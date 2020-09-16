Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебы

Семейство ноутбуков ASUS M509 включает 15.6-дюймовые модели с процессорами AMD Athlon и Ryzen, а также со встроенной и дискретной графикой. Сегодня мы рассмотрим его детально на примере одной из самых младших модификаций ASUS Laptop M509DA-EJ458T с Athlon Silver 3050U, позиционирующейся как универсальный ноутбук начального уровня, сочетающий техническое оснащение и привлекательный внешний вид.

ASUS M509DA

Средняя его стоимость на момент публикации составляет 33 000 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона с удобной ручкой для транспортировки. Комплект включает блок питания и набор документации.

ASUS M509DA

Внешний вид

Корпус ноутбука выполнен из пластика серебристого цвета. Внешний вид строгий и аскетичный. Достаточно жесткий, клавиатура не прогибается во время набора текста.

ASUS M509DA

Рамка вокруг дисплея с текстурным рисунком. По центру верхней рамки находится объектив вебкамеры с VGA-разрешением и два микрофона.

ASUS M509DA

Внешние поверхности не подвержены загрязнению следами пальцев. По центру крышки расположен хромированный логотип производителя.

ASUS M509DA

Крышка откидывается на 140 градусов. Петли тугие. В откинутом положении экран не перевешивает.

ASUS M509DA

На основании ASUS M509DA четыре резиновые ножки, предотвращающие скольжение при размещении на столе. Вентиляционная решетка, наклейка с техническими данными и парная решетка динамиков.

ASUS M509DA

Отдельных окошек для доступа к накопителю и оперативной памяти не предусмотрено. Потребуется полный съем крышки. Разобрав, есть возможность заменить планку памяти и М.2 накопитель. Также доступен отсек под 2.5-дюймовый накопитель.

ASUS M509DA

Справа на боковой грани выведены индикаторы активности, слот для microSD карты, спаренный аудиоразъем, два полноразмерных USB и замок Кенсингтона.

ASUS M509DA

С противоположной стороны гнездо питания, USB Type-C, HDMI и еще один полноразмерный USB.

ASUS M509DA

Исполнение клавиатуры схоже с линейкой VivoBook. Это мембранные переключатели с коротким ходом. В этой модификации отсутствует подсветка символов. Нанесены они краской. Кириллические символы меньше латиницы.

ASUS M509DA

Тачпад с широкой площадью. Чувствительность сенсора без нареканий. Поддерживаются жесты.

ASUS M509DA

Экран

ASUS M509DA

В отличие от старших версий, тут вместо IPS установлена TN-матрица. Присутствуют характерные для нее ограничения, касающиеся уровня максимальной яркости и углов обзора. Частота обновления 60 Гц. Диагональ 15.6 с разрешением Full HD. Подойдет для учебы и работы.

ASUS M509DA

Начинка

В ASUS M509DA установлен процессор AMD Silver 3050U. Это двухъядерный чип с частотой от 2.3 до 3.2 ГГц. Выполнен по 14 нм техпроцессу.

ASUS M509DA

ASUS M509DA

ASUS M509DA

Встроенная графика Radeon Vega 2.

ASUS M509DA

ASUS M509DA

Доступны 4 Гбайт оперативной памяти DDR4 с частотой 2400 МГц.

Установлен накопитель SAMSUNG объемом 512.

ASUS M509DA

Из особенностей отметим акустику ASUS SonicMaster. Wi-Fi модуль поддерживает 802.11ac. Bluetooth 4.1.

ASUS M509DA

Аккумулятор

На борту аккумулятор с емкостью 4212 мАч. На максимальной яркости ее хватает примерно на 5 часов автономной работы.

ASUS M509DA

Софт

В память ноутбука добавлен фирменный софт от ASUS, набор офисных программ и антивирус McAfee с ограниченным демо-периодом.

Итоги по ASUS M509DA

ASUS M509DA – 15.6-дюймовый ноутбук начального уровня для работы и учебы с базовым техническим оснащением. Предлагает пользователю TN-дисплей с Full HD разрешением, процессор AMD Silver 3050U со встроенной графикой, твердотельный диск объемом 512 Гбайт и 4 Гбайт оперативной памяти. Из минусов отметим ограниченное время автономной работы.
Комментарии и отзывы ASUS M509DA
Обзоры:
Обзор SVEN RX-260W. Недорогая беспроводная мышкаОбзор SVEN RX-260W. Недорогая беспроводная мышка
Обзор Abkoncore A660. Недорогая мышка с макросами и подсветкойОбзор Abkoncore A660. Недорогая мышка с макросами и подсветкой
Лучшее геймерское кресло. AeroCool AC100 AIRЛучшее геймерское кресло. AeroCool AC100 AIR
Новости:
Лучший руль для игр. Logitech G G29 Driving Force

