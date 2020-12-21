Обзор ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB (TUF-RX6800XT-O16G-GAMING). Сравнение с RTX 3080 и 3090

Выход в середине осени видеокарт RX 6800 и RX 6800 XT подстегнул конкуренцию, представив адекватный ответ на появление RTX 3070, RTX 3080 и RTX 3090. Мы будем знакомиться с ними на примере ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT, предлагающей фирменное воздушное охлаждение. Построена новинка на базе GPU Big Navi, выполненном на архитектуре RDNA 2. Сама AMD позиционирует RX 6800 XT как прямого конкурента RTX 3080, а RX 6800 – RTX 3070.

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT обзор

Неудивительно, но и как с видеокартами NVIDIA наблюдается серьезная проблема с доступностью в официальной рознице. Вероятнее всего ситуация улучшится уже только ближе к началу весны 2021 года.

Комплектация

Упакована в коробку с традиционным для семейства TUF оформлением. На обратной стороне описаны основные особенности конструкции. Сопровождается трехлетней гарантией производителя.

Внешний вид

Схожее охлаждение использовалось в видеокарте ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC. Занимает она три слота на материнской плате.

Три вентилятора, центральный из которых вращается в другом направлении. 11 лопастей в каждом из них.

Сохранена особенность с вырезом в металлической пластине, обеспечивающей прохождение воздуха сквозь радиатор. Сама пластина из металла. Она принимает участие в пассивном отводе тепла.

Для ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT рекомендован блок питания мощностью 750 Вт. Дополнительное питание подается через два 8-пиновых разъема.

Есть переключатель режимов работы, соответствующий своим настройкам BIOS: производительный и тихий. Поддерживается полная остановка вентиляторов при отсутствии нагрузки.

В тыльной части выступающий элемент с логотипом TUF. Это многоцветная подсветка ASUS AURA.

Панель вывода включает три DisplayPort и один HDMI. Остальная часть задней панели с вентиляционными вырезами.

Под металлическим кожухом находится массивный металлический радиатор с медными никелированными трубками. С графическим чипом контактирует через широкое основание.

Оснащена карта 4608 потоковыми процессорами и 72 CU. Базовая частота 2015 МГц, при нагрузке увеличивается до 2250 МГц. Заявлен уровень TDP на уровне 300 Вт. Применяется 7нм техпроцесс.

Используется 256-битная шина памяти. Чипы памяти Samsung. Весомым отличием в сравнение с RTX 3080 стал объем памяти тут ее сразу 16 Гбайт, против 10 Гбайт в конкурентом решении. Неудивительно, что уже сейчас ходят слухи о появлении RTX 3080 Ti с увеличением объема графической памяти.

Произведены улучшения по подсистеме питания. В ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT используется 17 фаз. Две фазы для памяти.

Тесты ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT 16GB

Температура

Все тесты проводились на первой версии BIOS, предлагающего высокий уровень быстродействия.

FireStrike Extreme

TimeSpy

PortRoyal

Blender

3DMark11

PCMARK 10

Тесты в играх

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: CyberPunk 2077. 4K Ultra

Для сравнения по каждой их игр мы приводим мониторинг с максимальными настройками графики в разрешении 4К. Но также тестирование проводилось в разрешениях Full HD и 2K.Важно отметить, что на момент выхода теста игра ограничивает выбор для Radeon RX 6800 XT только Ultra настройками. Блокируя возможность использования Ray Tracing.

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Total War Saga: Troy. 4K Ultra

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Watch Dogs: Legion. 4K Ultra

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Assassin's Creed Valhalla. 4K Ultra

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Far Cry New Dawn. 4K Ultra

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Rise of Tomb Raider. 4K Ultra

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: World of Tanks. 4K Ultra

RTX 3080, RTX 3090, RX 6800 XT: Escape from Tarkov. 4K Ultra

Разгон

Мы также проверили возможности ручного разгона. Для этого использовалась фирменная программа. Несмотря на то, что частоту ядра и памяти получилось повысить это не дало заметной прибавки кадров в играх. Отметим только, что установленная система охлаждения справилась с увеличившейся нагрузкой корректно.

Итоги по ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT

ASUS TUF GAMING Radeon RX 6800 XT – выступает качественной альтернативой RTX 3080, предлагая высокий уровень быстродействия в 4К-разрешении с максимальными настройками графики. В целом между ними есть паритет, в зависимости от игры и движка, где-то преимущества на стороне AMD, а где-то у NVIDIA. Решение же ASUS предлагает надежную элементную базу, эффективный отвод тепла и низкий уровень шума. Не устроить в ней могут общие массивные габариты.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".