Обзор Acer Predator XB273GXbmiiprzx. Игровой IPS-монитор с частотой обновления 240 Гц

Героем сегодняшнего обзора будет монитор Acer Predator XB273GX из новой игровой линейки Predator XB, оснащенный 27-дюймовой IPS-матрицей с частотой обновления 240 Гц. Разрешение Full HD, из особенностей поддержка технологии синхронизации NVIDIA G-SYNC и сертификация VESA Display HDR 400.

Acer Predator XB273GX

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 39 990 рублей.

Acer Predator XB273GX обзор

Список актуальных предложений собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Упакован в коробку из иллюстрированного картона с ручкой для транспортировки. Комплект включает кабели DisplayPort и HDMI, разобранную подставку, USB-кабель, два силовых кабеля с разными типами вилок и набор документации.

Acer Predator XB273GX

Внешний вид

Перед началом эксплуатации нужно будет провести сборку подставки. Проходит в два этапа, первоначально соединяется основание и стойка с помощью винта. Далее собранная подставка фиксируется на корпусе монитора.

Acer Predator XB273GX

Внешний вид ее характерен для игровой серии Predator. Полигональные формы, ярко-красные вставки и направленные в сторону металлические лучи.

Acer Predator XB273GX

На обратной стороне есть откидная ножка, которую можно будет использовать для хранения наушников. Не самое удачное расположение, усложняющее доступ во время снятия и установки. Присутствует отверстие для сбора кабелей в общий пучок.

Acer Predator XB273GX

Предусмотрена возможность изменения высоты расположения панели, а также наклон ее вперед/назад. Acer Predator XB273GX можно будет переводить в портретный режим.

Acer Predator XB273GX

Сохранили поддержку VESA-совместимых кронштейнов. Винтовое крепление скрывается в основании задней крышки.

Acer Predator XB273GX

Лицевая сторона монитора выполнена в строгой стилистике. С учетом характеристик его вполне можно рассматривать и в качестве рабочего решения, гармонично вписываясь в интерьер офиса.

Acer Predator XB273GX

Нижняя рамка с мелкоточечной текстурой. В центре логотип производителя. Справа расположен светодиодный индикатор активности.

Acer Predator XB273GX

Боковые рамки узкие. Установлена псевдо 8-битная IPS-матрица с полуматовым покрытием. Кристаллический эффект не наблюдается.

Acer Predator XB273GX

Разрешение Full HD с частотой обновления 240 Гц. Поддержка NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync. W-LED подсветка с максимальной яркостью 400 кд/м2.

Acer Predator XB273GX

На панели разъемов расположены два HDMI и DisplayPort. Рядом аудиовыход. Есть встроенный USB-хаб. Два разъема снизу и два сбоку. Сюда можно будет подключить флешку или адаптер беспроводной периферии, сократив расстояние в сравнении с подключением к корпусу.

Acer Predator XB273GX

Управляется при помощи группы из механических кнопок и пятипозиционного джойстика. Они хорошо определяются слепым методом.

Acer Predator XB273GX

Монитор оснащен парой встроенных динамиков по 2 Вт каждый. В качестве замены настольной акустики не пойдет, но как дополнение к игровым наушникам вполне.

Acer Predator XB273GX

Настройки

В Acer Predator XB273GX есть меню быстрого доступа к режимам работы, эко, настройкам графики и HDR.

Acer Predator XB273GX

Полные настройки позволят провести тонкие настройки изображения.

Acer Predator XB273GX

Выбрать цветовой пресет из готовых вариантов или задав самостоятельно.

Acer Predator XB273GX

Настроить громкость акустики.

Acer Predator XB273GX

Активировать прицел по центру экрана. Разогнать матрицу. Вывести счетчик кадров и снизить задержки.

Acer Predator XB273GX

Общие настройки системы и корректировка отображения меню.

Acer Predator XB273GX

Тесты Acer Predator XB273GX

Яркость максимальная

Acer Predator XB273GX - 439 cd/m2

Яркость минимальная

Acer Predator XB273GX - 0.31 cd/m2

Температура цвета

Acer Predator XB273GX – 6268K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Задержка Acer Predator XB273GX

Задержка, светлые тона – 4.2ms
Задержка, темные тона – 10.4ms

Итоги по Acer Predator XB273GX

Acer Predator XB273GX – игровой IPS-монитор с высокой частотой обновления экрана. Full HD разрешение позволяет получить высокий FPS в играх с имеющимися на сегодня видеокартами NVIDIA и AMD. Широкие углы обзора, HDR, детальные настройки, Flicker-Free и равномерная подсветка, хорошая заводская настройка, адаптивная синхронизация, отсутствие кристаллического эффекта, эргономичная подставка, встроенные USB-хаб и акустика. К минусам отнесем Glow-эффект, высокая стоимость относительно решений конкурентов со схожими или лучшими параметрами матрицы.
Комментарии и отзывы Acer Predator XB273GXbmiiprzx
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