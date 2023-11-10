Доступный и стильный виниловый проигрыватель. Обзор Alive Audio MOVIE

Комплект включает адаптер питания, USB-кабель, аудиокабель, тематические стикеры.
На верхней грани ручка и два металлических замка, которые при переноске и хранении фиксируют крышку. Основание ровное, можно будет ставить вертикально, размещая его даже в ограниченном пространстве.
Важно отметить, что у проигрывателя основу корпуса составляет дерево, за счет чего улучшается не только звучание, но и снижается влияние вибрации при воспроизведении. Будет меньше восприимчиво к бытовой вибрации, например, шагам по полу и резонансу мебели.
На этой стороне находятся два отверстия фазоинвертора. Здесь панель портов ввода-вывода, включая RCA-выходы, питающий USB-C. Из интересного можно будет запитать от портативного источника питания, повышенных требований к мощности нет.
Пара динамиков находятся на боковой грани. Они также идут со стилизованной металлической рамкой и защитной сеткой.
При работе необходимо разместить горизонтально и откинуть крышку. Для гашения вибрации зафиксированы четыре прорезиненные ножки.
В рабочей зоне у Alive Audio MOVIE диск, противовес с тонармом и картриджем. Набор органов управления включает переключатель режимов работы, регулятор громкости. Есть аудиовход и выход.
Используется керамическая игла с алмазным напылением. Фонокорректор не искажает заметно звучание. По личным ощущениям, есть подъем по верхним частотам и недостаточные средние частоты, но здесь еще будет зависеть от того используются встроенные или внешние динамики.
Встроенные 3 Вт динамики парные, при этом владелец сможет подключить внешнюю акустику с помощью стерео RCA-выхода, а также используя проводные наушники.
Есть Bluetooth модуль с помощью которого к проигрывателю можно подключить смартфон и прослушивать музыку с него. Это делает его универсальным.