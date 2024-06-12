Модульный блок питания с PCI 5.0 и 80 Plus Gold. Обзор AZZA PSAZ-850G

Сопровождается гарантийным обслуживанием и поставляется в коробке из плотного картона со схематичным изображением и данными по характеристикам. Комплект включает кабели, собранные пластиковые стяжками, силовой кабель, пластиковые стяжки и винты.
Вентиляционная решетка в виде расположенных диагонально вырезов, в одном из углов она стилизована уголком. Аккуратно и при этом выделяется на фоне других решений.
На тыльной стороне помимо гнезда питания и тумблера выведена кнопка, отвечающая за режим остановки вентилятора при малой нагрузке и обеспечивающая полностью бесшумный режим работы.
На основание нанесена наклейка с подробной таблицей. На линию 12В – 70.8А и 850 Вт, 3.3 и 5В – по 20А и общие 120 Вт на группу. Характеристики позволят ставить видеокарту GeForce RTX 4090, процессоры Intel Core 9 и AMD Ryzen 9.
AZZA PSAZ-850G полностью модульный блок питания и разъемы на нем для удобства распределены на группы, они подписаны. Колодка 12VHPWR, как и кабель для нее идут отдельными, без использования переходников, это повышает надежность и снижает риск перегрева.
Комплектные кабели идут с отдельной нейлоновой оплеткой на кабелях. Выглядит лучше, чем сбор в общий пучок и премиально, а также проще при укладке. Общий набор включает один ATX (20+4), два CPU EPS (4+4), четыре PCI 6+2, один PCIe 5.0, девять SATA, четыре MOLEX.
Отметим, что PCIe кабели представлены в двух версиях с одной или двумя колодками, так можно будет подключать видеокарту отдельными ветками и не будут висеть лишние колодки.
Основной конденсатор Nippon Chemi-Con 400В 680 мКф. Общая элементная база качественная с запасом по мощности нагрузки.
За активное охлаждение отвечает 120 мм вентилятор YaLan D12BH-12. Скорость оборотов.
|Данные
|150W
|89
|350W
|91
|450W
|91
|500W
|92
|750W
|90
|850W
|89
|150W
|400W
|850W
|12
|12,01
|11,95
|11,88
|5
|5.08
|5.05
|5.04
|3,3
|3.33
|3.32
|3.32
|Данные
|150W
|29
|400W
|36
|850W
|41