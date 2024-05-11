Недорогой виниловый проигрыватель в виде стильного чемоданчика. Обзор Alive Audio GLAM

Доступна целая цветовая палитра вариантов исполнения: мятная, зеленая, вишневая, молочная, черная и нежно розовая. Выглядит стильно и можно подобрать под свой вкус.
Внешне в собранном состоянии сложно идентифицировать, что перед нами виниловый проигрыватель. Это чемодан с ручкой и металлическими уголками которые предотвращают повреждения при перевозке.
На лицевую сторону по краям от ручки выведены решетки динамиков, здесь их два по 3 Вт каждый. По качеству звука и громкости сопоставимо с портативными колонками в близком ценовом сегменте.
На основании четыре пластиковые ножки, обеспечивающие устойчивое расположение на ровной поверхности.
В открытом положении крышка хорошо удерживает свое положение. Внутренняя ее сторона белого цвета с логотипом бренда по центру.
Рабочая часть Alive Audio GLAM из пластика черного цвета. Справа в ряд расположены аудиовход, переключатель источников сигнала, регулятор громкости, совмещенный с кнопкой включения, выход на наушники.
Тонарм выполнен из металла. Установлена керамическая игла с алмазным наполнением и ременной привод. Рядом с ним находятся микролифт, переключатель автоматической остановки воспроизведения, трехпозиционный для изменения скорости.
На обратной стороне RCA-выходы на внешнюю акустику. Передача питания идет через USB-C разъем, запитать можно как от адаптера питания в розетку или от внешней батарейки.
Потребление тока при работе небольшое, от внешней батарейки без подключения к розетке будет работать долго. Из дополнительных возможностей доступно соединение по Bluetooth 5.0 со смартфоном и проводное через аудиоразъем.