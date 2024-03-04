Компактный корпус для топовых игровых сборок. Обзор ASUS A21

В нескольких тестах компонентов для ПК мы использовали корпус ASUS A21, который судя по комментариям заинтересовал. Сегодня мы рассмотрим его детально, тем более к этому времени их было два, в двух вариантах цветового исполнения. Выполнен в духе минимализма, поддерживая компактные материнские платы с видеокартами длиной до 380 мм и радиаторами до 360 мм.

ASUS A21

Комплектация

ASUS A21

Коробка из неокрашенного картона на передней стороне которых приведены в виде пиктограмм данные по совместимости с ключевыми компонентами. Комплект включает пластиковые стяжки, различные винты, руководство пользователя.

ASUS A21

ASUS A21 обзор

Внешний вид

У корпуса минималистичное исполнение с ровными панелями и отсутствием ярких элементов в оформлении. Он компактен, габариты составляют 220*430*465 мм.

ASUS A21

Представлен в черном и белом вариантах исполнения. Вместе с цветом шасси меняется цвет комплектных вентиляторов.

ASUS A21

Лицевая панель с металлической сеткой, отсекающей пыль и крупные загрязнения на пути воздуха внутрь корпуса. Она съемная, как и общая рамка в которой эта панель зафиксирована.

ASUS A21

Сверху вентиляционная решетка с направляющие для установки 120 или 140 мм вентиляторов. Здесь противопылевой фильтр с магнитным способом фиксации.

ASUS A21

На панели разъемов, расположенной на верхней грани, у ASUS A21 кнопки перезагрузки и включения, раздельные аудиоразъемы, скоростные USB 3.0. Актуального USB-C корпус лишен.

ASUS A21

Левая стенка выполнена из прозрачного закаленного стекла с рамкой по периметру. Крепится при помощи накатанных винтов. Противоположная из стали с тем же способом крепления.

ASUS A21

На задней стенке большая ее площадь также представляет вентиляционную решетку с отверстиями для вентилятора. Пять съемных заглушек под платы расширение и нижнее расположение блока питания.

ASUS A21

Четыре пластиковые ножки на основании с резиновыми накладками. Вдоль всей длины вентиляционная сетка с противопылевым фильтром.

ASUS A21

Внутренняя часть

Пространство корпуса разграничивается с помощью Г-образной стенки, отделяя накопители и адаптер питания от основной группы компонентов. Так распределяются воздушные потоки и упрощается аккуратный монтаж.

ASUS A21

Рассчитан ASUS A21 на установку материнских плат mATX и mini-ITX. Вдоль места установки распределена группа отверстий для подвода интерфейсных и питающих кабелей. Для плат формата mATX можно будет использовать две декоративные металлические крышки, которые дополнительно скроют часть проводки от внешнего взгляда.

При выборе башенных конструкций высота будет ограничена 165 мм. При этом несмотря на типоразмер материнских плат можно поставить жидкостные системы охлаждения с радиаторами 280 или 360 мм.

ASUS A21

Если для его установки выбрать верхнюю стенку корпуса, то будет возможность поставить габаритную видеокарту длиной до 380 мм.

ASUS A21

Под дисковую подсистему возможности скромные. Это пластина для 2.5 дюймового диска за стойкой платы, и корзина в скрытой части, в которой можно будет поставить два 2.5 или 3.5 дюймовых дисков.

ASUS A21

Распределены ушки для пластиковых стяжек под фиксацию кабелей при укладке. При этом глубина достаточна и под массивные пучки.

Сборка

В корпусе собирали несколько готовых сборок рассмотрим одну из них с материнской платой ASUS B650M TUF и процессором AMD Ryzen 5 7600X. Для охлаждения система с радиатором 360 мм.

ASUS A21

Тесты

Замерили температурные режимы в корпусе с закрытой стенкой. Проблем с перегревом нет, корпус позволяет организовать эффективный обдув установив дополнительные вентиляторы.

ASUS A21

Замер шума в условиях закрытого корпуса.

ASUS A21

Итоги

ASUS A21 – хорошо сбалансированный корпус для сборки актуальных игровых сборок с высокопроизводительными компонентами и при этом предлагая преимущество в виде компактности. Хорошая продуваемость и защита от пыли, стенка из стекла, возможности аккуратной укладки кабелей и установки жидкостных систем с габаритным радиатором. Не устроить может отсутствие вывода USB 3.2 gen.2 на панель разъемов.
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