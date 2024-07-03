Открытые беспроводные наушники. Обзор ATTITUD EarSPORT

Очень часто спортивные тренировки, фитнес сопровождается прослушиванием музыки или аудиокниг. При этом важно чтобы наушники учитывали особенности активных движений, не ограничивали их и не мешали тренировкам, и что немаловажно, обеспечивали безопасность использования. Всем этим требованиям в полной мере соответствуют изучаемые сегодня открытые беспроводные наушники ATTITUD EarSPORT.

Комплектация

Поставляются эти спортивные наушники в коробке из плотного картона с подробной информацией по спецификациям и особенностям исполнения конструкции, а также поддерживаемым технологиям. Комплект включает тканевый чехол, зарядный кабель, различную документацию.

Внешний вид

Представлена гарнитура в двух размерах (стандартные и большие) и нескольких вариантах цветового исполнения (темно-зеленые, синие, черные, бордовые, розовые и желтые). Дизайн и конструкция с титановой дужкой характерно для наушников открытого типа и напоминает по внешнему виду модели с костной проводимостью звука. Однако технология передачи звука совершенно другая. В отличие от костных наушников, пользователи ATTITUD EarSPORT не ощущают вибраций: звуковые колебания направленно передаются по воздуху. Эта технологическая особенность позволяет использовать наушники ATTITUD EarSPORT тем, кто плохо переносит вибрацию или устает от долгого ношения костных наушников.

Корпус чашек огибает ушные раковины, не перекрывая их и не закрывая ушной канал. Отсутствует давление и дискомфорт во время ношения. Наушники не слетают при прыжках и беге, нет проблем с запотеванием при длительном ношении. При воспроизведении сохраняется контроль происходящего вокруг за счет того, что одновременно с воспроизводимой музыкой слышны окружающие звуки. Левый и правый наушник между собой объединены ободом, выполненным из титанового сплава. Можно сворачивать и сгибать гибкую дужку, но она всегда восстанавливает свою изначальную форму.

Внешние поверхности софт-тач, обод покрыт резиновым покрытием. Защита от воды и пыли по стандарту IP55. Выглядят наушники технологично и стильно.

Тесты

На внешней стороне чашек ATTITUD EarSPORT по механической кнопке управления. Отверстия для забора воздуха при воспроизведении, с внутренней пометки по правой и левой сторонам. В блоках, располагаемых за ушной раковиной, помещены аккумуляторы, зарядка которых проводится через разъем USB-C. В отличие от магнитного кредла, тут не нужно будет брать с собой в поездки дополнительный кабель, и не будет его риска потерять.Для соединения гарнитура использует актуальный протокол Bluetooth 5.0 с кодеками AAC и SBC. Стабильная связь обеспечивается на расстоянии до 15 метров. За время эксплуатации мы использовали наушники со смартфоном, планшетом и ноутбуком. Соединение происходит автоматически с используемыми ранее устройствами, а при отсутствии активного соединения автоматически отключается через 5 минут.

Предварительная настройка не требуется, управление воспроизведением, вызов голосового помощника, ответ на входящий вызов, а также изменение громкости можно проводить при помощи кнопок на внешней стороне чашек. В комплектной инструкции подробно описан процесс управления, при этом сам он реализован интуитивно понятно.

В работе наушников используется запатентованная технология Air Directional Conduction, при которой звук передается по воздуху в виде направленных звуковых волн. В отличие от моделей с костной проводимостью, в наушниках ATTITUD EarSPORT полностью отсутствует вибрация - не требуется время на адаптацию к ним. За звук в ATTITUD EarSPORT отвечают 12 мм динамики с частотой воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Звуковая сцена детализирована, выраженная середина, звонкие верхние частоты и даже насыщенные басы. Наушники отлично справлялись со сложными классическими композициями, позволяя различать отдельные инструменты в общем аккомпанементе, это же касается рок и современной музыки. Все в порядке и с уровнем громкости, можно комфортно прослушивать даже в шумном помещении и не мешать окружающим.

Итоги

Встроенный аккумулятор в гарнитуре давал в среднем до 10 часов воспроизведения на среднем уровне громкости. Восстановление занимает около двух часов. Есть микрофон, который позволит ответить на входящий вызов. Голос собеседникам передает без искажений.ATTITUD EarSPORT – беспроводные наушники открытого типа с защитой от воды и пыли, ориентированные на людей, занимающихся фитнесом, спортом и предпочитающих активный образ жизни. Высокое качество исполнения и звучания, интуитивное механическое управление, длительное время автономной работы.