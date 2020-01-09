Обзор ASUS ROG Strix G731. Добротный игровой ноутбук с Intel и графикой RTX

Сегодня героем нашего обзора будет игровой ноутбук ASUS ROG Strix G731. Оснащен он 17-дюймовым дисплеем, высокопроизводительным процессором Intel, дискретной графикой NVIDIA. Из особенностей также стоит выделить безрамочный дисплей, клавиатуру с многоцветной подсветкой, ключ ASUS KeyStone и эффективную систему охлаждения.

Комплектация

Внешний вид

Ноутбук находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется ноутбук в эффектной коробке с ручкой для переноски. Внутри комплектующие распределены по отдельным коробкам. Помимо внешнего блока питания покупатель получает чехол для ключа, веб-камеру и набор документации.Внешний вид у ASUS ROG Strix G731, несмотря на направленность на аудиторию геймеров, довольно элегантен. В его проектировании участвовали специалисты BMW Designworks Group.

Среди материалов корпуса преобладает металл, придающий дополнительную прочность. Он же позволяет уменьшить толщину корпуса без ущерба надежности.

Крышка с текстурным покрытием. К краю смещен подсвечиваемый логотип серии ROG. Можно обратить внимание на очень узкие рамки вокруг экрана.

В этом ноутбуке отказались от встроенной веб-камеры. Вместо этого пользователю предлагается внешний модуль.

От микрофона отказываться не стали. Тут распаян массив микрофонов с функцией удаления окружающего шума. Работает система эффективно.

Блок клавиатуры с карбоновой текстурой. Она хорошо скрывает возможные загрязнения следами пальцев и царапины.

На борту полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Здесь установлены клавиши с технологией ROG Overstroke. Быстрое срабатывание и независимая обработка неограниченного количества нажатых клавиш. Ресурс 20 миллионов кликов.

Выведены дополнительные клавиши под управление громкостью, отключение микрофона, корректировку скорости вращения вентиляторов и доступа к фирменному приложению управления. Поддерживаются комбинации клавиш для упрощения управления.

Реализована независимая многоцветная подсветка ASUS AURA. Кириллические символы с меньшим уровнем яркости. Также подсвечивается периметр вокруг корпуса.

В правой части ASUS ROG Strix G731 расположен слот под ключ Keystone. Необходим он для хранения личных данных и профилей настроек. Он же защищает часть встроенной памяти под конфиденциальную информацию.

На тыльной стороне выведены гнездо питания под внешний блок питания, USB Type-C Gen 2, HDMI, сетевое гнездо RJ-45.

Слева три полноразмерных USB, спаренный аудиоразъем. С учетом габаритов и игровой направленности, разъемов маловато.

Экран

На основании вентиляционная решетка и группа ножек, расположенных по периметру. В центре наклейка с техническими данными. Окошек, упрощающих апгрейд, не предусмотрено.Изображение в ASUS ROG Strix G731 выводится на 17-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Это IPS-матрица с частотой обновления до 144 Гц. Также существует модификация с частотой обновления до 240 Гц. Несколько пресетов цветовых настроек под разные сценарии эксплуатации.

Начинка

Версии с процессорами Intel Core i5, Core i7 и Core i9. Семейство Coffee Lake. Базовая частота 2.60 ГГц.

Работает он с графикой NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт графической памяти. Этой связки достаточно для современных игр с высокими настройками графики, особенно с учетом разрешения в Full HD.

Быстрый твердотельный накопитель и жесткий диск под хранение игр и медиа файлов.

Софт

Предустановлен фирменный центр управления ROG Armoury Crate. С помощью него можно корректировать работу компонентов системы, выбирать оптимальный режим работы, задавать дополнительные параметры.

Корректируются параметры ключа Keystone. Приоритет приложений во время запуска игр. Эффекты подсветки.

Макросы с профилями под запуск игр и софта.

Инструменты мониторинга и тестирования.

Итоги по ASUS ROG Strix G731

ASUS ROG Strix G731 – добротный ноутбук с высокопроизводительной начинкой. Станет хорошим выбором не только для игр, но и в качестве рабочего инструмента для монтажа видеороликов без привязки к одному рабочему месту. Эффективное охлаждение, привлекательный внешний вид, экран IPS 144 Гц с узкими рамками, ключ для защиты личных данных, микрофон с шумоподавлением и внешняя веб-камера, фирменный центр управления, USB 3.1 Gen2 с поддержкой вывода картинки на монитор. Не понравилось малое количество встроенных разъемов.