Доступный и стильный виниловый проигрыватель. Обзор Alive Audio MOVIE

Винил спустя значительное времени сохраняет не только свою актуальность, но и получил распространение в высоком ценовом сегменте среди аудиофилов. Хотя это не повод ограничивать себя в удовольствии, есть возможность подобрать доступные решения, при чем даже такие стильные как изучаемый сегодня Alive Audio MOVIE, выполненный с отсылкой к фильму «Форма Воды».

Alive Audio MOVIE

Комплектация

Упакован в коробку в двойную коробку. Внешняя это неокрашенный картон с логотипом бренда, а внутренняя уже с полиграфией.

Alive Audio MOVIE

Комплект включает адаптер питания, USB-кабель, аудиокабель, тематические стикеры.

Alive Audio MOVIE

Внешний вид

Выполнен в ретро-стиле с интересным подходом, когда корпус выполнен в виде саквояжа, внешние стенки которого обтянуты кожзамом. Есть и стилизованные ремни с клепками.

Alive Audio MOVIE

На верхней грани ручка и два металлических замка, которые при переноске и хранении фиксируют крышку. Основание ровное, можно будет ставить вертикально, размещая его даже в ограниченном пространстве.

Alive Audio MOVIE

Важно отметить, что у проигрывателя основу корпуса составляет дерево, за счет чего улучшается не только звучание, но и снижается влияние вибрации при воспроизведении. Будет меньше восприимчиво к бытовой вибрации, например, шагам по полу и резонансу мебели.

Alive Audio MOVIE

На этой стороне находятся два отверстия фазоинвертора. Здесь панель портов ввода-вывода, включая RCA-выходы, питающий USB-C. Из интересного можно будет запитать от портативного источника питания, повышенных требований к мощности нет.

Alive Audio MOVIE

Пара динамиков находятся на боковой грани. Они также идут со стилизованной металлической рамкой и защитной сеткой.

Alive Audio MOVIE

При работе необходимо разместить горизонтально и откинуть крышку. Для гашения вибрации зафиксированы четыре прорезиненные ножки.

Alive Audio MOVIE

В рабочей зоне у Alive Audio MOVIE диск, противовес с тонармом и картриджем. Набор органов управления включает переключатель режимов работы, регулятор громкости. Есть аудиовход и выход.

Alive Audio MOVIE

Тесты

Как и другие модели в доступном ценовом сегменте здесь используется ременной привод. Эта модель поддерживает три скорости вращения: 33, 45, 78 оборотов в минуту. Можно ставить пластинки диаметром от 7 до 12 дюймов. Опорный диск пластиковый.

Alive Audio MOVIE

Используется керамическая игла с алмазным напылением. Фонокорректор не искажает заметно звучание. По личным ощущениям, есть подъем по верхним частотам и недостаточные средние частоты, но здесь еще будет зависеть от того используются встроенные или внешние динамики.

Alive Audio MOVIE

Встроенные 3 Вт динамики парные, при этом владелец сможет подключить внешнюю акустику с помощью стерео RCA-выхода, а также используя проводные наушники.

Alive Audio MOVIE

Есть Bluetooth модуль с помощью которого к проигрывателю можно подключить смартфон и прослушивать музыку с него. Это делает его универсальным.

Итоги

Alive Audio MOVIE позволит владельцу наслаждаться живым звуком с виниловых пластинок и конечно любой прослушивание на таких проигрывателях это всегда не только музыка, но и сам ритуал, которая данная модель проводит четко и без сбоев. При этом формат исполнения делает его как хорошим подарком, так и стильным элементом интерьера. Поддержка питания от внешней батарейки, вывода звука на акустику, Bluetooth, трех скоростей вращения.
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