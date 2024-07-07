Вентилируемый корпус с ARGB-контроллером. Обзор AZZA Hive 450

В корпусе AZZA Hive 450 конструктивно обеспечили свободный доступ воздуха в рабочую камеру, позволив владельцу получить стабильную работу во время продолжительной нагрузки с использованием горячих компонентов. Комплектуется одним 120 мм вентилятором с ARGB-подсветкой, выполнен в типоразмере Mid-Tower.

Комплектация

В коробке из транспортировочного картона покупатель также обнаружит пластиковые стяжки, различные винты и карточку c QR-кодом для загрузки и инструкции.

Внешний вид

Классический корпус с преобладанием черного цвета. Его левая боковая стенка выполнена из закаленного стекла, снимается сдвигом и фиксируется при помощи накатанных винтов. Рабочая камера с собранной системой хорошо просматривается, есть дополнительное окошко в районе расположения блока питания.

Фронтальная стенка — это вентиляционная решетка с вырезами в виде сот. За ней находится подложка с мелкой ячейкой, задерживающая пыль. Панель можно полностью снять, для того чтобы очистить в дальнейшем.

Комплектный и предустановленный вентилятор размещен на задней стенке. Типоразмер 120 мм с ARGB подсветкой. Компоновка под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения, выполнены с вентиляционными вырезами.

Под организацию отвода тепла сделана у AZZA Hive 450 и верхняя стенка. Тут решетка с посадочными местами под 120 или 140 мм типоразмер. Зафиксирован противопылевой фильтр, использующий магнитное крепление.

В ряд расположен набор портов. Тут один скоростной USB 3.0, два USB 2.0, раздельные аудиоразъемы, кнопки переключения эффектов подсветки и включения. У корпуса встроенный контроллер, который помимо одного комплектного вентилятора даст возможность подключить еще 5 элементов с 5V ARGB.

На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра. Есть два ряда монтажных отверстий, позволяющих сместить стойку для жестких дисков или полностью ее снять.

Внутренняя часть

Компоновка с разделенными камерами, в скрытой ниже находятся блок питания, накопители и кабели. Они не видны через закаленное стекло и так общий вид собранной системы смотрится аккуратнее. Места тут достаточно для укладки лишней длины и размещения периферии.

На заднюю сторону стойки материнской платы зафиксирован комплектный контроллер. Вентилятор к нему изначально подключен, но при наличии материнской платы с ARGB, можно будет перенести на нее. Преимуществом же встроенной является возможность смены эффектов нажатием на кнопку на панели.

Четыре окошка для подвода кабелей к материнской плате до типоразмера ATX тут идут с резиновыми клапанами. Есть большое окошко для монтажа системы охлаждения.

AZZA Hive 450 поддерживает установку жидкостных систем. На верхнюю радиатор 240 мм, на переднюю – 280 или 360 мм. Высота башенного кулера до 165 мм. Видеокарты длиной до 360 мм.

Жесткий диск типоразмера 3.5 дюйма ставится в пластиковую корзину. Или два 2.5 дюймовых диска в эту же съемную стойку. Плюс еще два места на обратной стороне стойки материнской платы.

Тесты

Тест уровня шума комплектного вентилятора проводили на расстоянии 20 сантиметров в условиях закрытых стенок.

Итоги

AZZA Hive 450 – доступный корпус с хорошей продуваемостью и встроенным ARGB-контроллером, а также комплектным вентилятором с умеренным уровнем шума. Защита от пыли, гибкий подбор компонентов, аккуратное внешнее исполнение, переключение эффектов подсветки с кнопки на панели управления, резиновые клапаны. Не устроить может отсутствие USB-C.