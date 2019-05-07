Обзор ASUS VivoBook 15 X512UF. Компактный ноутбук с дисплеем NanoEdge

2019-05-07, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - ASUS VivoBook 15 X512UF; [180]
Сегодня мы детально рассмотрим компактный ноутбук ASUS VivoBook 15 X512UF с процессором Intel Core i7-8550U и дискретной графикой GeForce MX130. Одной из особенностей новинки стал дисплей NanoEdge с узкими рамками по периметру.

ASUS VivoBook 15 X512UF

Средняя стоимость на момент тестирования, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет, составляет 63 640 рублей.

ASUS VivoBook 15 X512UF обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона с минималистичным оформлением. Комплект включает техническую документацию и зарядное устройство.

Внешний вид

ASUS VivoBook 15 X512UF

ASUS VivoBook 15 X512UF выполнен в строгой стилистике. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.

ASUS VivoBook 15 X512UF

Несмотря на небольшую толщину, корпус демонстрирует хорошую жесткость и устойчивость к деформациям.

ASUS VivoBook 15 X512UF

Интересно реализован механизм открытия крышки. При увеличении угла нижняя часть выступает подставкой, приподнимая блок клавиатуры для удобной работы и свободного доступа воздуха к вентиляционным решеткам.

ASUS VivoBook 15 X512UF

Корпус в откинутом положении не смещается и не перевешивает. Огрехов в качестве сборки не наблюдается.

ASUS VivoBook 15 X512UF

Рамки вокруг экрана узкие. Используется матрица с матовым покрытием. На верхней рамке объектив веб-камеры и микрофон.

ASUS VivoBook 15 X512UF

Клавиатура с цифровым блоком. Используются мембранные переключатели с коротким ходом. Кнопки с подсветкой и регулируемым уровнем яркости.

ASUS VivoBook 15 X512UF

По центру тачпад с двумя кнопками. Поверхность матовая, устойчива к загрязнениям. Поддерживаются жесты.

ASUS VivoBook 15 X512UF

На правой грани доступны гнездо питания, USB, HDMI, USB Type-C, аудиоразъем и слот для карты памяти microSD.

ASUS VivoBook 15 X512UF

С противоположной стороны два USB и пара светодиодных индикаторов. Набор разъемов хороший.

ASUS VivoBook 15 X512UF

Экран

Изображение в ASUS VivoBook 15 X512UF выводится на 15.6-дюймовый дисплей. Это IPS-матрица с широкими углами обзора. Цветовой баланс, по ощущениям, смещен в холодные тона. Есть хороший запас по уровню максимальной яркости.

Начинка

Доступен этот ноутбук с процессором Core i5 и Core i7 восьмого поколения. Мы изучаем старшую с i7-8550U и дискретной графикой GeForce MX130. На высокий FPS в играх рассчитывать не стоит, но и это не игровая модель. При этом в большинство сетевых игр поиграть будет можно.

ASUS VivoBook 15 X512UF

Доступны 8 Гбайт оперативной памяти с тактовой частотой 2400 МГц. 4 распаяно на плате и одну планку можно будет заменить.

ASUS VivoBook 15 X512UF

Под хранение данных выделен твердотельный диск объемом 256 Гбайт.

ASUS VivoBook 15 X512UF

Аккумулятор

Встроенной батарейки ASUS VivoBook 15 X512UF хватает примерно на 5 часов беспрерывной работы. В режиме игр или полной загрузке процессора – 2 часа. Комплектный адаптер восстанавливает заряд за 2 часа. Он компактный, вполне можно будет взять с собой в дорогу.

Итоги по ASUS VivoBook 15 X512UF

ASUS VivoBook 15 X512UF – отличный вариант рабочего ноутбука для частых поездок и работы вне помещения. Актуальное «железо», компактные габариты, узкие рамки, удобный механизм открытия крышки, хорошая автономность и набор разъемов.

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