Премиальный корпус с безвинтовым креплением панелей. Обзор APNX Creator C1

В конструкции можно обратить внимание на закругленные переходы, создающие визуальный эффект монолитности. Это же касается вентиляционной решетки, которая переходит с лицевой панели на боковую. Симметрично справа располагается еще одна зона с вентиляционной решеткой.
Передняя панель и правая стенка состоят из двух элементов, выполненных из стали толщиной 0.8 мм. Снимаются двумя элементами. Под передней панелью находится обслуживаемая рамка с противопылевым фильтром.
Для крепления используются магнитные замки и фиксация в пазах. Разбирается и собирается удобно, продуманы мелочи в виде выемок под пальцы.
Левая стенка из закаленного стекла толщиной 4 мм. Здесь также используют безвинтовой способ крепления.
Верхняя панель у APNX Creator C1 с вентиляционной решеткой. Снимается цельным элементом, под ней рамка, рассчитанная на установку вентиляторов.
Панель разъемов состоит из скоростного USB-C, спаренного аудиоразъема, двух USB 3.0 Type-A, кнопок перезагрузки и включения.
Задняя с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь съемных заглушек под платы расширения. Корпус комплектуется с предустановленным вентилятором 120 мм на задней стенке и тремя 140 мм вентиляторами.
На основании три пластиковые ножки, одна из них идет вдоль всей ширины корпуса. Здесь находится рамка противопылевого фильтра. Извлекается сдвигом.
Рассчитан на установку материнских плат ATX. APNX Creator C1 поддерживает установку габаритных башенных конструкций высотой до 166 мм.
Поддержка жидкостных систем охлаждения с радиаторами 280 и 360 мм. Установить их можно на переднюю или верхнюю панели.
Интересно реализован способ монтажа дисковой подсистемы. Это панель с отверстиями, которая зафиксирована за стойкой материнской платы. Она не отнимает полезной площади и сами диски можно фиксировать как винтами, так и резиновыми втулками. Поддерживаются накопители типоразмеров 2.5 и 3.5 дюйма.
Корпус оснащен встроенным контроллером с набором интерфейсов. К нему можно подключить пять вентиляторов с ARGB подсветкой. Эффекты и цвета переключаются через кнопку на лицевой панели. Питание на него подается через SATA.
Есть декоративный металлический кожух. Он скрывает стойку под три вентилятора и отверстия для вывода интерфейсных и питающих кабелей. На нем же держатель для дополнительного упора видеокарты. Есть место под габаритные видеоускорители длиной до 395 мм.
Под Г-образной перегородкой скрывается зона для установки блока питания. Верхняя часть перегородки перфорирована. Внутри достаточно места для укладки лишней длины кабелей. Сам блок питания для удобства ставится на рамку.
Отметим удобство при проведении сборки. Здесь полный доступ ко всем элементам с возможностью снять все стенки.
Штатный комплект из трех 140 мм вентиляторов и одного 120 мм решает задачи организации доступа необходимого объема воздуха внутри. Это ARGB-вентиляторы с подсветкой. Выглядят привлекательно.
Замер шума проводился на расстоянии 20 сантиметров. Для начала данные в повседневной работе.
И замер при полной нагрузке на максимальных оборотах.