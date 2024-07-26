Винтажный стиль и высокое качество звука. Обзор винилового проигрывателя Alive Audio Great Gatsby Dark Wood

Упакован в коробку из плотного картона с изображением системы и данными по техническим характеристикам. Комплект включает питающий кабель, аудиокабель с RCA-разъемами, инструкцию по эксплуатации на русском языке.
Помимо этого, панель управления включает кнопки для переключения треков, проведения синхронизации Bluetooth. Регулятор громкости и переключатель источников воспроизведения. На передней панели также есть лоток для установки диска.
Основная часть корпуса выполнена из дерева, включая крышку, которая закрывает верхнюю часть. Открывается при помощи пары петель, в открытом положении фиксируется ножкой.
В рабочей зоне винилового проигрывателя пластиковый диск, тонарм из металла дополнительно фиксируется в режиме ожидания с помощью защелок. На иглу установлен защитный колпачок, который перед воспроизведением нужно снять. Механический переключатель скоростей с тремя положениями.
На основании у Alive Audio Great Gatsby четыре ножки с прорезиненными накладками. Стоит на ровной поверхности устойчиво, при воспроизведении пластинок не вибрирует.
С обратной стороны корпуса гнездо подключения питающего кабеля, здесь встроенный блок питания. При работе не давал наводок и заметно не нагревался. Есть линейные RCA-выходы на внешнюю акустику, а также кабель, выполняющий функцию антенны FM-тюнера.
Установить можно пластинки диаметром до 12 дюймов. За снятие звука отвечает керамическая игла с алмазным напылением. Воспроизведение ровное. Звук насыщен и хорошо детализирован. На нем мы слушали свою небольшую коллекцию пластинок в жанрах рок и классика. Живое звучание не могут заменить современные стриминговые сервисы и цифровые коллекции.
Хотя данная система универсальна и к ней можно будет подключить по Bluetooth смартфон. Здесь все как с портативными колонками, дальность соединения до 10 метров. Есть FM-тюнер, который хорошо себя показал при эксплуатации на даче.