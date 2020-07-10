Обзор Abkoncore A530. Недорогая мышка с подсветкой и макросами

Двумя неделями ранее мы проводили тестирование мышек Abkoncore A900 и Abkoncore A660. Сегодня продолжая изучение модельного ряда в центре внимания будет Abkoncore A530 с сенсором Pixart PWM 3325, многоцветной подсветкой и оснащенная переключателями Omron.

Abkoncore A530

В России доступна в среднем за 2 199 рублей. Продажи уже стартовали. Мышка будет отправлена одному из читателей, выбранному в ходе конкурса. Для участия нужно написать свое мнение по мышке ниже в комментариях и сделать репост записи у себя на стене Вконтакте (https://vk.com/megaobzor?w=wall-818700_8692. Выбран победитель будет с помощью сервиса random 17 июля.

Abkoncore A530 обзор

Комплектация

Как и две рассмотренные ранее модели упакована в коробку из темного пластика. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.

Abkoncore A530

Внешний вид

Abkoncore A530

Объединяет эту мышку симметричная форма корпуса и вывод дополнительной пары боковых кнопок только на левой грани.

Abkoncore A530

Сами боковые грани у манипулятора заужены. Поверхность матовая. Резиновых накладок не предусмотрено.

Abkoncore A530

Периметр подсвечивается многоцветно подсветкой. Эффект заполняющего цвета. Отдельных пересвеченных участков нет.

Abkoncore A530

Также подсвечивается симметричный логотип на спинке и боковые зоны колесика. Управляются все три зоны общей группы. В утилите владелец сможет выбрать один из эффектов и его скорость, откорректировать яркость.

Abkoncore A530

Кнопки переходят в спинку без видимых границ. Abkoncore A530 получила переключатели OMRON с высоким ресурсом службы.

Abkoncore A530

Между ними зафиксировано колесико с прорезиненным протектором. Вращается с внятными тактильными отсечками. Рядом с ним светодиодный индикатор и кнопка переключения чувствительности сенсора.

Abkoncore A530

Внешние поверхности матовые. Они не подвержены загрязнению следами пальцев. Сцепление хорошее.

Abkoncore A530

На основании находятся кнопки переключения режимов подсветки и изменения частоты опроса сенсора. В центре наклейка с техническими данными и окошко сенсора.

Abkoncore A530

Подключается при помощи кабеля в резиновой оплетке. Ферритовая защита.

Abkoncore A530

Софт

Abkoncore A530 поддерживает возможность управления. Утилита загружается с официального сайта. Предлагается распределение настроек по нескольким профилям. В главном выбираются действия для кнопок.

Abkoncore A530

Выставляется до шести уровней чувствительности с быстрым переключением между ними.

Abkoncore A530

Яркость и скорость эффекта. Семь предустановленных пресетов.

Abkoncore A530

Чувствительность, скорость прокрутки.

Abkoncore A530

Отдельная вкладка с записью макроса.

Abkoncore A530

Тесты

Мышка поддерживает все основные типы хвата. Вес у нее легкий, 90 граммов. Хорошо сбалансирован по всем осям. По рабочей поверхности перемещается без сопротивления. Движения контролируемы. Кнопки нажимаются с хорошо слышимым щелчком.

Abkoncore A530

Сенсор с регулируемым уровнем чувствительности. Работает корректно на ковриках с мягким и твердым типами покрытий. Срывов замечено не было. Предлагает хорошие возможности по кастомизации.

Abkoncore A530

Итоги по Abkoncore A530

Abkoncore A530 – недорогая игровая мышка с настраиваемыми клавишами, многоцветной подсветкой, точным сенсором и эргономичной формой. Проблем и сбоев в ходе работы выявлено не было.
Комментарии и отзывы Abkoncore A530
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