Обзор ASUS VivoBook 15 X512UF. Компактный ноутбук с дисплеем NanoEdge

Сегодня мы детально рассмотрим компактный ноутбук ASUS VivoBook 15 X512UF с процессором Intel Core i7-8550U и дискретной графикой GeForce MX130. Одной из особенностей новинки стал дисплей NanoEdge с узкими рамками по периметру.
Средняя стоимость на момент тестирования, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 63 640 рублей.
ASUS VivoBook 15 X512UF обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из неокрашенного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает техническую документацию и зарядное устройство.
Внешний вид
ASUS VivoBook 15 X512UF выполнен в строгой стилистике. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.
Несмотря на небольшую толщину, корпус демонстрирует хорошую жесткость и устойчивость к деформациям.
Интересно реализован механизм открытия крышки. При увеличении угла нижняя часть выступает подставкой, приподнимая блок клавиатуры для удобной работы и свободного доступа воздуха к вентиляционным решеткам.
Корпус в откинутом положении не смещается и не перевешивает. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.
Рамки вокруг экрана узкие. Используется матрица с матовым покрытием. На верхней рамке объектив веб-камеры и микрофон.
Клавиатура с цифровым блоком. Используются мембранные переключатели с коротким ходом. Кнопки с подсветкой и регулируемым уровнем яркости.
По центру тачпад с двумя кнопками. Поверхность матовая, устойчива к загрязнениям. Поддерживаются жесты.
На правой грани доступны гнездо питания, USB, HDMI, USB Type-C, аудиоразъем и слот для карты памяти microSD.
С противоположной стороны два USB и пара светодиодных индикаторов. Набор разъемов хороший.
ЭкранИзображение в ASUS VivoBook 15 X512UF выводится на 15.6-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Цветовой баланс, по ощущениям, смещен в холодные тона. Есть хороший запас по уровню максимальной яркости.
НачинкаДоступен этот ноутбук с процессором Core i5 и Core i7 восьмого поколения. Мы изучаем старшую с i7-8550U и дискретной графикой GeForce MX130. На высокий FPS в играх рассчитывать не стоит, но и это не игровая модель. При этом в большинство сетевых игр поиграть будет можно.
Доступны 8 Гбайт оперативной памяти с тактовой частотой 2400 МГц. 4 распаяно на плате и одну планку можно будет заменить.
Под хранение данных выделен твердотельный диск объемом 256 Гбайт.