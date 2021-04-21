Обзор ASUS ZenBook Flip S UX371EA. Лучший ультрабук трансформер на базе Intel Core i5-1135G7

Тестируемый сегодня ультрабук-трансформер ASUS ZenBook Flip S UX371EA построен на базе нового процессора Intel 11 поколения с графикой Iris Xe. Это один из самых тонких ноутбуков на этой платформе. Помимо этого он будет интересен еще и по исполнению дисплея, это OLED-экран с высокой яркостью и контрастом. Проработали вопрос времени автономной работы, также поддерживает актуальный модуль беспроводной связи Wi-Fi 6e.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

К моменту публикации он уже находится в широком доступе в российских магазинах.

Комплектация

Упакован в коробку, сопровождаемую ручкой для транспортировки. Комплект включает чехол-сумку, адаптер питания, переходник на аудиоразъем, переходник с RJ-45, стилус с батарейкой, различную документацию.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Внешний вид

Толщина корпуса не превышает 1.19 сантиметров. Вес 1.2 килограмма. Габариты очень компактны, он немногим толще планшета.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Основным материалом выступает металл со шлифованным покрытием. На крышке нанесен логотип производителя.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Окрашен в нефритово-черный. При попадании лучей света поверхность играет и переливается.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Крышка крепится на двух шарнирах, позволяющих откидывать крышку на 360 градусов. Любое из выбранных положений фиксируется.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Есть несколько сценариев эксплуатации. Это классический ноутбук, мультимедийная рамка и планшет.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

С полностью откинутой крышкой клавиатура автоматически блокируется. В обычном положении грань крышки дисплея обеспечивает доступ для воздуха к вентиляционной решетке на основании.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Поддерживается сенсорное управление. На нажатия экран реагирует точно. В комплекте с ASUS ZenBook Flip S UX371EA идет стилус с батарейкой.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Клавиатура с низкопрофильными клавишами. Тут набор клавиш без цифрового блока. Ход у клавиш 1.4 мм. Нажимаются бесшумно.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Есть подсветка с регулируемым уровнем яркости. Подсветка белого цвета и золотистые символы на клавишах. Отлично гармонирует со шлицем вдоль боковых граней.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

На тачпад выводится цифровой блок. Это NumberPad 2, зоны и символы отражены подсветкой. Функции работы с цифровым блоком и классическое управление тачпадом определяется автоматически.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Слева выведен HDMI, два USB-C (ThunderBolt 4) и светодиодный индикатор. В комплекте предусмотрели переходники с этих разъемов на спаренный аудиоразъем и проводной доступ в сеть.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

С противоположной стороны полноразмерный USB и кнопка включения, совмещенная со светодиодным индикатором.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Рамки вокруг дисплея у ASUS ZenBook Flip S UX371EA веб-камера с ИК сенсорами, отвечающими за распознавание лица и работу технологии Windows Hello.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Отдельных окошек для доступа к материнской плате и разъемам нет. Снимается крышка полностью.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Оперативная память впаяна в печатную плату. Сменить можно только М.2 накопитель. Можно обратить внимание, что используется активное охлаждение с радиатором и медной трубкой.

Экран

Оснащается 13.3-дюймовым дисплеем. В отличие от распространенного IPS, тут используется OLED. Его выгодно отличает контраст и насыщенно-черный цвет. Точная цветопередача и высокая четкость. Разрешение экрана FHD.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Отметим высокую яркость экрана, соответствующую стандарту VESA DisplayHDR True Black 500. В настройках есть несколько пресетов цветового баланса. За время тестирования мы использовали ноутбук в целом ряде сценариев, включая работу с видеороликами, фотографиями. После него обычные мониторы и ноутбуки смотрятся «пресными».

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Начинка

На борту процессор Intel Core i5-1135G7, выполненный по 10нм техпроцессу. 4 ядра и 8 потоков. Максимальная его частота до 4.2 ГГц. Доступны 8 Гбайт оперативной памяти.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Процессор демонстрирует высокое качество быстродействия в рабочих приложениях, офисном и профессиональном софте.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Встроенная графика Intel Iris Xe. Она позволяет играть в кибеспортивные игры в Full HD разрешении.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Быстрый М.2 накопитель под систему и хранение данных.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Оснащен беспроводным модулем Wi-Fi 6 с MIMO 2×2. Акустика в партнерстве с Harman Kardon.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Предустановлена утилита для детальных настроек работы системы. Несколько профилей для работы системы охлаждения.

ASUS ZenBook Flip S UX371EA

Аккумулятор

Несмотря на небольшую толщину корпуса, он продемонстрировал хорошие показатели автономной работы. С высокой яркостью дисплея в смешанном сценарии работает около 8 часов, снижение яркости может продлить до 10 часов.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorИсполнение корпуса, уровень быстродействия, OELD-дисплей, набор разъемов, показатели автономной работы и функциональный тачпад делают ASUS ZenBook Flip S UX371EA одним из лучших среди ультрабуков-трансформеров. К плюсам отнесем наличие в комплекте стилуса, эффективное и тихое охлаждение, FHD-разрешение, компактные габариты, сенсорное управление.
ASUS ZenBook Flip S UX371EA получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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