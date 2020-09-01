Обзор Acer Predator XB273GXbmiiprzx. Игровой IPS-монитор с частотой обновления 240 Гц

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 39 990 рублей.
Acer Predator XB273GX обзорСписок актуальных предложений собрали в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияУпакован в коробку из иллюстрированного картона с ручкой для транспортировки. Комплект включает кабели DisplayPort и HDMI, разобранную подставку, USB-кабель, два силовых кабеля с разными типами вилок и набор документации.
Внешний видПеред началом эксплуатации нужно будет провести сборку подставки. Проходит в два этапа, первоначально соединяется основание и стойка с помощью винта. Далее собранная подставка фиксируется на корпусе монитора.
Внешний вид ее характерен для игровой серии Predator. Полигональные формы, ярко-красные вставки и направленные в сторону металлические лучи.
На обратной стороне есть откидная ножка, которую можно будет использовать для хранения наушников. Не самое удачное расположение, усложняющее доступ во время снятия и установки. Присутствует отверстие для сбора кабелей в общий пучок.
Предусмотрена возможность изменения высоты расположения панели, а также наклон ее вперед/назад. Acer Predator XB273GX можно будет переводить в портретный режим.
Сохранили поддержку VESA-совместимых кронштейнов. Винтовое крепление скрывается в основании задней крышки.
Лицевая сторона монитора выполнена в строгой стилистике. С учетом характеристик его вполне можно рассматривать и в качестве рабочего решения, гармонично вписываясь в интерьер офиса.
Нижняя рамка с мелкоточечной текстурой. В центре логотип производителя. Справа расположен светодиодный индикатор активности.
Боковые рамки узкие. Установлена псевдо 8-битная IPS-матрица с полуматовым покрытием. Кристаллический эффект не наблюдается.
Разрешение Full HD с частотой обновления 240 Гц. Поддержка NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync. W-LED подсветка с максимальной яркостью 400 кд/м2.
На панели разъемов расположены два HDMI и DisplayPort. Рядом аудиовыход. Есть встроенный USB-хаб. Два разъема снизу и два сбоку. Сюда можно будет подключить флешку или адаптер беспроводной периферии, сократив расстояние в сравнении с подключением к корпусу.
Управляется при помощи группы из механических кнопок и пятипозиционного джойстика. Они хорошо определяются слепым методом.
Монитор оснащен парой встроенных динамиков по 2 Вт каждый. В качестве замены настольной акустики не пойдет, но как дополнение к игровым наушникам вполне.
НастройкиВ Acer Predator XB273GX есть меню быстрого доступа к режимам работы, эко, настройкам графики и HDR.
Полные настройки позволят провести тонкие настройки изображения.
Выбрать цветовой пресет из готовых вариантов или задав самостоятельно.
Настроить громкость акустики.
Активировать прицел по центру экрана. Разогнать матрицу. Вывести счетчик кадров и снизить задержки.
Общие настройки системы и корректировка отображения меню.
Тесты Acer Predator XB273GX
Яркость максимальнаяAcer Predator XB273GX - 439 cd/m2
Яркость минимальнаяAcer Predator XB273GX - 0.31 cd/m2
Температура цветаAcer Predator XB273GX – 6268K Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка Acer Predator XB273GXЗадержка, светлые тона – 4.2ms
Задержка, темные тона – 10.4ms