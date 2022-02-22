Обзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 Гц

В российских магазинах он доступен за 48 тысяч рублей.
Упакован в коробку из неокрашенного картона с ручками на боковых гранях. На нее нанесены схематичное изображение и ключевые особенности. Комплект включает силовой кабель, HDMI и DisplayPort кабели, различную документацию и наклейку с информацией по энергоэффективности.
С учетом того, что модель поддерживает высокую частоту обновления и технологию синхронизации кадров, ее отличает достаточно строгий внешний вид.
Узкие боковые рамки и слегка заметный логотип бренда по центру. В итоге перед нами универсальный вариант для оснащения не только игрового места, но и рабочего решения для офиса. Плавно работающий интерфейс не менее важен, чем контроль за противниками в сетевых шутерах.
Задняя панель монитора выполнена из пластика. Сочетаются поверхности со шлифованной и матовой текстурами.
На панели портов ввода и вывода у Acer Nitro XV252QF выведены два HDMI 2.0, один DisplayPort и аудиоразъем.
Также есть встроенная акустика, решетки с динамиками расположены на нижнем торце по краям. Можно будет обойтись без отдельной настольной акустики, подключая во время игр наушники, а фильмы и ролики смотреть уже без них.
На одной из сторон выведены четыре механические кнопки управления и пятипозиционный джойстик. При нажатии на любой из элементов на экран выводится оверлей с подсказками по выполняемым действиям.
В комплекте с монитором идет разборная подставка, состоящая из стойки и основания. Сборка не требует наличия инструментов, проходит быстро.
Стоит на ней устойчиво. Поддерживает вращение вокруг оси, изменение высоты расположения панели, наклон вперед и назад, перевод в портретный режим.
В основании подставки есть крючок, используемый для сбора всех кабелей в общий пучок.
Оснащается Acer Nitro XV252QF матрицей с диагональю 24.5 дюйма. Это IPS (AHVA) с заявленным уровнем яркости до 400 кд/м2. В нашем экземпляре подсветка была равномерна по всей площади, без зон с засветами по углам.
Частота обновления в обычном режиме составляет 360 Гц. В настройках доступен режим разгона, она повышается до 390 Гц. Работали эти режимы корректно, проверяли во время игр в Dying Light 2, DESTINY 2 и обновленный CyberPunk.
Поддерживается адаптивная синхронизация AMD FreeSync Premium. Ожидаемо нет NVDIA G-SYNC, этот модуль заметно повысил бы стоимость модели.
Также доступное полный набор с ручной корректировкой каждого из параметров. Меняются яркость, контраст. Включается усиление черного и фильтрация синего. Повышается резкость.
Выбирается цветовой профиль.
Меняется громкость встроенных колонок.
Разные варианты частоты обновления дисплея. Вывод данных по числу кадров и прицела.