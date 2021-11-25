Обзор ASUS TUF GAMING VG28UQL1A. Игровой 28-дюймовый IPS-монитор для некстген и ПК

Тестируемый сегодня монитор ASUS TUF GAMING VG28UQL1A был анонсирован в рамках закрытой презентации на выставке CES 2021. Эта модель поддерживает интерфейс HDMI 2.1, позволяя рассматривать не только под ПК с видеокартами старшего уровня, которые в ближайшее время можно не будут доступны с разумным ценником, но и нектсген консолями Sony PlayStation 5 и Xbox Series X.

Комплектация

Средняя стоимость этой модели составляет 84 990 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет.Поставляется в массивной коробке с изображение монитора и характерной для TUF символикой. Комплект включает подставку, стойку, блок питания, USB-кабель, DisplayPort и HDMI, а также руководство по сборке.

Внешний вид

Первым этапом нужно будет провести сборку поставки. Состоит она у него из стойки со сложной геометрией боковых граней и основания с направленными в сторону лучами.

Металлическая основа и кожух из пластика. Она обеспечивает устойчивое размещение на поверхности стола. За счет отсутствия выступающих элементов в тыльной части, можно будет прижать к стене.

На обратной стороне есть скрытый вырез, который можно будет использовать для аккуратной укладки интерфейсных и питающих кабелей.

К корпусу монитора присоединяется при помощи четырех винтов. Эти же отверстия можно будет использовать для фиксации монитора на VESA-совместимый кронштейн.

Эта подставка дает возможность изменять высоту расположения, наклонять вперед и назад. Поворачивать относительно точки крепления.

Поддерживается поворот в портретный режим. Во всех положениях не наблюдали проблем с надежностью размещения.

На задней крышке монитора есть зоны с рисунком, характерным для материнских плат и устройств в семействе TUF Gaming. Элементов с подсветкой нет.

Набор элементов включает четыре HDMI, один DisplayPort и аудиовыход на наушники. Такое количество HDMI даст возможность подключить две консоли, ТВ-приставку и ПК.

Помимо входных видеоразъемов ASUS TUF GAMING VG28UQL1A оснащен встроенным USB-хабом с двумя скоростными USB. Помимо подключения флешек сюда можно подключить адаптеры беспроводных наушников и мышки, сократив расстояние и возможные задержки. Хотя именно с учетом скрытого размещения, именно адаптеры будут удобнее всего.

Управляется при помощи пятипозиционного джойстика, расположенного на крышке. Не мешается и не отнимает полезную площадь.

На лицевой стороне узкие боковые рамки. Подойдет под сеттинг из 2-3 таких мониторов. Поверхность матрицы матовая, кристаллический эффект выражен слабо.

Оснащен 28-дюймовой матрицей FAST IPS. Как уверяет сам производитель, он подходит для требовательных геймеров и киберспортсменов.

Разрешение 3840х2160 пикселей. Хорошо настроен цветовой баланс – 125% охвата пространства sRGB.

Поддерживает адаптивную регулировку FreeSync/Adaptive-Sync. Максимальная частота до 144 Гц. Отлично работает и с консолями, и с ПК.

Подсветка с запасом по яркости. В пике заявлен уровень до 350 КД/М2. Видимых засвеченных зон в нашем экземпляре замечено не было.

Монитор использовался с Sony PlayStation 5. Играли с ним в JURASSIC WORLD EVOLUTION 2, насладившись картинкой и прорисовкой динозавров в новой части.

Отдельно проверяли работу с ПК, игра в сетевые шутеры. Монитор хорошо себя показал в динамичных сценах.

Настройки

В обычное время также использовался в качестве рабочего решения в связке из двух мониторов, выполняя типовые задачи с печатью, браузером и проводя обработку снимков в Adobe Lightroom.Меню управления в ASUS TUF GAMING VG28UQL1A на русском языке. Доступны опции корректировки яркости, констрастности. Фильтрация синего свечения.

Цветовые профили, гамма, насыщенность.

Выбор источника сигнала. Тут отмечены HDMI разъемы со спецификацией 2.1.

Настройки интерфейса.

Опции разгона матрицы, адаптивной синхронизации, улучшения отображения в играх, повышения яркости в темных участках. Счетчик кадров.

Тесты

Итоги

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A станет хорошим выбором при поиске монитора для эксплуатации как с ПК, так и некстген консолями, совмещая игры на разных платформах и используя его для работы, включая монтаж роликов для стриминговых сервисов и обработку снимков. IPS матрица со 144 Гц, 4К и разрешением 2160p. Набор портов для подключения источников сигнала.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".