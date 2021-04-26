Обзор AeroCool Mirage L240. Недорогая система жидкостного охлаждения

Семейство систем жидкостного охлаждения AeroCool Mirage отличает стиль «бесконечного зеркала» на крышке водоблока и вентиляторах. Включает оно решения с радиаторами типоразмера 120, 240 и 360 мм. Мы сегодня, в свою очередь, поделимся опытом эксплуатации AeroCool Mirage L240. Совместима с актуальными сокетами Intel и AMD.

AeroCool Mirage L240

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 5 700 рублей.

AeroCool Mirage L240 обзор

Комплектация

Комплект включает усиливающую пластину, крепежные рамки для Intel и AMD, разветвитель для вентиляторов, переходник для адресной подсветки, пакетик с термопастой, винты и шайбы, инструкцию и гарантийный талон.

AeroCool Mirage L240

Собрано все в коробку с изображением системы в сборе и данными по ее характеристикам.

Внешний вид

Выполнена в неразборном контуре с классическим набором элементов. Это водоблок и радиатор, соединенные между собой резиновыми трубками.

AeroCool Mirage L240

Радиатор с типоразмером 240 мм. Выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Места выхода трубок опрессованы.

AeroCool Mirage L240

Можно обратить внимание на заглушку рядом с выходом одного из кабелей. Ее можно использовать в дальнейшем для замены или доливки хладагента.

AeroCool Mirage L240

Комплектуется система двумя 120 мм вентиляторами. Блок с мотором с зеркальной накладной. При работающей подсветке создается эффект бесконечного зеркала.

AeroCool Mirage L240

Также подсвечиваются лопасти, выполненные из полупрозрачного пластика. От каждого из них отходят два кабеля: питающий PWM и адресный ARGB. Они могут быть соединены каскадно.

AeroCool Mirage L240

На углах рамок у вентиляторов антивибрационные накладки. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 600 до 1800 оборотов в минуту. Используется гидравлический подшипник с наработкой на отказ в 60 тысяч часов.

AeroCool Mirage L240

Водоблок в AeroCool Mirage L240 совмещен с помпой. Выполнен в форме цилиндра из черного пластика.

AeroCool Mirage L240

Верхняя крышка съемная. Внутри накладка с логотипом производителя. При необходимости блок с лого можно будет снять, есть возможность напечатать альтернативный вариант с собственным оформлением.

AeroCool Mirage L240

Несмотря на то, что крышка снимается, эта конструктивная особенность не стала использоваться для смены ориентации логотипа в зависимости от установки.

AeroCool Mirage L240

От помпы отходят сразу четыре кабеля. Это PWM, кабель синхронизации ARGB, питающий SATA.

AeroCool Mirage L240

Основание медное, плоскость ровная. Водоблок с микроканальной архитектурой. Его отличает высокая теплопроводность.

AeroCool Mirage L240

Трубки мягкие с защитной нейлоновой оплеткой. Производитель отмечает наличие тефлонового покрытия на трубках, снижающего потерю воды.

AeroCool Mirage L240

У AeroCool Mirage L240 хорошо проработана подсветка. Она синхронизируема, поддерживается программное обеспечение ключевых материнских плат.

AeroCool Mirage L240

Выглядит эффектно. Особенное внимание привлекает эффект бесконечного зеркала. Он есть не только на крышке водоблока, но и на вентиляторах.

AeroCool Mirage L240

Само же подключение синхронизирующего кабеля к плате не обязательно, многоцветный эффект работает и при простой подаче питания.

AeroCool Mirage L240

Отметим также наличие белой версии исполнения. В ней окрашены все элементы, включая рамку вентиляторов.

AeroCool Mirage L240

Сборка

Рассмотрим процесс установки на материнскую плату с сокетом LGA 1200. Для начала прижимаем к обратной стороне усиливающую пластину с помощью двухстороннего скотча.

AeroCool Mirage L240

Наносим термопасту на крышку процессора. В комплекте помимо пакетика с ней, есть еще лопатка для равномерного распределения.

AeroCool Mirage L240

Фиксируем крепежные рамки на основание водоблока с помощью винтов. Прижимаем равномерно к процессору.

AeroCool Mirage L240

Крепление радиатора на стенку корпуса. Остается подключить все кабели.

AeroCool Mirage L240

Помимо этого поддерживаются актуальные сокеты AMD. Там процесс установки схож, за исключением того, что используется штатная рамка на материнской плате.

AeroCool Mirage L240

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core i5-10600K.

AeroCool Mirage L240

Тест AeroCool Mirage L240 с Intel Core i5-10600K в MSI MPG Gungnir 100D

Основной шум при продолжительной нагрузке идет от вентиляторов при выходе на высокие обороты вращения. Водоблок с помпой работают бесшумно.

AeroCool Mirage L240

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAeroCool Mirage L240 – недорогая и эффективная система жидкостного охлаждения, совместимая с актуальными платформами Intel и AMD. Привлекательный внешний вид с эффектом бесконечного зеркала, адресная подсветка на водоблоке и вентиляторах. Работать подсветка здесь сможет и с материнскими платами без ARGB-разъема. К минусам отнесем наличие шума на максимальных оборотах вращения вентиляторов и большое количество кабелей.
AeroCool Mirage L240 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы AeroCool Mirage L240
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