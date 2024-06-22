Доступный корпус с интересной лицевой панелью. Обзор AZZA CELESTA 340

Сегодня детально рассмотрим не дорогой Mid-Tower корпус AZZA CELESTA 340 собранный из стали, стекла и пластика. Его особенностями стали интересное исполнение фронтальной панели, прозрачная боковая стенка, поддержка компонентов для сборок систем разного уровня, а также защита от пыли.

AZZA CELESTA 340

Комплектация

AZZA CELESTA 340

Поставляется в корпусе из плотного картона со схематичным изображением. Он доступен в двух версиях компоновки в зависимости от наличия вентиляторов в комплекте. В комплекте идет две сменные заглушки для задней панели, пластиковые стяжки, различные винты, карточка с ссылкой на инструкцию.

AZZA CELESTA 340

Внешний вид

Это классический корпус с ровными панелями и выверенными формами. Выделяется из всей этой строгости лицевая панель с интересным исполнением вырезов и подложкой, которая во время работы подсвечивается.

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Панель можно снять, за ней находится сетка с мелкой ячейкой. Она предотвращает попадание пыли внутрь. При этом не затрудняется доступ воздуха для устанавливаемых на лицевую сторону вентиляторов.

AZZA CELESTA 340

Левая выполнена из цельного закаленного стекла с тонировкой по периметру. Такое исполнение даст возможность подчеркнуть внешний вид установленной внутри системы. Противоположная из стали, снимаются и ставятся сдвигом, фиксируются при помощи пары накатанных винтов.

AZZA CELESTA 340

На верхней стенке вентиляционная решетка с отверстиями под 120 и 140 мм типоразмер. Здесь предустановлен противопылевой фильтр с магнитным креплением.

AZZA CELESTA 340

В ряд расположен набор разъемов, состоящий из USB 3.0, двух USB 2.0, раздельных аудиоразъемов, кнопки переключения эффектов подсветки, перезагрузки и включения. Здесь же светодиодные индикаторы.

AZZA CELESTA 340

На основании AZZA CELESTA 340 четыре ножки с нанесенными антивибрационными накладками. Под блоком питания пластинка противопылевого фильтра. Доступ к ней не самый простой.

AZZA CELESTA 340

Задняя с компоновкой под нижнее расположение блока питания. Комплектуется корпус 120 мм вентилятором. Все заглушки штампованные, после снятия установить повторно не получиться, но в комплекте есть две сменные.

AZZA CELESTA 340

Внутренняя часть

AZZA CELESTA 340

В этом корпусе рабочая зона разделяется на две камеры. В скрытой зоне стойка под жесткий диск типоразмера 2.5 или 3.5 дюйма. Дополнительно к ним два посадочных места под 2.5 дюймовых диска за стойкой материнской платы. Распределены ушки для стяжек. В этой части достаточно места под укладку интерфейсных и питающих кабелей.

AZZA CELESTA 340

Девять окошек без клапанов под подвод их на материнскую плату и компоненты. Есть большое отверстие, используемое для проведения монтажа системы охлаждения процессора. Владелец сможет выбрать между жидкостными с радиаторами 280 или 360 мм, а также башенным высотой до 165 мм.

AZZA CELESTA 340

В основной камере система собирается с материнской платой типоразмера ATX, максимальная длина видеокарты 320 мм.

AZZA CELESTA 340

Тесты

Провели замер уровня шума на расстоянии 30 сантиметров с закрытыми боковыми стенками. Тесты проводились на максимальных оборотах.

AZZA CELESTA 340

Итоги

AZZA CELESTA 340 – корпус с подсвечиваемой лицевой панелью и боковой стенкой из закаленного стекла. Защита от пыли, набор портов на лицевой панели, возможность проведения аккуратного монтажа и поддержка жидкостных систем охлаждения. Из минусов отметим сложность с обслуживанием противопылевого фильтра под блоком питания.
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