Высокотехнологичная система жидкостного охлаждения. Обзор AORUS WATERFORCE II 360

Ранее мы проводили тестирование жидкостной системы охлаждения AORUS WATERFORCE 240, продемонстрировавшей отличные результаты по эффективности отвода тепла и уровню шума. Не так давно производитель провел обновление линейки, выпустив второе поколение с модернизированной помпой новой конструкции и вентиляторами со шлейфовым соединением, а также RGB-подсветкой. Сопровождается система 5-летней гарантией.

AORUS WATERFORCE II 360

Комплектация

AORUS WATERFORCE II 360

На лицевой стороне коробки приведено изображение с примером работающей подсветки и данными по совместимости с сокетами INTEL и AMD.

AORUS WATERFORCE II 360

Комплект включает три вентилятора, монтажные наборы для разных платформ, усиливающую пластину, тюбик с термопастой, кабель синхронизации подсветки, интерфейсный кабель для вентиляторов, руководство пользователя.

AORUS WATERFORCE II 360

Внешний вид

В линейку входят версии с типоразмерами радиатора 360 и 240 мм. Помимо изучаемой нами в черном варианте исполнения, также доступна в белом.

AORUS WATERFORCE II 360

У нее традиционная компоновка для жидкостного охлаждения с закрытым контуром. Это радиатор, соединяемый с водоблоком, совмещенным с помпой, при помощи гибких трубок с защитной нейлоновой оплеткой длиной 40 сантиметров. Оплетка здесь как декоративную задачу, так и защищает шланги от перегиба.

AORUS WATERFORCE II 360

Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Рассчитан он на установку трех вентиляторов типоразмера 120 мм.

AORUS WATERFORCE II 360

Комплектуется система вентиляторами GXR12025512H с регулируемой скоростью вращения в диапазоне от 800 до 2300 оборотов в минуту с гидродинамическим подшипником. Воздушное давление 2,93 mm H20.

AORUS WATERFORCE II 360

Нововведением стал способ соединения вентиляторов между собой здесь последовательное соединение через разъем на боковой грани. Они собираются общей группой и к материнской плате идут общим интерфейсным и питающим кабелем.

AORUS WATERFORCE II 360

Для соединения между ними используется механический замок, достаточно просто сдвинуть в направлении друг друга. После этого с одной из сторон вставляется коннектор. Так заметно упрощается аккуратный монтаж AORUS WATERFORCE II 360 внутри корпуса, с таким подходом отсутствует необходимость укладывать отдельные кабели от каждого из вентиляторов, как было в первом поколении этой серии, а также большинства других систем жидкостного охлаждения.

AORUS WATERFORCE II 360

Основание у водоблока круглое, выполнено из меди. Качественная полировка и ровная поверхность с равномерным прижимом и распределением термопасты.

AORUS WATERFORCE II 360

Используемый насос был обновлен, у него повышенный ресурс службы и эффективность. Сам водоблок цилиндрической формы, его крышка вращается на 330 градусов для возможности выбора ориентации рисунка несенного на крышку.

AORUS WATERFORCE II 360

Это логотип бренда с адресной подсветкой. Помимо него подсвечивается вся площадь лопастей вентиляторов. Управление эффектами и цветами через программное обеспечение материнской платы или совместимых ARGB-контроллеров.

AORUS WATERFORCE II 360

Сборка

Поддерживаются ранее вышедшие и современные сокеты Intel и AMD. Процесс монтажа на разные типы подробно описан и проиллюстрирован в инструкции. Монтаж системы велся на материнскую плату с AM5.

AORUS WATERFORCE II 360

Для начала устанавливаем опорные винты в предустановленную на материнскую плату усиливающую пластину. Наносим термопасту на крышку процессора.

AORUS WATERFORCE II 360

С внутренней стороны водоблока устанавливаются соответствующие сокету крепежные пластины. Прижимаем к крышке процессора.

AORUS WATERFORCE II 360

Процесс монтажа AORUS WATERFORCE II 360 проходит без сложностей. Понравилась работа с вентиляторами, на аккуратную укладку потребовалось минимальное время.

AORUS WATERFORCE II 360

С примером сборки можно ознакомиться на снимке ниже.

Тесты

Тестирование велось с процессором AMD Ryzen 6 7600 с на тактовой частоте 5400 МГц в условиях корпуса с закрытой боковой крышкой. Температура в режиме нагрузки CPU/FPU не превышала 74 градусов. Отличный результат для этого процессора.

AORUS WATERFORCE II 360

Шум замерялся на расстоянии 40 сантиметров с открытой крышкой.

AORUS WATERFORCE II 360

Максимальные обороты.

AORUS WATERFORCE II 360

Итоги

AORUS WATERFORCE II 360 – высокотехнологичная система жидкостного охлаждения под процессоры топового и среднего уровней, предлагающая высокий ресурс службы, низкий уровень шума, привлекательный внешний вид и упрощенный монтаж в корпусе с минимальным количеством кабелей.
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Высокотехнологичная система жидкостного охлаждения. Обзор AORUS WATERFORCE II 360Высокотехнологичная система жидкостного охлаждения. Обзор AORUS WATERFORCE II 360
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