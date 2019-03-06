Обзор AOC C24G1. Игровой монитор с изогнутой VA-матрицей и 144 Гц

В феврале компания AOC пополнила линейку игровых мониторов G1 с изогнутой панелью сразу четырьмя новыми моделями. Оснащены они VA-матрицей с частотой обновления 144Гц. Заявленное время отклика составляет 1 мс, поддерживается технология FreeSync. Изучать будем на примере 24-дюймовой модели AOC C24G1 с Full HD разрешением.

AOC C24G1 обзор

К моменту публикации он уже стал доступен в российских магазинах. Список актуальных предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением монитора и подробными данными по техническим характеристикам. Комплект включает ножку, HDMI-кабель, DisplayPort кабель, диск с программным обеспечением, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Перед началом эксплуатации нужно будет собрать комплектную ножку, для этого процесса не потребуется отвертка. Процесс сборки быстрый и несложный.

Ножка позволяет высоту экрана и поворачивать его относительно точки крепления, а также наклонять панель вперед и назад.

Внешний вид AOC C24G1 проще чем у моделей игровой серии AGON, это касается и дизайна подставки и отсутствия элементов с подсветкой.

Игровую направленность выдают ярко-красные вставки на задней стенке и в основании ножки.

В нижней части ножки есть небольшое отверстие, которое можно будет использовать для аккуратной укладки кабелей.

На панели разъемов доступны два HDMI, один VGA и один DisplayPort, есть аудиоразъем. Необходимый набор кабелей уже есть в комплекте.

Блок питания у монитора встроенный, гнездо под силовой кабель расположены в тыльной части.

Управляется при помощи группы механических кнопок на нижнем торце. Для упрощения поиска маркировка нанесена на нижней рамке.

Поверхность фронтальной панели матовая. Она изогнута. Диагональ 24 дюйма. Используется VA-матрица с технологией FreeSync.

Меню Меню AOC C24G1 выполнено в виде вытянутого блока с полупрозрачным фоном и иконками разделов.

Меняется контрастность, яркость, гамма. Включается DCR и эко-режим.

Задается цветовая температура. Есть готовые пресеты и ручная корректировка.

Выставляются параметры меню управления.

Тесты AOC C24G1

Есть отдельный набор опций под эксплуатацию в играх. Включается режим, выставляются цвета, технологии LowBlue и FreeSync.

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка AOC C24G1

Итоги по AOC C24G1

AOC C24G1 - 264 cd/m2AOC C24G1 - 0.08 cd/m2AOC C24G1 – 7178KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.AOC C24G1 – 678KЗадержка, светлые тона – 3.5msЗадержка, темные тона – 11.4msAOC C24G1 – станет хорошим выбором при поиске игрового монитора впервую очередь под сетевые шутеры. Невысокая стоимость, поддержка FreeSync, изогнутая панель, строгий внешний вид, детальные возможности настроек, функциональная подставка. Не устроить могут углы обзора характерные для VA-матриц.