Обзор AeroCool Falcon A. Корпус с четырьмя FRGB-вентиляторами. Тесты и сборка

В среднем он доступен за 4300 рублей.
Комплект включает руководство пользователя, пластиковые стяжки и набор из крепежных элементов.
Отказ от глухого исполнения с полупрозрачным пластиком, распространенным вариантом исполнения в этом ценовом сегменте, положительно скажется на рабочих температурных режимах компонентов.
При этом подсветка трех установленных за ней вентиляторов хорошо видна. Тут FRGB, управление и синхронизация не предполагается, занимает всю площадь лопастей.
Лицевая панель снимается цельным элементом. Дополнительного обслуживаемого фильтра от пыли нет.
Верхняя стенка с посадочными местами под два вентилятора типоразмера 120 мм. Эту зону занимает вентиляционная решетка. Здесь также не предусмотрели обслуживаемой защиты от пыли.
Панель разъемов у AeroCool Falcon A включает два скоростных USB 3.0 и один USB 2.0, раздельные аудиоразъемы, кнопки перезагрузки и включения, а также пару светодиодных индикаторов.
Правая стенка из цельного листа металла. Крепится с помощью двух накатанных винтов.
Основная же выполнена из закаленного стекла толщиной 4 мм.
Компоновка задней панели с традиционным для нижнего расположения блоком питания. Семь заглушек под платы расширения, все они не штампованные.
Стоит корпус на четырех пластиковых ножках с резиновыми накладками. Под блоком питания съемная пластинка, выполняющая задачу противопылевого фильтра.
Поддерживаются платы типоразмеров ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. В районе сокета окошко, упрощающее монтаж системы охлаждения процессора.
По периметру распределены окошки для подвода питающих и интерфейсных кабелей. Все они без резиновых клапанов.
Установить можно будет башенные конструкции до 157 мм. Также можно выбрать жидкостные системы с радиаторами 360 мм. Ставится он на лицевую панель. Изначально корпус идет с предустановленными четырьмя вентиляторами, эффективно прокачивающими воздух через рабочую камеру.
Установленный на лицевую сторону радиатор будет ограничивать длину устанавливаемой видеокарты. Максимально можно установить видеоускоритель длиной до 290 мм.
Для дисковой подсистемы в AeroCool Falcon A доступна пластина для 2.5-дюймового SSD-диска. Также есть отдельная стойка под два 3.5-дюймовых или два 2.5-дюймовых диска в скрытой камере.
Стойку можно демонтировать, освободив место под аксессуары или укладку кабелей, а также упростив доступ к панели разъемов у модульных блоков питания.
Все четыре вентилятора можно подключить последовательно к MOLEX. Общее питание для подсветки и вращения.
Замеры шума без боковой стенки.
Замеры со стеклянной стенкой.