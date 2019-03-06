Обзор AOC C24G1. Игровой монитор с изогнутой VA-матрицей и 144 Гц

2019-03-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AOC C24G1; [197]
В феврале компания AOC пополнила линейку игровых мониторов G1 с изогнутой панелью сразу четырьмя новыми моделями. Оснащены они VA-матрицей с частотой обновления 144Гц. Заявленное время отклика составляет 1 мс, поддерживается технология FreeSync. Изучать будем на примере 24-дюймовой модели AOC C24G1 с Full HD разрешением.

AOC C24G1

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

AOC C24G1 обзор

Комплектация

AOC C24G1

Поставляется в коробке с изображением монитора и подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает ножку, HDMI-кабель, DisplayPort кабель, диск с программным обеспечением, руководство пользователя и гарантийный талон.

AOC C24G1

Внешний вид

AOC C24G1

Перед началом эксплуатации нужно будет собрать комплектную ножку, для этого процесса не потребуется отвертка. Процесс сборки быстрый и несложный.

AOC C24G1

Ножка позволяет высоту экрана и поворачивать его относительно точки крепления, а также наклонять панель вперед и назад.

AOC C24G1

Внешний вид AOC C24G1 проще чем у моделей игровой серии AGON, это касается и дизайна подставки и отсутствия элементов с подсветкой.

AOC C24G1

Игровую направленность выдают ярко-красные вставки на задней стенке и в основании ножки.

AOC C24G1

В нижней части ножки есть небольшое отверстие, которое можно будет использовать для аккуратной укладки кабелей.

AOC C24G1

На панели разъемов доступны два HDMI, один VGA и один DisplayPort, есть аудиоразъем. Необходимый набор кабелей уже есть в комплекте.

AOC C24G1

Блок питания у монитора встроенный, гнездо под силовой кабель расположены в тыльной части.

AOC C24G1

Управляется при помощи группы механических кнопок на нижнем торце. Для упрощения поиска маркировка нанесена на нижней рамке.

AOC C24G1

Поверхность фронтальной панели матовая. Она изогнута. Диагональ 24 дюйма. Используется VA-матрица с технологией FreeSync.

AOC C24G1

AOC C24G1

Меню Меню AOC C24G1 выполнено в виде вытянутого блока с полупрозрачным фоном и иконками разделов.

AOC C24G1

Меняется контрастность, яркость, гамма. Включается DCR и эко-режим.

AOC C24G1

Задается цветовая температура. Есть готовые пресеты и ручная корректировка.

AOC C24G1

Выставляются параметры меню управления.

AOC C24G1

Есть отдельный набор опций под эксплуатацию в играх. Включается режим, выставляются цвета, технологии LowBlue и FreeSync.

Тесты AOC C24G1

AOC C24G1

Яркость максимальная

AOC C24G1 - 264 cd/m2

Яркость минимальная

AOC C24G1 - 0.08 cd/m2

Температура цвета

AOC C24G1 – 7178K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

AOC C24G1 – 678K

Задержка AOC C24G1

Задержка, светлые тона – 3.5ms
Задержка, темные тона – 11.4ms

Итоги по AOC C24G1

AOC C24G1 – станет хорошим выбором при поиске игрового монитора впервую очередь под сетевые шутеры. Невысокая стоимость, поддержка FreeSync, изогнутая панель, строгий внешний вид, детальные возможности настроек, функциональная подставка. Не устроить могут углы обзора характерные для VA-матриц.

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