Обзор Aerocool P7-L240 (4713105958836). СВО с подсветкой

С серией Project 7 у Aerocool мы уже знакомились на примере нескольких корпусов, набора вентиляторов и блока питания. Тогда же упоминали о наличии в модельной серии еще и системы водяного охлаждения Aerocool P7-L240, позволяющая собрать эффектный сеттинг со скромными финансовыми вложениями. Сейчас же у нас появилась возможность изучить новинку в числе первых и поделиться опытом её эксплуатации.

Aerocool P7-L240 обзор

К моменту публикации она уже доступна в российских магазинах со средней стоимостью в 6000 рублей. Ценник для неё заявлен привлекательным, если брать в расчет схожие по габаритам системам от конкурентов, здесь покупатель получает еще и опцию настраиваемой подсветки.

Комплектация

Поставляется в темной коробке со стильным оформлением. Внутри СВО и все комплектующие скрываются в отдельном боксе.

Комплект включает основной модуль в сборе с двумя вентиляторами, набор для установки на платформы INTEL и AMD, разветвитель для подключения вентиляторов, клейкий уплотнитель под рамку, сменную крышку для помпы, усиливающую пластину, тюбик с термопастой, подробную инструкцию по установке. Из необычного есть тюбик для заливки жидкости и сменная крышка для помпы.

Внешний вид

Важно отметить, что при отсутствии достаточного количества разъемов на материнской плате для подключения RGB для работы подсветки потребуется покупка модуля управления P7-H1, позволяющего управлять пятью вентиляторами.Aerocool P7-L240 создана с расчетом на размещение в корпусах с прозрачной стенкой. Внутри такой системы она станет ключевым акцентом, привлекая повышенное внимание.

В пару к ней рекомендуем обратить внимание на корпус AeroCool P7-C0 Pro и блок питания Aerocool P7-850W, протестированные нами ранее. Кстати, с ними уже идет необходимый блок для управления оборотами и подсветкой.

Состоит система из помпы и радиатора. Соединены они между собой резиновыми трубками с защитной оплеткой. Места сопряжения трубок с дополнительной оплеткой.

В этой СВО предусмотрели возможность замены или доливки жидкости. Съемная пробка скрывается под крышкой помпы. Для удобства заливки в комплекте предусмотрели тюбик.

Боковая зона помпы выполнена из прозрачного пластика, позволяющего рассмотреть двухсоставную конструкцию. Также эта часть эффектно подсвечивается при подключении.

Дополнительно подсвечивается логотип на крышке и её окантовка.

Основание у помпы медное, отполировано до зеркального блеска. Используются керамический подшипник, микроканальная основа.

Такая особенность строения Aerocool P7-L240 добавляет в контур еще примерно 100 миллилитров жидкости.

Доступна СВО только с 240 мм алюминиевым радиатором. 12 каналов пространство между котороыми заполнено гофролентой.

На радиатор зафиксированы два вентилятора. Уголки вентилятора с резиновыми накладками. Лопасти прозрачные. Есть дополнительные выступы на лопастях, изменяющих движения воздуха и уменьшающих его сопротивления.

Конструкция вентилятора позволяет снять лопасти для удаления накопившейся пыли. Каждый вентилятор подключается отдельной линей с 4-пиновым коннектором. Также для подсветки потребуется подключение RGB-линии.

Софт

Каждая линия с возможностью подключения ветки в одну линию. Такой же набор проводов и разъемов у помпы.С помощью утилиты P7-HUB пользователь получает возможность управлять пятью вентиляторами и помпой. Регулируется скорость оборотов вентиляторов. Выставляется цвет подсветки, скорость работы эффекта, режим подсветки. Одно приложение может управлять восемью такими модулями, переключаясь между ними и синхронизируя работы. Вывод на лицевую панель отдельных элементов не требуется.

Сборка

Aerocool P7-L240 поддерживает все актуальные сокеты, включая AM4, LGA 2066 и LGA115X. Заявленный TDP составляет 380 Вт. В комплекте есть все необходимое для установки и сборки, включая термопасту.

Начинаем установку с выбора пары опорных пластин и фиксируем их с помощью винтов. Потребуется крестовая отвертка. При необходимости фиксируется усиливающая пластина на обратную сторону материнской платы. В комплекте есть клейки блок, предотвращающий смещение после установки.

Наносим термопасту на теплораспределительную крышку процессора. Прижимаем блок помпы к процессору при помощи четырех винтов. Остается только зафиксировать радиатор на корпусе. Как можно заметить никаких сложностей в установке не возникает, освоить её можно и без наличия опыта работы с подобными системами.

Высота помпы совместима со всеми имеющимися корпусами, зона планок оперативной памяти остаётся свободной. Сам производитель заявляет о несовместимости с платой ASUS ROG MAXIMUS IX EXTREME из-за установленного блока радиатора на процессорном сокете. Мы проводили тестирование с несколькими платами от разных производителей, проблем не возникло.

Тесты bkZ7Uus_Qx8

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Процессор Intel Core i7 5960X:

Итоги по Aerocool P7-L240

Aerocool P7-L240 можно рекомендовать под широкий круг пользователей. Это любители моддинга и красивых сборок, это геймеры, это и обычные пользователи, находящиеся в поиске тихой и эффективной системы охлаждений. В данной СВО применены сразу несколько интересных инженерных решений, среди которых возможность доливки жидкости и съемные лопасти вентиляторов. К плюсам отнесем настраиваемую подсветку вентиляторов и помпы, простую сборку, совместимость со всеми сокетами. Не устроить может большое количество проводов для подключения, которые могут вызвать проблемы с аккуратным кабель-менеджментом, но и этот вопрос решаем. В своем ценовом сегменте это лучшее предложение среди доступных на сегодняшний день.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".