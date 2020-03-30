Обзор AOC GAMING 27G2U. Игровой IPS-монитор с FreeSync

Мониторы, ориентированные на геймеров чаще всего, оснащаются TN или VA-матрицами с ограниченными углами обзора и при этом стоят достаточно дорого, заметно ограничивая потенциальный круг покупателей. Тестируемый сегодня AOC GAMING 27G2U рассчитан на поклонников спокойных игр, предлагая частоту 144 Гц на диагонали 27 дюймов с матрицей IPS.
Задержка, темные тона – 8.7ms
AOC GAMING 27G2U5 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
В России он доступен в среднем за 16 240 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияКомплект включает силовой кабель, DisplayPort и HDMI, подставку, диск с программным обеспечением, руководство пользователя и гарантийный талон. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением. Предусмотрена ручка для транспортировки.
Внешний видНесмотря на невысокую стоимость тут уделили внимание внешнему виду. Подставка в виде полигональных лучей, направленных в стороны.
Агрессивный акцент в виде ярко-красных вставок в основании подставки и на обратной стороне корпуса. Из ограничений тут нет подсветки, но так ли она необходима на мониторе и много ли готовы за нее переплачивать?
Подставка у AOC GAMING 27G2U5 функциональная. Она позволяет вращать его относительно точки установки, наклона вперед и назад, менять высоту расположения. Поддерживается портретный режим.
Сборка безотверточная. Вместо крепления можно будет воспользоваться VESA-совместимым кронштейном.
Рамки вокруг панели узкие. Этот монитор подойдет для установки связки из нескольких на одном рабочем столе. Матрица с антибликовым покрытием.
Вдоль всей длины нижней рамки ярко-красная полоса. В центре логотип производителя.
Управляется при помощи группы механических кнопок. Для удобства позиционирования маркировка нанесена на нижней рамке.
Из разъемов доступны два HDMI, один DisplayPort и VGA, аудиовход и выход. Набор разъемов хороший.
Есть встроенный USB-хаб с четырьмя полноразмерными USB. Один из них окрашен в желтый цвет, он оптимизирован под зарядку носимых устройств. Все сосредоточены в правой части корпуса.
Блок питания встроенный. Общие габариты составляют 395.9 × 525.9 × 227.4 мм.
Изображение в AOC GAMING 27G2U5 выводится на 27-дюймовую матрицу IPS. Поддерживается технология AMD FreeSync и частота обновления 144 Гц.
НастройкиМеню с локализацией под русскоязычных пользователей. Каждый раздел в виде наглядных иконок.
Меняются яркость и контраст. Гамма, DCR. Включается HDR-эффект.
Дополнительные параметры входа под изображение. Вывод общей информации.
Параметры под игры. Тут включается игровой режим, управление тенью, низкие задержки ввода, игровой цвет. Low Blue и разгон. Здесь же можно активировать счетчик кадров и FreeSync.
Настраивается внешний вид меню. Положение по горизонтали и вертикали. Улучшение изображения. Яркий кадр и его размер. Настраиваются цветовые пресеты. Можно выбрать готовые или откорректировать вручную.
Тесты AOC GAMING 27G2U5
Яркость максимальнаяAOC GAMING 27G2U - 327 cd/m
Яркость минимальнаяAOC GAMING 27G2U - 0.25 cd/m2
Температура цветаAOC GAMING 27G2U – 6599K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонения цвета от эталонаAOC GAMING 27G2U – 99K
Задержка AOC GAMING 27G2UЗадержка, светлые тона – 15.6ms
Задержка, темные тона – 8.7ms
AOC GAMING 27G2U обзор
Итоги по AOC GAMING 27G2UAOC GAMING 27G2U станет хорошим выбором при поиске игрового монитора с невысоким ценником. IPS-матрица с частотой 75 Гц и поддержкой AMD FreeSync. Узкие боковые рамки, хорошие заводские настройки, детализированное меню управления, набор разъемов, встроенный USB-хаб, привлекательный внешний вид и функциональная подставка.
AOC GAMING 27G2U5 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".