Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M

В центре внимания сегодня игровой ноутбук ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY, использующий связку из процессора AMD Ryzen 9 5900HX и дискретной видеокарты Radeon RX 6800M. Как можно догадаться, он позволит владельцу насладиться актуальными играми с высокими настройками графики.

Комплектация

В среднем эта модель обойдется в 144 тысячи рублей.В комплекте с ноутбуком идет набор документации, несколько вариантов декоративных накладок и блок питания мощностью 280 Вт.

Внешний вид

У него характерный для игровых моделей внешний вид. Предлагается несколько вариантов накладных элементов, устанавливаемых в левом углу корпуса.

Помимо прозрачной, серебристой и красной с нанесенным изображением бренда ROG, владелец сможет самостоятельно напечатать, загрузив подготовленный шаблон.

Основание у ноутбука выполнено из пластика, а крышка из алюминия. Окрашен преимущественно в темно-серый цвет.

Вдоль основания добавлена вставка с RGB-подсветкой. Она управляемая и синхронизируема в рамках AURA SYNC.

На обратном торце выведено гнездо питание под комплектный блок, гигабитный RJ-45, HDMI, скоростной USB и USB-C. Последний можно использовать для подключения более компактного Power Delivery. По краям вентиляционные решетки.

На левом торце еще два полноразмерных USB, а также спаренный аудиоразъем. Общий набор вполне позволит подключать игровую периферию, наушники, сетевой кабель и выводить изображение на внешний монитор без дополнительных концентраторов. Удобно и в поездке, и при стационарном использовании.

На борту у ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY набор клавиш с дополнительными рядами для управления мультимедиа, системой охлаждения, микрофоном.

Блок WASD выделен прозрачными колпачками. Тут независимая и управляемая подсветка, можно будет синхронизировать с боковыми вставками.

Увеличенная зона с тачпадом. Габариты ее составляют 130 на 82 мм. В играх, конечно, мышку не заменит, но в работе вполне решает все задачи.

Отметим узкие боковые рамки у дисплея. За счет этого он меньше по габаритами чем модели ранних поколений.

Крышка у ноутбука откидывается на 135 градусов. Ход у петель позволяет открывать крышку одной рукой, не придерживая основание.

Экран

По возможностям апгрейда данная модель позволяет добавить еще один М.2 накопитель, а также заменить планки оперативной памяти на больший объем.Оснащается 15-дюймовой матрицей IPS с разрешением Full HD. У нее увеличенная до 300 Гц частота обновления экрана. Поддерживается адаптивная синхронизация FreeSync. Есть хороший запас по яркости дисплея.

Оснащение

Установлен 8-ядерный процессор Ryzen 9 5900HX. Доступны 16 Гбайт оперативной памяти DDR4. В ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY в качестве термоинтерфейса используется жидкий металл. Инженеры компании разработали собственную методику автоматизированного нанесения и за счет этого заметно улучшены температурные режимы.

Дискретная видеокарта Radeon RX 6800M с 192-битной шиной и 12 Гбайт графической памяти. Мы проверил традиционный набор синтетических тестов.

Автономность

Софт

Отдельно записан мониторинг в трех играх: Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider и Tom Clancy's Rainbow Six Siege. В них же можно просмотреть параметры работы видеокарты, процессора и температурные режимы.За автономную работу ноутбука отвечает аккумулятор с емкостью 90 Вт.ч. Без игр и задействования видеокарты можно получить около 10-11 часов автономной работы. Поддержка Power Delivery повышает удобство мобильной эксплуатации.

BIOS

Итоги

ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY – отличная альтернатива сборке стационарного ПК, позволяющая играть в современные игры с высокими настройками графики, обрабатывать мультимедийный контент, а также решающие различные типы рабочих задач. При этом он мобилен, демонстрирует хорошие показатели автономной работы и низкие рабочие температуры.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".