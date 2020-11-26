Обзор ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB (TUF-RTX3070-O8G-GAMING). Тест видеокарты Full HD и 4K

Продолжая изучение актуальной линейки видеокарт, сегодня в центре внимания у нас будет ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB. Решения этого производителя заслужили хорошую репутацию, предлагая высокое качество исполнения и потенциал для проведения ручного разгона. Взять даже шумиху на старте, связанную с вылетами в играх и шуме дросселей, там видеокарты от ASUS ставились в пример правильной схемотехники.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

Но это, конечно же, заметно отражается на стоимости, она выше, чем средняя по рынку.

Комплектация

Стартовый набор включает только саму видеокарту. Переходников питания и декоративных наклеек нет. На лицевой стороне коробки приведены ее ключевые характеристики и особенности. Поставляется в защитном антистатическом пакете.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

Внешний вид

В рамках семейства TUF Gaming используется общая система охлаждения, без упрощений элементов, как у ряда производителей. С ней мы знакомились во время теста флагманской ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 OC.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

Длина от дальнего края кожуха до интерфейсной панели составляет 30 сантиметров. Подойдет для большинства корпусов.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

Обратную сторону платы защищает металлическая пластина с вырезами в тыльной части для сквозного потока воздуха от дальнего вентилятора.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

Можно обратить внимание на наличие переключателя между режимами Performance и Quiet. Две разные версии BIOS с разными настройками скоростей вращения вентиляторов.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

Основу кожуха ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC составляет металл, окрашенный в черный цвет. Занимает три слота на материнской плате.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

Три 90 мм вентилятора с уникальной формой крыльчатки и внешним кольцом, повышающим давление воздуха. Технология Axial-tech.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

На боковой части расположена компактная зона с управляемой подсветкой ASUS AURA. Ее цвет и эффекты можно будет связать с остальными компонентами.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

Дополнительное питание подается через два 8-пиновых разъема. Доступен хороший набор разъемов, состоящий из трех DisplayPort и двух HDMI. Состоит радиатор охлаждения из трех секций, объединенных четырьмя никелированными медными трубками.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

Контактные площадки осуществляют прямой контакт с графическим процессором, чипами памяти и силовой цепью.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

В данной видеокарте применена 12-фазная подсистема питания. На электронных компонентах экономить не стали, обеспечив высокий ресурс и стабильность работы.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

Построена на базе графического процессора GA104-300-A1. Его частота тут разогнана до 1750 МГц. 8 Гбайт графической памяти Samsung, работает на частоте 14 000 МГц.

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

Тесты ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

FireStrike Extreme

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

TimeSpy

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

Wild life

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

Night Raid

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

3DMark

ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

Тесты в играх ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC

Escape from Tarkov, тени Middle, High, Ultra: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC

Assassin's Creed Valhalla, UHD - FHD+: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC

Far Cry New Dawn, UHD - FHD+: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC

Rise of Tomb Raider, UHD - FHD+: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC

World of Tanks, UHD - FHD+: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC

Batman: Arkham Knight, UHD - FHD+: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC

Итоги по ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB – видеокарта для тех, кто ставит приоритетом качество исполнения и надежность. Проведенный заводской разгон позволяет получить дополнительное преимущество в частоте кадров в играх. Также здесь заложен хороший потенциал для дальнейшего ручного разгона. Сама же RTX 3070 подойдет для Full HD и 2K гейминга, а также как стартовая для 4К. Не устроить в ней могут общие габариты.
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 OC 8GB
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