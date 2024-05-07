Игровые наушники с 7.1 звуком. Обзор Acer Nitro OHW306

В течение двух недель активно использовали игровые наушники Acer Nitro OHW306 и сегодня хотим поделиться опытом эксплуатации. Оснащены они 50 мм динамиком и поддерживают вывод виртуального 7.1 звука. Из особенностей выделяются также микрофон с подвижным креплением, RGB-подсветка с динамичным и статичным эффектом, а также использование USB-интерфейса для подключения.

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона, внутри которой дополнительно зафиксированы на подобии пьедестала. Комплект включает руководство пользователя на русском языке.

Внешний вид

Конструкция выполнена из черного пластика и тут он достаточно пластичен, оголовье выдерживает скручивает. Конечно злоупотреблять этим не стоит, это страховка от случайных падений или неаккуратной эксплуатации.

Внутренняя часть оголовья со вставкой из вспененного наполнителя, обтянутая экокожей. Поддерживается регулировка длины, направляющая дополнительно усилена металлической пластиной с нанесенными градуировками по размерным позициям.

Чашки круглой формы к оголовью они крепятся при помощи шарниров, обеспечивающих изменение угла наклона в разных плоскостях и за счет этого плотное прилегание к ушам, а вместе с ним и пассивную звукоизоляцию.

Сами они стилизованы металлическими вставками. Есть зоны с многоцветной RGB-подсветкой. У Acer Nitro OHW306 есть два эффекта – динамичный и статичный. Переключение идет при помощи кнопки на боковой грани. Сделана подсветка со вкусом, не вычурно.

Амбушюры глубокие с мягким наполнителем, который быстро восстанавливает свою форму после снятия гарнитуры. Решетка динамика защищена тканью.

На правой чашке регулятор, отвечающий за изменение громкости с хорошо различимыми тактильно отсечками. С противоположной стороны микрофон с гибкой ножкой, на капсюле его кольцевая подсветка, отображающая текущий рабочий статус.

Место выхода кабеля питания усилено и защищено от излома. Длина 2.2 метра с тканевой нейлоновой оплеткой. Интерфейс USB.

Тесты

Acer Nitro OHW306 не требуют предварительной настройки. Проверяли на Windows и MacOS, определились автоматически. Встроенный в них аудиочип обеспечивает высокое качество звука на разных типах устройств. Длины кабеля достаточно для удаленного подключения к источнику, например, в сценариях когда игра идет на телевизоре, а пользователь удобно расположился в кресле.

Тест микрофона Acer Nitro OHW306

Установлен 50 мм динамик с частотным диапазоном от 20 до 20000 Гц. Несмотря на то что производитель позиционирует их как игровые, тут нет заметного перекоса в нижние частоты. При этом басы тут есть и их достаточно для того чтобы погружаться в происходящее на экране и наслаждаться спецэффектами в играх и фильмах. Хорошо подходят и для разножанровой музыки, тут есть детализированная середина и присутствуют верхние частоты. В сетевом режиме Escape from Tarkov корректно определяли направление выстрелов и примерное расположение противников.Установленный здесь микрофон передает голос без искажений. Из особенностей отметим невысокую громкость, которая частично решается близким расположением капсюля.

Итоги

На голове сидят удобно, в длительной эксплуатации не ощущаются. Подойдут людям разного возраста, все регулировки тут для этого есть. Органы управления расположены удобно, интерфейсный кабель не запутывается.Acer Nitro OHW306 – игровые наушники с 7.1 звуком, выполненные в эргономичной конструкции. Станут отличным выбором для стационарного компьютера и ноутбука, позволяя комфортно играть и смотреть фильмы. Из особенностей отметим отсутствие программного обеспечения.