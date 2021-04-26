Обзор AeroCool Mirage L240. Недорогая система жидкостного охлаждения

Семейство систем жидкостного охлаждения AeroCool Mirage отличает стиль «бесконечного зеркала» на крышке водоблока и вентиляторах. Включает оно решения с радиаторами типоразмера 120, 240 и 360 мм. Мы сегодня, в свою очередь, поделимся опытом эксплуатации AeroCool Mirage L240. Совместима с актуальными сокетами Intel и AMD.

AeroCool Mirage L240 обзор

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 5 700 рублей.

Комплектация

Комплект включает усиливающую пластину, крепежные рамки для Intel и AMD, разветвитель для вентиляторов, переходник для адресной подсветки, пакетик с термопастой, винты и шайбы, инструкцию и гарантийный талон.

Внешний вид

Собрано все в коробку с изображением системы в сборе и данными по ее характеристикам.Выполнена в неразборном контуре с классическим набором элементов. Это водоблок и радиатор, соединенные между собой резиновыми трубками.

Радиатор с типоразмером 240 мм. Выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Места выхода трубок опрессованы.

Можно обратить внимание на заглушку рядом с выходом одного из кабелей. Ее можно использовать в дальнейшем для замены или доливки хладагента.

Комплектуется система двумя 120 мм вентиляторами. Блок с мотором с зеркальной накладной. При работающей подсветке создается эффект бесконечного зеркала.

Также подсвечиваются лопасти, выполненные из полупрозрачного пластика. От каждого из них отходят два кабеля: питающий PWM и адресный ARGB. Они могут быть соединены каскадно.

На углах рамок у вентиляторов антивибрационные накладки. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 600 до 1800 оборотов в минуту. Используется гидравлический подшипник с наработкой на отказ в 60 тысяч часов.

Водоблок в AeroCool Mirage L240 совмещен с помпой. Выполнен в форме цилиндра из черного пластика.

Верхняя крышка съемная. Внутри накладка с логотипом производителя. При необходимости блок с лого можно будет снять, есть возможность напечатать альтернативный вариант с собственным оформлением.

Несмотря на то, что крышка снимается, эта конструктивная особенность не стала использоваться для смены ориентации логотипа в зависимости от установки.

От помпы отходят сразу четыре кабеля. Это PWM, кабель синхронизации ARGB, питающий SATA.

Основание медное, плоскость ровная. Водоблок с микроканальной архитектурой. Его отличает высокая теплопроводность.

Трубки мягкие с защитной нейлоновой оплеткой. Производитель отмечает наличие тефлонового покрытия на трубках, снижающего потерю воды.

У AeroCool Mirage L240 хорошо проработана подсветка. Она синхронизируема, поддерживается программное обеспечение ключевых материнских плат.

Выглядит эффектно. Особенное внимание привлекает эффект бесконечного зеркала. Он есть не только на крышке водоблока, но и на вентиляторах.

Само же подключение синхронизирующего кабеля к плате не обязательно, многоцветный эффект работает и при простой подаче питания.

Отметим также наличие белой версии исполнения. В ней окрашены все элементы, включая рамку вентиляторов.

Сборка

Рассмотрим процесс установки на материнскую плату с сокетом LGA 1200. Для начала прижимаем к обратной стороне усиливающую пластину с помощью двухстороннего скотча.

Наносим термопасту на крышку процессора. В комплекте помимо пакетика с ней, есть еще лопатка для равномерного распределения.

Фиксируем крепежные рамки на основание водоблока с помощью винтов. Прижимаем равномерно к процессору.

Крепление радиатора на стенку корпуса. Остается подключить все кабели.

Помимо этого поддерживаются актуальные сокеты AMD. Там процесс установки схож, за исключением того, что используется штатная рамка на материнской плате.

Тесты

Тестирование велось с процессором Intel Core i5-10600K.

Тест AeroCool Mirage L240 с Intel Core i5-10600K в MSI MPG Gungnir 100D

Основной шум при продолжительной нагрузке идет от вентиляторов при выходе на высокие обороты вращения. Водоблок с помпой работают бесшумно.

Итоги

AeroCool Mirage L240 – недорогая и эффективная система жидкостного охлаждения, совместимая с актуальными платформами Intel и AMD. Привлекательный внешний вид с эффектом бесконечного зеркала, адресная подсветка на водоблоке и вентиляторах. Работать подсветка здесь сможет и с материнскими платами без ARGB-разъема. К минусам отнесем наличие шума на максимальных оборотах вращения вентиляторов и большое количество кабелей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".