Обзор ASUS ZenBook 14 UX435EGL. Быстрый ультрабук

В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование ультрабука ASUS ZenBook 14 UX434, одной из ключевых особенностей которого стал дополнительный дисплей, интегрированный в зону тачпада. Не так давно компания расширила модельную линейку, выпустив ASUS ZenBook 14 UX435EGL, построенный на базе платформы Intel 11 поколения и дискретной графики NVIDIA GeForce MX450.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Есть упрощенные модификации с тем же процессором и меньшим объемом памяти (8 и 512 Гбайт), а также процессором Core i5-1135G7.

Комплектация

Упакован в коробку с темным оформлением с ручкой для переноски. Комплект включает блок питания мощностью 65 Вт и документацию.

Внешний вид

Выполнен в компактном корпусе. Его толщина, несмотря на дискретную графику, не превышает 1.5 мм. Весит меньше килограмма.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

В основе корпуса используется магниево-алюминиевый сплав. Он дает хорошую жесткость и повышает надежность.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Боковые грани скошены. На крышке красуется хромированный логотип производителя. Окрашен в темно-серый цвет.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Край крышки в открытом состоянии приподнимает корпус, изменяя угол наклона клавиатуры и оставляя зазор для доступа воздуха к активной системе охлаждения. Выпускная решетка на грани, направленной на дисплей.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Решение спорное. Эффективного отвода в ASUS ZenBook 14 UX435EGL можно достигнуть только с максимальным отклонением крышки, при 90 градусах она фактически перекрывается. Это проявилось в троттлинге процессора при продолжительной нагрузке.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Откидывается она на 135 градусов. Открывать и закрывать ее можно будет, не придерживая основание.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Слева полноразмерный HDMI, два USB-C c поддержкой ThunderBolt 4. Владелец сможет расширить рабочее пространство дополнительными мониторами, включая решения с высоким разрешением.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

С противоположной стороны скоростной USB, спаренный аудиоразъем и слот для карты памяти microSD. Общий набор интерфейсов с учетом компактных габаритов, отличный. В поездках можно будет обойтись без разветвителей.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Боковые рамки узкие. Поверхность экрана матовая. Ноутбук оснащен группой микрофонов ClearVoice Mic с поддержкой шумоподавления.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Не забыли про веб-камеру. Здесь она дополнена ИК-сенсором, обеспечивая поддержку авторизации Windows Hello. Ультрабук можно будет использовать для удаленки.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

К нам ASUS ZenBook 14 UX435EGL пришел от производителя без локализации. В российских магазинах клавиши с нанесенной кириллицей.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Клавиатура с традиционным набором клавиш без цифрового блока. Часть клавиш выполняет дополнительные действия, есть соответствующая маркировка для упрощения поиска и освоения. Символы подсвечиваются белым цветом.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Ход клавиш 1.4 мм. Нажимаются бесшумно. Мы использовали ультрабук для набора текста, результатом остались довольны.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Тут так же, как и в более дорогом ZenBook 14 UX434, расширены возможности тачпада, но с упрощениями. Вместо дисплея выводится цифровая панель. Включать и выключать отображение сетки можно нажатием на сенсорную кнопку.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Поддерживается автоматическое определение нажатий на символы и классическое взаимодействие с касаниями и жестами.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

На основании четыре ножки. По краям решетки динамиков. Акустика выполнена в сотрудничестве с Harman Kardon.

Апгрейд

Как и в большинстве ультрабуков, тут возможности апгрейда ограничены только заменой М.2-накопителя. Хотя с учетом текущего скачка цен на накопители, разумнее сразу взять модификацию с нужным объемом.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Снимается крышка целиком, без отдельных окошек для доступа к элементам на плате. Чипы оперативной памяти впаяны в материнскую плату.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Экран

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Оснащен ASUS ZenBook 14 UX435EGL матрицей IPS с диагональю 14 дюймов. Высокий уровень яркости до 400 нит. Можно будет брать его для работы в парке или на летней веранде. Несколько цветовых профилей. Общее качество экрана отличное. Заметных засветов по периметру нет.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Начинка

Установлен процессор Intel Core i7-1165G7, выполненный по 10 нм техпроцессу. Тактовая частота варьируется в диапазоне от 1.20 ГГц до 4.7 ГГц. Четыре ядра и восемь потоков.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Доступны 16 Гбайт оперативной памяти. Работает память быстро.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Установленная дискретная графика NVIDIA GeForce MX450 даст поиграть в киберспортивные игры в Full HD разрешении.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Под хранение выделен накопитель объемом 1 Тбайт.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Как и отмечали выше, есть вопросы к расположению решетки динамика. ASUS ZenBook 14 UX435EGL при продолжительной нагрузке сбрасывает частоты. Температура поднимается выше 90 градусов.

ASUS ZenBook 14 UX435EGL

Поддерживается скоростной Wi-Fi 6ax. Bluetooth для беспроводной периферии и акустики.

Аккумулятор

При высоком уровне быстродействия и компактных габаритах, эта модель продемонстрировала хорошие показатели автономной работы. В смешанных сценариях держится до 16 часов без зарядки. Зарядка проходит с помощью распространенного USB-C и адаптера мощностью 65 Ватт.

Софт

Работает на базе операционной системы Windows. Предустановлена утилита для диагностики и тонких настроек. Несколько пресетов энергопотребления, изменение активности работы охлаждения, цветовые пресеты. Инструменты диагностики отдельных элементов. Обновление драйверов.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorASUS ZenBook 14 UX435EGL станет хорошим выбором для тех, кому важно сочетание мобильности и высокого уровня быстродействия. Вес в 1 килограмм, небольшая толщина корпуса из магниево-алюминиевого сплава, хороший набор портов и разъемов, расширенные возможности тачпада, длительное время автономной работы, дисплей с высокой яркостью. Не устроить может шум и высокие температуры при продолжительной нагрузке.
ASUS ZenBook 14 UX435EGL получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ASUS ZenBook 14 UX435EGL
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