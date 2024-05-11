Недорогой виниловый проигрыватель в виде стильного чемоданчика. Обзор Alive Audio GLAM

Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Alive Audio GLAM представлен сразу в нескольких цветах и его преимуществом помимо доступной стоимости стал формат исполнения в виде компактного чемодана, которые можно будет брать с собой в гости, а также возможностью запуска запитав от PowerBank. При этом он поддерживает все доступные диаметры пластинок и три скорости воспроизведения, встроенные динамики и Bluetooth для подключения смартфона.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, на лицевой стороне изображение и данные по особенностям исполнения. Комплект включает адаптер питания, USB-кабель, тематические наклейки, руководство пользователя на русском языке.

Alive Audio GLAM обзор

Внешний вид

Доступна целая цветовая палитра вариантов исполнения: мятная, зеленая, вишневая, молочная, черная и нежно розовая. Выглядит стильно и можно подобрать под свой вкус.

Внешне в собранном состоянии сложно идентифицировать, что перед нами виниловый проигрыватель. Это чемодан с ручкой и металлическими уголками которые предотвращают повреждения при перевозке.

На лицевую сторону по краям от ручки выведены решетки динамиков, здесь их два по 3 Вт каждый. По качеству звука и громкости сопоставимо с портативными колонками в близком ценовом сегменте.

На основании четыре пластиковые ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности.

В открытом положении крышка хорошо удерживает свое положение. Внутренняя ее сторона белого цвета с логотипом бренда по центру.

Рабочая часть Alive Audio GLAM из пластика черного цвета. Справа в ряд расположены аудиовход, переключатель источников сигнала, регулятор громкости, совмещенный с кнопкой включения, выход на наушники.

Тонарм выполнен из металла. Установлена керамическая игла с алмазным наполнением и ременной привод. Рядом с ним находятся микролифт, переключатель автоматической остановки воспроизведения, трехпозиционный для изменения скорости.

На обратной стороне RCA-выходы на внешнюю акустику. Передача питания идет через USB-C разъем, запитать можно как от адаптера питания в розетку или от внешней батарейки.

Тесты

Несмотря на компактные габариты тут можно ставить пластинки диаметром 12 дюймов. Проблем с их воспроизведением на Alive Audio GLAM не было. Звук легкий, тональный баланс на встроенной и внешней акустике смещен в средневерхнюю область, басы не выражены. Динамика хорошая, но может не хватать детальности.

Потребление тока при работе небольшое, от внешней батарейки без подключения к розетке будет работать долго. Из дополнительных возможностей доступно соединение по Bluetooth 5.0 со смартфоном и проводное через аудиоразъем.

Итоги

Alive Audio GLAM – недорогой виниловый проигрыватель, выполненный в стильном и компактном корпусе, удобным для перевозки и оснащенный стереодинамиками. Отличный вариант для того чтобы приобщиться к винилу или прослушать доставшуюся коллекцию пластинок.