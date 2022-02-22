Обзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 Гц

Высокая частота обновления изображения у игрового монитора не только улучшает визуальное восприятие происходящего в игре, но и напрямую влияет на результативность. Тестируемый сегодня монитор Acer Nitro XV252QFbmiiprx в режиме разгона поддерживает частоту 390 Гц и в обычном режиме 360 Гц. И это IPS-матрица с Full HD разрешением.

Комплектация

В российских магазинах он доступен за 48 тысяч рублей.

Упакован в коробку из неокрашенного картона с ручками на боковых гранях. На нее нанесены схематичное изображение и ключевые особенности. Комплект включает силовой кабель, HDMI и DisplayPort кабели, различную документацию и наклейку с информацией по энергоэффективности.

Внешний вид

С учетом того, что модель поддерживает высокую частоту обновления и технологию синхронизации кадров, ее отличает достаточно строгий внешний вид.

Узкие боковые рамки и слегка заметный логотип бренда по центру. В итоге перед нами универсальный вариант для оснащения не только игрового места, но и рабочего решения для офиса. Плавно работающий интерфейс не менее важен, чем контроль за противниками в сетевых шутерах.

Задняя панель монитора выполнена из пластика. Сочетаются поверхности со шлифованной и матовой текстурами.

На панели портов ввода и вывода у Acer Nitro XV252QF выведены два HDMI 2.0, один DisplayPort и аудиоразъем.

Также есть встроенная акустика, решетки с динамиками расположены на нижнем торце по краям. Можно будет обойтись без отдельной настольной акустики, подключая во время игр наушники, а фильмы и ролики смотреть уже без них.

На одной из сторон выведены четыре механические кнопки управления и пятипозиционный джойстик. При нажатии на любой из элементов на экран выводится оверлей с подсказками по выполняемым действиям.

В комплекте с монитором идет разборная подставка, состоящая из стойки и основания. Сборка не требует наличия инструментов, проходит быстро.

Стоит на ней устойчиво. Поддерживает вращение вокруг оси, изменение высоты расположения панели, наклон вперед и назад, перевод в портретный режим.

В основании подставки есть крючок, используемый для сбора всех кабелей в общий пучок.

Оснащается Acer Nitro XV252QF матрицей с диагональю 24.5 дюйма. Это IPS (AHVA) с заявленным уровнем яркости до 400 кд/м2. В нашем экземпляре подсветка была равномерна по всей площади, без зон с засветами по углам.

Частота обновления в обычном режиме составляет 360 Гц. В настройках доступен режим разгона, она повышается до 390 Гц. Работали эти режимы корректно, проверяли во время игр в Dying Light 2, DESTINY 2 и обновленный CyberPunk.

Настройки

Поддерживается адаптивная синхронизация AMD FreeSync Premium. Ожидаемо нет NVDIA G-SYNC, этот модуль заметно повысил бы стоимость модели.Есть предустановленный набор режимов под ключевые сценарии: экшен, гонки, спорт, стандарт, эко, графика и HDR.

Также доступное полный набор с ручной корректировкой каждого из параметров. Меняются яркость, контраст. Включается усиление черного и фильтрация синего. Повышается резкость.

Выбирается цветовой профиль.

Меняется громкость встроенных колонок.

Разные варианты частоты обновления дисплея. Вывод данных по числу кадров и прицела.

Тесты

Acer Nitro XV252QFbmiiprx обзор

Итоги

Acer Nitro XV252QFbmiiprx – отличный вариант при поиске монитора для киберспортивных и динамичных игр. Оптимальная диагональ экрана, высокая яркость, хорошо настроенный цветовой профиль, строгий внешний вид, технология адаптивной синхронизации, слабовыраженный кристаллический эффект. Придраться можно к отсутствию встроенного USB-хаба.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".