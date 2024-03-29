Виниловый проигрыватель с мощными колонками. Обзор Alive Audio Duet

Поставляется в коробке из плотного картона с данными по характеристиками. Комплект включает две колонки и кабели для них, сам проигрыватель, руководство пользователя, кабели для подключения двух модулей, AUX-кабель, пульт ДУ, инструкцию.
Корпус черного цвета и лицевая панель с текстурой под шлифованный металл. Это ретро стиль, который обыгран еще двумя элементами со шкалой и механическими стрелками с тепловой ламповой подсветкой.
Органы управления распределены по двумя элементам. На виниловой части кнопка включения, на втором элементе регуляторы басов и высоких частот, громкости и балансировки. Гармонично встроены механические кнопки управления воспроизведениям. По центру лоток для оптического диска.
Для соединения между собой элементов Alive Audio Duet необходимо подключить два отдельных кабеля, это двухсторонний стерео RCA и кабель питания. Встроенный блок питания находится в основании.
Две колонки подключаются к коннекторам с пружинными зажимами. Такое исполнение позволит индивидуально подбирать необходимую длину кабеля, сократив комплектный или наоборот увеличить.
Комплектные колонки идут с мощностью по 25 Вт каждая. В них установлено по два динамика, это высокочастотный и низкочастотный. Корпус колонок из МДФ, лицевая панель с рамкой обтянутой тканью
Смотрится в сборке система стильно и что не маловажно как единое целое. Отметим аккуратно нанесенный слоган – Sound for life (музыка для жизни).
На верхней стороне у элемента винилового проигрывателя защитная крышка из тонированного пластика. На ее тыльной части есть вырез, который необходим для установки больших пластинок.
В рабочей зоне у винилового проигрывателя переключатель скоростей воспроизведения. Тонарм из металла, предустановлена керамическая игла с напылением. Используется ременной привод. Опорный диск из алюминия.
Комплектуется система компактным пультом управления, который позволяет полноценно управлять воспроизведением не вставая с дивана.
Помимо винила можно послушать оставшуюся коллекцию CD-дисков и конечно использовать с актуальными источниками. Подключить смартфон, слушать стриминговые сервисы или аудиокниги, послушать радиостанции или соединить с проводным источником сигнала. Все это позволяет использовать его как центральный элемент домашней аудиосистемы развлечений.
При этом пользователь сможет изменять балансировку верхних и нижних частот, корректируя с помощи пары регуляторов. Звуковая сцена раскрывает как классику, так и танцевальные современные композиции.