Премиальный открытый корпус. Обзор и тест AZZA Cast 808…

Сегодня у нас в центре внимания корпус премиального уровня, выполненный в форм-факторе Mid-Tower, ориентированный на сборку игровых систем и использующий конструкцию открытой рамы. У него две уникальные панели в форме крыла, а также съемная рама для тонкой работы с собранной системой. Помимо традиционного размещения, его также можно использовать как открытый стенд. Доступен в белом и черном вариантах исполнения.

Приведем пример сборки с сайта производителя в двух положениях.

Комплектация

Упакован в коробку из плотного картона со схематичным изображением. По ее краям отверстия, используемые для переноски. Внутри зафиксирован в палет из пенопласта и транспортировочный пакет.

Все комплектующие собраны в отдельной сумке с замком. Тут второй вариант лицевой панели, стяжки липучки, пластиковые стяжки, ножки для горизонтального размещения корпуса, различные винты, антивибрационные прокладки для жесткого диска, пластиковые фиксаторы для кабеля, инструкцию.

Внешний вид

Обращает на себя вес этого корпуса, он тяжелый. 11 килограммов преимущественно алюминия. Прочное шасси с премиальным исполнением, выделяющееся на фоне общей массы представленных на полках решений.

Закругленные углы на боковых стенках, выверенные линии на основной части. Из необычного на боковой стороне есть зазор, расположенный в месте установки графического ускорителя.

При обычном вертикальном размещении верхнюю крышку можно поднять и в таком положении она будет устойчиво стоять. Это можно использовать для обеспечения свободного притока воздуха.

Владелец сможет разместить корпус горизонтально. Под такой способ в комплекте есть дополнительные прорезиненные ножки, которые нужно будет наклеить на боковую стенку самостоятельно. При такой ориентации можно будет откинуть обе крышки в стороны. Удобно, когда корпус используется как открытый стенд для тестирования и разгона компонентов, а также съемки.

AZZA Cast 808 комплектуется двумя вариантами лицевой панели. По умолчанию установлена глухая из цельного листа с аккуратно нанесенным логотипом бренда. Вместо нее можно поставить стенку с вентиляционной решеткой с мелкой сеткой. С учетом зазора на боковой стороне, проблем с доступом воздуха к системе охлаждения не будет.

Панель разъемов выведена на передней стороне. С учетом того, что такой корпус будет размещаться рядом с монитором на столе, доступ к ним будет свободен для пользователя. Включает она два скоростных USB, один USB-C, раздельные аудиоразъемы, кнопку включения.

Задняя стенка открытого типа. На ней металлическая рама с направляющими и посадочными местами для фиксации периферии и блока питания. Предустановлен вентилятор AZZA Hurricane III ARGB с подсветкой.

Внутренняя часть

Для доступа к внутренней части боковой кожух из алюминия с откидными крышками можно будет полностью снять. Держится он на нескольких винтах. Шасси собрано без использования клепок, все прочно соединено и ощущается цельным. Так заметно упрощается монтаж системы, а также укладка кабелей.

У AZZA Cast 808 нет несъемного кожуха отделяющего зону блока питания. Вместо него металлическая съемная крышка только в районе выхода кабелей, позволяющая скрыть их от взгляда и здесь же поместятся дополнительные контроллеры.

Поддерживается установка материнских плат до типоразмера ATX. Башенное охлаждение высотой до 165 мм с закрытой верхней панелью. Графические ускорители длиной до 360 мм. Жидкостное охлаждение с радиаторами 280 или 360 мм на переднюю стенку.

Продумана схема задней стороны стойки платы. Тут лоток для накопителей 2.5 или 3.5 дюйма, дополнительные места посадки 2.5 дюймовых накопителей. Максимально можно поставить три диска SATA. Этого достаточно с учетом того, что основная система хранения данных будет построена на М.2.

Для укладки и фиксации кабелей в комплекте предусмотрены пластиковые клипсы, нейлоновые и пластиковые хомуты.

Тесты

Мы провели замер уровня шума комплектного вентилятора на расстоянии 30 сантиметров.

Нагрев системы с процессором AMD Ryzen 7600 и жидкостным охлаждением с радиатором 360.

Итоги

AZZA Cast 808 – корпус премиального уровня с продуманной конструкцией, поддерживающий вертикальную и горизонтальную остановку, а также обеспечивающий стабильную работу даже самых горячих компонентов. Надежная конструкция из алюминия, гибкий подбор компонентов, свободный доступ во время монтажа, два варианта лицевых панелей в комплекте, откидные боковые панели, скоростные USB-порты, тихий вентилятор с ARGB-подсветкой. Открытая конструкция предполагает отсутствие надежной защиты от пыли.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".