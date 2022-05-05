Обзор Alive Audio FUSION Dark Wood. Тест винилового проигрывателя

Упакован в коробку с изображением проигрывателя и подробными данными по техническим характеристикам и особенностям. Комплект включает RCA-кабели и руководство пользователя.
Корпус выполнен из МДФ темно-коричневого цвета с выраженным рисунком дерева.
Сверху крышка с упором, удерживающим ее во время проигрывания пластинок в открытом состоянии. В режиме ожидания предотвратит попадание пыли на винил и рабочую камеру.
На обратной стороне пара RCA-разъемов, используемых для вывода звука на внешнюю акустику, а также подключения проводного источника сигнала. Встроенные стереодинамики с активным питанием тоже есть.
Также можно обратить внимание на несъемную гибкую антенну FM-приемника. Для питания подключается к розетке 220В.
Нижняя часть лицевой панели обтянута тканью светлого света. Она оживляет внешний вид Alive Audio FUSION Dark Wood.
Это же касается центрального регулятора со шкалой FM-диапазона, подсвечиваемой мягкой подсветкой.
Еще два регулятора по краям. Левый управляет громкостью воспроизведения, правый переключает режимы воспроизведения.
В рабочей зоне винилового проигрывателя традиционный набор элементов, состоящий из центральной оси, диска и картриджа. Есть переключатель скорости воспроизведения.
Начнем рассмотрение особенностей работы и тестирование с изучения проигрывания винила. Для снятия информации используется игла ITNP-LC1 и керамический картридж. Вращение используется электрический двигатель с ременным приводом. Поддерживает три скорости воспроизведения 33 1/3, 45, 78 оборотов в минуту.
Если оценивать звуковую сцену можем отметить мягкие средние частоты и выраженный вокал. Присутствует достаточный уровень детализации. Воспроизводимый звук приятно слушать. Плюс есть возможность интеграции в уже имеющуюся акустическую систему дома.
Помимо воспроизведения винила есть встроенный FM-тюнер с диапазоном частот, используемыми российскими радиостанциями. Качество приема хорошее, тесты проводились в городе и на дачном участке. Также есть поддержка проводного подключения, например плеера или смартфона.
Есть и встроенный Bluetooth 5.0, позволяющий подключиться к проигрывателю со смартфона. В этом режиме выступает в качестве внешней колонки.