Обзор Alive Audio FUSION Dark Wood. Тест винилового проигрывателя

Несмотря на то что сейчас в музыкальной отрасли акцент смещен на цифровой тип контента, свою популярность среди любителей «тепловой и ламповой» музыки сохраняют виниловые пластинки. На момент начала 2022 года это самые кассовые и популярные физические носители с музыкальными композициями. Тестируемый проигрыватель Alive Audio FUSION Dark Wood позволит владельцу «потрогать музыку» в век «бездушной» цифровизации.

Комплектация

Упакован в коробку с изображением проигрывателя и подробными данными по техническим характеристикам и особенностям. Комплект включает RCA-кабели и руководство пользователя.

Alive Audio FUSION Dark Wood обзор

Внешний вид

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Корпус выполнен в ретро-стилистике. Как отмечает сам производитель, они вдохновлялись дизайном радиол 50-х годов. И им это удалось.

Корпус выполнен из МДФ темно-коричневого цвета с выраженным рисунком дерева.

Сверху крышка с упором, удерживающим ее во время проигрывания пластинок в открытом состоянии. В режиме ожидания предотвратит попадание пыли на винил и рабочую камеру.

На обратной стороне пара RCA-разъемов, используемых для вывода звука на внешнюю акустику, а также подключения проводного источника сигнала. Встроенные стереодинамики с активным питанием тоже есть.

Также можно обратить внимание на несъемную гибкую антенну FM-приемника. Для питания подключается к розетке 220В.

Нижняя часть лицевой панели обтянута тканью светлого света. Она оживляет внешний вид Alive Audio FUSION Dark Wood.

Это же касается центрального регулятора со шкалой FM-диапазона, подсвечиваемой мягкой подсветкой.

Еще два регулятора по краям. Левый управляет громкостью воспроизведения, правый переключает режимы воспроизведения.

В рабочей зоне винилового проигрывателя традиционный набор элементов, состоящий из центральной оси, диска и картриджа. Есть переключатель скорости воспроизведения.

Тесты

Начнем рассмотрение особенностей работы и тестирование с изучения проигрывания винила. Для снятия информации используется игла ITNP-LC1 и керамический картридж. Вращение используется электрический двигатель с ременным приводом. Поддерживает три скорости воспроизведения 33 1/3, 45, 78 оборотов в минуту.

Если оценивать звуковую сцену можем отметить мягкие средние частоты и выраженный вокал. Присутствует достаточный уровень детализации. Воспроизводимый звук приятно слушать. Плюс есть возможность интеграции в уже имеющуюся акустическую систему дома.

Помимо воспроизведения винила есть встроенный FM-тюнер с диапазоном частот, используемыми российскими радиостанциями. Качество приема хорошее, тесты проводились в городе и на дачном участке. Также есть поддержка проводного подключения, например плеера или смартфона.

Тест звучания Alive Audio FUSION Dark Wood

Итоги

Есть и встроенный Bluetooth 5.0, позволяющий подключиться к проигрывателю со смартфона. В этом режиме выступает в качестве внешней колонки.Alive Audio FUSION Dark Wood – позволит наслаждаться звучанием уже имеющейся коллекции виниловых пластинок, выпущенных до 90х, так и современных. Помимо этого, поддерживает FM, Bluetooth и кабельное подключение. Для своей невысокой стоимости он хорошо технически оснащен и отлично выглядит.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".