Обзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ультрабук

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование ультрабука ASUS ZenBook 14 UX434, одной из ключевых особенностей которого стал дополнительный дисплей, интегрированный в зону тачпада. Не так давно компания расширила модельную линейку, выпустив ASUS ZenBook 14 UX435EGL, построенный на базе платформы Intel 11 поколения и дискретной графики NVIDIA GeForce MX450.

Комплектация

Внешний вид

Есть упрощенные модификации с тем же процессором и меньшим объемом памяти (8 и 512 Гбайт), а также процессором Core i5-1135G7.Упакован в коробку с темным оформлением с ручкой для переноски. Комплект включает блок питания мощностью 65 Вт и документацию.Выполнен в компактном корпусе. Его толщина, несмотря на дискретную графику, не превышает 1.5 мм. Весит меньше килограмма.

В основе корпуса используется магниево-алюминиевый сплав. Он дает хорошую жесткость и повышает надежность.

Боковые грани скошены. На крышке красуется хромированный логотип производителя. Окрашен в темно-серый цвет.

Край крышки в открытом состоянии приподнимает корпус, изменяя угол наклона клавиатуры и оставляя зазор для доступа воздуха к активной системе охлаждения. Выпускная решетка на грани, направленной на дисплей.

Решение спорное. Эффективного отвода в ASUS ZenBook 14 UX435EGL можно достигнуть только с максимальным отклонением крышки, при 90 градусах она фактически перекрывается. Это проявилось в троттлинге процессора при продолжительной нагрузке.

Откидывается она на 135 градусов. Открывать и закрывать ее можно будет, не придерживая основание.

Слева полноразмерный HDMI, два USB-C c поддержкой ThunderBolt 4. Владелец сможет расширить рабочее пространство дополнительными мониторами, включая решения с высоким разрешением.

С противоположной стороны скоростной USB, спаренный аудиоразъем и слот для карты памяти microSD. Общий набор интерфейсов с учетом компактных габаритов, отличный. В поездках можно будет обойтись без разветвителей.

Боковые рамки узкие. Поверхность экрана матовая. Ноутбук оснащен группой микрофонов ClearVoice Mic с поддержкой шумоподавления.

Не забыли про веб-камеру. Здесь она дополнена ИК-сенсором, обеспечивая поддержку авторизации Windows Hello. Ультрабук можно будет использовать для удаленки.

К нам ASUS ZenBook 14 UX435EGL пришел от производителя без локализации. В российских магазинах клавиши с нанесенной кириллицей.

Клавиатура с традиционным набором клавиш без цифрового блока. Часть клавиш выполняет дополнительные действия, есть соответствующая маркировка для упрощения поиска и освоения. Символы подсвечиваются белым цветом.

Ход клавиш 1.4 мм. Нажимаются бесшумно. Мы использовали ультрабук для набора текста, результатом остались довольны.

Тут так же, как и в более дорогом ZenBook 14 UX434, расширены возможности тачпада, но с упрощениями. Вместо дисплея выводится цифровая панель. Включать и выключать отображение сетки можно нажатием на сенсорную кнопку.

Поддерживается автоматическое определение нажатий на символы и классическое взаимодействие с касаниями и жестами.

Апгрейд

На основании четыре ножки. По краям решетки динамиков. Акустика выполнена в сотрудничестве с Harman Kardon.Как и в большинстве ультрабуков, тут возможности апгрейда ограничены только заменой М.2-накопителя. Хотя с учетом текущего скачка цен на накопители, разумнее сразу взять модификацию с нужным объемом.

Снимается крышка целиком, без отдельных окошек для доступа к элементам на плате. Чипы оперативной памяти впаяны в материнскую плату.

Экран

Оснащен ASUS ZenBook 14 UX435EGL матрицей IPS с диагональю 14 дюймов. Высокий уровень яркости до 400 нит. Можно будет брать его для работы в парке или на летней веранде. Несколько цветовых профилей. Общее качество экрана отличное. Заметных засветов по периметру нет.

Начинка

Установлен процессор Intel Core i7-1165G7, выполненный по 10 нм техпроцессу. Тактовая частота варьируется в диапазоне от 1.20 ГГц до 4.7 ГГц. Четыре ядра и восемь потоков.

Доступны 16 Гбайт оперативной памяти. Работает память быстро.

Установленная дискретная графика NVIDIA GeForce MX450 даст поиграть в киберспортивные игры в Full HD разрешении.

Под хранение выделен накопитель объемом 1 Тбайт.

Как и отмечали выше, есть вопросы к расположению решетки динамика. ASUS ZenBook 14 UX435EGL при продолжительной нагрузке сбрасывает частоты. Температура поднимается выше 90 градусов.

Аккумулятор

Софт

Итоги

Поддерживается скоростной Wi-Fi 6ax. Bluetooth для беспроводной периферии и акустики.При высоком уровне быстродействия и компактных габаритах, эта модель продемонстрировала хорошие показатели автономной работы. В смешанных сценариях держится до 16 часов без зарядки. Зарядка проходит с помощью распространенного USB-C и адаптера мощностью 65 Ватт.Работает на базе операционной системы Windows. Предустановлена утилита для диагностики и тонких настроек. Несколько пресетов энергопотребления, изменение активности работы охлаждения, цветовые пресеты. Инструменты диагностики отдельных элементов. Обновление драйверов.ASUS ZenBook 14 UX435EGL станет хорошим выбором для тех, кому важно сочетание мобильности и высокого уровня быстродействия. Вес в 1 килограмм, небольшая толщина корпуса из магниево-алюминиевого сплава, хороший набор портов и разъемов, расширенные возможности тачпада, длительное время автономной работы, дисплей с высокой яркостью. Не устроить может шум и высокие температуры при продолжительной нагрузке.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".