Довольно часто игроки, которые любят гоночные симуляторы, хотят приобрести себе руль, дабы ездить с полны...
Ищем аксессуары для PocketBook 625 Basic Touch 2

Очень часто после приобретения электронной читалки пользователи начинают думать о том, как бы устройству ...
Подбираем чехол для Amazon Kindle 8

После длительного использования своей электронной читалки пользователь может обнаружить, что устройство д...
Обзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебыОбзор ASUS M509DA. Базовый ноутбук для учебы
Лучшие парогенераторы для дома. Kitfort KT-959Лучшие парогенераторы для дома. Kitfort KT-959
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Обзор Roidmi Xiaomi ZERO Z1. Беспроводной пылесос с функцией стерилизациейОбзор Roidmi Xiaomi ZERO Z1. Беспроводной пылесос с функцией стерилизацией
Лучший руль для игр. Logitech G G29 Driving ForceЛучший руль для игр. Logitech G G29 Driving Force
Samsung Galaxy S20 FE будет стоить 700 е...
Samsung Galaxy S20 FE будет стоить 700 еАвторитетный искатель утечек Роланд Квандт поделился подробностями о цене на смартфон Galaxy S20 FE, кото...
Объектив Canon RF85mm F2 Macro IS STM оц...
Объектив Canon RF85mm F2 Macro IS STM оцКомпания Canon пополнила ассортимент объективов для полнокадровых беззеркальных камер моделью RF85mm F2 M...
Опубликовано видео разборки ASUS ZenFone...
Опубликовано видео разборки ASUS ZenFoneВ сети появилось подробное видео разборки одного из самых любопытных флагманских смартфонов года – ASUS Z...
NVIDIA RTX 3080 очень мощная...
NVIDIA RTX 3080 очень мощнаяВчера представители компании NVIDIA официально представили свои новые видеокарты, которые должны в ближай...
Монитор Samsung Odyssey G9 появился в пр...
Монитор Samsung Odyssey G9 появился в прКомпания Samsung наконец-то выпустила в продажу игровой монитор Odyssey G9, который был представлен еще в...
Четвероногий робот Spot появился в свобо...
Четвероногий робот Spot появился в свобо Разработанный Boston Dynamics робот Spot теперь можно приобрести для собственного пользования. Производи...
Смартфон Samsung Galaxy A42 получит подд...
Смартфон Samsung Galaxy A42 получит поддВ сети появилась информация о смартфоне Samsung Galaxy A42, который должен быть представлен до конца года...
Рабочая станция Eurocom Sky Z7 построена...
Рабочая станция Eurocom Sky Z7 построенаВ сентябре этого года компания Eurocom выпустит свой новейший мощный ноутбук Sky Z7. Ноутбук будет доступ...
Смартфон Samsung Galaxy F41 получит квад...
Смартфон Samsung Galaxy F41 получит квадНедавно стало известно о том, что компания Samsung готовит к выходу новое семейство смартфонов Galaxy F, ...
Xbox Series S выйдет 10 ноября...
Xbox Series S выйдет 10 ноябряНекоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что компания Microsoft планирует...
Камера Sony a7S III оценена в 4200 евро...
Камера Sony a7S III оценена в 4200 евроСегодня ночью компания Sony представила долгожданную беззеркальную полнокадровую фотокамеру a7S III, кото...
iPhone 12 получит комплектную зарядку на...
iPhone 12 получит комплектную зарядку наНекоторое время назад в сети появилось фото адаптера питания мощностью 20 Вт которым, как утверждается, б...
Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6Обзор TP-LINK Archer AX20. Двухдиапазонный роутер с Wi-Fi 6
Обзор A4Tech Bloody W60 Max. Игровая мышка для доминирования в шутерахОбзор A4Tech Bloody W60 Max. Игровая мышка для доминирования в шутерах
Обзор Xiaomi Mi Band 5. Удобная зарядка, информативный дисплей и ухудшение автономностиОбзор Xiaomi Mi Band 5. Удобная зарядка, информативный дисплей и ухудшение автономности
Лучшая электронная книга. PocketBook 740 InkPad 3 ProЛучшая электронная книга. PocketBook 740 InkPad 3 Pro
Обзор Marvo CM370. Тест комплекта периферии: мышка, клавиатура, наушники и коврикОбзор Marvo CM370. Тест комплекта периферии: мышка, клавиатура, наушники и коврик
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor