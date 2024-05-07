Игровые наушники с 7.1 звуком. Обзор Acer Nitro OHW306

Упакованы в коробку из плотного картона, внутри которой дополнительно зафиксированы на подобии пьедестала. Комплект включает руководство пользователя на русском языке.
Внутренняя часть оголовья со вставкой из вспененного наполнителя, обтянутая экокожей. Поддерживается регулировка длины, направляющая дополнительно усилена металлической пластиной с нанесенными градуировками по размерным позициям.
Чашки круглой формы к оголовью они крепятся при помощи шарниров, обеспечивающих изменение угла наклона в разных плоскостях и за счет этого плотное прилегание к ушам, а вместе с ним и пассивную звукоизоляцию.
Сами они стилизованы металлическими вставками. Есть зоны с многоцветной RGB-подсветкой. У Acer Nitro OHW306 есть два эффекта – динамичный и статичный. Переключение идет при помощи кнопки на боковой грани. Сделана подсветка со вкусом, не вычурно.
Амбушюры глубокие с мягким наполнителем, который быстро восстанавливает свою форму после снятия гарнитуры. Решетка динамика защищена тканью.
На правой чашке регулятор, отвечающий за изменение громкости с хорошо различимыми тактильно отсечками. С противоположной стороны микрофон с гибкой ножкой, на капсюле его кольцевая подсветка, отображающая текущий рабочий статус.
Место выхода кабеля питания усилено и защищено от излома. Длина 2.2 метра с тканевой нейлоновой оплеткой. Интерфейс USB.
Установлен 50 мм динамик с частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц. Несмотря на то что производитель позиционирует их как игровые, тут нет заметного перекоса в нижние частоты. При этом басы тут есть и их достаточно для того чтобы погружаться в происходящее на экране и наслаждаться спецэффектами в играх и фильмах. Хорошо подходят и для разножанровой музыки, тут есть детализированная середина и присутствуют верхние частоты. В сетевом режиме Escape from Tarkov корректно определяли направление выстрелов и примерное расположение противников.
На голове сидят удобно, в длительной эксплуатации не ощущаются. Подойдут людям разного возраста, все регулировки тут для этого есть. Органы управления расположены удобно, интерфейсный кабель не запутывается.