Премиальный корпус с безвинтовым креплением панелей. Обзор APNX Creator C1

Сегодня рассмотрим корпус от нового бренда в сегменте компонентов для сборки ПК. Это APNX Creator C1 с безвинтовой системой крепления панелей и минимальным количеством пластика в конструкции. Относится модель к премиальному сегменту и позволяет собрать высокопроизводительную систему под игры или работу.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона, на боковую сторону которой нанесена наклейка с изображением корпуса и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает пластиковые стяжки, нейлоновые стяжки, различные винты, распределенные по пакетикам, пластиковые фиксаторы, руководство пользователей.

APNX Creator C1 обзор

Внешний вид

Представлен в нескольких вариантах цветового исполнения. Помимо изучаемого нами черного, доступен с эффектом ChromaFlair и в белом. Выполнен в типоразмере MidTower.

В конструкции можно обратить внимание на закругленные переходы, создающие визуальный эффект монолитности. Это же касается вентиляционной решетки, которая переходит с лицевой панели на боковую. Симметрично справа располагается еще одна зона с вентиляционной решеткой.

Передняя панель и правая стенка состоят из двух элементов, выполненных из стали толщиной 0.8 мм. Снимаются двумя элементами. Под передней панелью находится обслуживаемая рамка с противопылевым фильтром.

Для крепления используются магнитные замки и фиксация в пазах. Разбирается и собирается удобно, продуманы мелочи в виде выемок под пальцы.

Левая стенка из закаленного стекла толщиной 4 мм. Здесь также используют безвинтовой способ крепления.

Верхняя панель у APNX Creator C1 с вентиляционной решеткой. Снимается цельным элементом, под ней рамка, рассчитанная на установку вентиляторов.

Панель разъемов состоит из скоростного USB-C, спаренного аудиоразъема, двух USB 3.0 Type-A, кнопок перезагрузки и включения.

Задняя с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь съемных заглушек под платы расширения. Корпус комплектуется с предустановленным вентилятором 120 мм на задней стенке и тремя 140 мм вентиляторами.

На основании три пластиковые ножки, одна из них идет вдоль всей ширины корпуса. Здесь находится рамка противопылевого фильтра. Извлекается сдвигом.

Внутренняя часть

У корпуса продуманная организация внутреннего пространства. Оно разделяется на несколько камер, упрощая аккуратную укладку кабелей и разграничивая компоненты.

Рассчитан на установку материнских плат ATX. APNX Creator C1 поддерживает установку габаритных башенных конструкций высотой до 166 мм.

Поддержка жидкостных систем охлаждения с радиаторами 280 и 360 мм. Установить их можно на переднюю или верхнюю панели.

Интересно реализован способ монтажа дисковой подсистемы. Это панель с отверстиями, которая зафиксирована за стойкой материнской платы. Она не отнимает полезной площади и сами диски можно фиксировать как винтами, так и резиновыми втулками. Поддерживаются накопители типоразмеров 2.5 и 3.5 дюйма.

Корпус оснащен встроенным контроллером с набором интерфейсов. К нему можно подключить пять вентиляторов с ARGB подсветкой. Эффекты и цвета переключаются через кнопку на лицевой панели. Питание на него подается через SATA.

Есть декоративный металлический кожух. Он скрывает стойку под три вентилятора и отверстия для вывода интерфейсных и питающих кабелей. На нем же держатель для дополнительного упора видеокарты. Есть место под габаритные видеоускорители длиной до 395 мм.

Под Г-образной перегородкой скрывается зона для установки блока питания. Верхняя часть перегородки перфорирована. Внутри достаточно места для укладки лишней длины кабелей. Сам блок питания для удобства ставится на рамку.

Сборка

В APNX Creator C1 собиралась система с процессором Intel Core i7-13700KF и видеокартой GeForce RTX 4070 Ti. Для отвода тепла СЖО с радиатором 360 мм.

Отметим удобство при проведении сборки. Здесь полный доступ ко всем элементам с возможностью снять все стенки.

Штатный комплект из трех 140 мм вентиляторов и одного 120 мм решает задачи организации доступа необходимого объема воздуха внутри. Это ARGB-вентиляторы с подсветкой. Выглядят привлекательно.

Тесты

Синтетический нагрев проводили в корпусе с закрытой крышкой. Проблем с отводом тепла от процессора и видеокарты замечено не было.

Замер шума проводился на расстоянии 20 сантиметров. Для начала данные в повседневной работе.

И замер при полной нагрузке на максимальных оборотах.

Итоги

APNX Creator C1 – премиальный корпус с безвинтовым креплением панелей, предлагающий гибкий подход при выборе компонентов. В нем можно собрать как игровую систему для 4К, так и высокопроизводительную рабочую станцию. Продуманная организация внутреннего пространства, защита от пыли, четыре вентилятора в комплекте, лаконичное внешнее исполнение.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".