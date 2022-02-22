Обзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 Гц

Высокая частота обновления изображения у игрового монитора не только улучшает визуальное восприятие происходящего в игре, но и напрямую влияет на результативность. Тестируемый сегодня монитор Acer Nitro XV252QFbmiiprx в режиме разгона поддерживает частоту 390 Гц и в обычном режиме 360 Гц. И это IPS-матрица с Full HD разрешением.

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

В российских магазинах он доступен за 48 тысяч рублей.

Комплектация

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Упакован в коробку из неокрашенного картона с ручками на боковых гранях. На нее нанесены схематичное изображение и ключевые особенности. Комплект включает силовой кабель, HDMI и DisplayPort кабели, различную документацию и наклейку с информацией по энергоэффективности.

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Внешний вид

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

С учетом того, что модель поддерживает высокую частоту обновления и технологию синхронизации кадров, ее отличает достаточно строгий внешний вид.

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Узкие боковые рамки и слегка заметный логотип бренда по центру. В итоге перед нами универсальный вариант для оснащения не только игрового места, но и рабочего решения для офиса. Плавно работающий интерфейс не менее важен, чем контроль за противниками в сетевых шутерах.

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Задняя панель монитора выполнена из пластика. Сочетаются поверхности со шлифованной и матовой текстурами.

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

На панели портов ввода и вывода у Acer Nitro XV252QF выведены два HDMI 2.0, один DisplayPort и аудиоразъем.

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Также есть встроенная акустика, решетки с динамиками расположены на нижнем торце по краям. Можно будет обойтись без отдельной настольной акустики, подключая во время игр наушники, а фильмы и ролики смотреть уже без них.

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

На одной из сторон выведены четыре механические кнопки управления и пятипозиционный джойстик. При нажатии на любой из элементов на экран выводится оверлей с подсказками по выполняемым действиям.

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

В комплекте с монитором идет разборная подставка, состоящая из стойки и основания. Сборка не требует наличия инструментов, проходит быстро.

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Стоит на ней устойчиво. Поддерживает вращение вокруг оси, изменение высоты расположения панели, наклон вперед и назад, перевод в портретный режим.

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

В основании подставки есть крючок, используемый для сбора всех кабелей в общий пучок.

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Оснащается Acer Nitro XV252QF матрицей с диагональю 24.5 дюйма. Это IPS (AHVA) с заявленным уровнем яркости до 400 кд/м2. В нашем экземпляре подсветка была равномерна по всей площади, без зон с засветами по углам.

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Частота обновления в обычном режиме составляет 360 Гц. В настройках доступен режим разгона, она повышается до 390 Гц. Работали эти режимы корректно, проверяли во время игр в Dying Light 2, DESTINY 2 и обновленный CyberPunk.

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Поддерживается адаптивная синхронизация AMD FreeSync Premium. Ожидаемо нет NVDIA G-SYNC, этот модуль заметно повысил бы стоимость модели.

Настройки

Есть предустановленный набор режимов под ключевые сценарии: экшен, гонки, спорт, стандарт, эко, графика и HDR.

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Также доступное полный набор с ручной корректировкой каждого из параметров. Меняются яркость, контраст. Включается усиление черного и фильтрация синего. Повышается резкость.

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Выбирается цветовой профиль.

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Меняется громкость встроенных колонок.

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Разные варианты частоты обновления дисплея. Вывод данных по числу кадров и прицела.

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Тесты

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Acer Nitro XV252QFbmiiprx

Acer Nitro XV252QFbmiiprx обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAcer Nitro XV252QFbmiiprx – отличный вариант при поиске монитора для киберспортивных и динамичных игр. Оптимальная диагональ экрана, высокая яркость, хорошо настроенный цветовой профиль, строгий внешний вид, технология адаптивной синхронизации, слабовыраженный кристаллический эффект. Придраться можно к отсутствию встроенного USB-хаба.
Acer Nitro XV252QFbmiiprx получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Acer Nitro XV252QFbmiiprx
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