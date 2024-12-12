Игровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2P

В основе изучаемого сегодня монитора AORUS FO32U2P используется 31,5-дюймовая матрица QD-LED с разрешением 3840х2160 пикселей с частотой обновления 240 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. На текущий момент — это единственная модель монитора, на базе QD-LED матрицы третьего поколения. Сертификаты Display HDR 400 True Black и VESA ClearMR 13000. Оснащен интерфейсом DisplayPort 2.1 (спецификация Ultra-High Bit Rate 20).

Комплектация

Поставляется в коробке с полиграфией и встроенной ручкой, упрощающей транспортировку. На боковых стенках упаковочной коробки размещены подробные данные о технических характеристиках и особенностях дисплея GIGABYTE.

Внешний вид

Комплект включает стойку с основанием (в разобранном виде), HDMI и DisplayPort кабели, два вида кабелей с USB-C, блок питания с силовым кабелем.У монитора безрамочный дизайн, только узкая пластиковая рамка с логотипом бренда по центру. В оформлении преобладают темные цвета. Высокое качество обработки деталей и сборки.

Интересное внешнее исполнение стойки. У нее направленные в стороны два луча и широкое основание с каналом в центральной части, используемым для укладки питающего и интерфейсных кабелей в общий пучок. Есть полигональные канавки, акцентирующие направленность на аудиторию геймеров. На внутренней стороне нанесены прорезиненные накладки, предотвращающие скольжение монитора по поверхности, на которую он установлен.

Доступны регулировки высоты расположения панели в пределах 13 сантиметров, наклон вперед и назад от -5 до +20 градусов, а также поворот в портретный режим. Устойчивость монитора на рабочем столе сомнений не вызывает.

AORUS FO32U2P предлагает широкий выбор по интерфейсам. Доступно два порта HDMI 2.1, два порта DisplayPort (2.1 UHBR и 1.4 HBR3), порт miniDP 2.1 UHBR, порт USB Type-C (функционал PowerDelivery, до 65 Вт). А также есть встроенный скоростной USB-концентратор с двумя USB 3.2 Gen1 и раздельные аудиоразъемы.

Есть несколько зон на тыльной стороне корпуса монитора с управляемой подсветкой RGB Spatial Rift с тремя эффектами. При работе в ночное время дает ненавязчивое фоновое свечение.

Доступна возможность вывода звука на встроенные стереодинамики общей мощностью 10 Вт. Размещены они в верхней части, общее качество звука хорошее. Подойдет как для воспроизведения аудиоконтента в составе типовых рабочих приложений, так и для просмотра сериалов или прослушивания музыки со стриминговых сервисов.

Матрица с полуглянцевым покрытием с антибликовым эффектом и без кристаллического эффекта. В AORUS FO32U2P установлена QD-OLED панель третьего поколения с соотношением сторон 16:9 и разрешением 3840х2160 пикселей. Уровень яркости при работе в SDR-режиме составляет 250 нит при заполнении всей поверхности белым цветом. Показатель выше, чем у OLED телевизоров. Пиковая яркость достигает 1000 нит в HDR-режиме. Сертификация по стандарту VESA DisplayHDR 400 True Black.

10-битная матрица передает до 1,07 миллиарда цветов. Заявлено 99% соответствие пространству DCI-P3 и широкое покрытие Adobe RGB.

Поддерживает частоту обновления до 240 Гц. Адаптивная синхронизация AMD FreeSync Premium Pro. Мы тестирование монитор совместно с видеокартой NVIDIA и с ней корректно работала технология NVIDIA G-SYNC Compatible.

Управление

AORUS FO32U2P оснащен функцией KVM, позволяющей использовать один комплект периферии на нескольких устройствах, подключенных к этому монитору. Удобно, когда на одном рабочем столе используется ПК, ноутбук или даже планшет. При этом помимо общей периферии, можно и изображение выводит в режиме “картинка-в-картинке”.Управление монитором через встроенное меню выполняется с помощью 5-позиционного джойстика, размещенного по центру нижней грани корпуса дисплея. Рядом расположены отдельные кнопки, отвечающие за быстрый доступ к фирменным функциям Tactical Switch и KVM.

Меню структурировано. В разделе «ИГРА» настраивается баланс черного 2.0, сверхвысокое разрешение, режим дисплея и FreeSync Premium Pro.

«Графика» - выбор режимов под определенные жанры (FPS, MOBA, RPG, Racing), а также под фильмы и чтение.

«Функции дисплея» - входной сигнал, KVM, Daisy Chain (подключение нескольких мониторов в цепочку), диапазон RGB, APM.

Управление режимом отображения изображения с двух источников. PIP и PBP.

Game Assist включает опции повышающие информативность и удобство в играх. Счетчик и таймер кадров, отображение прицела, увеличение зоны для прицеливания на расстоянии, информационная панель и выравнивание экрана.

Программное обеспечение

Для среды операционной системы Windows доступна возможность управлять AORUS FO32U2P с помощью фирменного пакета приложений GIGABYTE Control Center. Общие настройки дисплея, системные, игровой ассистент.

Выбор источника сигнала для KVM. Шумоподавление для подключенных наушников.

Выбор эффектов подсветки.

Тесты

Стандартный

Монитор был протестирован в трех режимах работы – стандартный, гамма sRGB, фильмы.

Гамма sRGB

Фильмы

Итоги

AORUS FO32U2P – топовый монитор, оснащенный высокоскоростной QD-LED матрицей третьего поколения с 4К-разрешением и частотой обновления 240 Гц, а также прогрессивным интерфейсом DisplayPort 2.1 UHBR20. Высокая контрастность и яркость, 10-битная глубина цвета, бесшумная работа в любых доступных режимах работы, игровой ассистент с расширенными настройками, Display HDR 400 True Black, VESA ClearMR 13000, низкие задержки, выбор интерфейсов, скоростной USB-концентратор и функция KVM.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".