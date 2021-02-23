Обзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XT

В конце прошлого года выходил тест ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB тогда мы ее сравнили с решениями от NVIDIA в целой серии игр и бенчмарков. За это время ситуация с доступностью видеокарт не стабилизировалась и вероятнее всего до как минимум весны будут наблюдаться проблемы с возможностью покупки по рекомендованным ценам в рознице. Мы же продолжая изучение актуальной модельной линейке посмотрим на ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB с водяным охлаждением.

Комплектация

Внешний вид

Упакована в массивную коробку с ручкой для транспортировки. Оформление характерно для серии STRIX. На ее обратной стороне описаны особенности установленной системы охлаждения. Комплект включает карточку с благодарностью за покупку, различную документацию, наклейки, стяжки-липучки, пластиковые стяжки.Видеокарта готова к эксплуатации сразу «из коробки». Контур неразборный, вентиляторы изначально зафиксированы на радиаторе.

Процедура ее установки включает только один дополнительный этап, заключающийся в фиксации радиатора на стенке корпуса. Это 240мм радиатор.

Изначально продумали запас по длине шлангов (60 сантиметров). Оба сопровождаются защитной нейлоновой оплеткой. Отдельно в том же общем пучке идут кабели управления подсветкой и вращением вентиляторов.

Под аккуратный монтаж в комплекте продумали запас по количеству стяжек. Проблем с совместимостью в корпусах, выполненных в разных типоразмерах, возникнуть не должно.

Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. 12 каналов с заполненным между ними пространства гофролентой.

Сопровождается двумя вентиляторами 120 мм с регулируемой скоростью вращения. Максимальная составляет 1600 оборотов в минуту.

Сама видеокарта ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC оснащена корпусом из пластика с полигональными формами. Большая часть площади кожуха подсвечивается многоцветной подсветкой.

Это ASUS Aura с возможностью управления и синхронизации между остальными компонентами. Дополнительное подключение кабелей к материнской плате видеокарта не требует.

При этом она сама сопровождается двумя разъемами на задней грани под подключение дополнительных корпусных вентиляторов.

Видеокарта сопровождается радиальным вентилятором, создающим направленный поток в сторону интерфейсной панели. С графическим ядром и чипами памяти контактирует медная площадка с термоинтерфейсом.

Водоблок здесь совмещен с помпой. Задняя часть защищена металлической усиливающей пластиной.

Есть переключатель режимов: тихий и производительный. Дополнительное питание подается через пару 8-пиновых коннекторов.

Панель разъемов включает два DisplayPort, один HDMI и один USB-C. Часть заглушки представляет собой выпускную вентиляционную решетку.

Подсистема питания в ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC состоит из 14-фаз. Собрана она из Infineon TDA21472. Контроллер Infineon XDPE132G5D. На борту 16 Гбайт, это чипы памяти Samsung.

Тесты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

Температура

Графическое ядро работает на частоте 2110 МГц.

FireStrike Extreme

TimeSpy

PortRoyal

Blender

3DMark11

Тесты в играх: Intel Core i5 10600K против AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5 10600K - ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT

AMD Ryzen 5 3600 - ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC

World of Tanks, 4K Ultra ASUS RX 6800 XT: Intel Core i5 10600K vs AMD Ryzen 5 3600

В рамках тестирования в играх мы проведем сравнение двух систем:Разгон процессора Intel не проводился. Установлено 16 Гбайт оперативной памяти с частотой 3600 МГц.

Разгон

Итоги по ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC

С помощью фирменной утилиты от ASUS мы смогли увеличить частоту графического ядра до 2650 МГц. При этом температура в режиме постоянной нагрузки не превышала 75 градусов.ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC предлагает эффективную систему отвода тепла, организованную «из коробки» таким образом, что весь нагретый воздух выбрасывается из корпуса. При этом она помимо заводского разгона, позволяет получить стабильный разгон. Преимуществом ее стали высококачественные компоненты, усиленная подсистема питания, два BIOS, простая установка и низкий уровень шума, управляемая подсветка. Все это делает ее лучшим решением на базе Radeon RX 6800 XT.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".