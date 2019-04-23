Обзор Aftershokz Trekz Air. Лучшие наушники с костной проводимостью

Знали ли вы, что слышать вполне можно без помощи ушей? Звуковые волны прекрасно распространяются не только по воздуху, но и в других упругих средах, так собственный голос люди слышат через кости черепа (именно поэтому на записях, он кажется нам таким незнакомым). Для некоторых людей с заболеваниями слуха, собственные кости – это вообще единственный способ услышать окружающий мир. Как известно, великий композитор Людвиг ван Бетховен был глухим, и мог слышать музыку лишь благодаря костной проводимости. Благодаря ей, человек способен получать звуковую информацию одновременно двумя способами, что может оказаться весьма полезно военным, спасателям и другим людям, которым необходимо одновременно оставаться на связи и получать информацию из окружающей обстановки.

В повседневной жизни, эффект костной проводимости может оказаться не менее полезным. Решили вы, скажем, прокатиться на велосипеде или скейте в компании своей любимой музыки. Вот только если воспользоваться традиционными наушниками, то можно легко попасть под машину, ну или самому кого-нибудь задавить. Другой пример: гуляете вы по улице и слушаете любимую песню, а на встречу идет ваш друг. Придется делать выбор: музыка или общение. А, может быть, вы сидите в офисе, к вам подходит начальник и дает очень важное задание, которое, вы, конечно, пропускаете мимо ушей, ведь в них – музыка. С наушниками, принцип действия которых основан на костной проводимости таких проблем не возникнет. Да даже если вы просто поклонник технологий, то такой гаджет точно не оставит вас равнодушным.

Компания Aftershokz [aftershokz.com.ru/], понимая весь потенциал такой технологии, посвятила свою деятельность разработке наушников с костной проводимостью. В её арсенале уже есть несколько проводных и беспроводных моделей, а сегодня у нас на тесте оказалось топовое решение Aftershokz Trekz Air, за что спасибо официальному дистрибьютору в России – компании Medgadgets. Наушники доступны в черной, красной, зеленой и синей расцветках.

Устройство поставляется в качественной коробке с яркой полиграфией. Внутри ждут инструкция, кабель microUSB для зарядки, специальный прорезиненный чехол, которому не страшны ни дождь, ни слякоть, а также… беруши. Да, это первые в моей жизни наушники, в комплекте с которыми идут затычки для ушей.

Форм-фактор наушников – так называемый «затылочная дужка», довольно типичный для спортивных моделей. Динамики соединены ободком из… титанового сплава, который придает наушникам удивительную упругость, прочность и гибкость: гарнитуру можно хоть узлом завязывать, и при этом она прекрасно держит форму. Чтобы металл не натирал кожу головы, наушники покрыты приятным на ощупь мягким грязестойким материалом.

Плавно изгибаясь, душки огибают уши сзади, заканчиваясь чуть впереди ушных козелков квадратными пьезодинамиками. С внутренней стороны на них установлена резиновая накладка. За ушными раковинами оказываются небольшие утолщения с аккумуляторами: на правом находятся две клавиши управления громкостью и разъем для зарядки под резиновой заглушкой. Еще одну кнопку управления расположили на левом динамике, а на правом находятся два микрофона.

Вес конструкции всего 30 грамм, а гарнитура настолько удобно сидит на голове, что через какое-то время просто перестаешь её замечать: я ходил в ней неделю, снимая лишь на ночь и никакого дискомфорта вообще не заметил. Наушники не слетают при беге и занятиях спортом, не мешают носить шапку, не боятся брызг, пота и грязи, а футуристический внешний вид, привлекает к себе внимание окружающих.

Перед использованием наушников, я опасался, что звук, передаваясь через кости, будет сильно искажаться. На деле же, особых изменений не заметил, а качество звучания сопоставимо с беспроводными моделями-вкладышами. Диапазон работы наушников 20 - 20000 Гц: хорошо слышны средние частоты, а вот нижние и верхние затухают в костях намного сильнее, чем при традиционном способе воспроизведения, басы трудно назвать глубокими. На высокой громкости басы заставляют динамики вибрировать, что создает щекочущий эффект. В гарнитуру «зашито» несколько настроек эквалайзера, которые позволяют настроить звучание под себя. Чувствительность динамиков 100 дБ, запас громкости не очень большой.

За счет невесомости гарнитуры и передачи волн непосредственно во внутреннее ухо, создается иллюзия, что звук возникает прямо в голове. Тем не менее, эффекта полного погружения добиться не получится – вы будите продолжать слышать все окружение, по этой же причине затруднительно слушать музыку в метро. Но вот тут нам и пригодятся комплектные бируши. Забавно получается: чтобы послушать музыку, придется заткнуть уши. Отдельно стоит сказать про качество голосовой связи: Aftershokz стали тем редким устройством, общаясь через которое, собеседник не будет постоянно переспрашивать тебя: система из двух микрофонов отлично гасит внешние шумы.Aftershokz Trekz Air — наушники открытого типа, а утечка звука в таких весьма заметна. При этом, здесь не работает прием, применяемый с обычными наушниками, в которых можно физически ограничить распространение музыки наружу за счет более плотного прилегания. Поэтому, компании пришлось разрабатывать специальную технологию LeakSlayer по компенсации этих самих утечек. На корпусе динамиков Trekz Air расположены специальные отверстия, в которых создаются противофазные колебания. Они и гасят звуки, идущие наружу, поэтому окружающим ваша музыка будет практически неслышна, по крайней мере, не более, чем через традиционные наушники.Trekz Air поддерживают все стандартные опции управления, правда не совсем привычно реализованные и требуют определенного привыкания. Например, чтобы включить гаджет или настроить соединение со смартфоном, необходимо удерживать клавишу увеличения громкости, а для переключения трека следует дважды нажать на кнопку на левом динамике. Aftershokz может поддерживать связь с двумя устройствами одновременно, что, несомненно, бывает весьма удобно.

Соединяется гарнитура по протоколу Bluetooth 4.2, с устройствами на базе любой ОС. Интересный факт, обнаруженный во время тестирования: в зоне прямой видимости, наушники продолжают воспроизводить музыку без помех при удалении от источника более чем на 60 м! Стоит ли говорить, что, передвигаясь по квартире, или тем более, когда смартфон находится в кармане, качество связи будет идеальным. Инструкция говорит о 6 часах автономной работы, тесты же показали, что встроенного аккумулятора хватает на 9,5 часов непрерывного прослушивания музыки. Время полной зарядки занимает около 2х часов. Наушники Trekz Air на время тестирования стали для меня постоянным спутником, и я не хочу с ними расставаться: во время езды на велосипеде, на работе и в дороге я всегда с музыкой и на связи, без потери контроля над окружающей обстановкой. При этом, они совершенно не стесняют движений. Они стильные и современные, легкие и прочные, не боятся намокнуть. Звучат неплохо, работают долго, голосовая связь тоже на уровне. Наверное, единственное неудобство для меня, заключается в том, что их довольно сложно слушать в метро без бирушей.

Aftershokz Trekz Air – без сомнения, лучшие на сегодняшний день наушники, работающие на принципе костной проводимости. Все, что можно было улучшить в рамках данной концепции – сделано. Цена у единственного дистрибьютера в России, компании medgadgets, составляет 10 990 рублей. Конечно, это достаточно много, но зато вы получите не только удобство и высокое качество музыки, но и станете обладателем действительно уникального гаджета, чего не так уж и легко добиться в современном мире.