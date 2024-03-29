Виниловый проигрыватель с мощными колонками. Обзор Alive Audio Duet

Мы продолжаем изучать виниловые проигрыватели и сегодня рассмотрим Alive Audio Duet, отличием которой от рассмотренных ранее моделей стало исполнение с двумя мощными колонками в комплекте. При этом по исполнению он придерживается классического стиля, выступая не только полноценным мультимедийным центром с выбором источников воспроизведения, но и стильным элементом интерьера.

Alive Audio Duet

Комплектация

Alive Audio Duet

Поставляется в коробке из плотного картона с данными по характеристиками. Комплект включает две колонки и кабели для них, сам проигрыватель, руководство пользователя, кабели для подключения двух модулей, AUX-кабель, пульт ДУ, инструкцию.

Alive Audio Duet

Alive Audio Duet обзор

Внешний вид

Основная часть состоит из двух элементов, установить их можно как друг над другом, так и расположить рядом. Не знаем задумывал ли это производитель, но есть и возможность использовать только часть с виниловым проигрывателем, но для этого нужно будет приобрести отдельно 12 вольтовый блок питания с распространённым типом разъема.

Alive Audio Duet

Корпус черного цвета и лицевая панель с текстурой под шлифованный металл. Это ретро стиль, который обыгран еще двумя элементами со шкалой и механическими стрелками с тепловой ламповой подсветкой.

Alive Audio Duet

Органы управления распределены по двумя элементам. На виниловой части кнопка включения, на втором элементе регуляторы басов и высоких частот, громкости и балансировки. Гармонично встроены механические кнопки управления воспроизведениям. По центру лоток для оптического диска.

Alive Audio Duet

Для соединения между собой элементов Alive Audio Duet необходимо подключить два отдельных кабеля, это двухсторонний стерео RCA и кабель питания. Встроенный блок питания находится в основании.

Alive Audio Duet

Две колонки подключаются к коннекторам с пружинными зажимами. Такое исполнение позволит индивидуально подбирать необходимую длину кабеля, сократив комплектный или наоборот увеличить.

Alive Audio Duet

Комплектные колонки идут с мощностью по 25 Вт каждая. В них установлено по два динамика, это высокочастотный и низкочастотный. Корпус колонок из МДФ, лицевая панель с рамкой обтянутой тканью

Alive Audio Duet

Смотрится в сборке система стильно и что не маловажно как единое целое. Отметим аккуратно нанесенный слоган – Sound for life (музыка для жизни).

Alive Audio Duet

На верхней стороне у элемента винилового проигрывателя защитная крышка из тонированного пластика. На ее тыльной части есть вырез, который необходим для установки больших пластинок.

Alive Audio Duet

В рабочей зоне у винилового проигрывателя переключатель скоростей воспроизведения. Тонарм из металла, предустановлена керамическая игла с напылением. Используется ременной привод. Опорный диск из алюминия.

Alive Audio Duet

Комплектуется система компактным пультом управления, который позволяет полноценно управлять воспроизведением не вставая с дивана.

Тесты

Как и рассмотренные устройства производителя, здесь возможности не ограничены винилом, это полноценный мультимедийный центр с выбором источников музыкального контента. В итоге это винил, CD-диски, Bluetooth, проводное подключение через AUX, FM-радио. Поддерживает пластинки 33, 45 и 78 оборотов в минуту. От работы винилового проигрывателя остались под впечатлением, здесь теплый ламповый звук с характерными «живыми» нотками хорошо раскрывают комплектные динамики.

Alive Audio Duet

Помимо винила можно послушать оставшуюся коллекцию CD-дисков и конечно использовать с актуальными источниками. Подключить смартфон, слушать стриминговые сервисы или аудиокниги, послушать радиостанции или соединить с проводным источником сигнала. Все это позволяет использовать его как центральный элемент домашней аудиосистемы развлечений.

Alive Audio Duet

При этом пользователь сможет изменять балансировку верхних и нижних частот, корректируя с помощи пары регуляторов. Звуковая сцена раскрывает как классику, так и танцевальные современные композиции.

Итоги

Alive Audio Duet –виниловый проигрыватель с мощными динамиками, выполненный в стильном корпусе и предлагающий широкий выбор источников воспроизведения. У него качественное техническое оснащение, позволяющее насладиться виниловыми пластинками с разной скоростью воспроизведения и диаметрома также использовать его как центральный элемент аудио развлечений дома. Проблем и сбоев в ходе длительной эксплуатации выявлено не было.
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