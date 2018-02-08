Обзор Acer H7850. 4К-проектор для домашнего кинотеатра

Актуальные модели телевизоров и мониторов уже давно перешагнули диагональ в 19 дюймов и HD-разрешение. Худо-бедно даже 4К-разрешение становится распространённым в массовом сегменте. Подтягиваются производители высоко детализированного контента. Производители проекторов тоже не сидят на месте, предлагая достойную альтернативу ЖК-панелям, как в профессиональном сегменте, так и для организации домашнего кинотеатра. Так летом прошлого года компания Acer вывела на рынок сразу две модели, ориентированные на домашних пользователей, особенностью которых стала возможность формирования изображения в разрешении 4К.

Acer H7850 обзор

В течение января мы эксплуатировали Acer H7850 и сейчас готовы поделиться опытом эксплуатации этого проектора с вами. На момент публикации он уже стал доступен в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется Acer H7850 в массивной коробке с подробным описанием характеристик и ключевых преимуществ. Внутри проектор зафиксирован вспененными вставками и находится в защитной сумке.

Комплект включает силовой кабель, HDMI, пульт ДУ, комплект батареек, техническую документацию.

Внешний вид

Выполнен Acer H7850 в белоснежном корпусе. Габариты составляют 398x127x298 мм, вес 5.3 килограмма.

Внешние поверхности глянцевые, за счет белоснежного цвета корпуса, проблем со следами пальцев и загрязнению пылью не будет.

Боковая грань с выступающими бортиками, за которыми удачно скрывается вентиляционная решетка.

С фронтальной стороны расположен зум-объектив с возможностью регулировки. Отдельно предусмотрена регулировка по высоте. Диапазон сдвига примерно в районе 15-20%.

В максимальном положении этот проектор дает картинку шириной 6.7 метра и высотой 3.7 метра. Для этого потребуется расположение его на расстояние 10 метров.

В условиях квартиры с распространённой площадью, проектор обеспечит хорошее качество покрытия и достаточную площадью.

Яркость до 3000 люменов позволяет просматривать картинку в дневное время не ограничивая уровень освещения в помещении.

На тыльную сторону проектора Acer H7850 выведены: LAN, RS232, HDMI, HDMI/MHL, VGA вход, VGA выход, аудио вход и выход, USB, выход питания, сервисный разъем.

Блок управления на крышке, представляет навигационную крестовину и пять кнопок с маркировкой. Индикатор питания, нагрева и необходимости замены лампы.

Снизу у Acer H7850 предусмотрены четыре ножки с регулируемой высотой. Визуально проектор производит приятное впечатление.

Настройка

В комплекте с проектором идет компактный пульт ДУ с синей подсветкой.Управлять можно тремя способами: кнопками с корпуса проектора, пультом ДУ или подключив в локальной сети, открыв в последующем страницу в браузере. Выводится меню из пяти пунктов.

Выбирается режим отображения, цвет стены, яркость, контраст, насыщение, уклон, цветовая температура и гамма.

Во второй вкладки выбирается формат соотношения, проектирование, резкость, сверхвысокое разрешение.

Выбирается вручную или автоматически источник сигнал, активируется автоэкран, можно выключить выход постоянного тока и VGA. Вывести тестовое изображение. Просмотреть данные сетевого подключения.

Экономия энергопотребления, выбирается высота размещение, время для автоматического выключения. Здесь же можно просмотреть данные по ресурсу лампы.

Тесты

Итоги по Acer H7850

В пятой вкладке задается громкость встроенного динамика. Набор опций управления удовлетворит продвинутых пользователей и не вызовет ступор у тех, кто впервые знакомится с проектором.Мы эксплуатировали Acer H7850 дома и в офисе. С разными типами покрытия стены и цвета. Проектор умеет сам адаптировать изображения, подбирая оптимальные цвета. При отсутствии специального экрана-проектора, пойдут и обычные монотонные обои. Как и говорили выше, смотреть любимые фильмы можно и днем и ночью.Эта модель частично поддерживает HDR с ограничением по цветовой гамме. Картинка сочная и детализированная. Подойдет под различные типы контента. Не забудем отметить про наличие встроенных динамиков, которые вполне позволяют обойтись без отдельной домашней акустики. Есть ли качественные различия с 4К-телевизорами? Здесь однозначного ответа мы дать не можем, картинки разные по ощущениям, все будет зависеть от личных предпочтений.К особенностям проектора отнесем шум вентиляторов, который может мешать просмотру фильмов в помещениях с ограниченной площадью. Также первую неделю эксплуатации мы отмечали наличие постороннего запаха, создаваемого при продолжительной нагрузке.Acer H7850 станет хорошим вариантом при поиске домашнего проектора с 4К-разрешением. За время длительных тестов проектор продемонстрировал хорошее качество исполнения, отличное качество картинки с высокой детализацией и яркостью. К плюсам отнесем детальные возможности настройки, высокий ресурс службы лампы, расширенную комплектацию, набор разъемов для ввода изображения, наличие встроенного динамика.