Премиальный открытый корпус. Обзор и тест AZZA Cast 808

Сегодня у нас в центре внимания корпус премиального уровня, выполненный в форм-факторе Mid-Tower, ориентированный на сборку игровых систем и использующий конструкцию открытой рамы. У него две уникальные панели в форме крыла, а также съемная рама для тонкой работы с собранной системой. Помимо традиционного размещения, его также можно использовать как открытый стенд. Доступен в белом и черном вариантах исполнения.

AZZA Cast 808

Приведем пример сборки с сайта производителя в двух положениях.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением. По ее краям отверстия, используемые для переноски. Внутри зафиксирован в палет из пенопласта и транспортировочный пакет.

AZZA Cast 808

Все комплектующие собраны в отдельной сумке с замком. Тут второй вариант лицевой панели, стяжки липучки, пластиковые стяжки, ножки для горизонтального размещения корпуса, различные винты, антивибрационные прокладки для жесткого диска, пластиковые фиксаторы для кабеля, инструкцию.

AZZA Cast 808

Внешний вид

Обращает на себя вес этого корпуса, он тяжелый. 11 килограммов преимущественно алюминия. Прочное шасси с премиальным исполнением, выделяющееся на фоне общей массы представленных на полках решений.

AZZA Cast 808

Закругленные углы на боковых стенках, выверенные линии на основной части. Из необычного на боковой стороне есть зазор, расположенный в месте установки графического ускорителя.

AZZA Cast 808

При обычном вертикальном размещении верхнюю крышку можно поднять и в таком положении она будет устойчиво стоять. Это можно использовать для обеспечения свободного притока воздуха.

AZZA Cast 808

Владелец сможет разместить корпус горизонтально. Под такой способ в комплекте есть дополнительные прорезиненные ножки, которые нужно будет наклеить на боковую стенку самостоятельно. При такой ориентации можно будет откинуть обе крышки в стороны. Удобно, когда корпус используется как открытый стенд для тестирования и разгона компонентов, а также съемки.

AZZA Cast 808

AZZA Cast 808 комплектуется двумя вариантами лицевой панели. По умолчанию установлена глухая из цельного листа с аккуратно нанесенным логотипом бренда. Вместо нее можно поставить стенку с вентиляционной решеткой с мелкой сеткой. С учетом зазора на боковой стороне, проблем с доступом воздуха к системе охлаждения не будет.

AZZA Cast 808

Панель разъемов выведена на передней стороне. С учетом того, что такой корпус будет размещаться рядом с монитором на столе, доступ к ним будет свободен для пользователя. Включает она два скоростных USB, один USB-C, раздельные аудиоразъемы, кнопку включения.

AZZA Cast 808

Задняя стенка открытого типа. На ней металлическая рама с направляющими и посадочными местами для фиксации периферии и блока питания. Предустановлен вентилятор AZZA Hurricane III ARGB с подсветкой.

AZZA Cast 808

Внутренняя часть

AZZA Cast 808

Для доступа к внутренней части боковой кожух из алюминия с откидными крышками можно будет полностью снять. Держится он на нескольких винтах. Шасси собрано без использования клепок, все прочно соединено и ощущается цельным. Так заметно упрощается монтаж системы, а также укладка кабелей.

AZZA Cast 808

У AZZA Cast 808 нет несъемного кожуха отделяющего зону блока питания. Вместо него металлическая съемная крышка только в районе выхода кабелей, позволяющая скрыть их от взгляда и здесь же поместятся дополнительные контроллеры.

AZZA Cast 808

Поддерживается установка материнских плат до типоразмера ATX. Башенное охлаждение высотой до 165 мм с закрытой верхней панелью. Графические ускорители длиной до 360 мм. Жидкостное охлаждение с радиаторами 280 или 360 мм на переднюю стенку.

AZZA Cast 808

Продумана схема задней стороны стойки платы. Тут лоток для накопителей 2.5 или 3.5 дюйма, дополнительные места посадки 2.5 дюймовых накопителей. Максимально можно поставить три диска SATA. Этого достаточно с учетом того, что основная система хранения данных будет построена на М.2.

AZZA Cast 808

Для укладки и фиксации кабелей в комплекте предусмотрены пластиковые клипсы, нейлоновые и пластиковые хомуты.

AZZA Cast 808

Тесты

AZZA Cast 808

Мы провели замер уровня шума комплектного вентилятора на расстоянии 30 сантиметров.

AZZA Cast 808

Нагрев системы с процессором AMD Ryzen 7600 и жидкостным охлаждением с радиатором 360.

AZZA Cast 808

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAZZA Cast 808 – корпус премиального уровня с продуманной конструкцией, поддерживающий вертикальную и горизонтальную остановку, а также обеспечивающий стабильную работу даже самых горячих компонентов. Надежная конструкция из алюминия, гибкий подбор компонентов, свободный доступ во время монтажа, два варианта лицевых панелей в комплекте, откидные боковые панели, скоростные USB-порты, тихий вентилятор с ARGB-подсветкой. Открытая конструкция предполагает отсутствие надежной защиты от пыли.
AZZA Cast 808 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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