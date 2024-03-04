Компактный корпус для топовых игровых сборок. Обзор ASUS A21…

Коробка из неокрашенного картона на передней стороне которых приведены в виде пиктограмм данные по совместимости с ключевыми компонентами. Комплект включает пластиковые стяжки, различные винты, руководство пользователя.
Представлен в черном и белом вариантах исполнения. Вместе с цветом шасси меняется цвет комплектных вентиляторов.
Лицевая панель с металлической сеткой, отсекающей пыль и крупные загрязнения на пути воздуха внутрь корпуса. Она съемная, как и общая рамка в которой эта панель зафиксирована.
Сверху вентиляционная решетка с направляющие для установки 120 или 140 мм вентиляторов. Здесь противопылевой фильтр с магнитным способом фиксации.
На панели разъемов, расположенной на верхней грани, у ASUS A21 кнопки перезагрузки и включения, раздельные аудиоразъемы, скоростные USB 3.0. Актуального USB-C корпус лишен.
Левая стенка выполнена из прозрачного закаленного стекла с рамкой по периметру. Крепится при помощи накатанных винтов. Противоположная из стали с тем же способом крепления.
На задней стенке большая ее площадь также представляет вентиляционную решетку с отверстиями для вентилятора. Пять съемных заглушек под платы расширение и нижнее расположение блока питания.
Четыре пластиковые ножки на основании с резиновыми накладками. Вдоль всей длины вентиляционная сетка с противопылевым фильтром.
Рассчитан ASUS A21 на установку материнских плат mATX и mini-ITX. Вдоль места установки распределена группа отверстий для подвода интерфейсных и питающих кабелей. Для плат формата mATX можно будет использовать две декоративные металлические крышки, которые дополнительно скроют часть проводки от внешнего взгляда.
Если для его установки выбрать верхнюю стенку корпуса, то будет возможность поставить габаритную видеокарту длиной до 380 мм.
Под дисковую подсистему возможности скромные. Это пластина для 2.5 дюймового диска за стойкой платы, и корзина в скрытой части, в которой можно будет поставить два 2.5 или 3.5 дюймовых дисков.
Распределены ушки для пластиковых стяжек под фиксацию кабелей при укладке. При этом глубина достаточна и под массивные пучки.
Замер шума в условиях закрытого корпуса.