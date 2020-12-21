Обзор ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB (TUF-RX6800XT-O16G-GAMING). Сравнение с RTX 3080 и 3090

Выход в середине осени видеокарт RX 6800 и RX 6800 XT подстегнул конкуренцию, представив адекватный ответ на появление RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090. Мы будем знакомиться с ними на примере ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT, предлагающей фирменное воздушное охлаждение. Построена новинка на базе GPU Big Navi, выполненном на архитектуре RDNA 2. Сама AMD позиционирует RX 6800 XT как прямого конкурента RTX 3080, а RX 6800 – RTX 3070.

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

Неудивительно, но и как с видеокартами NVIDIA наблюдается серьезная проблема с доступностью в официальной рознице. Вероятнее всего ситуация улучшится уже только ближе к началу весны 2021 года.

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT обзор

Комплектация

Упакована в коробку с традиционным для семейства TUF оформлением. На обратной стороне описаны основные особенности конструкции. Сопровождается трехлетней гарантией производителя.

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

Внешний вид

Схожее охлаждение использовалось в видеокарте ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC. Занимает она три слота на материнской плате.

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

Три вентилятора, центральный из которых вращается в другом направлении. 11 лопастей в каждом из них.

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

Сохранена особенность с вырезом в металлической пластине, обеспечивающей прохождение воздуха сквозь радиатор. Сама пластина из металла. Она принимает участие в пассивном отводе тепла.

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

Для ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT рекомендован блок питания мощностью 750 Вт. Дополнительное питание подается через два 8-пиновых разъема.

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

Есть переключатель режимов работы, соответствующий своим настройкам BIOS: производительный и тихий. Поддерживается полная остановка вентиляторов при отсутствии нагрузки.

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

В тыльной части выступающий элемент с логотипом TUF. Это многоцветная подсветка ASUS AURA.

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

Панель вывода включает три DisplayPort и один HDMI. Остальная часть задней панели с вентиляционными вырезами.

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

Под металлическим кожухом находится массивный металлический радиатор с медными никелированными трубками. С графическим чипом контактирует через широкое основание.

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

Оснащена карта 4608 потоковыми процессорами и 72 CU. Базовая частота 2015 МГц, при нагрузке увеличивается до 2250 МГц. Заявлен уровень TDP на уровне 300 Вт. Применяется 7нм техпроцесс.

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

Используется 256-битная шина памяти. Чипы памяти Samsung. Весомым отличием в сравнение с RTX 3080 стал объем памяти тут ее сразу 16 Гбайт, против 10 Гбайт в конкурентом решении. Неудивительно, что уже сейчас ходят слухи о появлении RTX 3080 Ti с увеличением объема графической памяти.

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

Произведены улучшения по подсистеме питания. В ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT используется 17 фаз. Две фазы для памяти.

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

Тесты ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

Все тесты проводились на первой версии BIOS, предлагающего высокий уровень быстродействия.

Температура

FireStrike Extreme

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

TimeSpy

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

PortRoyal

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

Blender

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

3DMark11

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

PCMARK 10

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

Тесты в играх

Для сравнения по каждой их игр мы приводим мониторинг с максимальными настройками графики в разрешении 4К. Но также тестирование проводилось в разрешениях Full HD и 2K.

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: CyberPunk 2077. 4K Ultra

Важно отметить, что на момент выхода теста игра ограничивает выбор для Radeon RX 6800 XT только Ultra настройками. Блокируя возможность использования Ray Tracing.

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Total War Saga: Troy. 4K Ultra

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Watch Dogs: Legion. 4K Ultra

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Assassin's Creed Valhalla. 4K Ultra

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Far Cry New Dawn. 4K Ultra

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Rise of Tomb Raider. 4K Ultra

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: World of Tanks. 4K Ultra

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Escape from Tarkov. 4K Ultra

Разгон

Мы также проверили возможности ручного разгона. Для этого использовалась фирменная программа. Несмотря на то, что частоту ядра и памяти получилось повысить это не дало заметной прибавки кадров в играх. Отметим только, что установленная система охлаждения справилась с увеличившейся нагрузкой корректно.

Итоги по ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT – выступает качественной альтернативой RTX 3080, предлагая высокий уровень быстродействия в 4К-разрешении с максимальными настройками графики. В целом между ними есть паритет, в зависимости от игры и движка, где-то преимущества на стороне AMD, а где-то у NVIDIA. Решение же ASUS предлагает надежную элементную базу, эффективный отвод тепла и низкий уровень шума. Не устроить в ней могут общие массивные габариты.
ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB
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