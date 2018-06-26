Обзор AeroCool Verkho Plus. Горизонтальный кулер с радиатором радиальной формы

2018-06-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - AeroCool Verkho Plus; [172]
С серией воздушных систем охлаждения Verkho мы уже могли ознакомиться на примере нескольких моделей, все они продемонстрировали хорошее сочетание стоимости и эффективности отвода тепла. Без внимания оставался AeroCool Verkho Plus, один из самых дешевых в линейке, но при этом для него заявлена поддержка процессоров с TDP до 90 Вт. Установить его можно как на актуальные платформы Intel, так и AMD.

AeroCool Verkho Plus

К моменту публикации эта система охлаждения находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

AeroCool Verkho Plus обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона, со схематичным изображением кулера с разных ракурсов. Приведен список поддерживаемых сокетов и сводная таблица с техническими характеристиками. Комплект включает крепежную рамку для Intel-сокетов, крепежные втулки и клипсы, пакетик с термопастой, инструкцию и руководство пользователя.

AeroCool Verkho Plus

Внешний вид

AeroCool Verkho Plus покупатель получает сразу в собранном состоянии. Конструкция очень легкая и заметно отличающаяся от привычного формата башни.

AeroCool Verkho Plus

Радиатор из алюминиевых пластин радиальной формы. В нем отсутствуют медные трубки. В верхней части края пластин опрессованы.

AeroCool Verkho Plus

Установлен 120 мм вентилятор с синими лопастями. Край корпуса с волнообразной линией. При необходимости вентилятор можно будет снять.

AeroCool Verkho Plus

Вентилятор с регулируемой скоростью вращения, максимальная частота вращения до 2000 оборотов в минуту. По центру вентилятора нанесен логотип производителя.

AeroCool Verkho Plus

Подключается вентилятор при помощи кабеля с плоской оплеткой и 4-пиновым коннектором.

AeroCool Verkho Plus

В сборе AeroCool Verkho Plus не превышает 68 мм, обеспечивая широкую совместимость даже с самыми компактными корпусами.

AeroCool Verkho Plus

На радиаторе зафиксирована металлическая крепежная рамка с подпружиненным механизмом. С одной из сторон есть ручка, упрощающая установку.

AeroCool Verkho Plus

Основание представляет собой опрессованные ребра. Поверхность сошлифована, заметны следы фрезы.

AeroCool Verkho Plus

Сборка

AeroCool Verkho Plus мы устанавливали на плату с сокетом LGA-1151v2. Вначале необходимо будет зафиксировать опорную пластиковую рамку при помощи пластиковых замков и клипс.

AeroCool Verkho Plus

Наносим термопасту на теплораспределительную крышку процессора. Остается только прижать радиатор при помощи установленной рамки. Можно выбрать разное направление, но нужно учитывать, что с одной из сторон есть металлическая ручка, её лучше будет направить в сторону задней панели материнской платы или вверх.

AeroCool Verkho Plus

При таком расположении не будет перекрываться ближайший слот под оперативную память и разъем видеокарты. Вокруг остается много свободного места.

AeroCool Verkho Plus

Направление движения воздуха на крышку процессора дает еще дополнительный обдув силовой цепи платы и оперативной памяти.

Тесты AeroCool Verkho Plus

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

AeroCool Verkho Plus

Intel Core i5 7400:

AeroCool Verkho Plus

Итоги по AeroCool Verkho Plus

AeroCool Verkho Plus станет удачной альтернативой боксовым кулерам AMD и Intel, он тише и дает более эффективный отвод тепла. Эту систему охлаждения также можно рассматривать под установку в корпуса с ограниченным внутренним пространством. Компактные размеры, простая сборка, невысокая стоимость, обдув околосокетного пространства и термопаста в комплекте.

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