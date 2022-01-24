Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M

В центре внимания сегодня игровой ноутбук ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY, использующий связку из процессора AMD Ryzen 9 5900HX и дискретной видеокарты Radeon RX 6800M. Как можно догадаться, он позволит владельцу насладиться актуальными играми с высокими настройками графики.

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

В среднем эта модель обойдется в 144 тысячи рублей.

Комплектация

В комплекте с ноутбуком идет набор документации, несколько вариантов декоративных накладок и блок питания мощностью 280 Вт.

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY обзор

Внешний вид

У него характерный для игровых моделей внешний вид. Предлагается несколько вариантов накладных элементов, устанавливаемых в левом углу корпуса.

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

Помимо прозрачной, серебристой и красной с нанесенным изображением бренда ROG, владелец сможет самостоятельно напечатать, загрузив подготовленный шаблон.

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

Основание у ноутбука выполнено из пластика, а крышка из алюминия. Окрашен преимущественно в темно-серый цвет.

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

Вдоль основания добавлена вставка с RGB-подсветкой. Она управляемая и синхронизируема в рамках AURA SYNC.

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

На обратном торце выведено гнездо питание под комплектный блок, гигабитный RJ-45, HDMI, скоростной USB и USB-C. Последний можно использовать для подключения более компактного Power Delivery. По краям вентиляционные решетки.

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

На левом торце еще два полноразмерных USB, а также спаренный аудиоразъем. Общий набор вполне позволит подключать игровую периферию, наушники, сетевой кабель и выводить изображение на внешний монитор без дополнительных концентраторов. Удобно и в поездке, и при стационарном использовании.

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

На борту у ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY набор клавиш с дополнительными рядами для управления мультимедиа, системой охлаждения, микрофоном.

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

Блок WASD выделен прозрачными колпачками. Тут независимая и управляемая подсветка, можно будет синхронизировать с боковыми вставками.

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

Увеличенная зона с тачпадом. Габариты ее составляют 130 на 82 мм. В играх, конечно, мышку не заменит, но в работе вполне решает все задачи.

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

Отметим узкие боковые рамки у дисплея. За счет этого он меньше по габаритами чем модели ранних поколений.

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

Крышка у ноутбука откидывается на 135 градусов. Ход у петель позволяет открывать крышку одной рукой, не придерживая основание.

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

По возможностям апгрейда данная модель позволяет добавить еще один М.2 накопитель, а также заменить планки оперативной памяти на больший объем.

Экран

Оснащается 15-дюймовой матрицей IPS с разрешением Full HD. У нее увеличенная до 300 Гц частота обновления экрана. Поддерживается адаптивная синхронизация FreeSync. Есть хороший запас по яркости дисплея.

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

Оснащение

Установлен 8-ядерный процессор Ryzen 9 5900HX. Доступны 16 Гбайт оперативной памяти DDR4. В ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY в качестве термоинтерфейса используется жидкий металл. Инженеры компании разработали собственную методику автоматизированного нанесения и за счет этого заметно улучшены температурные режимы.

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

Дискретная видеокарта Radeon RX 6800M с 192-битной шиной и 12 Гбайт графической памяти. Мы проверил традиционный набор синтетических тестов.

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

Отдельно записан мониторинг в трех играх: Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider и Tom Clancy's Rainbow Six Siege. В них же можно просмотреть параметры работы видеокарты, процессора и температурные режимы.

ASUS ROG Strix G15 G513QY - Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider и Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Автономность

За автономную работу ноутбука отвечает аккумулятор с емкостью 90 Вт.ч. Без игр и задействования видеокарты можно получить около 10-11 часов автономной работы. Поддержка Power Delivery повышает удобство мобильной эксплуатации.

Софт

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

BIOS

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY – отличная альтернатива сборке стационарного ПК, позволяющая играть в современные игры с высокими настройками графики, обрабатывать мультимедийный контент, а также решающие различные типы рабочих задач. При этом он мобилен, демонстрирует хорошие показатели автономной работы и низкие рабочие температуры.
ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY
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