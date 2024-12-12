Игровой тактический монитор. Обзор и тесты AORUS FO32U2P

Комплект включает стойку с основанием (в разобранном виде), HDMI и DisplayPort кабели, два вида кабелей с USB-C, блок питания с силовым кабелем.
Интересное внешнее исполнение стойки. У нее направленные в стороны два луча и широкое основание с каналом в центральной части, используемым для укладки питающего и интерфейсных кабелей в общий пучок. Есть полигональные канавки, акцентирующие направленность на аудиторию геймеров. На внутренней стороне нанесены прорезиненные накладки, предотвращающие скольжение монитора по поверхности, на которую он установлен.
Доступны регулировки высоты расположения панели в пределах 13 сантиметров, наклон вперед и назад от -5 до +20 градусов, а также поворот в портретный режим. Устойчивость монитора на рабочем столе сомнений не вызывает.
AORUS FO32U2P предлагает широкий выбор по интерфейсам. Доступно два порта HDMI 2.1, два порта DisplayPort (2.1 UHBR и 1.4 HBR3), порт miniDP 2.1 UHBR, порт USB Type-C (функционал PowerDelivery, до 65 Вт). А также есть встроенный скоростной USB-концентратор с двумя USB 3.2 Gen1 и раздельные аудиоразъемы.
Есть несколько зон на тыльной стороне корпуса монитора с управляемой подсветкой RGB Spatial Rift с тремя эффектами. При работе в ночное время дает ненавязчивое фоновое свечение.
Доступна возможность вывода звука на встроенные стереодинамики общей мощностью 10 Вт. Размещены они в верхней части, общее качество звука хорошее. Подойдет как для воспроизведения аудиоконтента в составе типовых рабочих приложений, так и для просмотра сериалов или прослушивания музыки со стриминговых сервисов.
Матрица с полуглянцевым покрытием с антибликовым эффектом и без кристаллического эффекта. В AORUS FO32U2P установлена QD-OLED панель третьего поколения с соотношением сторон 16:9 и разрешением 3840х2160 пикселей. Уровень яркости при работе в SDR-режиме составляет 250 нит при заполнении всей поверхности белым цветом. Показатель выше, чем у OLED телевизоров. Пиковая яркость достигает 1000 нит в HDR-режиме. Сертификация по стандарту VESA DisplayHDR 400 True Black.
10-битная матрица передает до 1,07 миллиарда цветов. Заявлено 99% соответствие пространству DCI-P3 и широкое покрытие Adobe RGB.
Поддерживает частоту обновления до 240 Гц. Адаптивная синхронизация AMD FreeSync Premium Pro. Мы тестирование монитор совместно с видеокартой NVIDIA и с ней корректно работала технология NVIDIA G-SYNC Compatible.
AORUS FO32U2P оснащен функцией KVM, позволяющей использовать один комплект периферии на нескольких устройствах, подключенных к этому монитору. Удобно, когда на одном рабочем столе используется ПК, ноутбук или даже планшет. При этом помимо общей периферии, можно и изображение выводит в режиме “картинка-в-картинке”.
Меню структурировано. В разделе «ИГРА» настраивается баланс черного 2.0, сверхвысокое разрешение, режим дисплея и FreeSync Premium Pro.
«Графика» - выбор режимов под определенные жанры (FPS, MOBA, RPG, Racing), а также под фильмы и чтение.
«Функции дисплея» - входной сигнал, KVM, Daisy Chain (подключение нескольких мониторов в цепочку), диапазон RGB, APM.
Управление режимом отображения изображения с двух источников. PIP и PBP.
Game Assist включает опции повышающие информативность и удобство в играх. Счетчик и таймер кадров, отображение прицела, увеличение зоны для прицеливания на расстоянии, информационная панель и выравнивание экрана.
Выбор источника сигнала для KVM. Шумоподавление для подключенных наушников.
Выбор эффектов подсветки.