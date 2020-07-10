Обзор Abkoncore A530. Недорогая мышка с подсветкой и макросами

В России доступна в среднем за 2 199 рублей. Продажи уже стартовали. Мышка будет отправлена одному из читателей, выбранному в ходе конкурса. Для участия нужно написать свое мнение по мышке ниже в комментариях и сделать репост записи у себя на стене Вконтакте (https://vk.com/megaobzor?w=wall-818700_8692. Выбран победитель будет с помощью сервиса random 17 июля.
Abkoncore A530 обзор
КомплектацияКак и две рассмотренные ранее модели упакована в коробку из темного пластика. Комплект включает руководство пользователя и гарантийный талон.
Внешний вид
Объединяет эту мышку симметричная форма корпуса и вывод дополнительной пары боковых кнопок только на левой грани.
Сами боковые грани у манипулятора заужены. Поверхность матовая. Резиновых накладок не предусмотрено.
Периметр подсвечивается многоцветно подсветкой. Эффект заполняющего цвета. Отдельных пересвеченных участков нет.
Также подсвечивается симметричный логотип на спинке и боковые зоны колесика. Управляются все три зоны общей группы. В утилите владелец сможет выбрать один из эффектов и его скорость, откорректировать яркость.
Кнопки переходят в спинку без видимых границ. Abkoncore A530 получила переключатели OMRON с высоким ресурсом службы.
Между ними зафиксировано колесико с прорезиненным протектором. Вращается с внятными тактильными отсечками. Рядом с ним светодиодный индикатор и кнопка переключения чувствительности сенсора.
Внешние поверхности матовые. Они не подвержены загрязнению следами пальцев. Сцепление хорошее.
На основании находятся кнопки переключения режимов подсветки и изменения частоты опроса сенсора. В центре наклейка с техническими данными и окошко сенсора.
Подключается при помощи кабеля в резиновой оплетке. Ферритовая защита.
СофтAbkoncore A530 поддерживает возможность управления. Утилита загружается с официального сайта. Предлагается распределение настроек по нескольким профилям. В главном выбираются действия для кнопок.
Выставляется до шести уровней чувствительности с быстрым переключением между ними.
Яркость и скорость эффекта. Семь предустановленных пресетов.
Чувствительность, скорость прокрутки.
Отдельная вкладка с записью макроса.
ТестыМышка поддерживает все основные типы хвата. Вес у нее легкий, 90 граммов. Хорошо сбалансирован по всем осям. По рабочей поверхности перемещается без сопротивления. Движения контролируемы. Кнопки нажимаются с хорошо слышимым щелчком.
Сенсор с регулируемым уровнем чувствительности. Работает корректно на ковриках с мягким и твердым типами покрытий. Срывов замечено не было. Предлагает хорошие возможности по кастомизации.