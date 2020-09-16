Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебы

Семейство ноутбуков ASUS M509 включает 15.6-дюймовые модели с процессорами AMD Athlon и Ryzen, а также со встроенной и дискретной графикой. Сегодня мы рассмотрим его детально на примере одной из самых младших модификаций ASUS Laptop M509DA-EJ458T с Athlon Silver 3050U, позиционирующейся как универсальный ноутбук начального уровня, сочетающий техническое оснащение и привлекательный внешний вид.

Комплектация

Средняя его стоимость на момент публикации составляет 33 000 рублей.Упакован в коробку из неокрашенного картона с удобной ручкой для транспортировки. Комплект включает блок питания и набор документации.

Внешний вид

Корпус ноутбука выполнен из пластика серебристого цвета. Внешний вид строгий и аскетичный. Достаточно жесткий, клавиатура не прогибается во время набора текста.

Рамка вокруг дисплея с текстурным рисунком. По центру верхней рамки находится объектив вебкамеры с VGA-разрешением и два микрофона.

Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев. По центру крышки расположен хромированный логотип производителя.

Крышка откидывается на 140 градусов. Петли тугие. В откинутом положении экран не перевешивает.

На основании ASUS M509DA четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение при размещении на столе. Вентиляционная решетка, наклейка с техническими данными и парная решетка динамиков.

Отдельных окошек для доступа к накопителю и оперативной памяти не предусмотрено. Потребуется полный съем крышки. Разобрав, есть возможность заменить планку памяти и М.2 накопитель. Также доступен отсек под 2.5-дюймовый накопитель.

Справа на боковой грани выведены индикаторы активности, слот для microSD карты, спаренный аудиоразъем, два полноразмерных USB и замок Кенсингтона.

С противоположной стороны гнездо питания, USB Type-C, HDMI и еще один полноразмерный USB.

Исполнение клавиатуры схоже с линейкой VivoBook. Это мембранные переключатели с коротким ходом. В этой модификации отсутствует подсветка символов. Нанесены они краской. Кириллические символы меньше латиницы.

Тачпад с широкой площадью. Чувствительность сенсора без нареканий. Поддерживаются жесты.

Экран

В отличие от старших версий, тут вместо IPS установлена TN-матрица. Присутствуют характерные для нее ограничения, касающиеся уровня максимальной яркости и углов обзора. Частота обновления 60 Гц. Диагональ 15.6 с разрешением Full HD. Подойдет для учебы и работы.

Начинка

В ASUS M509DA установлен процессор AMD Silver 3050U. Это двухъядерный чип с частотой от 2.3 до 3.2 ГГц. Выполнен по 14 нм техпроцессу.

Встроенная графика Radeon Vega 2.

Доступны 4 Гбайт оперативной памяти DDR4 с частотой 2400 МГц.

Установлен накопитель SAMSUNG объемом 512.

Из особенностей отметим акустику ASUS SonicMaster. Wi-Fi модуль поддерживает 802.11ac. Bluetooth 4.1.

Аккумулятор

На борту аккумулятор с емкостью 4212 мАч. На максимальной яркости ее хватает примерно на 5 часов автономной работы.

Софт

Итоги по ASUS M509DA

В память ноутбука добавлен фирменный софт от ASUS, набор офисных программ и антивирус McAfee с ограниченным демо-периодом.ASUS M509DA – 15.6-дюймовый ноутбук начального уровня для работы и учебы с базовым техническим оснащением. Предлагает пользователю TN-дисплей с Full HD разрешением, процессор AMD Silver 3050U со встроенной графикой, твердотельный диск объемом 512 Гбайт и 4 Гбайт оперативной памяти. Из минусов отметим ограниченное время автономной работы.