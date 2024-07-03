Открытые беспроводные наушники. Обзор ATTITUD EarSPORT

Корпус чашек огибает ушные раковины, не перекрывая их и не закрывая ушной канал. Отсутствует давление и дискомфорт во время ношения. Наушники не слетают при прыжках и беге, нет проблем с запотеванием при длительном ношении. При воспроизведении сохраняется контроль происходящего вокруг за счет того, что одновременно с воспроизводимой музыкой слышны окружающие звуки. Левый и правый наушник между собой объединены ободом, выполненным из титанового сплава. Можно сворачивать и сгибать гибкую дужку, но она всегда восстанавливает свою изначальную форму.
Внешние поверхности софт-тач, обод покрыт резиновым покрытием. Защита от воды и пыли по стандарту IP55. Выглядят наушники технологично и стильно.
На внешней стороне чашек ATTITUD EarSPORT по механической кнопке управления. Отверстия для забора воздуха при воспроизведении, с внутренней пометки по правой и левой сторонам. В блоках, располагаемых за ушной раковиной, помещены аккумуляторы, зарядка которых проводится через разъем USB-C. В отличие от магнитного кредла, тут не нужно будет брать с собой в поездки дополнительный кабель, и не будет его риска потерять.
Предварительная настройка не требуется, управление воспроизведением, вызов голосового помощника, ответ на входящий вызов, а также изменение громкости можно проводить при помощи кнопок на внешней стороне чашек. В комплектной инструкции подробно описан процесс управления, при этом сам он реализован интуитивно понятно.
В работе наушников используется запатентованная технология Air Directional Conduction, при которой звук передается по воздуху в виде направленных звуковых волн. В отличие от моделей с костной проводимостью, в наушниках ATTITUD EarSPORT полностью отсутствует вибрация - не требуется время на адаптацию к ним. За звук в ATTITUD EarSPORT отвечают 12 мм динамики с частотой воспроизведения от 20 до 20000 Гц. Звуковая сцена детализирована, выраженная середина, звонкие верхние частоты и даже насыщенные басы. Наушники отлично справлялись со сложными классическими композициями, позволяя различать отдельные инструменты в общем аккомпанементе, это же касается рок и современной музыки. Все в порядке и с уровнем громкости, можно комфортно прослушивать даже в шумном помещении и не мешать окружающим.
Встроенный аккумулятор в гарнитуре давал в среднем до 10 часов воспроизведения на среднем уровне громкости. Восстановление занимает около двух часов. Есть микрофон, который позволит ответить на входящий вызов. Голос собеседникам передает без искажений.