Обзор Alive Audio FUSION Dark Wood. Тест винилового проигрывателя

Несмотря на то что сейчас в музыкальной отрасли акцент смещен на цифровой тип контента, свою популярность среди любителей «тепловой и ламповой» музыки сохраняют виниловые пластинки. На момент начала 2022 года это самые кассовые и популярные физические носители с музыкальными композициями. Тестируемый проигрыватель Alive Audio FUSION Dark Wood позволит владельцу «потрогать музыку» в век «бездушной» цифровизации.

Alive Audio FUSION Dark Wood

Комплектация

Alive Audio FUSION Dark Wood

Упакован в коробку с изображением проигрывателя и подробными данными по техническим характеристикам и особенностям. Комплект включает RCA-кабели и руководство пользователя.

Alive Audio FUSION Dark Wood

Alive Audio FUSION Dark Wood обзор

Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Внешний вид

Корпус выполнен в ретро-стилистике. Как отмечает сам производитель, они вдохновлялись дизайном радиол 50-х годов. И им это удалось.

Alive Audio FUSION Dark Wood

Корпус выполнен из МДФ темно-коричневого цвета с выраженным рисунком дерева.

Alive Audio FUSION Dark Wood

Сверху крышка с упором, удерживающим ее во время проигрывания пластинок в открытом состоянии. В режиме ожидания предотвратит попадание пыли на винил и рабочую камеру.

Alive Audio FUSION Dark Wood

На обратной стороне пара RCA-разъемов, используемых для вывода звука на внешнюю акустику, а также подключения проводного источника сигнала. Встроенные стереодинамики с активным питанием тоже есть.

Alive Audio FUSION Dark Wood

Также можно обратить внимание на несъемную гибкую антенну FM-приемника. Для питания подключается к розетке 220В.

Alive Audio FUSION Dark Wood

Нижняя часть лицевой панели обтянута тканью светлого света. Она оживляет внешний вид Alive Audio FUSION Dark Wood.

Alive Audio FUSION Dark Wood

Это же касается центрального регулятора со шкалой FM-диапазона, подсвечиваемой мягкой подсветкой.

Alive Audio FUSION Dark Wood

Еще два регулятора по краям. Левый управляет громкостью воспроизведения, правый переключает режимы воспроизведения.

Alive Audio FUSION Dark Wood

В рабочей зоне винилового проигрывателя традиционный набор элементов, состоящий из центральной оси, диска и картриджа. Есть переключатель скорости воспроизведения.

Alive Audio FUSION Dark Wood

Тесты

Alive Audio FUSION Dark Wood

Начнем рассмотрение особенностей работы и тестирование с изучения проигрывания винила. Для снятия информации используется игла ITNP-LC1 и керамический картридж. Вращение используется электрический двигатель с ременным приводом. Поддерживает три скорости воспроизведения 33 1/3, 45, 78 оборотов в минуту.

Alive Audio FUSION Dark Wood

Если оценивать звуковую сцену можем отметить мягкие средние частоты и выраженный вокал. Присутствует достаточный уровень детализации. Воспроизводимый звук приятно слушать. Плюс есть возможность интеграции в уже имеющуюся акустическую систему дома.

Alive Audio FUSION Dark Wood

Помимо воспроизведения винила есть встроенный FM-тюнер с диапазоном частот, используемыми российскими радиостанциями. Качество приема хорошее, тесты проводились в городе и на дачном участке. Также есть поддержка проводного подключения, например плеера или смартфона.

Alive Audio FUSION Dark Wood

Есть и встроенный Bluetooth 5.0, позволяющий подключиться к проигрывателю со смартфона. В этом режиме выступает в качестве внешней колонки.

Тест звучания Alive Audio FUSION Dark Wood

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAlive Audio FUSION Dark Wood – позволит наслаждаться звучанием уже имеющейся коллекции виниловых пластинок, выпущенных до 90х, так и современных. Помимо этого, поддерживает FM, Bluetooth и кабельное подключение. Для своей невысокой стоимости он хорошо технически оснащен и отлично выглядит.
Alive Audio FUSION Dark Wood получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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