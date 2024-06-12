Модульный блок питания с PCI 5.0 и 80 Plus Gold. Обзор AZZA PSAZ-850G

Изучаемый сегодня блок питания AZZA PSAZ-850G создавался с расчетом эксплуатации с последним поколением видеокарт и процессоров. Он нативно поддерживает 16-пиновый PCIe 5.0 и ATX 3.1. Модель имеет сертификат 80 Plus Gold, использует полностью модульный кабель-менеджмент и оснащена вентилятором с низким уровнем шума.

AZZA PSAZ-850G

Комплектация

AZZA PSAZ-850G

Сопровождается гарантийным обслуживанием и поставляется в коробке из плотного картона со схематичным изображением и данными по характеристикам. Комплект включает кабели, собранные пластиковые стяжками, силовой кабель, пластиковые стяжки и винты.

AZZA PSAZ-850G

AZZA PSAZ-850G обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе из стали, окрашенной в черный цвет. Для модульного блока питания он компактен, это упростит укладку и доступ к колодкам в корпусах с ограниченным пространством.

AZZA PSAZ-850G

Вентиляционная решетка в виде расположенных диагонально вырезов, в одном из углов она стилизована уголком. Аккуратно и при этом выделяется на фоне других решений.

AZZA PSAZ-850G

На тыльной стороне помимо гнезда питания и тумблера выведена кнопка, отвечающая за режим остановки вентилятора при малой нагрузке и обеспечивающая полностью бесшумный режим работы.

AZZA PSAZ-850G

На основание нанесена наклейка с подробной таблицей. На линию 12В – 70.8А и 850 Вт, 3.3 и 5В – по 20А и общие 120 Вт на группу. Характеристики позволят ставить видеокарту GeForce RTX 4090, процессоры Intel Core 9 и AMD Ryzen 9.

AZZA PSAZ-850G

AZZA PSAZ-850G полностью модульный блок питания и разъемы на нем для удобства распределены на группы, они подписаны. Колодка 12VHPWR, как и кабель для нее идут отдельными, без использования переходников, это повышает надежность и снижает риск перегрева.

AZZA PSAZ-850G

Комплектные кабели идут с отдельной нейлоновой оплеткой на кабелях. Выглядит лучше, чем сбор в общий пучок и премиально, а также проще при укладке. Общий набор включает один ATX (20+4), два CPU EPS (4+4), четыре PCI 6+2, один PCIe 5.0, девять SATA, четыре MOLEX.

AZZA PSAZ-850G

Отметим, что PCIe кабели представлены в двух версиях с одной или двумя колодками, так можно будет подключать видеокарту отдельными ветками и не будут висеть лишние колодки.

Внутренняя часть

На печатной плате несколько металлических радиаторов, обеспечивающих пассивный отвод тепла. На входе группа элементов из конденсаторов, катушки предохранителя, обеспечивающих многоступенчатую защиту (от перегрузки, от перегрузки по току на каналах, от короткого замыкания, от пониженного и повышенного напряжения).

AZZA PSAZ-850G

Основной конденсатор Nippon Chemi-Con 400В 680 мКф. Общая элементная база качественная с запасом по мощности нагрузки.

AZZA PSAZ-850G

За активное охлаждение отвечает 120 мм вентилятор YaLan D12BH-12. Скорость оборотов.

AZZA PSAZ-850G

Тесты

Напряжение при нагрузке держит стабильно. Для начала приведем мониторинг с нагрузкой системы на базе процессора AMD Ryzen 7 7800X3D.

AZZA PSAZ-850G

КПД

AZZA PSAZ-850G

Данные
150W89
350W91
450W91
500W92
750W90
850W89
Отдельно проверили стабильность напряжений по всем трем линиям.

Уровень напряжения на линиях

AZZA PSAZ-850G

150W400W850W
1212,0111,9511,88
55.085.055.04
3,33.333.323.32
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Уровень шума

AZZA PSAZ-850G

Данные
150W29
400W36
850W41

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAZZA PSAZ-850G – модульный блок питания для игровых систем и рабочих станций среднего и высокого уровня с высокой эффективностью и стабильностью напряжений по линиям. Низкий уровень шума, качественная элементная база, многоступенчатая защита, набор коннекторов и двухсторонний PCIe 5.0, кабели с отдельной оплеткой.
AZZA PSAZ-850G получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Обзор и тесты Formula AP-550MM и Formula AP-650MM…
Сегодня детально протестируем линейку блоков питания от Formula, которая включает модели с мощностью от 4…
Модульный блок питания с PCI 5.0 и 80 Plus Gold. Обзор AZZA …
Изучаемый сегодня блок питания AZZA PSAZ-850G создавался с расчетом эксплуатации с последним поколением в…
Портативный аккумулятор Ugreen 300W 48000mAh оценен в $200 …
Компания Ugreen пополнила ассортимент портативных аккумуляторов моделью с длинным, но очень говорящим наз…
Компактная зарядка Xiaomi 45W GaN оценена в 8 долларов …
Компания Xiaomi пополнила ассортимент компактных зарядных устройство моделью Xiaomi 45W GaN (Little Puddi…
Enermax представила блок питания на 2400 Вт…
В последнее время процессоры нового поколения, да и видокарты тоже, потребляют просто безумные объёмы эне…
Блок питания для топовых игровых сборок с 10-летней гарантие…
Новые блоки питания серии TUG Gaming включают источники питания от 750 до 1200 Вт. Они идут с сертификато…
Модульный блок питания с PCI 5.0 и 80 Plus Gold. Обзор Chief…
Тестируемый сегодня блок питания Chieftec Atmos CPX-750FC идет с сертификацией 80 Plus Gold и полностью м…
Модульный блок питания с PCIe 5.0. Обзор Formula VL-1000G5-MODМодульный блок питания с PCIe 5.0. Обзор Formula VL-1000G5-MOD
Модульный блок питания 80 Plus Gold с 12VHPWR. Обзор AeroCool Integrator Gold 1000WМодульный блок питания 80 Plus Gold с 12VHPWR. Обзор AeroCool Integrator Gold 1000W
Обзор и тесты Formula AP-550MM и Formula AP-650MMОбзор и тесты Formula AP-550MM и Formula AP-650MM
Блок питания для топовых игровых сборок с 10-летней гарантией. Обзор ASUS TUF Gaming 1000WБлок питания для топовых игровых сборок с 10-летней гарантией. Обзор ASUS TUF Gaming 1000W
Модульный блок питания с PCI 5.0 и 80 Plus Gold. Обзор AZZA PSAZ-850GМодульный блок питания с PCI 5.0 и 80 Plus Gold. Обзор AZZA PSAZ-850G
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor