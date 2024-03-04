Компактный корпус для топовых игровых сборок. Обзор ASUS A21…

В нескольких тестах компонентов для ПК мы использовали корпус ASUS A21, который судя по комментариям заинтересовал. Сегодня мы рассмотрим его детально, тем более к этому времени их было два, в двух вариантах цветового исполнения. Выполнен в духе минимализма, поддерживая компактные материнские платы с видеокартами длиной до 380 мм и радиаторами до 360 мм.

Комплектация

Коробка из неокрашенного картона на передней стороне которых приведены в виде пиктограмм данные по совместимости с ключевыми компонентами. Комплект включает пластиковые стяжки, различные винты, руководство пользователя.

ASUS A21 обзор

Внешний вид

У корпуса минималистичное исполнение с ровными панелями и отсутствием ярких элементов в оформлении. Он компактен, габариты составляют 220*430*465 мм.

Представлен в черном и белом вариантах исполнения. Вместе с цветом шасси меняется цвет комплектных вентиляторов.

Лицевая панель с металлической сеткой, отсекающей пыль и крупные загрязнения на пути воздуха внутрь корпуса. Она съемная, как и общая рамка в которой эта панель зафиксирована.

Сверху вентиляционная решетка с направляющие для установки 120 или 140 мм вентиляторов. Здесь противопылевой фильтр с магнитным способом фиксации.

На панели разъемов, расположенной на верхней грани, у ASUS A21 кнопки перезагрузки и включения, раздельные аудиоразъемы, скоростные USB 3.0. Актуального USB-C корпус лишен.

Левая стенка выполнена из прозрачного закаленного стекла с рамкой по периметру. Крепится при помощи накатанных винтов. Противоположная из стали с тем же способом крепления.

На задней стенке большая ее площадь также представляет вентиляционную решетку с отверстиями для вентилятора. Пять съемных заглушек под платы расширение и нижнее расположение блока питания.

Четыре пластиковые ножки на основании с резиновыми накладками. Вдоль всей длины вентиляционная сетка с противопылевым фильтром.

Внутренняя часть

Пространство корпуса разграничивается с помощью Г-образной стенки, отделяя накопители и адаптер питания от основной группы компонентов. Так распределяются воздушные потоки и упрощается аккуратный монтаж.

Рассчитан ASUS A21 на установку материнских плат mATX и mini-ITX. Вдоль места установки распределена группа отверстий для подвода интерфейсных и питающих кабелей. Для плат формата mATX можно будет использовать две декоративные металлические крышки, которые дополнительно скроют часть проводки от внешнего взгляда.При выборе башенных конструкций высота будет ограничена 165 мм. При этом несмотря на типоразмер материнских плат можно поставить жидкостные системы охлаждения с радиаторами 280 или 360 мм.

Если для его установки выбрать верхнюю стенку корпуса, то будет возможность поставить габаритную видеокарту длиной до 380 мм.

Под дисковую подсистему возможности скромные. Это пластина для 2.5 дюймового диска за стойкой платы, и корзина в скрытой части, в которой можно будет поставить два 2.5 или 3.5 дюймовых дисков.

Сборка

Распределены ушки для пластиковых стяжек под фиксацию кабелей при укладке. При этом глубина достаточна и под массивные пучки.В корпусе собирали несколько готовых сборок рассмотрим одну из них с материнской платой ASUS B650M TUF и процессором AMD Ryzen 5 7600X. Для охлаждения система с радиатором 360 мм.

Тесты

Замерили температурные режимы в корпусе с закрытой стенкой. Проблем с перегревом нет, корпус позволяет организовать эффективный обдув установив дополнительные вентиляторы.

Замер шума в условиях закрытого корпуса.

Итоги

ASUS A21 – хорошо сбалансированный корпус для сборки актуальных игровых сборок с высокопроизводительными компонентами и при этом предлагая преимущество в виде компактности. Хорошая продуваемость и защита от пыли, стенка из стекла, возможности аккуратной укладки кабелей и установки жидкостных систем с габаритным радиатором. Не устроить может отсутствие вывода USB 3.2 gen.2 на панель разъемов.