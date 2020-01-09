Обзор ASUS ROG Strix G731. Добротный игровой ноутбук с Intel и графикой RTX

Сегодня героем нашего обзора будет игровой ноутбук ASUS ROG Strix G731. Оснащен он 17-дюймовым дисплеем, высокопроизводительным процессором Intel, дискретной графикой NVIDIA. Из особенностей также стоит выделить безрамочный дисплей, клавиатуру с многоцветной подсветкой, ключ ASUS KeyStone и эффективную систему охлаждения.
Ноутбук находится в широком доступе в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется ноутбук в эффектной коробке с ручкой для переноски. Внутри комплектующие распределены по отдельным коробкам. Помимо внешнего блока питания покупатель получает чехол для ключа, веб-камеру и набор документации.
Внешний видВнешний вид у ASUS ROG Strix G731, несмотря на направленность на аудиторию геймеров, довольно элегантен. В его проектировании участвовали специалисты BMW Designworks Group.
Среди материалов корпуса преобладает металл, придающий дополнительную прочность. Он же позволяет уменьшить толщину корпуса без ущерба надежности.
Крышка с текстурным покрытием. К краю смещен подсвечиваемый логотип серии ROG. Можно обратить внимание на очень узкие рамки вокруг экрана.
В этом ноутбуке отказались от встроенной веб-камеры. Вместо этого пользователю предлагается внешний модуль.
От микрофона отказываться не стали. Тут распаян массив микрофонов с функцией удаления окружающего шума. Работает система эффективно.
Блок клавиатуры с карбоновой текстурой. Она хорошо скрывает возможные загрязнения следами пальцев и царапины.
На борту полноразмерная клавиатура с цифровым блоком. Здесь установлены клавиши с технологией ROG Overstroke. Быстрое срабатывание и независимая обработка неограниченного количества нажатых клавиш. Ресурс 20 миллионов кликов.
Выведены дополнительные клавиши под управление громкостью, отключение микрофона, корректировку скорости вращения вентиляторов и доступа к фирменному приложению управления. Поддерживаются комбинации клавиш для упрощения управления.
Реализована независимая многоцветная подсветка ASUS AURA. Кириллические символы с меньшим уровнем яркости. Также подсвечивается периметр вокруг корпуса.
В правой части ASUS ROG Strix G731 расположен слот под ключ Keystone. Необходим он для хранения личных данных и профилей настроек. Он же защищает часть встроенной памяти под конфиденциальную информацию.
На тыльной стороне выведены гнездо питания под внешний блок питания, USB Type-C Gen 2, HDMI, сетевое гнездо RJ-45.
Слева три полноразмерных USB, спаренный аудиоразъем. С учетом габаритов и игровой направленности, разъемов маловато.
На основании вентиляционная решетка и группа ножек, расположенных по периметру. В центре наклейка с техническими данными. Окошек, упрощающих апгрейд, не предусмотрено.
ЭкранИзображение в ASUS ROG Strix G731 выводится на 17-дюймовый дисплей с разрешением Full HD. Это IPS-матрица с частотой обновления до 144 Гц. Также существует модификация с частотой обновления до 240 Гц. Несколько пресетов цветовых настроек под разные сценарии эксплуатации.
НачинкаВерсии с процессорами Intel Core i5, Core i7 и Core i9. Семейство Coffee Lake. Базовая частота 2.60 ГГц.
Работает он с графикой NVIDIA GeForce RTX 2060 с 6 Гбайт графической памяти. Этой связки достаточно для современных игр с высокими настройками графики, особенно с учетом разрешения в Full HD.
Быстрый твердотельный накопитель и жесткий диск под хранение игр и медиа файлов.
СофтПредустановлен фирменный центр управления ROG Armoury Crate. С помощью него можно корректировать работу компонентов системы, выбирать оптимальный режим работы, задавать дополнительные параметры.
Корректируются параметры ключа Keystone. Приоритет приложений во время запуска игр. Эффекты подсветки.
Макросы с профилями под запуск игр и софта.
Инструменты мониторинга и тестирования.