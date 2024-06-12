Модульный блок питания с PCI 5.0 и 80 Plus Gold. Обзор AZZA PSAZ-850G

Изучаемый сегодня блок питания AZZA PSAZ-850G создавался с расчетом эксплуатации с последним поколением видеокарт и процессоров. Он нативно поддерживает 16-пиновый PCIe 5.0 и ATX 3.1. Модель имеет сертификат 80 Plus Gold, использует полностью модульный кабель-менеджмент и оснащена вентилятором с низким уровнем шума.

Комплектация

Сопровождается гарантийным обслуживанием и поставляется в коробке из плотного картона со схематичным изображением и данными по характеристикам. Комплект включает кабели, собранные пластиковые стяжками, силовой кабель, пластиковые стяжки и винты.

AZZA PSAZ-850G обзор

Внешний вид

Выполнен в корпусе из стали, окрашенной в черный цвет. Для модульного блока питания он компактен, это упростит укладку и доступ к колодкам в корпусах с ограниченным пространством.

Вентиляционная решетка в виде расположенных диагонально вырезов, в одном из углов она стилизована уголком. Аккуратно и при этом выделяется на фоне других решений.

На тыльной стороне помимо гнезда питания и тумблера выведена кнопка, отвечающая за режим остановки вентилятора при малой нагрузке и обеспечивающая полностью бесшумный режим работы.

На основание нанесена наклейка с подробной таблицей. На линию 12В – 70.8А и 850 Вт, 3.3 и 5В – по 20А и общие 120 Вт на группу. Характеристики позволят ставить видеокарту GeForce RTX 4090, процессоры Intel Core 9 и AMD Ryzen 9.

AZZA PSAZ-850G полностью модульный блок питания и разъемы на нем для удобства распределены на группы, они подписаны. Колодка 12VHPWR, как и кабель для нее идут отдельными, без использования переходников, это повышает надежность и снижает риск перегрева.

Комплектные кабели идут с отдельной нейлоновой оплеткой на кабелях. Выглядит лучше, чем сбор в общий пучок и премиально, а также проще при укладке. Общий набор включает один ATX (20+4), два CPU EPS (4+4), четыре PCI 6+2, один PCIe 5.0, девять SATA, четыре MOLEX.

Внутренняя часть

Отметим, что PCIe кабели представлены в двух версиях с одной или двумя колодками, так можно будет подключать видеокарту отдельными ветками и не будут висеть лишние колодки.На печатной плате несколько металлических радиаторов, обеспечивающих пассивный отвод тепла. На входе группа элементов из конденсаторов, катушки предохранителя, обеспечивающих многоступенчатую защиту (от перегрузки, от перегрузки по току на каналах, от короткого замыкания, от пониженного и повышенного напряжения).

Основной конденсатор Nippon Chemi-Con 400В 680 мКф. Общая элементная база качественная с запасом по мощности нагрузки.

За активное охлаждение отвечает 120 мм вентилятор YaLan D12BH-12. Скорость оборотов.

Тесты

Напряжение при нагрузке держит стабильно. Для начала приведем мониторинг с нагрузкой системы на базе процессора AMD Ryzen 7 7800X3D.

КПД

Данные 150W 89 350W 91 450W 91 500W 92 750W 90 850W 89

Уровень напряжения на линиях

Отдельно проверили стабильность напряжений по всем трем линиям.

150W 400W 850W 12 12,01 11,95 11,88 5 5.08 5.05 5.04 3,3 3.33 3.32 3.32

Уровень шума

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров в условиях открытого стенда.

Данные 150W 29 400W 36 850W 41

Итоги

AZZA PSAZ-850G – модульный блок питания для игровых систем и рабочих станций среднего и высокого уровня с высокой эффективностью и стабильностью напряжений по линиям. Низкий уровень шума, качественная элементная база, многоступенчатая защита, набор коннекторов и двухсторонний PCIe 5.0, кабели с отдельной оплеткой.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".