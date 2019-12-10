Обзор AOC AGON AG272FCX6. 27-дюймовый игровой монитор 165 Гц

2019-12-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AOC AGON AG272FCX6; [32]
Сегодня в рамках «Лаборатории» мы детально рассмотрим монитор AOC AGON AG272FCX6 с увеличенной частотой до 165 Гц. Используется тут изогнутая MVA-матрица с разрешением Full HD. Как и в представленной ранее модели есть зона с настраиваемой подсветкой, внешний пульт управления и встроенный USB-хаб.

AOC AGON AG272FCX6

К моменту публикации он уже доступен в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

AOC AGON AG272FCX6 обзор

Комплектация

AOC AGON AG272FCX6

Комплект включает HDMI, DisplayPort, внешний блок питания, пульт управления, USB-кабель, диск и документация. Собрано все в коробке с тематическим оформлением. Есть боковые ручки для удобной переноски.

AOC AGON AG272FCX6

Внешний вид

Выполнен в характерном для AGON оформлении. Задняя панель выполнена из серебристого пластика.

AOC AGON AG272FCX6

По сторонам от точки крепления подставки расположены зоны со светодиодной подсветкой. В настройках можно выбрать между трех цветов: красный, синий и зеленый.

AOC AGON AG272FCX6

Также подсвечивается нижняя рамка. В отличие от зон на спинке это свечение будет видно пользователю. Создается эффект легкой ауры под монитором.

AOC AGON AG272FCX6

Подставка крепится при помощи четырех винтов. Потребуется крестовая отвертка. Знакомые металлические лучи, направленные в стороны. Обеспечивается устойчивое размещение.

AOC AGON AG272FCX6

Предусмотрена возможность изменения высоты расположения панели AOC AGON AG272FCX6 и ее наклона. Также можно вращать относительно основания. Портретный режим не поддерживается. Есть посадка под VESA-совместимый кронштейн.

AOC AGON AG272FCX6

На панели разъемов доступны два HDMI, один DisplayPort, VGA, аудиоразъемы, гнездо для внешнего пульта, разъем питания.

AOC AGON AG272FCX6

Под углом расположена панель с двумя полноразмерными USB, один из них оптимизирован под зарядку смартфонов и планшетов. Здесь же дополнительные аудиоразъемы.

AOC AGON AG272FCX6

Монитор оснащен двумя динамиками по 3 Вт каждый. Как полноценная замена настольной акустики мощность недостаточна, но вполне позволит эксплуатировать в рабочих задачах.

AOC AGON AG272FCX6

На тыльной стороне предусмотрен откидной крючок для удобного хранения наушников. В отличие от рассмотренной ранее модели тут он один.

AOC AGON AG272FCX6

Лицевая панель изогнута с радиусом изгиба 1800 мм. Это 27-дюймовая MVA-матрица с соотношением сторон 16:9. Разрешение Full HD. Частота обновления 165 Гц. Поддерживается FreeSync.

AOC AGON AG272FCX6

В комплекте идет внешний блок управления с набором кнопок для быстрого доступа к ключевым функциям и навигации по меню. Также есть пятипозиционный джойстик на нижнем торце.

AOC AGON AG272FCX6

Настройка

Меню оформлено в виде наглядных плиток. Проведена локализация на несколько языков. Расположение пунктов логичное и понятное.

AOC AGON AG272FCX6

В разделе Game Setting у AOC AGON AG272FCX6 активируются режимы синхронизации частоты кадров, разгона матрицы, вывода счетчика кадров, корректировки цветового баланса и других параметров.

AOC AGON AG272FCX6

В разделе IMAGE можно включить HDR.

AOC AGON AG272FCX6

В EXTRA дополнительные параметры работы.

AOC AGON AG272FCX6

Режимы энергосбережения, корректировка яркости, гаммы и яркости.

AOC AGON AG272FCX6

Настройки для меню управления и цвет подсветки.

AOC AGON AG272FCX6

Тесты AOC AGON AG272FCX6

Яркость максимальная

AOC AGON AG272FCX6 - 265 cd/m2 / 860 cd/m

Яркость минимальная

AOC AGON AG272FCX6 - 0.06 cd/m2

Температура цвета

AOC AGON AG272FCX6 – 6759
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

AOC AGON AG272FCX6 – 259K

Задержка AOC AGON AG272FCX6

Задержка, светлые тона – 3.8ms
Задержка, темные тона – 10.1ms

Итоги по AOC AGON AG272FCX6

AOC AGON AG272FCX6 в своем ценовом сегменте предлагает быструю матрицу с широкими углами обзора. Частота 165 Гц, набор разъемов для ввода изображения, FreeSync, узкие рамки, USB-концентратор, подсветка с тремя цветами. Придраться можно к отсутствию DVI и невысокий уровень максимальной яркости.

