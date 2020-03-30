Обзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSync

Мониторы, ориентированные на геймеров чаще всего, оснащаются TN или VA-матрицами с ограниченными углами обзора и при этом стоят достаточно дорого, заметно ограничивая потенциальный круг покупателей. Тестируемый сегодня AOC GAMING 27G2U рассчитан на поклонников спокойных игр, предлагая частоту 144 Гц на диагонали 27 дюймов с матрицей IPS.

Комплектация

В России он доступен в среднем за 16 240 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает силовой кабель, DisplayPort и HDMI, подставку, диск с программным обеспечением, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением. Предусмотрена ручка для транспортировки.

Внешний вид

Несмотря на невысокую стоимость тут уделили внимание внешнему виду. Подставка в виде полигональных лучей, направленных в стороны.

Агрессивный акцент в виде ярко-красных вставок в основании подставки и на обратной стороне корпуса. Из ограничений тут нет подсветки, но так ли она необходима на мониторе и много ли готовы за нее переплачивать?

Подставка у AOC GAMING 27G2U5 функциональная. Она позволяет вращать его относительно точки установки, наклона вперед и назад, менять высоту расположения. Поддерживается портретный режим.

Сборка безотверточная. Вместо крепления можно будет воспользоваться VESA-совместимым кронштейном.

Рамки вокруг панели узкие. Этот монитор подойдет для установки связки из нескольких на одном рабочем столе. Матрица с антибликовым покрытием.

Вдоль всей длины нижней рамки ярко-красная полоса. В центре логотип производителя.

Управляется при помощи группы механических кнопок. Для удобства позиционирования маркировка нанесена на нижней рамке.

Из разъемов доступны два HDMI, один DisplayPort и VGA, аудиовход и выход. Набор разъемов хороший.

Есть встроенный USB-хаб с четырьмя полноразмерными USB. Один из них окрашен в желтый цвет, он оптимизирован под зарядку носимых устройств. Все сосредоточены в правой части корпуса.

Блок питания встроенный. Общие габариты составляют 395.9 × 525.9 × 227.4 мм.

Изображение в AOC GAMING 27G2U5 выводится на 27-дюймовую матрицу IPS. Поддерживается технология AMD FreeSync и частота обновления 144 Гц.

Настройки

Меню с локализацией под русскоязычных пользователей. Каждый раздел в виде наглядных иконок.

Меняются яркость и контраст. Гамма, DCR. Включается HDR-эффект.

Дополнительные параметры входа под изображение. Вывод общей информации.

Параметры под игры. Тут включается игровой режим, управление тенью, низкие задержки ввода, игровой цвет. Low Blue и разгон. Здесь же можно активировать счетчик кадров и FreeSync.

Тесты AOC GAMING 27G2U5

Настраивается внешний вид меню. Положение по горизонтали и вертикали. Улучшение изображения. Яркий кадр и его размер. Настраиваются цветовые пресеты. Можно выбрать готовые или откорректировать вручную.

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Отклонения цвета от эталона

Задержка AOC GAMING 27G2U

AOC GAMING 27G2U обзор

AOC GAMING 27G2U - 327 cd/mAOC GAMING 27G2U - 0.25 cd/m2AOC GAMING 27G2U – 6599K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.AOC GAMING 27G2U – 99KЗадержка, светлые тона – 15.6msЗадержка, темные тона – 8.7ms

Итоги по AOC GAMING 27G2U

AOC GAMING 27G2U станет хорошим выбором при поиске игрового монитора с невысоким ценником. IPS-матрица с частотой 75 Гц и поддержкой AMD FreeSync. Узкие боковые рамки, хорошие заводские настройки, детализированное меню управления, набор разъемов, встроенный USB-хаб, привлекательный внешний вид и функциональная подставка.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".