Обзор ASUS TUF GAMING VG28UQL1A. Игровой 28-дюймовый IPS-монитор для некстген и ПК

Средняя стоимость этой модели составляет 84 990 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет.
Металлическая основа и кожух из пластика. Она обеспечивает устойчивое размещение на поверхности стола. За счет отсутствия выступающих элементов в тыльной части, можно будет прижать к стене.
На обратной стороне есть скрытый вырез, который можно будет использовать для аккуратной укладки интерфейсных и питающих кабелей.
К корпусу монитора присоединяется при помощи четырех винтов. Эти же отверстия можно будет использовать для фиксации монитора на VESA-совместимый кронштейн.
Эта подставка дает возможность изменять высоту расположения, наклонять вперед и назад. Поворачивать относительно точки крепления.
Поддерживается поворот в портретный режим. Во всех положениях не наблюдали проблем с надежностью размещения.
На задней крышке монитора есть зоны с рисунком, характерным для материнских плат и устройств в семействе TUF Gaming. Элементов с подсветкой нет.
Набор элементов включает четыре HDMI, один DisplayPort и аудиовыход на наушники. Такое количество HDMI даст возможность подключить две консоли, ТВ-приставку и ПК.
Помимо входных видеоразъемов ASUS TUF GAMING VG28UQL1A оснащен встроенным USB-хабом с двумя скоростными USB. Помимо подключения флешек сюда можно подключить адаптеры беспроводных наушников и мышки, сократив расстояние и возможные задержки. Хотя именно с учетом скрытого размещения, именно адаптеры будут удобнее всего.
Управляется при помощи пятипозиционного джойстика, расположенного на крышке. Не мешается и не отнимает полезную площадь.
На лицевой стороне узкие боковые рамки. Подойдет под сеттинг из 2-3 таких мониторов. Поверхность матрицы матовая, кристаллический эффект выражен слабо.
Оснащен 28-дюймовой матрицей FAST IPS. Как уверяет сам производитель, он подходит для требовательных геймеров и киберспортсменов.
Разрешение 3840х2160 пикселей. Хорошо настроен цветовой баланс – 125% охвата пространства sRGB.
Поддерживает адаптивную регулировку FreeSync/Adaptive-Sync. Максимальная частота до 144 Гц. Отлично работает и с консолями, и с ПК.
Подсветка с запасом по яркости. В пике заявлен уровень до 350 КД/М2. Видимых засвеченных зон в нашем экземпляре замечено не было.
Монитор использовался с Sony PlayStation 5. Играли с ним в JURASSIC WORLD EVOLUTION 2, насладившись картинкой и прорисовкой динозавров в новой части.
Отдельно проверяли работу с ПК, игра в сетевые шутеры. Монитор хорошо себя показал в динамичных сценах.
В обычное время также использовался в качестве рабочего решения в связке из двух мониторов, выполняя типовые задачи с печатью, браузером и проводя обработку снимков в Adobe Lightroom.
Цветовые профили, гамма, насыщенность.
Выбор источника сигнала. Тут отмечены HDMI разъемы со спецификацией 2.1.
Настройки интерфейса.
Опции разгона матрицы, адаптивной синхронизации, улучшения отображения в играх, повышения яркости в темных участках. Счетчик кадров.