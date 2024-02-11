Премиальный корпус с безвинтовым креплением панелей. Обзор APNX Creator C1

Сегодня рассмотрим корпус от нового бренда в сегменте компонентов для сборки ПК. Это APNX Creator C1 с безвинтовой системой крепления панелей и минимальным количеством пластика в конструкции. Относится модель к премиальному сегменту и позволяет собрать высокопроизводительную систему под игры или работу.

APNX Creator C1

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона, на боковую сторону которой нанесена наклейка с изображением корпуса и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает пластиковые стяжки, нейлоновые стяжки, различные винты, распределенные по пакетикам, пластиковые фиксаторы, руководство пользователей.

APNX Creator C1

APNX Creator C1 обзор

Внешний вид

Представлен в нескольких вариантах цветового исполнения. Помимо изучаемого нами черного, доступен с эффектом ChromaFlair и в белом. Выполнен в типоразмере MidTower.

APNX Creator C1

В конструкции можно обратить внимание на закругленные переходы, создающие визуальный эффект монолитности. Это же касается вентиляционной решетки, которая переходит с лицевой панели на боковую. Симметрично справа располагается еще одна зона с вентиляционной решеткой.

APNX Creator C1

Передняя панель и правая стенка состоят из двух элементов, выполненных из стали толщиной 0.8 мм. Снимаются двумя элементами. Под передней панелью находится обслуживаемая рамка с противопылевым фильтром.

APNX Creator C1

Для крепления используются магнитные замки и фиксация в пазах. Разбирается и собирается удобно, продуманы мелочи в виде выемок под пальцы.

APNX Creator C1

Левая стенка из закаленного стекла толщиной 4 мм. Здесь также используют безвинтовой способ крепления.

APNX Creator C1

Верхняя панель у APNX Creator C1 с вентиляционной решеткой. Снимается цельным элементом, под ней рамка, рассчитанная на установку вентиляторов.

APNX Creator C1

Панель разъемов состоит из скоростного USB-C, спаренного аудиоразъема, двух USB 3.0 Type-A, кнопок перезагрузки и включения.

APNX Creator C1

Задняя с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Семь съемных заглушек под платы расширения. Корпус комплектуется с предустановленным вентилятором 120 мм на задней стенке и тремя 140 мм вентиляторами.

APNX Creator C1

На основании три пластиковые ножки, одна из них идет вдоль всей ширины корпуса. Здесь находится рамка противопылевого фильтра. Извлекается сдвигом.

APNX Creator C1

Внутренняя часть

У корпуса продуманная организация внутреннего пространства. Оно разделяется на несколько камер, упрощая аккуратную укладку кабелей и разграничивая компоненты.

APNX Creator C1

Рассчитан на установку материнских плат ATX. APNX Creator C1 поддерживает установку габаритных башенных конструкций высотой до 166 мм.

APNX Creator C1

Поддержка жидкостных систем охлаждения с радиаторами 280 и 360 мм. Установить их можно на переднюю или верхнюю панели.

APNX Creator C1

Интересно реализован способ монтажа дисковой подсистемы. Это панель с отверстиями, которая зафиксирована за стойкой материнской платы. Она не отнимает полезной площади и сами диски можно фиксировать как винтами, так и резиновыми втулками. Поддерживаются накопители типоразмеров 2.5 и 3.5 дюйма.

APNX Creator C1

Корпус оснащен встроенным контроллером с набором интерфейсов. К нему можно подключить пять вентиляторов с ARGB подсветкой. Эффекты и цвета переключаются через кнопку на лицевой панели. Питание на него подается через SATA.

APNX Creator C1

Есть декоративный металлический кожух. Он скрывает стойку под три вентилятора и отверстия для вывода интерфейсных и питающих кабелей. На нем же держатель для дополнительного упора видеокарты. Есть место под габаритные видеоускорители длиной до 395 мм.

APNX Creator C1

Под Г-образной перегородкой скрывается зона для установки блока питания. Верхняя часть перегородки перфорирована. Внутри достаточно места для укладки лишней длины кабелей. Сам блок питания для удобства ставится на рамку.

APNX Creator C1

Сборка

В APNX Creator C1 собиралась система с процессором Intel Core i7-13700KF и видеокартой GeForce RTX 4070 Ti. Для отвода тепла СЖО с радиатором 360 мм.

APNX Creator C1

Отметим удобство при проведении сборки. Здесь полный доступ ко всем элементам с возможностью снять все стенки.

APNX Creator C1

Штатный комплект из трех 140 мм вентиляторов и одного 120 мм решает задачи организации доступа необходимого объема воздуха внутри. Это ARGB-вентиляторы с подсветкой. Выглядят привлекательно.

APNX Creator C1

Тесты

Синтетический нагрев проводили в корпусе с закрытой крышкой. Проблем с отводом тепла от процессора и видеокарты замечено не было.

APNX Creator C1

Замер шума проводился на расстоянии 20 сантиметров. Для начала данные в повседневной работе.

APNX Creator C1

И замер при полной нагрузке на максимальных оборотах.

APNX Creator C1

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAPNX Creator C1 – премиальный корпус с безвинтовым креплением панелей, предлагающий гибкий подход при выборе компонентов. В нем можно собрать как игровую систему для 4К, так и высокопроизводительную рабочую станцию. Продуманная организация внутреннего пространства, защита от пыли, четыре вентилятора в комплекте, лаконичное внешнее исполнение.
APNX Creator C1 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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