCX6 обзор

К моменту публикации он уже доступен в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает HDMI, DisplayPort, внешний блок питания, пульт управления, USB-кабель, диск и документация. Собрано все в коробке с тематическим оформлением. Есть боковые ручки для удобной переноски.

Внешний вид

Выполнен в характерном для AGON оформлении. Задняя панель выполнена из серебристого пластика.

По сторонам от точки крепления подставки расположены зоны со светодиодной подсветкой. В настройках можно выбрать между трех цветов: красный, синий и зеленый.

Также подсвечивается нижняя рамка. В отличие от зон на спинке это свечение будет видно пользователю. Создается эффект легкой ауры под монитором.

Подставка крепится при помощи четырех винтов. Потребуется крестовая отвертка. Знакомые металлические лучи, направленные в стороны. Обеспечивается устойчивое размещение.

Предусмотрена возможность изменения высоты расположения панели AOC AGON AG272FCX6 и ее наклона. Также можно вращать относительно основания. Портретный режим не поддерживается. Есть посадка под VESA-совместимый кронштейн.

На панели разъемов доступны два HDMI, один DisplayPort, VGA, аудиоразъемы, гнездо для внешнего пульта, разъем питания.

Под углом расположена панель с двумя полноразмерными USB, один из них оптимизирован под зарядку смартфонов и планшетов. Здесь же дополнительные аудиоразъемы.

Монитор оснащен двумя динамиками по 3 Вт каждый. Как полноценная замена настольной акустики мощность недостаточна, но вполне позволит эксплуатировать в рабочих задачах.

На тыльной стороне предусмотрен откидной крючок для удобного хранения наушников. В отличие от рассмотренной ранее модели тут он один.

Лицевая панель изогнута с радиусом изгиба 1800 мм. Это 27-дюймовая MVA-матрица с соотношением сторон 16:9. Разрешение Full HD. Частота обновления 165 Гц. Поддерживается FreeSync.

В комплекте идет внешний блок управления с набором кнопок для быстрого доступа к ключевым функциям и навигации по меню. Также есть пятипозиционный джойстик на нижнем торце.

Настройка

Меню оформлено в виде наглядных плиток. Проведена локализация на несколько языков. Расположение пунктов логичное и понятное.

В разделе Game Setting у AOC AGON AG272FCX6 активируются режимы синхронизации частоты кадров, разгона матрицы, вывода счетчика кадров, корректировки цветового баланса и других параметров.

В разделе IMAGE можно включить HDR.

В EXTRA дополнительные параметры работы.

Режимы энергосбережения, корректировка яркости, гаммы и яркости.

Настройки для меню управления и цвет подсветки.

Тесты AOC AGON AG272FCX6

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка AOC AGON AG272FCX6

Итоги по AOC AGON AG272FCX6

AOC AGON AG272FCX6 - 265 cd/m2 / 860 cd/mAOC AGON AG272FCX6 - 0.06 cd/m2AOC AGON AG272FCX6 – 6759Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.AOC AGON AG272FCX6 – 259KЗадержка, светлые тона – 3.8msЗадержка, темные тона – 10.1msAOC AGON AG272FCX6 в своем ценовом сегменте предлагает быструю матрицу с широкими углами обзора. Частота 165 Гц, набор разъемов для ввода изображения, FreeSync, узкие рамки, USB-концентратор, подсветка с тремя цветами. Придраться можно к отсутствию DVI и невысокий уровень максимальной яркости.