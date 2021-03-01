Обзор ASUS ROG Swift (PG259QNR). Игровой монитор 360 Гц с NVIDIA Reflex

Одной из технологий которой уделили внимание в ходе официального старта видеокарт была технология NVIDIA Reflex Latency Analyzer. Суть ее заключается в измерении задержки ввода между кликом мышки и движением на экране. На основе этих данных потом профессиональные игроки могут использовать для корректировки управления во время ожесточенных сражений. Ранее для всего это требовались специальные камеры и сложные замеры. ASUS ROG Swift PG259QNR помимо поддержки этой технологии также предлагает частоту обновления 360 Гц.

ASUS ROG Swift PG259QNR обзор

К моменту публикации его средняя стоимость составляет 81 990 рублей.

Комплектация

Комплект монитора включает наклейки с логотипом, различную документацию, таблицу с результатами калибровки, USB-кабель, блок питания, силовой кабель, HDMI и DisplayPort, заглушку для портов ввода и вывода, подставку, крепление на столешницу. Собрано все в массивной коробке с изображением монитора и боковыми ручками для переноски.

Внешний вид

Большинство подставок под мониторы, особенно игровые, массивные и требуют много места на рабочем столе. В случае с тестируемым сегодня монитором производитель изначально вместе с подставкой из металла с направленными в стороны лучами, предлагает кронштейн для столешницы.

Второй вариант дает возможность зафиксировать стойку на краю рабочего стола, не отнимая полезной площади рабочего стола. Подходит она под разную толщину.

Несмотря на выбранный тип крепления оба поддерживают изменение высоты расположения панели и поворот в портретный режим. Выбранное положение фиксируется и не смещается.

Выполнена стойка из металла с накладкой на крышке с логотипом серии. В основании вырез для сбора кабелей в общий пучок.

Также предусмотрели декоративную крышку для портов ввода и вывода. Выполнена она в цвет корпуса.

Для ввода ASUS ROG Swift PG259QNR предлагает HDMI и DisplayPort. Также выведены гнездо питания, интерфейсный слот для обслуживания. Есть USB-хаб, один из разъемов выделен под мышку. Спаренный аудиоразъем под наушники.

Поверхность крышки со схематичным рисунком. В углу расположен подсвечиваемый логотип ASUS. Цвет и эффект можно настраивать. В обычном размещении он остается скрытым от глаз владельца.

На верхней грани расположен датчик освещенности, отвечающий за автоматическую регулировку яркости в зависимости от уровня освещенности в помещении. Корректируется яркость плавно, без резких скачков.

С тыльной стороны в месте креплении ножки расположена круговая зона с вентиляционной решеткой. Она необходима для отвода тепла от модуля G-SYNC.

Ближе к левой грани расположен пятипозиционный джойстик и набор кнопок управления. Логика управления логичная и понятная.

Боковые рамки вокруг дисплея узкие. По центру нижней выведен хромированный логотип ASUS.

ASUS ROG Swift PG259QNR оснащен 24.5-дюймовой матрицей с разрешением Full HD. Это AHVA-матрица класса FAST IPS. Частота обновления 360 Гц.

Частота кадров синхронизируется с изображением от видеокарты. Сам производитель отмечает задержку в 1 мс. Оптимально подавать изображение через DisplayPort.

По этой модели монитора отмечается проведенная заводская калибровка. Есть поддержка HDR10.

Настройки

Несколько пресетов под отображение изображения в зависимости от воспроизводимого контента: сценарный, гонки, кино, RTS/RPG, G-Sync киберспорт, sRGB.

В меню настроек можно настроить ряд игровых функций. Среди которых ускорение, улучшение в темных тонах, вывод счетчика кадров.

Параметры вывода изображения.

Корректировка цветового баланса.

Общие настройки системы.

Тесты ASUS ROG Swift PG259QNR

Яркость максимальная

Яркость минимальная

ASUS ROG Swift PG259QNR - 415 cd/m2

Температура цвета

ASUS ROG Swift PG259QNR - 0.31 cd/m2

Задержка ASUS ROG Swift PG259QNR

ASUS ROG Swift PG259QNR– 6459K

Итоги по ASUS ROG Swift PG259QNR

Задержка, светлые тона – 3.6msЗадержка, темные тона – 10.3msASUS ROG Swift PG259QNR – добротная игровой монитор с быстрой матрицей и поддержкой технологии G-SYNC. Поддержка технологий NVIDIA Reflex, соответствие стандарту VESA DisplayHDR 400, два варианта крепления, скоростной USB-хаб, детальные настройки, многоцветная подсветка, хорошая заводская калибровка, широкие углы обзора, отсутствие мерцания, частота обновления 360 Гц. К условным минусам отнесем разрешение Full HD.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".