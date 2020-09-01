Обзор Acer Predator XB273GXbmiiprzx. Игровой IPS-монитор с частотой обновления 240 Гц

Героем сегодняшнего обзора будет монитор Acer Predator XB273GX из новой игровой линейки Predator XB, оснащенный 27-дюймовой IPS-матрицей с частотой обновления 240 Гц. Разрешение Full HD, из особенностей поддержка технологии синхронизации NVIDIA G-SYNC и сертификация VESA Display HDR 400.

Acer Predator XB273GX обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 39 990 рублей.

Комплектация

Список актуальных предложений собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Упакован в коробку из иллюстрированного картона с ручкой для транспортировки. Комплект включает кабели DisplayPort и HDMI, разобранную подставку, USB-кабель, два силовых кабеля с разными типами вилок и набор документации.

Внешний вид

Перед началом эксплуатации нужно будет провести сборку подставки. Проходит в два этапа, первоначально соединяется основание и стойка с помощью винта. Далее собранная подставка фиксируется на корпусе монитора.

Внешний вид ее характерен для игровой серии Predator. Полигональные формы, ярко-красные вставки и направленные в сторону металлические лучи.

На обратной стороне есть откидная ножка, которую можно будет использовать для хранения наушников. Не самое удачное расположение, усложняющее доступ во время снятия и установки. Присутствует отверстие для сбора кабелей в общий пучок.

Предусмотрена возможность изменения высоты расположения панели, а также наклон ее вперед/назад. Acer Predator XB273GX можно будет переводить в портретный режим.

Сохранили поддержку VESA-совместимых кронштейнов. Винтовое крепление скрывается в основании задней крышки.

Лицевая сторона монитора выполнена в строгой стилистике. С учетом характеристик его вполне можно рассматривать и в качестве рабочего решения, гармонично вписываясь в интерьер офиса.

Нижняя рамка с мелкоточечной текстурой. В центре логотип производителя. Справа расположен светодиодный индикатор активности.

Боковые рамки узкие. Установлена псевдо 8-битная IPS-матрица с полуматовым покрытием. Кристаллический эффект не наблюдается.

Разрешение Full HD с частотой обновления 240 Гц. Поддержка NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync. W-LED подсветка с максимальной яркостью 400 кд/м2.

На панели разъемов расположены два HDMI и DisplayPort. Рядом аудиовыход. Есть встроенный USB-хаб. Два разъема снизу и два сбоку. Сюда можно будет подключить флешку или адаптер беспроводной периферии, сократив расстояние в сравнении с подключением к корпусу.

Управляется при помощи группы из механических кнопок и пятипозиционного джойстика. Они хорошо определяются слепым методом.

Монитор оснащен парой встроенных динамиков по 2 Вт каждый. В качестве замены настольной акустики не пойдет, но как дополнение к игровым наушникам вполне.

Настройки

В Acer Predator XB273GX есть меню быстрого доступа к режимам работы, эко, настройкам графики и HDR.

Полные настройки позволят провести тонкие настройки изображения.

Выбрать цветовой пресет из готовых вариантов или задав самостоятельно.

Настроить громкость акустики.

Активировать прицел по центру экрана. Разогнать матрицу. Вывести счетчик кадров и снизить задержки.

Общие настройки системы и корректировка отображения меню.

Тесты Acer Predator XB273GX

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Температура цвета

Задержка Acer Predator XB273GX

Итоги по Acer Predator XB273GX

Acer Predator XB273GX - 439 cd/m2Acer Predator XB273GX - 0.31 cd/m2Acer Predator XB273GX – 6268K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.Задержка, светлые тона – 4.2msЗадержка, темные тона – 10.4msAcer Predator XB273GX – игровой IPS-монитор с высокой частотой обновления экрана. Full HD разрешение позволяет получить высокий FPS в играх с имеющимися на сегодня видеокартами NVIDIA и AMD. Широкие углы обзора, HDR, детальные настройки, Flicker-Free и равномерная подсветка, хорошая заводская настройка, адаптивная синхронизация, отсутствие кристаллического эффекта, эргономичная подставка, встроенные USB-хаб и акустика. К минусам отнесем Glow-эффект, высокая стоимость относительно решений конкурентов со схожими или лучшими параметрами матрицы.