Вентилируемый корпус с ARGB-контроллером. Обзор AZZA Hive 450

В коробке из транспортировочного картона покупатель также обнаружит пластиковые стяжки, различные винты и карточку c QR-кодом для загрузки и инструкции.
Фронтальная стенка — это вентиляционная решетка с вырезами в виде сот. За ней находится подложка с мелкой ячейкой, задерживающая пыль. Панель можно полностью снять, для того чтобы очистить в дальнейшем.
Комплектный и предустановленный вентилятор размещен на задней стенке. Типоразмер 120 мм с ARGB подсветкой. Компоновка под нижнее расположение блока питания. Семь заглушек под платы расширения, выполнены с вентиляционными вырезами.
Под организацию отвода тепла сделана у AZZA Hive 450 и верхняя стенка. Тут решетка с посадочными местами под 120 или 140 мм типоразмер. Зафиксирован противопылевой фильтр, использующий магнитное крепление.
В ряд расположен набор портов. Тут один скоростной USB 3.0, два USB 2.0, раздельные аудиоразъемы, кнопки переключения эффектов подсветки и включения. У корпуса встроенный контроллер, который помимо одного комплектного вентилятора даст возможность подключить еще 5 элементов с 5V ARGB.
На основании четыре пластиковые ножки с резиновыми накладками. Под блоком питания пластина противопылевого фильтра. Есть два ряда монтажных отверстий, позволяющих сместить стойку для жестких дисков или полностью ее снять.
На заднюю сторону стойки материнской платы зафиксирован комплектный контроллер. Вентилятор к нему изначально подключен, но при наличии материнской платы с ARGB, можно будет перенести на нее. Преимуществом же встроенной является возможность смены эффектов нажатием на кнопку на панели.
Четыре окошка для подвода кабелей к материнской плате до типоразмера ATX тут идут с резиновыми клапанами. Есть большое окошко для монтажа системы охлаждения.
AZZA Hive 450 поддерживает установку жидкостных систем. На верхнюю радиатор 240 мм, на переднюю – 280 или 360 мм. Высота башенного кулера до 165 мм. Видеокарты длиной до 360 мм.
Жесткий диск типоразмера 3.5 дюйма ставится в пластиковую корзину. Или два 2.5 дюймовых диска в эту же съемную стойку. Плюс еще два места на обратной стороне стойки материнской платы.