Обзор ASUS ROG Strix G731. Добротный игровой ноутбук с Intel и графикой RTX

2020-01-09, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ASUS ROG Strix G731; [280]
Сегодня героем нашего обзора будет игровой ноутбук ASUS ROG Strix G731. Оснащен он 17-дюймовым дисплеем, высокопроизводительным процессором Intel, дискретной графикой NVIDIA. Из особенностей также стоит выделить безрамочный дисплей, клавиатуру с многоцветной подсветкой, ключ ASUS KeyStone и эффективную систему охлаждения.

ASUS ROG Strix G731

Ноутбук находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется ноутбук в эффектной коробке с ручкой для переноски. Внутри комплектующие распределены по отдельным коробкам. Помимо внешнего блока питания покупатель получает чехол для ключа, веб-камеру и набор документации.

Внешний вид

Внешний вид у ASUS ROG Strix G731, несмотря на направленность на аудиторию геймеров, довольно элегантен. В его проектировании участвовали специалисты BMW Designworks Group.

ASUS ROG Strix G731

Среди материалов корпуса преобладает металл, придающий дополнительную прочность. Он же позволяет уменьшить толщину корпуса без ущерба надежности.

ASUS ROG Strix G731

Крышка с текстурным покрытием. К краю смещен подсвечиваемый логотип серии ROG. Можно обратить внимание на очень узкие рамки вокруг экрана.

ASUS ROG Strix G731

В этом ноутбуке отказались от встроенной веб-камеры. Вместо этого пользователю предлагается внешний модуль.

ASUS ROG Strix G731

От микрофона отказываться не стали. Тут распаян массив микрофонов с функцией удаления окружающего шума. Работает система эффективно.

ASUS ROG Strix G731

Блок клавиатуры с карбоновой текстурой. Она хорошо скрывает возможные загрязнения следами пальцев и царапины.

ASUS ROG Strix G731

На борту полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Здесь установлены клавиши с технологией ROG Overstroke. Быстрое срабатывание и независимая обработка неограниченного количества нажатых клавиш. Ресурс 20 миллионов кликов.

ASUS ROG Strix G731

Выведены дополнительные клавиши под управление громкостью, отключение микрофона, корректировку скорости вращения вентиляторов и доступа к фирменному приложению управления. Поддерживаются комбинации клавиш для упрощения управления.

ASUS ROG Strix G731

Реализована независимая многоцветная подсветка ASUS AURA. Кириллические символы с меньшим уровнем яркости. Также подсвечивается периметр вокруг корпуса.

ASUS ROG Strix G731

В правой части ASUS ROG Strix G731 расположен слот под ключ Keystone. Необходим он для хранения личных данных и профилей настроек. Он же защищает часть встроенной памяти под конфиденциальную информацию.

ASUS ROG Strix G731

На тыльной стороне выведены гнездо питания под внешний блок питания, USB Type-C Gen 2, HDMI, сетевое гнездо RJ-45.

ASUS ROG Strix G731

Слева три полноразмерных USB, спаренный аудиоразъем. С учетом габаритов и игровой направленности, разъемов маловато.

ASUS ROG Strix G731

На основании вентиляционная решетка и группа ножек, расположенных по периметру. В центре наклейка с техническими данными. Окошек, упрощающих апгрейд, не предусмотрено.

Экран

Изображение в ASUS ROG Strix G731 выводится на 17-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Это IPS-матрица с частотой обновления до 144 Гц. Также существует модификация с частотой обновления до 240 Гц. Несколько пресетов цветовых настроек под разные сценарии эксплуатации.

ASUS ROG Strix G731

Начинка

Версии с процессорами Intel Core i5, Core i7 и Core i9. Семейство Coffee Lake. Базовая частота 2.60 ГГц.

ASUS ROG Strix G731

Работает он с графикой NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт графической памяти. Этой связки достаточно для современных игр с высокими настройками графики, особенно с учетом разрешения в Full HD.

ASUS ROG Strix G731

ASUS ROG Strix G731

ASUS ROG Strix G731

ASUS ROG Strix G731

ASUS ROG Strix G731

Быстрый твердотельный накопитель и жесткий диск под хранение игр и медиа файлов.

ASUS ROG Strix G731

ASUS ROG Strix G731

Софт

Предустановлен фирменный центр управления ROG Armoury Crate. С помощью него можно корректировать работу компонентов системы, выбирать оптимальный режим работы, задавать дополнительные параметры.

ASUS ROG Strix G731

Корректируются параметры ключа Keystone. Приоритет приложений во время запуска игр. Эффекты подсветки.

ASUS ROG Strix G731

Макросы с профилями под запуск игр и софта.

ASUS ROG Strix G731

Инструменты мониторинга и тестирования.

ASUS ROG Strix G731

Итоги по ASUS ROG Strix G731

ASUS ROG Strix G731 – добротный ноутбук с высокопроизводительной начинкой. Станет хорошим выбором не только для игр, но и в качестве рабочего инструмента для монтажа видеороликов без привязки к одному рабочему месту. Эффективное охлаждение, привлекательный внешний вид, экран IPS 144 Гц с узкими рамками, ключ для защиты личных данных, микрофон с шумоподавлением и внешняя веб-камера, фирменный центр управления, USB 3.1 Gen2 с поддержкой вывода картинки на монитор. Не понравилось малое количество встроенных разъемов.

Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix G731
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