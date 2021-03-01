Обзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA Reflex

Одной из технологий которой уделили внимание в ходе официального старта видеокарт была технология NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Суть ее заключается в измерении задержки ввода между кликом мышки и движением на экране. На основе этих данных потом профессиональные игроки могут использовать для корректировки управления во время ожесточенных сражений. Ранее для всего это требовались специальные камеры и сложные замеры. ASUS ROG Swift PG259QNR помимо поддержки этой технологии также предлагает частоту обновления 360 Гц.

ASUS ROG Swift PG259QNR

К моменту публикации его средняя стоимость составляет 81 990 рублей.

ASUS ROG Swift PG259QNR обзор

Комплектация

ASUS ROG Swift PG259QNR

Комплект монитора включает наклейки с логотипом, различную документацию, таблицу с результатами калибровки, USB-кабель, блок питания, силовой кабель, HDMI и DisplayPort, заглушку для портов ввода и вывода, подставку, крепление на столешницу. Собрано все в массивной коробке с изображением монитора и боковыми ручками для переноски.

ASUS ROG Swift PG259QNR

Внешний вид

ASUS ROG Swift PG259QNR

Большинство подставок под мониторы, особенно игровые, массивные и требуют много места на рабочем столе. В случае с тестируемым сегодня монитором производитель изначально вместе с подставкой из металла с направленными в стороны лучами, предлагает кронштейн для столешницы.

ASUS ROG Swift PG259QNR

Второй вариант дает возможность зафиксировать стойку на краю рабочего стола, не отнимая полезной площади рабочего стола. Подходит она под разную толщину.

ASUS ROG Swift PG259QNR

Несмотря на выбранный тип крепления оба поддерживают изменение высоты расположения панели и поворот в портретный режим. Выбранное положение фиксируется и не смещается.

ASUS ROG Swift PG259QNR

Выполнена стойка из металла с накладкой на крышке с логотипом серии. В основании вырез для сбора кабелей в общий пучок.

ASUS ROG Swift PG259QNR

Также предусмотрели декоративную крышку для портов ввода и вывода. Выполнена она в цвет корпуса.

ASUS ROG Swift PG259QNR

Для ввода ASUS ROG Swift PG259QNR предлагает HDMI и DisplayPort. Также выведены гнездо питания, интерфейсный слот для обслуживания. Есть USB-хаб, один из разъемов выделен под мышку. Спаренный аудиоразъем под наушники.

ASUS ROG Swift PG259QNR

Поверхность крышки со схематичным рисунком. В углу расположен подсвечиваемый логотип ASUS. Цвет и эффект можно настраивать. В обычном размещении он остается скрытым от глаз владельца.

ASUS ROG Swift PG259QNR

На верхней грани расположен датчик освещенности, отвечающий за автоматическую регулировку яркости в зависимости от уровня освещенности в помещении. Корректируется яркость плавно, без резких скачков.

ASUS ROG Swift PG259QNR

С тыльной стороны в месте креплении ножки расположена круговая зона с вентиляционной решеткой. Она необходима для отвода тепла от модуля G-SYNC.

ASUS ROG Swift PG259QNR

Ближе к левой грани расположен пятипозиционный джойстик и набор кнопок управления. Логика управления логичная и понятная.

ASUS ROG Swift PG259QNR

Боковые рамки вокруг дисплея узкие. По центру нижней выведен хромированный логотип ASUS.

ASUS ROG Swift PG259QNR

ASUS ROG Swift PG259QNR оснащен 24.5-дюймовой матрицей с разрешением Full HD. Это AHVA-матрица класса FAST IPS. Частота обновления 360 Гц.

ASUS ROG Swift PG259QNR

ASUS ROG Swift PG259QNR

Частота кадров синхронизируется с изображением от видеокарты. Сам производитель отмечает задержку в 1 мс. Оптимально подавать изображение через DisplayPort.

ASUS ROG Swift PG259QNR

ASUS ROG Swift PG259QNR

По этой модели монитора отмечается проведенная заводская калибровка. Есть поддержка HDR10.

ASUS ROG Swift PG259QNR

Настройки

Несколько пресетов под отображение изображения в зависимости от воспроизводимого контента: сценарный, гонки, кино, RTS/RPG, G-Sync киберспорт, sRGB.

ASUS ROG Swift PG259QNR

В меню настроек можно настроить ряд игровых функций. Среди которых ускорение, улучшение в темных тонах, вывод счетчика кадров.

ASUS ROG Swift PG259QNR

Параметры вывода изображения.

ASUS ROG Swift PG259QNR

Корректировка цветового баланса.

ASUS ROG Swift PG259QNR

Общие настройки системы.

ASUS ROG Swift PG259QNR

ASUS ROG Swift PG259QNR

ASUS ROG Swift PG259QNR

Тесты ASUS ROG Swift PG259QNR

Яркость максимальная

ASUS ROG Swift PG259QNR

ASUS ROG Swift PG259QNR - 415 cd/m2

Яркость минимальная

ASUS ROG Swift PG259QNR

ASUS ROG Swift PG259QNR - 0.31 cd/m2

Температура цвета

ASUS ROG Swift PG259QNR

ASUS ROG Swift PG259QNR– 6459K

Задержка ASUS ROG Swift PG259QNR

ASUS ROG Swift PG259QNR

Задержка, светлые тона – 3.6ms
Задержка, темные тона – 10.3ms

Итоги по ASUS ROG Swift PG259QNR

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ROG Swift PG259QNR – добротная игровой монитор с быстрой матрицей и поддержкой технологии G-SYNC. Поддержка технологий NVIDIA Reflex, соответствие стандарту VESA DisplayHDR 400, два варианта крепления, скоростной USB-хаб, детальные настройки, многоцветная подсветка, хорошая заводская калибровка, широкие углы обзора, отсутствие мерцания, частота обновления 360 Гц. К условным минусам отнесем разрешение Full HD.
ASUS ROG Swift PG259QNR получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ROG Swift PG259QNR
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