Комментарии и отзывы AOC AGON AG272FCX6
Представлен игровой монитор AOC CU34G2 с...
Представлен игровой монитор AOC CU34G2 сКомпания AOC выпустила в России игровые мониторы CU34G2 и CU34G2X, которые могут похвастаться 34-дюймовым...
Предполагаемые характеристики смартфона ...
Предполагаемые характеристики смартфона Сегодня в сети были выложены первые характеристики смартфона Redmi Note 9, который планируется выйти в пе...
Реальные фотографии вышедшего смартфона ...
Реальные фотографии вышедшего смартфона Авторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре поделился живыми фотографиями, где позирует только вышедший смартф...
Смартфон Redmi K30 с 5G оценен в 285 дол...
Смартфон Redmi K30 с 5G оценен в 285 долКак и ожидалось, сегодня компания Redmi представила смартфон Redmi K30, одной из особенностей которого ст...
Характеристики тонкого смартфона Oppo Re...
Характеристики тонкого смартфона Oppo ReСегодня в базе TENAA были рассекречены все главные характеристики смартфона Oppo Reno 3 Pro 5G. Его главн...
Смартфон Nokia 7.1 обновили до Android 1...
Смартфон Nokia 7.1 обновили до Android 1Компания HMD Global выпустила стабильную версию операционной системы Android 10 для смартфона Nokia 7.1. ...
Ограниченная серия OPPO RENO Ace Gundam ...
Ограниченная серия OPPO RENO Ace Gundam Для поклонников ...
OPPO планирует создать свой собственный ...
OPPO планирует создать свой собственный После запуска OPPO AR Glasses, у OPPO появилась еще одна новость, которая удивила всех. На конференции 20...


Обзор Corsair K70 RGB MK.2 (CH-9109010-NA). Топовая механическая клавиатураОбзор Corsair K70 RGB MK.2 (CH-9109010-NA). Топовая механическая клавиатура
Обзор THERMALTAKE UX200 ARGB (CL-P065-AL12SW-A). Недорогре и эффективное башенное охлаждениеОбзор THERMALTAKE UX200 ARGB (CL-P065-AL12SW-A). Недорогре и эффективное башенное охлаждение
Обзор Genius GX-Pad 800S RGB. Игровой коврик с RGB-подсветкойОбзор Genius GX-Pad 800S RGB. Игровой коврик с RGB-подсветкой
Обзор HIPER Travel10k. Внешняя батарейка для путешествийОбзор HIPER Travel10k. Внешняя батарейка для путешествий
Обзор HARPER HB-508. Недорогие Bluetooth-наушники с микрофономОбзор HARPER HB-508. Недорогие Bluetooth-наушники с микрофоном
Предварительный обзор Cougar Conquer 2. ...
Предварительный обзор Cougar Conquer 2. Давайте поговорим о достаточно интересном компьютерном корпусе, который выглядит привлекательно и может п...
Обзор Dead End Job. Очень яркая игрушка...
Обзор Dead End Job. Очень яркая игрушкаПришло время окунуться в мир борьбы с привидениями — в этот раз у нас на обзоре довольно необычная игра, ...
Обзор Life is Strange 2. Тронет за душу...
Обзор Life is Strange 2. Тронет за душуСегодня мы поговорим о довольно необычной игре, которая нацелена на то, чтобы рассказать вам душевную ист...
Предварительный обзор Huawei Band 4 Pro....
Предварительный обзор Huawei Band 4 Pro.Сегодня официально представили новый умный браслет-часы от компании Huawei, которые выглядят крайне привл...
Предварительный обзор Xigmatek Lamiya. О...
Предварительный обзор Xigmatek Lamiya. ОДовольно часто на рынок выходят заурядные корпуса, которые тяжело рекомендовать при всем желании. Однако ...
Предварительный обзор Nokia 2.3. Стильны...
Предварительный обзор Nokia 2.3. СтильныСегодня мы поговорим о новом смартфоне компании Nokia, который выглядит довольно интересно, может похваст...
Huawei представила в России СХД с ИИ без...
Huawei представила в России СХД с ИИ без5 декабря в Москве состоялась презентация компании Huawei, где была представлена новая система хранения д...
Обзор Busfor. Покупаем билеты на автобус...
Обзор Busfor. Покупаем билеты на автобусМы довольно часто рассказываем вам об играх и различных приложениях, которые позволяют расслабляться и по...
Электросамокат Ninebot KickScooter MAX G...
Электросамокат Ninebot KickScooter MAX G В последнее время индивидуальный электрический транспорт набирает все большую популярность: людей на мон...
Предварительный обзор Nokia Smart TV. Пе...
Предварительный обзор Nokia Smart TV. ПеКомпания Nokia когда-то давно была лидером рынка мобильных телефонов, а потом и смартфонов, но довольно б...
Обзор Darksiders: Genesis. Интересные пе...
Обзор Darksiders: Genesis. Интересные пеПришло время поговорить о четвёртой части культовой серии, которая вот уже много лет радует нас интересны...
В России представили realme X2 Pro с дис...
В России представили realme X2 Pro с дис4 декабря в Москве прошла презентация первого флагмана от realme — X2 Pro. Новинка получила самые последн...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor