Виниловый проигрыватель с мощными колонками. Обзор Alive Audio Duet

Мы продолжаем изучать виниловые проигрыватели и сегодня рассмотрим Alive Audio Duet, отличием которой от рассмотренных ранее моделей стало исполнение с двумя мощными колонками в комплекте. При этом по исполнению он придерживается классического стиля, выступая не только полноценным мультимедийным центром с выбором источников воспроизведения, но и стильным элементом интерьера.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с данными по характеристиками. Комплект включает две колонки и кабели для них, сам проигрыватель, руководство пользователя, кабели для подключения двух модулей, AUX-кабель, пульт ДУ, инструкцию.

Alive Audio Duet обзор

Внешний вид

Основная часть состоит из двух элементов, установить их можно как друг над другом, так и расположить рядом. Не знаем задумывал ли это производитель, но есть и возможность использовать только часть с виниловым проигрывателем, но для этого нужно будет приобрести отдельно 12 вольтовый блок питания с распространённым типом разъема.

Корпус черного цвета и лицевая панель с текстурой под шлифованный металл. Это ретро стиль, который обыгран еще двумя элементами со шкалой и механическими стрелками с тепловой ламповой подсветкой.

Органы управления распределены по двумя элементам. На виниловой части кнопка включения, на втором элементе регуляторы басов и высоких частот, громкости и балансировки. Гармонично встроены механические кнопки управления воспроизведениям. По центру лоток для оптического диска.

Для соединения между собой элементов Alive Audio Duet необходимо подключить два отдельных кабеля, это двухсторонний стерео RCA и кабель питания. Встроенный блок питания находится в основании.

Две колонки подключаются к коннекторам с пружинными зажимами. Такое исполнение позволит индивидуально подбирать необходимую длину кабеля, сократив комплектный или наоборот увеличить.

Комплектные колонки идут с мощностью по 25 Вт каждая. В них установлено по два динамика, это высокочастотный и низкочастотный. Корпус колонок из МДФ, лицевая панель с рамкой обтянутой тканью

Смотрится в сборке система стильно и что не маловажно как единое целое. Отметим аккуратно нанесенный слоган – Sound for life (музыка для жизни).

На верхней стороне у элемента винилового проигрывателя защитная крышка из тонированного пластика. На ее тыльной части есть вырез, который необходим для установки больших пластинок.

В рабочей зоне у винилового проигрывателя переключатель скоростей воспроизведения. Тонарм из металла, предустановлена керамическая игла с напылением. Используется ременной привод. Опорный диск из алюминия.

Тесты

Комплектуется система компактным пультом управления, который позволяет полноценно управлять воспроизведением не вставая с дивана.Как и рассмотренные устройства производителя, здесь возможности не ограничены винилом, это полноценный мультимедийный центр с выбором источников музыкального контента. В итоге это винил, CD-диски, Bluetooth, проводное подключение через AUX, FM-радио. Поддерживает пластинки 33, 45 и 78 оборотов в минуту. От работы винилового проигрывателя остались под впечатлением, здесь теплый ламповый звук с характерными «живыми» нотками хорошо раскрывают комплектные динамики.

Помимо винила можно послушать оставшуюся коллекцию CD-дисков и конечно использовать с актуальными источниками. Подключить смартфон, слушать стриминговые сервисы или аудиокниги, послушать радиостанции или соединить с проводным источником сигнала. Все это позволяет использовать его как центральный элемент домашней аудиосистемы развлечений.

Итоги

При этом пользователь сможет изменять балансировку верхних и нижних частот, корректируя с помощи пары регуляторов. Звуковая сцена раскрывает как классику, так и танцевальные современные композиции.Alive Audio Duet –виниловый проигрыватель с мощными динамиками, выполненный в стильном корпусе и предлагающий широкий выбор источников воспроизведения. У него качественное техническое оснащение, позволяющее насладиться виниловыми пластинками с разной скоростью воспроизведения и диаметрома также использовать его как центральный элемент аудио развлечений дома. Проблем и сбоев в ходе длительной эксплуатации выявлено не было.