Обзор AeroCool Verkho Plus. Горизонтальный кулер с радиатором радиальной формы

С серией воздушных систем охлаждения Verkho мы уже могли ознакомиться на примере нескольких моделей, все они продемонстрировали хорошее сочетание стоимости и эффективности отвода тепла. Без внимания оставался AeroCool Verkho Plus, один из самых дешевых в линейке, но при этом для него заявлена поддержка процессоров с TDP до 90 Вт. Установить его можно как на актуальные платформы Intel, так и AMD.

AeroCool Verkho Plus обзор

К моменту публикации эта система охлаждения находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона, со схематичным изображением кулера с разных ракурсов. Приведен список поддерживаемых сокетов и сводная таблица с техническими характеристиками. Комплект включает крепежную рамку для Intel-сокетов, крепежные втулки и клипсы, пакетик с термопастой, инструкцию и руководство пользователя.

Внешний вид

AeroCool Verkho Plus покупатель получает сразу в собранном состоянии. Конструкция очень легкая и заметно отличающаяся от привычного формата башни.

Радиатор из алюминиевых пластин радиальной формы. В нем отсутствуют медные трубки. В верхней части края пластин опрессованы.

Установлен 120 мм вентилятор с синими лопастями. Край корпуса с волнообразной линией. При необходимости вентилятор можно будет снять.

Вентилятор с регулируемой скоростью вращения, максимальная частота вращения до 2000 оборотов в минуту. По центру вентилятора нанесен логотип производителя.

Подключается вентилятор при помощи кабеля с плоской оплеткой и 4-пиновым коннектором.

В сборе AeroCool Verkho Plus не превышает 68 мм, обеспечивая широкую совместимость даже с самыми компактными корпусами.

На радиаторе зафиксирована металлическая крепежная рамка с подпружиненным механизмом. С одной из сторон есть ручка, упрощающая установку.

Основание представляет собой опрессованные ребра. Поверхность сошлифована, заметны следы фрезы.

Сборка

AeroCool Verkho Plus мы устанавливали на плату с сокетом LGA-1151v2. Вначале необходимо будет зафиксировать опорную пластиковую рамку при помощи пластиковых замков и клипс.

Наносим термопасту на теплораспределительную крышку процессора. Остается только прижать радиатор при помощи установленной рамки. Можно выбрать разное направление, но нужно учитывать, что с одной из сторон есть металлическая ручка, её лучше будет направить в сторону задней панели материнской платы или вверх.

При таком расположении не будет перекрываться ближайший слот под оперативную память и разъем видеокарты. Вокруг остается много свободного места.

Тесты AeroCool Verkho Plus

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Направление движения воздуха на крышку процессора дает еще дополнительный обдув силовой цепи платы и оперативной памяти.

Intel Core i5 7400:

Итоги по AeroCool Verkho Plus

AeroCool Verkho Plus станет удачной альтернативой боксовым кулерам AMD и Intel, он тише и дает более эффективный отвод тепла. Эту систему охлаждения также можно рассматривать под установку в корпуса с ограниченным внутренним пространством. Компактные размеры, простая сборка, невысокая стоимость, обдув околосокетного пространства и термопаста в комплекте.