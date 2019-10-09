Обзор AOC AGON AG273QCX. Изогнутый игровой QHD-монитор с HDR

В начале года компания AOC пополнила линейку игровых мониторов AGON сразу двумя моделями AG273QCG и AG273QCX. С поддержкой NVIDIA G-Synс и AMD FreeSync 2 соответственно. Мы будем изучать примере AOC AGON AG273QCX с установленной вогнутой 27-дюймовой VA-матрицей с разрешением QHD (2560 × 1440 пикселей) и максимальной частотой 144 Гц. У нас появилась возможность изучить новинку в числе первых.

AOC AGON AG273QCX обзор

К моменту публикации он уже находится в широком доступе. Мы собрали список актуальных предложений в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с отметками по основным спецификациям. Комплект включает подставку, силовой кабель, USB-кабель, внешний пульт управления, пара фиксаторов для укладки кабелей и набор документации.

Внешний вид

Одной из отличительных особенностей стали узкие рамки, позволяя рассматривать её в связке с несколькими такими мониторами.

Панель у AOC AGON AG273QCX изогнута с курватурой 1800R. Предлагая оптимальный контроль происходящего на экране.

Нижняя рамка с матовым покрытием. В центральной части расположен пятипозиционный джойстик управления. Определить его расположение помогает логотип линейки AGON на лицевой панели.

Справа и слева скрываются выдвижные крючки под наушники. Здесь можно будет удобно расположить игровую гарнитуру с разной шириной оголовья.

Разъемы распределились по двум отдельным блокам. На одном из них пара HDMI, пара DisaplyPort, VGA, аудиовход и выход, miniUSB. Последний используется для подключение внешнего пульта управления.

С противоположной стороны четыре скоростных USB, один USB вход, гнездо питания и аудиоразъемы. Один из USB окрашен в желтый цвет, он используется для зарядки смартфона или планшета даже в спящем режиме.

Тыльная сторона выполнена из пластика по центру круговая зона со светодиодной подсветкой. Есть предустановленные эффекты и возможность выбора цветов. Выглядит аккуратно, но при обычной эксплуатации она будет скрыта от самого пользователя.

Подставка с безотверточной сборкой. В верхней части есть ручка для удобной переноски с места на место. Стоит на трех лучах. Расположение устойчивое, не раскачивается.

Меняется высота расположения панели и угол её наклона. Портретный режим не поддерживается. В основании находится крепление стандарта VESA.

AOC AGON AG273QCX оснащен парой динамиков по 5 Вт каждый. Звучание хорошего уровня. За время тестов они пригодились нам во время игры на Sony PlayStation 4 Pro.

В комплекте с монитором идет внешний блок управления с круговой подсветкой. С помощью него можно быстро переключать настройки и осуществлять навигацию по меню.

Изображение выводится на 27-дюймовую VA-матрицу с разрешением QHD, соответствующую сертификации DisplayHDR 400. Важно отметить, что 10-битная глубина цвета будет работать только на частоте 60 Гц, увеличение частоты до 144 Гц переведет вывод на 8-битные цвета. Также включение HDR накладывает ограничения на работу ряда игровых режимов. Есть AMD FreeSync 2.

По опыту эксплуатации игры лучше отображаются с отключенным HDR в пользу увеличения частоты и синхронизации кадров. Во время работы или просмотра фильмов уже можно будет активировать HDR, снизив частоту.

Настройки

Меню оформлено в виде набора плиток с тематическим оформлением, содержащий следующий набор: игровые настройки, освещение, настройки изображение, цветовые настройки, аудио и подсветка.

В разделе GAME Settings переключаются режимы работы, корректируются технологии Game Control и Shadow Control. Здесь же включаются Overdrive, Low Input Lag.

В Luminance меняются яркость, гамма и контрастность.

В разделе IMAGE можно активировать функцию HDR. Для нее также доступен и автоматический режим.

Меняются пресеты цветовых настроек. Доступен ручной режим корректировки.

Детальные настройки по работе с подсветкой. Цвета и эффекты.

Тесты AOC AGON AG273QCX

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка AOC AGON AG273QCX

Итоги по AOC AGON AG273QCX

AOC AGON AG273QCX - 419 cd/m2AOC AGON AG273QCX - 0.15 cd/m2AOC AGON AG273QCX – 7209KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.AOC AGON AG273QCX – 709KЗадержка, светлые тона – 4.9msЗадержка, темные тона – 12.7msAOC AGON AG273QCX – добротный игровой монитор с великолепным качеством картинки. Увеличенная частота кадров, изогнутая панель с широкими углами обзора, детальные настройки, технологии улучшения вывода изображения в играх, внешний пульт управления, функциональная подставка, управляемая подсветка и узкие боковые рамки. Придраться можно к отсутствию DisplayHDR 400 и 10-битного цвета при активации частоты 144 Гц.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".