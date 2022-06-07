Обзор AeroCool Falcon A. Корпус с четырьмя FRGB-вентиляторами. Тесты и сборка

Сегодня мы соберем систему и рассмотрим детально недорогой корпус AeroCool Falcon A, выполненный в типоразмере Mid Tower. Комплектуется он четырьмя 120 мм вентиляторами с FRGB-подсветкой. Из особенностей отмечаются лицевая панель с вентиляционной решеткой, боковая панель из закаленного стекла и поддержка жидкостных систем охлаждения

AeroCool Falcon A

В среднем он доступен за 4300 рублей.

Комплектация

Упакован в коробку из неокрашенного картона со схематичным изображением, таблицей с характеристиками. Внутри нее дополнительно зафиксирован в палет из пенопласта. Нанесены защитные пленки, предотвращающие получение царапин и повреждений при транспортировке.

AeroCool Falcon A

Комплект включает руководство пользователя, пластиковые стяжки и набор из крепежных элементов.

AeroCool Falcon A

AeroCool Falcon A обзор

Внешний вид

Лицевая панель полигональной формы. Основа его из пластика черного цвета. Большую же площадь занимает металлическая сетка.

AeroCool Falcon A

Отказ от глухого исполнения с полупрозрачным пластиком, распространенным вариантом исполнения в этом ценовом сегменте, положительно скажется на рабочих температурных режимах компонентов.

AeroCool Falcon A

При этом подсветка трех установленных за ней вентиляторов хорошо видна. Тут FRGB, управление и синхронизация не предполагается, занимает всю площадь лопастей.

AeroCool Falcon A

Лицевая панель снимается цельным элементом. Дополнительного обслуживаемого фильтра от пыли нет.

AeroCool Falcon A

Верхняя стенка с посадочными местами под два вентилятора типоразмера 120 мм. Эту зону занимает вентиляционная решетка. Здесь также не предусмотрели обслуживаемой защиты от пыли.

AeroCool Falcon A

Панель разъемов у AeroCool Falcon A включает два скоростных USB 3.0 и один USB 2.0, раздельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения, а также пару светодиодных индикаторов.

AeroCool Falcon A

Правая стенка из цельного листа металла. Крепится с помощью двух накатанных винтов.

AeroCool Falcon A

Основная же выполнена из закаленного стекла толщиной 4 мм.

AeroCool Falcon A

Компоновка задней панели с традиционным для нижнего расположения блоком питания. Семь заглушек под платы расширения, все они не штампованные.

AeroCool Falcon A

Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками. Под блоком питания съемная пластинка, выполняющая задачу противопылевого фильтра.

Оснащение

Внутреннее пространство корпуса разделено на две камеры с помощью Г-образной металлической перегородки. Такая конструкция упрощает аккуратную укладку кабелей в основной камере с материнской платой, позволяя скрыть еще и все аксессуары.

AeroCool Falcon A

Поддерживаются платы типоразмеров ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. В районе сокета окошко, упрощающее монтаж системы охлаждения процессора.

AeroCool Falcon A

По периметру распределены окошки для подвода питающих и интерфейсных кабелей. Все они без резиновых клапанов.

AeroCool Falcon A

Установить можно будет башенные конструкции до 157 мм. Также можно выбрать жидкостные системы с радиаторами 360 мм. Ставится он на лицевую панель. Изначально корпус идет с предустановленными четырьмя вентиляторами, эффективно прокачивающими воздух через рабочую камеру.

AeroCool Falcon A

Установленный на лицевую сторону радиатор будет ограничивать длину устанавливаемой видеокарты. Максимально можно установить видеоускоритель длиной до 290 мм.

AeroCool Falcon A

Для дисковой подсистемы в AeroCool Falcon A доступна пластина для 2.5-дюймового SSD-диска. Также есть отдельная стойка под два 3.5-дюймовых или два 2.5-дюймовых диска в скрытой камере.

AeroCool Falcon A

Стойку можно демонтировать, освободив место под аксессуары или укладку кабелей, а также упростив доступ к панели разъемов у модульных блоков питания.

AeroCool Falcon A

Все четыре вентилятора можно подключить последовательно к MOLEX. Общее питание для подсветки и вращения.

AeroCool Falcon A

AeroCool Falcon A

Сборка

В корпусе собирали систему с материнской платой ASUS Prime Z690-A и процессором Intel Core i5-12600K. Для охлаждения выбрана жидкостная система с радиатором типоразмера 360 мм. Дисковая подсистема на твердотельных накопителях. Питание обеспечивал блок питания Aerocool AERO Bronze 650M.

AeroCool Falcon A

Тесты

Замеры температуры в корпусе с закрытой крышкой.

AeroCool Falcon A

Замеры шума без боковой стенки.

AeroCool Falcon A

Замеры со стеклянной стенкой.

AeroCool Falcon A

Итоги

AeroCool Falcon A – недорогой корпус для сборки рабочего или игрового ПК с видеокартами и процессорами начального и среднего уровня. Четыре комплектных вентилятора с FRGB-подсветкой дают хороший базис для организации воздушного потока во внутренней части. Стенка из закаленного стекла и металлическая сетка на лицевой панели позволят насладиться работающей подсветкой вентиляторов и компонентов. Не устроить могут штампованные заглушки под платы расширения, отсутствие обслуживаемой защиты от пыли.
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