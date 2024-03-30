Блок питания для топовых игровых сборок с 10-летней гарантией. Обзор ASUS TUF Gaming 1000W

Новые блоки питания серии TUG Gaming включают источники питания от 750 до 1200 Вт. Они идут с сертификатом 80 Plus Gold и соответствует требованиям Intel ATX 3.0. С учетом даты выхода здесь ожидаемо идет 16-контактный 12VHPWR, из особенностей выделяется полностью модульная конструкция и 135 мм вентилятор с двойным шарикоподшипником с оптимизациями для снижения шума во время работы. Сопровождаются 10-летней гарантией, изучать будем на примере ASUS TUF Gaming 1000W

ASUS TUF Gaming 1000W

Комплектация

Коробка из плотного картона, оформленная в темной стилистике. На ее обратной стороне можно изучить ключевые конструктивные особенности. Комплект включает кабели с разным набором разъемов, силовой кабель, нейлоновые стяжки, пластиковые стяжки, сертификат качества.

ASUS TUF Gaming 1000W

ASUS TUF Gaming 1000W обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из стали окрашенной черной порошковой краской. Его боковые углы скошены, выделяя на фоне выполненных по схожим стандартам моделей.

ASUS TUF Gaming 1000W

Решетка в виде восьмиугольника из стальной проволоки. По центру островок с логотипом бренда TUF. За ней располагается вентилятор с оптимизированной крыльчаткой, диаметром 135 мм и двойным шарикоподшипником.

ASUS TUF Gaming 1000W

На боковой стороне название серии и данные по мощности. В этой части логотип выполнен со сложной геометрией и зеркальной подложкой.

ASUS TUF Gaming 1000W

Это полностью модульный блок питания. Разъемы у ASUS TUF Gaming 1000W распределены на группы, каждая из которых подписана. 12VHPWR идет отдельным, без переходников с PCIe 6+2.

ASUS TUF Gaming 1000W

Общий набор включает два 65 сантиметровых кабеля с CPU 4+4, 61 сантиметровый ATX, два 67 сантиметровых с одним PCIe 6+2, один 67 сантиметровый с двумя PCIe 6+2, один с двумя SATA, один с тремя SATA, один с четырьмя MOLEX. Все кабели с отдельной нейлоновой оплеткой, просты в укладке и выглядят отлично.

ASUS TUF Gaming 1000W

Согласно наклейке на основании корпуса блок питания имеет сертификат 80 Plus Gold. На линию 12В выделено 1000 Вт с 83А, на 3 и 5.5В – 130 Вт.

ASUS TUF Gaming 1000W

Начинка

Выполнен блок питания на элементной базе OEM-производителя Great Wall. Его же использует ряд других брендов. Разработана схема в соответствии требованиям ATX 3.0. На входе установлена группа элементов, используемая для защиты. Отдельно отмечается специальная обработка платы для защиты от короткого замыкания при попадании воды.

Здесь типичная LLC полумостовая типология. Основными конденсаторами выступают Rubycon. На вторичной цепи транзисторы Jinilibo. Вторичные линии на отдельной плате с конденсаторами Nippon.

Тесты

КПД

ASUS TUF Gaming 1000W

Данные
150W87
350W88
450W89
500W90
750W91
850W89
1000W88
Отдельно проверили стабильность напряжений по всем трем линиям.

Уровень напряжения на линиях

ASUS TUF Gaming 1000W

150W600W1000W
1212,0712,0211,88
55.045.014.99
3,33.333.323.29
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

ASUS TUF Gaming 1000W

Данные
150W32
600W38
1000W42

Итоги

ASUS TUF Gaming 1000W – премиальный блок питания, ориентированный на игровые сборки с топовыми видеокартами и процессорами. Модульная конструкция, кабели с отдельной нейлоновой оплеткой, 10-летняя гарантия, двухсторонний кабель с PCIe 5.0, стабильность напряжения по линиям, эффективность, нейлоновые стяжки в комплекте.
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