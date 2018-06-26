Обзор AeroCool Verkho Plus. Горизонтальный кулер с радиатором радиальной формы

С серией воздушных систем охлаждения Verkho мы уже могли ознакомиться на примере нескольких моделей, все они продемонстрировали хорошее сочетание стоимости и эффективности отвода тепла. Без внимания оставался AeroCool Verkho Plus, один из самых дешевых в линейке, но при этом для него заявлена поддержка процессоров с TDP до 90 Вт. Установить его можно как на актуальные платформы Intel, так и AMD.
К моменту публикации эта система охлаждения находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
AeroCool Verkho Plus обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из неокрашенного картона, со схематичным изображением кулера с разных ракурсов. Приведен список поддерживаемых сокетов и сводная таблица с техническими характеристиками. Комплект включает крепежную рамку для Intel-сокетов, крепежные втулки и клипсы, пакетик с термопастой, инструкцию и руководство пользователя.
Внешний видAeroCool Verkho Plus покупатель получает сразу в собранном состоянии. Конструкция очень легкая и заметно отличающаяся от привычного формата башни.
Радиатор из алюминиевых пластин радиальной формы. В нем отсутствуют медные трубки. В верхней части края пластин опрессованы.
Установлен 120 мм вентилятор с синими лопастями. Край корпуса с волнообразной линией. При необходимости вентилятор можно будет снять.
Вентилятор с регулируемой скоростью вращения, максимальная частота вращения до 2000 оборотов в минуту. По центру вентилятора нанесен логотип производителя.
Подключается вентилятор при помощи кабеля с плоской оплеткой и 4-пиновым коннектором.
В сборе AeroCool Verkho Plus не превышает 68 мм, обеспечивая широкую совместимость даже с самыми компактными корпусами.
На радиаторе зафиксирована металлическая крепежная рамка с подпружиненным механизмом. С одной из сторон есть ручка, упрощающая установку.
Основание представляет собой опрессованные ребра. Поверхность сошлифована, заметны следы фрезы.
СборкаAeroCool Verkho Plus мы устанавливали на плату с сокетом LGA-1151v2. Вначале необходимо будет зафиксировать опорную пластиковую рамку при помощи пластиковых замков и клипс.
Наносим термопасту на теплораспределительную крышку процессора. Остается только прижать радиатор при помощи установленной рамки. Можно выбрать разное направление, но нужно учитывать, что с одной из сторон есть металлическая ручка, её лучше будет направить в сторону задней панели материнской платы или вверх.
При таком расположении не будет перекрываться ближайший слот под оперативную память и разъем видеокарты. Вокруг остается много свободного места.
Направление движения воздуха на крышку процессора дает еще дополнительный обдув силовой цепи платы и оперативной памяти.
Тесты AeroCool Verkho Plus
Тест уровня шума при максимальных оборотах:
Intel Core i5 7400: