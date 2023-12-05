Высокотехнологичная система жидкостного охлаждения. Обзор AORUS WATERFORCE II 360

На лицевой стороне коробки приведено изображение с примером работающей подсветки и данными по совместимости с сокетами INTEL и AMD.
Комплект включает три вентилятора, монтажные наборы для разных платформ, усиливающую пластину, тюбик с термопастой, кабель синхронизации подсветки, интерфейсный кабель для вентиляторов, руководство пользователя.
У нее традиционная компоновка для жидкостного охлаждения с закрытым контуром. Это радиатор, соединяемый с водоблоком, совмещенным с помпой, при помощи гибких трубок с защитной нейлоновой оплеткой длиной 40 сантиметров. Оплетка здесь как декоративную задачу, так и защищает шланги от перегиба.
Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Рассчитан он на установку трех вентиляторов типоразмера 120 мм.
Комплектуется система вентиляторами GXR12025512H с регулируемой скоростью вращения в диапазоне от 800 до 2300 оборотов в минуту с гидродинамическим подшипником. Воздушное давление 2,93 mm H20.
Нововведением стал способ соединения вентиляторов между собой здесь последовательное соединение через разъем на боковой грани. Они собираются общей группой и к материнской плате идут общим интерфейсным и питающим кабелем.
Для соединения между ними используется механический замок, достаточно просто сдвинуть в направлении друг друга. После этого с одной из сторон вставляется коннектор. Так заметно упрощается аккуратный монтаж AORUS WATERFORCE II 360 внутри корпуса, с таким подходом отсутствует необходимость укладывать отдельные кабели от каждого из вентиляторов, как было в первом поколении этой серии, а также большинства других систем жидкостного охлаждения.
Основание у водоблока круглое, выполнено из меди. Качественная полировка и ровная поверхность с равномерным прижимом и распределением термопасты.
Используемый насос был обновлен, у него повышенный ресурс службы и эффективность. Сам водоблок цилиндрической формы, его крышка вращается на 330 градусов для возможности выбора ориентации рисунка несенного на крышку.
Это логотип бренда с адресной подсветкой. Помимо него подсвечивается вся площадь лопастей вентиляторов. Управление эффектами и цветами через программное обеспечение материнской платы или совместимых ARGB-контроллеров.
Для начала устанавливаем опорные винты в предустановленную на материнскую плату усиливающую пластину. Наносим термопасту на крышку процессора.
С внутренней стороны водоблока устанавливаются соответствующие сокету крепежные пластины. Прижимаем к крышке процессора.
Процесс монтажа AORUS WATERFORCE II 360 проходит без сложностей. Понравилась работа с вентиляторами, на аккуратную укладку потребовалось минимальное время.
С примером сборки можно ознакомиться на снимке ниже.
Шум замерялся на расстоянии 40 сантиметров с открытой крышкой.
Максимальные обороты.