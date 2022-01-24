Обзор ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY. Игровой ноутбук с Radeon RX 6800M

В среднем эта модель обойдется в 144 тысячи рублей.
Помимо прозрачной, серебристой и красной с нанесенным изображением бренда ROG, владелец сможет самостоятельно напечатать, загрузив подготовленный шаблон.
Основание у ноутбука выполнено из пластика, а крышка из алюминия. Окрашен преимущественно в темно-серый цвет.
Вдоль основания добавлена вставка с RGB-подсветкой. Она управляемая и синхронизируема в рамках AURA SYNC.
На обратном торце выведено гнездо питание под комплектный блок, гигабитный RJ-45, HDMI, скоростной USB и USB-C. Последний можно использовать для подключения более компактного Power Delivery. По краям вентиляционные решетки.
На левом торце еще два полноразмерных USB, а также спаренный аудиоразъем. Общий набор вполне позволит подключать игровую периферию, наушники, сетевой кабель и выводить изображение на внешний монитор без дополнительных концентраторов. Удобно и в поездке, и при стационарном использовании.
На борту у ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY набор клавиш с дополнительными рядами для управления мультимедиа, системой охлаждения, микрофоном.
Блок WASD выделен прозрачными колпачками. Тут независимая и управляемая подсветка, можно будет синхронизировать с боковыми вставками.
Увеличенная зона с тачпадом. Габариты ее составляют 130 на 82 мм. В играх, конечно, мышку не заменит, но в работе вполне решает все задачи.
Отметим узкие боковые рамки у дисплея. За счет этого он меньше по габаритами чем модели ранних поколений.
Крышка у ноутбука откидывается на 135 градусов. Ход у петель позволяет открывать крышку одной рукой, не придерживая основание.
По возможностям апгрейда данная модель позволяет добавить еще один М.2 накопитель, а также заменить планки оперативной памяти на больший объем.
Дискретная видеокарта Radeon RX 6800M с 192-битной шиной и 12 Гбайт графической памяти. Мы проверил традиционный набор синтетических тестов.
Отдельно записан мониторинг в трех играх: Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider и Tom Clancy's Rainbow Six Siege. В них же можно просмотреть параметры работы видеокарты, процессора и температурные режимы.