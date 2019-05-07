Обзор ASUS VivoBook 15 X512UF. Компактный ноутбук с дисплеем NanoEdge

Сегодня мы детально рассмотрим компактный ноутбук ASUS VivoBook 15 X512UF с процессором Intel Core i7-8550U и дискретной графикой GeForce MX130. Одной из особенностей новинки стал дисплей NanoEdge с узкими рамками по периметру.

ASUS VivoBook 15 X512UF обзор

Средняя стоимость на момент тестирования, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 63 640 рублей.

Комплектация

Внешний вид

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает техническую документацию и зарядное устройство.

ASUS VivoBook 15 X512UF выполнен в строгой стилистике. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.

Несмотря на небольшую толщину, корпус демонстрирует хорошую жесткость и устойчивость к деформациям.

Интересно реализован механизм открытия крышки. При увеличении угла нижняя часть выступает подставкой, приподнимая блок клавиатуры для удобной работы и свободного доступа воздуха к вентиляционным решеткам.

Корпус в откинутом положении не смещается и не перевешивает. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

Рамки вокруг экрана узкие. Используется матрица с матовым покрытием. На верхней рамке объектив веб-камеры и микрофон.

Клавиатура с цифровым блоком. Используются мембранные переключатели с коротким ходом. Кнопки с подсветкой и регулируемым уровнем яркости.

По центру тачпад с двумя кнопками. Поверхность матовая, устойчива к загрязнениям. Поддерживаются жесты.

На правой грани доступны гнездо питания, USB, HDMI, USB Type-C, аудиоразъем и слот для карты памяти microSD.

С противоположной стороны два USB и пара светодиодных индикаторов. Набор разъемов хороший.

Экран

Начинка

Изображение в ASUS VivoBook 15 X512UF выводится на 15.6-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Цветовой баланс, по ощущениям, смещен в холодные тона. Есть хороший запас по уровню максимальной яркости.Доступен этот ноутбук с процессором Core i5 и Core i7 восьмого поколения. Мы изучаем старшую с i7-8550U и дискретной графикой GeForce MX130. На высокий FPS в играх рассчитывать не стоит, но и это не игровая модель. При этом в большинство сетевых игр поиграть будет можно.

Доступны 8 Гбайт оперативной памяти с тактовой частотой 2400 МГц. 4 распаяно на плате и одну планку можно будет заменить.

Под хранение данных выделен твердотельный диск объемом 256 Гбайт.

Аккумулятор

Итоги по ASUS VivoBook 15 X512UF

Встроенной батарейки ASUS VivoBook 15 X512UF хватает примерно на 5 часов беспрерывной работы. В режиме игр или полной загрузке процессора – 2 часа. Комплектный адаптер восстанавливает заряд за 2 часа. Он компактный, вполне можно будет взять с собой в дорогу.ASUS VivoBook 15 X512UF – отличный вариант рабочего ноутбука для частых поездок и работы вне помещения. Актуальное «железо», компактные габариты, узкие рамки, удобный механизм открытия крышки, хорошая автономность и набор разъемов.