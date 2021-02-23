Обзор ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB (ROG-STRIX-LC-RX6800XT-O16G-GAMING). Лучшая видеокарта RX 6800 XT

В конце прошлого года выходил тест ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB тогда мы ее сравнили с решениями от NVIDIA в целой серии игр и бенчмарков. За это время ситуация с доступностью видеокарт не стабилизировалась и вероятнее всего до как минимум весны будут наблюдаться проблемы с возможностью покупки по рекомендованным ценам в рознице. Мы же продолжая изучение актуальной модельной линейке посмотрим на ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB с водяным охлаждением.

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

Комплектация

Упакована в массивную коробку с ручкой для транспортировки. Оформление характерно для серии STRIX. На ее обратной стороне описаны особенности установленной системы охлаждения. Комплект включает карточку с благодарностью за покупку, различную документацию, наклейки, стяжки-липучки, пластиковые стяжки.

Внешний вид

Видеокарта готова к эксплуатации сразу «из коробки». Контур неразборный, вентиляторы изначально зафиксированы на радиаторе.

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

Процедура ее установки включает только один дополнительный этап, заключающийся в фиксации радиатора на стенке корпуса. Это 240мм радиатор.

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

Изначально продумали запас по длине шлангов (60 сантиметров). Оба сопровождаются защитной нейлоновой оплеткой. Отдельно в том же общем пучке идут кабели управления подсветкой и вращением вентиляторов.

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

Под аккуратный монтаж в комплекте продумали запас по количеству стяжек. Проблем с совместимостью в корпусах, выполненных в разных типоразмерах, возникнуть не должно.

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. 12 каналов с заполненным между ними пространства гофролентой.

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

Сопровождается двумя вентиляторами 120 мм с регулируемой скоростью вращения. Максимальная составляет 1600 оборотов в минуту.

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

Сама видеокарта ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC оснащена корпусом из пластика с полигональными формами. Большая часть площади кожуха подсвечивается многоцветной подсветкой.

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

Это ASUS Aura с возможностью управления и синхронизации между остальными компонентами. Дополнительное подключение кабелей к материнской плате видеокарта не требует.

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

При этом она сама сопровождается двумя разъемами на задней грани под подключение дополнительных корпусных вентиляторов.

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

Видеокарта сопровождается радиальным вентилятором, создающим направленный поток в сторону интерфейсной панели. С графическим ядром и чипами памяти контактирует медная площадка с термоинтерфейсом.

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

Водоблок здесь совмещен с помпой. Задняя часть защищена металлической усиливающей пластиной.

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

Есть переключатель режимов: тихий и производительный. Дополнительное питание подается через пару 8-пиновых коннекторов.

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

Панель разъемов включает два DisplayPort, один HDMI и один USB-C. Часть заглушки представляет собой выпускную вентиляционную решетку.

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

Подсистема питания в ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC состоит из 14-фаз. Собрана она из Infineon TDA21472. Контроллер Infineon XDPE132G5D. На борту 16 Гбайт, это чипы памяти Samsung.

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

Графическое ядро работает на частоте 2110 МГц.

Тесты ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

Температура

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

FireStrike Extreme

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

TimeSpy

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

PortRoyal

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

Blender

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

3DMark11

ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC 16GB

Тесты в играх: Intel Core i5 10600K против AMD Ryzen 5 3600

В рамках тестирования в играх мы проведем сравнение двух систем:
  • Intel Core i5 10600K - ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT
  • AMD Ryzen 5 3600 - ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC
Разгон процессора Intel не проводился. Установлено 16 Гбайт оперативной памяти с частотой 3600 МГц.

World of Tanks, 4K Ultra ASUS RX 6800 XT: Intel Core i5 10600K vs AMD Ryzen 5 3600

Разгон

С помощью фирменной утилиты от ASUS мы смогли увеличить частоту графического ядра до 2650 МГц. При этом температура в режиме постоянной нагрузки не превышала 75 градусов.

Итоги по ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC предлагает эффективную систему отвода тепла, организованную «из коробки» таким образом, что весь нагретый воздух выбрасывается из корпуса. При этом она помимо заводского разгона, позволяет получить стабильный разгон. Преимуществом ее стали высококачественные компоненты, усиленная подсистема питания, два BIOS, простая установка и низкий уровень шума, управляемая подсветка. Все это делает ее лучшим решением на базе Radeon RX 6800 XT.
ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG Strix LC Radeon RX 6800 XT OC
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