Обзор AOC C24G1. Игровой монитор с изогнутой VA-матрицей и 144 Гц

В феврале компания AOC пополнила линейку игровых мониторов G1 с изогнутой панелью сразу четырьмя новыми моделями. Оснащены они VA-матрицей с частотой обновления 144Гц. Заявленное время отклика составляет 1 мс, поддерживается технология FreeSync. Изучать будем на примере 24-дюймовой модели AOC C24G1 с Full HD разрешением.
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка, темные тона – 11.4ms
К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
AOC C24G1 обзор
Комплектация
Поставляется в коробке с изображением монитора и подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает ножку, HDMI-кабель, DisplayPort кабель, диск с программным обеспечением, руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний вид
Перед началом эксплуатации нужно будет собрать комплектную ножку, для этого процесса не потребуется отвертка. Процесс сборки быстрый и несложный.
Ножка позволяет высоту экрана и поворачивать его относительно точки крепления, а также наклонять панель вперед и назад.
Внешний вид AOC C24G1 проще чем у моделей игровой серии AGON, это касается и дизайна подставки и отсутствия элементов с подсветкой.
Игровую направленность выдают ярко-красные вставки на задней стенке и в основании ножки.
В нижней части ножки есть небольшое отверстие, которое можно будет использовать для аккуратной укладки кабелей.
На панели разъемов доступны два HDMI, один VGA и один DisplayPort, есть аудиоразъем. Необходимый набор кабелей уже есть в комплекте.
Блок питания у монитора встроенный, гнездо под силовой кабель расположены в тыльной части.
Управляется при помощи группы механических кнопок на нижнем торце. Для упрощения поиска маркировка нанесена на нижней рамке.
Поверхность фронтальной панели матовая. Она изогнута. Диагональ 24 дюйма. Используется VA-матрица с технологией FreeSync.
Меню Меню AOC C24G1 выполнено в виде вытянутого блока с полупрозрачным фоном и иконками разделов.
Меняется контрастность, яркость, гамма. Включается DCR и эко-режим.
Задается цветовая температура. Есть готовые пресеты и ручная корректировка.
Выставляются параметры меню управления.
Есть отдельный набор опций под эксплуатацию в играх. Включается режим, выставляются цвета, технологии LowBlue и FreeSync.
Тесты AOC C24G1
Яркость максимальнаяAOC C24G1 - 264 cd/m2
Яркость минимальнаяAOC C24G1 - 0.08 cd/m2
Температура цветаAOC C24G1 – 7178K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонение цвета от эталонаAOC C24G1 – 678K
Задержка AOC C24G1Задержка, светлые тона – 3.5ms
Задержка, темные тона – 11.4ms