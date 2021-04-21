Обзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер на базе Intel Core i5-1135G7

Тестируемый сегодня ультрабук-трансформер ASUS ZenBook Flip S UX371EA построен на базе нового процессора Intel 11 поколения с графикой Iris Xe. Это один из самых тонких ноутбуков на этой платформе. Помимо этого он будет интересен еще и по исполнению дисплея, это OLED-экран с высокой яркостью и контрастом. Проработали вопрос времени автономной работы, также поддерживает актуальный модуль беспроводной связи Wi-Fi 6e.

Комплектация

К моменту публикации он уже находится в широком доступе в российских магазинах.Упакован в коробку, сопровождаемую ручкой для транспортировки. Комплект включает чехол-сумку, адаптер питания, переходник на аудиоразъем, переходник с RJ-45, стилус с батарейкой, различную документацию.

Внешний вид

Толщина корпуса не превышает 1.19 сантиметров. Вес 1.2 килограмма. Габариты очень компактны, он немногим толще планшета.

Основным материалом выступает металл со шлифованным покрытием. На крышке нанесен логотип производителя.

Окрашен в нефритово-черный. При попадании лучей света поверхность играет и переливается.

Крышка крепится на двух шарнирах, позволяющих откидывать крышку на 360 градусов. Любое из выбранных положений фиксируется.

Есть несколько сценариев эксплуатации. Это классический ноутбук, мультимедийная рамка и планшет.

С полностью откинутой крышкой клавиатура автоматически блокируется. В обычном положении грань крышки дисплея обеспечивает доступ для воздуха к вентиляционной решетке на основании.

Поддерживается сенсорное управление. На нажатия экран реагирует точно. В комплекте с ASUS ZenBook Flip S UX371EA идет стилус с батарейкой.

Клавиатура с низкопрофильными клавишами. Тут набор клавиш без цифрового блока. Ход у клавиш 1.4 мм. Нажимаются бесшумно.

Есть подсветка с регулируемым уровнем яркости. Подсветка белого цвета и золотистые символы на клавишах. Отлично гармонирует со шлицем вдоль боковых граней.

На тачпад выводится цифровой блок. Это NumberPad 2, зоны и символы отражены подсветкой. Функции работы с цифровым блоком и классическое управление тачпадом определяется автоматически.

Слева выведен HDMI, два USB-C (ThunderBolt 4) и светодиодный индикатор. В комплекте предусмотрели переходники с этих разъемов на спаренный аудиоразъем и проводной доступ в сеть.

С противоположной стороны полноразмерный USB и кнопка включения, совмещенная со светодиодным индикатором.

Рамки вокруг дисплея у ASUS ZenBook Flip S UX371EA веб-камера с ИК сенсорами, отвечающими за распознавание лица и работу технологии Windows Hello.

Отдельных окошек для доступа к материнской плате и разъемам нет. Снимается крышка полностью.

Экран

Оперативная память впаяна в печатную плату. Сменить можно только М.2 накопитель. Можно обратить внимание, что используется активное охлаждение с радиатором и медной трубкой.Оснащается 13.3-дюймовым дисплеем. В отличие от распространенного IPS, тут используется OLED. Его выгодно отличает контраст и насыщенно-черный цвет. Точная цветопередача и высокая четкость. Разрешение экрана FHD.

Отметим высокую яркость экрана, соответствующую стандарту VESA DisplayHDR True Black 500. В настройках есть несколько пресетов цветового баланса. За время тестирования мы использовали ноутбук в целом ряде сценариев, включая работу с видеороликами, фотографиями. После него обычные мониторы и ноутбуки смотрятся «пресными».

Начинка

На борту процессор Intel Core i5-1135G7, выполненный по 10нм техпроцессу. 4 ядра и 8 потоков. Максимальная его частота до 4.2 ГГц. Доступны 8 Гбайт оперативной памяти.

Процессор демонстрирует высокое качество быстродействия в рабочих приложениях, офисном и профессиональном софте.

Встроенная графика Intel Iris Xe. Она позволяет играть в кибеспортивные игры в Full HD разрешении.

Быстрый М.2 накопитель под систему и хранение данных.

Оснащен беспроводным модулем Wi-Fi 6 с MIMO 2×2. Акустика в партнерстве с Harman Kardon.

Предустановлена утилита для детальных настроек работы системы. Несколько профилей для работы системы охлаждения.

Аккумулятор

Итоги

Несмотря на небольшую толщину корпуса, он продемонстрировал хорошие показатели автономной работы. С высокой яркостью дисплея в смешанном сценарии работает около 8 часов, снижение яркости может продлить до 10 часов.Исполнение корпуса, уровень быстродействия, OELD-дисплей, набор разъемов, показатели автономной работы и функциональный тачпад делают ASUS ZenBook Flip S UX371EA одним из лучших среди ультрабуков-трансформеров. К плюсам отнесем наличие в комплекте стилуса, эффективное и тихое охлаждение, FHD-разрешение, компактные габариты, сенсорное управление.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".