Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебы

Средняя его стоимость на момент публикации составляет 33 000 рублей.
КомплектацияУпакован в коробку из неокрашенного картона с удобной ручкой для транспортировки. Комплект включает блок питания и набор документации.
Внешний видКорпус ноутбука выполнен из пластика серебристого цвета. Внешний вид строгий и аскетичный. Достаточно жесткий, клавиатура не прогибается во время набора текста.
Рамка вокруг дисплея с текстурным рисунком. По центру верхней рамки находится объектив вебкамеры с VGA-разрешением и два микрофона.
Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев. По центру крышки расположен хромированный логотип производителя.
Крышка откидывается на 140 градусов. Петли тугие. В откинутом положении экран не перевешивает.
На основании ASUS M509DA четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение при размещении на столе. Вентиляционная решетка, наклейка с техническими данными и парная решетка динамиков.
Отдельных окошек для доступа к накопителю и оперативной памяти не предусмотрено. Потребуется полный съем крышки. Разобрав, есть возможность заменить планку памяти и М.2 накопитель. Также доступен отсек под 2.5-дюймовый накопитель.
Справа на боковой грани выведены индикаторы активности, слот для microSD карты, спаренный аудиоразъем, два полноразмерных USB и замок Кенсингтона.
С противоположной стороны гнездо питания, USB Type-C, HDMI и еще один полноразмерный USB.
Исполнение клавиатуры схоже с линейкой VivoBook. Это мембранные переключатели с коротким ходом. В этой модификации отсутствует подсветка символов. Нанесены они краской. Кириллические символы меньше латиницы.
Тачпад с широкой площадью. Чувствительность сенсора без нареканий. Поддерживаются жесты.
Экран
В отличие от старших версий, тут вместо IPS установлена TN-матрица. Присутствуют характерные для нее ограничения, касающиеся уровня максимальной яркости и углов обзора. Частота обновления 60 Гц. Диагональ 15.6 с разрешением Full HD. Подойдет для учебы и работы.
НачинкаВ ASUS M509DA установлен процессор AMD Silver 3050U. Это двухъядерный чип с частотой от 2.3 до 3.2 ГГц. Выполнен по 14 нм техпроцессу.
Встроенная графика Radeon Vega 2.
Доступны 4 Гбайт оперативной памяти DDR4 с частотой 2400 МГц.
Установлен накопитель SAMSUNG объемом 512.
Из особенностей отметим акустику ASUS SonicMaster. Wi-Fi модуль поддерживает 802.11ac. Bluetooth 4.1.
АккумуляторНа борту аккумулятор с емкостью 4212 мАч. На максимальной яркости ее хватает примерно на 5 часов автономной работы.