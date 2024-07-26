Винтажный стиль и высокое качество звука. Обзор винилового проигрывателя Alive Audio Great Gatsby Dark Wood

Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Alive Audio Great Gatsby использует высокоточный ременной привод и керамическую иглу с напылением. Выполнен он в корпусе в винтажном стиле со встроенными динамиками мощностью 10 Вт. Поддерживает воспроизведение на нескольких скоростях пластинок диаметром 7, 10 и 12 дюймов.

Alive Audio Great Gatsby Dark Wood

Комплектация

Alive Audio Great Gatsby Dark Wood

Упакован в коробку из плотного картона с изображением системы и данными по техническим характеристикам. Комплект включает питающий кабель, аудиокабель с RCA-разъемами, инструкцию по эксплуатации на русском языке.

Alive Audio Great Gatsby Dark Wood

Внешний вид

Внешне проигрыватель вызывает массу положительных эмоций. Чего стоит только обтянутая плотной тканью нижняя часть лицевой панели и аналоговая панель с подсветкой по центру с механической ручкой для настройки радиостанций.

Alive Audio Great Gatsby Dark Wood

Помимо этого, панель управления включает кнопки для переключения треков, проведения синхронизации Bluetooth. Регулятор громкости и переключатель источников воспроизведения. На передней панели также есть лоток для установки диска.

Alive Audio Great Gatsby Dark Wood

Основная часть корпуса выполнена из дерева, включая крышку, которая закрывает верхнюю часть. Открывается при помощи пары петель, в открытом положении фиксируется ножкой.

Alive Audio Great Gatsby Dark Wood

В рабочей зоне винилового проигрывателя пластиковый диск, тонарм из металла дополнительно фиксируется в режиме ожидания с помощью защелок. На иглу установлен защитный колпачок, который перед воспроизведением нужно снять. Механический переключатель скоростей с тремя положениями.

Alive Audio Great Gatsby Dark Wood

На основании у Alive Audio Great Gatsby четыре ножки с прорезиненными накладками. Стоит на ровной поверхности устойчиво, при воспроизведении пластинок не вибрирует.

Alive Audio Great Gatsby Dark Wood

С обратной стороны корпуса гнездо подключения питающего кабеля, здесь встроенный блок питания. При работе не давал наводок и заметно не нагревался. Есть линейные RCA-выходы на внешнюю акустику, а также кабель, выполняющий функцию антенны FM-тюнера.

Alive Audio Great Gatsby Dark Wood

Тесты

Alive Audio Great Gatsby поддерживает различные источники воспроизведения и для вывода звука по умолчанию использует встроенные динамики мощностью 10 Вт. Их вполне хватает для воспроизведения в обычной комнате, как по громкости, так и общей насыщенности сцены. Хотя искушенные пользователи всегда смогут подключить внешнюю акустику или ресивер.

Alive Audio Great Gatsby Dark Wood

Установить можно пластинки диаметром до 12 дюймов. За снятие звука отвечает керамическая игла с алмазным напылением. Воспроизведение ровное. Звук насыщен и хорошо детализирован. На нем мы слушали свою небольшую коллекцию пластинок в жанрах рок и классика. Живое звучание не могут заменить современные стриминговые сервисы и цифровые коллекции.

Alive Audio Great Gatsby Dark Wood

Хотя данная система универсальна и к ней можно будет подключить по Bluetooth смартфон. Здесь все как с портативными колонками, дальность соединения до 10 метров. Есть FM-тюнер, который хорошо себя показал при эксплуатации на даче.

Alive Audio Great Gatsby Dark Wood

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorAlive Audio Great Gatsby – виниловый проигрыватель, сочетающий в себе выверенный стиль в качественно исполненном корпусе, а также продвинутое техническое оснащение, обеспечивающее как воспроизведение винила, так и целый ряд других современных источников воспроизведения.
Alive Audio Great Gatsby получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Портативная колонка с защитой от воды. Обзор SVEN PS-315…
Изучаемая сегодня колонка SVEN PS-315 может эксплуатироваться не только в помещении, но и на природе, пля…
Bose представила беспроводную колонку SoundLink Max…
Американская компания Bose пополнила ассортимент беспроводных колонок моделью SoundLink Max, которая появ…
Представлена беспроводная колонка Xiaomi Bluetooth Speaker…
Компания Xiaomi выпустила на международный рынок беспроводную колонку Bluetooth Speaker, цена и дата нача…
Раскачает любую вечеринку. Обзор VIPE NITRO X8 PULSAR…
Рынок портативной акустики заполнен различными колонками, которые в той или иной мере, можно использовать…
Недорогой виниловый проигрыватель в виде стильного чемоданчи…
Изучаемый сегодня виниловый проигрыватель Alive Audio GLAM представлен сразу в нескольких цветах и его пр…
Радиоприемник на дачу и природу. Обзор SVEN SRP-505…
Несмотря на распространение стриминговых сервисов, классическое радиовещание еще рано списывать со счетов…
Лучшие модели колонок JBL: Обзор возможностей и характеристи…
Компания JBL известна своими инновациями. В ее ассортименте - звуковые устройства с самыми современным…
Саундбар Hisense HS3100 оценен в 20 тысяч рублей …
Компания Hisense выпустила на российский рынок саундбары Hisense HS3100 и HS5100, которые уже доступны дл…
Стильный виниловый проигрыватель на каждый день. Обзор Lenco LS-50Стильный виниловый проигрыватель на каждый день. Обзор Lenco LS-50
Игровая портативная колонка на каждый день. Обзор A4Tech Bloody S3 CarryИгровая портативная колонка на каждый день. Обзор A4Tech Bloody S3 Carry
Виниловый проигрыватель с мощными колонками. Обзор Alive Audio DuetВиниловый проигрыватель с мощными колонками. Обзор Alive Audio Duet
Доступный саундбар с Bluetooth и подсветкой. Обзор Оклик OK-534SДоступный саундбар с Bluetooth и подсветкой. Обзор Оклик OK-534S
Виниловый проигрыватель с колонками и Bluetooth. Обзор Lenco LS-101 Виниловый проигрыватель с колонками и Bluetooth. Обзор Lenco LS-101
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor