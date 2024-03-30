Блок питания для топовых игровых сборок с 10-летней гарантией. Обзор ASUS TUF Gaming 1000W

Новые блоки питания серии TUG Gaming включают источники питания от 750 до 1200 Вт. Они идут с сертификатом 80 Plus Gold и соответствует требованиям Intel ATX 3.0. С учетом даты выхода здесь ожидаемо идет 16-контактный 12VHPWR, из особенностей выделяется полностью модульная конструкция и 135 мм вентилятор с двойным шарикоподшипником с оптимизациями для снижения шума во время работы. Сопровождаются 10-летней гарантией, изучать будем на примере ASUS TUF Gaming 1000W

Комплектация

Коробка из плотного картона, оформленная в темной стилистике. На ее обратной стороне можно изучить ключевые конструктивные особенности. Комплект включает кабели с разным набором разъемов, силовой кабель, нейлоновые стяжки, пластиковые стяжки, сертификат качества.

ASUS TUF Gaming 1000W обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из стали окрашенной черной порошковой краской. Его боковые углы скошены, выделяя на фоне выполненных по схожим стандартам моделей.

Решетка в виде восьмиугольника из стальной проволоки. По центру островок с логотипом бренда TUF. За ней располагается вентилятор с оптимизированной крыльчаткой, диаметром 135 мм и двойным шарикоподшипником.

На боковой стороне название серии и данные по мощности. В этой части логотип выполнен со сложной геометрией и зеркальной подложкой.

Это полностью модульный блок питания. Разъемы у ASUS TUF Gaming 1000W распределены на группы, каждая из которых подписана. 12VHPWR идет отдельным, без переходников с PCIe 6+2.

Общий набор включает два 65 сантиметровых кабеля с CPU 4+4, 61 сантиметровый ATX, два 67 сантиметровых с одним PCIe 6+2, один 67 сантиметровый с двумя PCIe 6+2, один с двумя SATA, один с тремя SATA, один с четырьмя MOLEX. Все кабели с отдельной нейлоновой оплеткой, просты в укладке и выглядят отлично.

Согласно наклейке на основании корпуса блок питания имеет сертификат 80 Plus Gold. На линию 12В выделено 1000 Вт с 83А, на 3 и 5.5В – 130 Вт.

Начинка

Тесты

КПД

Выполнен блок питания на элементной базе OEM-производителя Great Wall. Его же использует ряд других брендов. Разработана схема в соответствии требованиям ATX 3.0. На входе установлена группа элементов, используемая для защиты. Отдельно отмечается специальная обработка платы для защиты от короткого замыкания при попадании воды.Здесь типичная LLC полумостовая типология. Основными конденсаторами выступают Rubycon. На вторичной цепи транзисторы Jinilibo. Вторичные линии на отдельной плате с конденсаторами Nippon.

Данные 150W 87 350W 88 450W 89 500W 90 750W 91 850W 89 1000W 88

Уровень напряжения на линиях

Отдельно проверили стабильность напряжений по всем трем линиям.

150W 600W 1000W 12 12,07 12,02 11,88 5 5.04 5.01 4.99 3,3 3.33 3.32 3.29

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 32 600W 38 1000W 42

Итоги

ASUS TUF Gaming 1000W – премиальный блок питания, ориентированный на игровые сборки с топовыми видеокартами и процессорами. Модульная конструкция, кабели с отдельной нейлоновой оплеткой, 10-летняя гарантия, двухсторонний кабель с PCIe 5.0, стабильность напряжения по линиям, эффективность, нейлоновые стяжки в комплекте.