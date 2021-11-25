Обзор ASUS TUF GAMING VG28UQL1A. Игровой 28-дюймовый IPS-монитор для некстген и ПК

Тестируемый сегодня монитор ASUS TUF GAMING VG28UQL1A был анонсирован в рамках закрытой презентации на выставке CES 2021. Эта модель поддерживает интерфейс HDMI 2.1, позволяя рассматривать не только под ПК с видеокартами старшего уровня, которые в ближайшее время можно не будут доступны с разумным ценником, но и нектсген консолями Sony PlayStation 5 и Xbox Series X.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Средняя стоимость этой модели составляет 84 990 рублей, согласно данным маркетплейса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в массивной коробке с изображение монитора и характерной для TUF символикой. Комплект включает подставку, стойку, блок питания, USB-кабель, DisplayPort и HDMI, а также руководство по сборке.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Внешний вид

Первым этапом нужно будет провести сборку поставки. Состоит она у него из стойки со сложной геометрией боковых граней и основания с направленными в сторону лучами.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Металлическая основа и кожух из пластика. Она обеспечивает устойчивое размещение на поверхности стола. За счет отсутствия выступающих элементов в тыльной части, можно будет прижать к стене.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

На обратной стороне есть скрытый вырез, который можно будет использовать для аккуратной укладки интерфейсных и питающих кабелей.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

К корпусу монитора присоединяется при помощи четырех винтов. Эти же отверстия можно будет использовать для фиксации монитора на VESA-совместимый кронштейн.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Эта подставка дает возможность изменять высоту расположения, наклонять вперед и назад. Поворачивать относительно точки крепления.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Поддерживается поворот в портретный режим. Во всех положениях не наблюдали проблем с надежностью размещения.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

На задней крышке монитора есть зоны с рисунком, характерным для материнских плат и устройств в семействе TUF Gaming. Элементов с подсветкой нет.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Набор элементов включает четыре HDMI, один DisplayPort и аудиовыход на наушники. Такое количество HDMI даст возможность подключить две консоли, ТВ-приставку и ПК.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Помимо входных видеоразъемов ASUS TUF GAMING VG28UQL1A оснащен встроенным USB-хабом с двумя скоростными USB. Помимо подключения флешек сюда можно подключить адаптеры беспроводных наушников и мышки, сократив расстояние и возможные задержки. Хотя именно с учетом скрытого размещения, именно адаптеры будут удобнее всего.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Управляется при помощи пятипозиционного джойстика, расположенного на крышке. Не мешается и не отнимает полезную площадь.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

На лицевой стороне узкие боковые рамки. Подойдет под сеттинг из 2-3 таких мониторов. Поверхность матрицы матовая, кристаллический эффект выражен слабо.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Оснащен 28-дюймовой матрицей FAST IPS. Как уверяет сам производитель, он подходит для требовательных геймеров и киберспортсменов.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Разрешение 3840х2160 пикселей. Хорошо настроен цветовой баланс – 125% охвата пространства sRGB.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Поддерживает адаптивную регулировку FreeSync/Adaptive-Sync. Максимальная частота до 144 Гц. Отлично работает и с консолями, и с ПК.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Подсветка с запасом по яркости. В пике заявлен уровень до 350 КД/М2. Видимых засвеченных зон в нашем экземпляре замечено не было.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Монитор использовался с Sony PlayStation 5. Играли с ним в JURASSIC WORLD EVOLUTION 2, насладившись картинкой и прорисовкой динозавров в новой части.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Отдельно проверяли работу с ПК, игра в сетевые шутеры. Монитор хорошо себя показал в динамичных сценах.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

В обычное время также использовался в качестве рабочего решения в связке из двух мониторов, выполняя типовые задачи с печатью, браузером и проводя обработку снимков в Adobe Lightroom.

Настройки

Меню управления в ASUS TUF GAMING VG28UQL1A на русском языке. Доступны опции корректировки яркости, констрастности. Фильтрация синего свечения.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Цветовые профили, гамма, насыщенность.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Выбор источника сигнала. Тут отмечены HDMI разъемы со спецификацией 2.1.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Настройки интерфейса.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Опции разгона матрицы, адаптивной синхронизации, улучшения отображения в играх, повышения яркости в темных участках. Счетчик кадров.

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Тесты

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

ASUS TUF GAMING VG28UQL1A

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS TUF GAMING VG28UQL1A станет хорошим выбором при поиске монитора для эксплуатации как с ПК, так и некстген консолями, совмещая игры на разных платформах и используя его для работы, включая монтаж роликов для стриминговых сервисов и обработку снимков. IPS матрица со 144 Гц, 4К и разрешением 2160p. Набор портов для подключения источников сигнала.
ASUS TUF GAMING VG28UQL1A получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS TUF GAMING VG28UQL1A
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