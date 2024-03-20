Музыкальный центр с винилом, кассетами и дисками. Обзор Alive Audio OLDTIMER

Поставляется в коробке с полиграфией, приведены ключевые особенности и характеристики. Внутри проигрыватель зафиксирован в палет из пенопласта. Комплект включает пульт управления и документацию.
Панель управления включает регуляторы громкости и поиска частоты радиостанций. Помимо кнопок переключения треков, источников воспроизведения и записи, есть та что отвечает за извлечение компакт диска, да эта модель их поддерживает, возможно у вас осталась коллекция. USB-вход, 3.5мм аудиовход и выход.
Справа отсек в который устанавливается кассета. Как итог тут целый набор поддерживаемых форматов носителей. Рядом с ним есть кнопка, используемая для перемотки.
С тыльной стороны вентиляционная решетка, выходы RCA на внешнюю акустику, кнопка питания и антенна радиоприемника. Блок питания встроенный, при работе не давал наводок и заметно не нагревался.
По краям под тканью со стилизованной рамкой скрываются динамика. На борту их два по 4 Вт каждый.
Крышка у Alive Audio OLDTIMER является общей частью корпуса, она выполнена из дерева. Для фиксации в открытом положении есть металлическая штанга.
В рабочей зоне винилового проигрывателя пластиковый опорный диск. Устанавливать на него можно и большие пластинки, например, 12 дюймовые, под них предусмотрен вырез в тыльной части. Поддерживает три скорости – 33, 45 и 78 оборотов, переключаемых с помощью регулятора. Рядом с ним, отвечающий за функцию автоматической остановки воспроизведения. Используется пьезоэлектрический звукосниматель с сапфировой иголкой, тут пассиковый привод.
При этом если с пластинки, диска или кассеты записать можно, то с радио эта функция ограничивается. При этом сам прием радиостанций работал хорошо, ловило все радиостанции в городе и за его пределами. А чего стоит исполнение шкалы с частотами.
Из источников воспроизведения также можно выбрать воспроизведение с флешки, проводного источника звука или подключив смартфон по Bluetooth. В итоге получаем полноценный комбайн, который поддерживает как актуальные источники, так и уже ставшие экзотикой.
Понравилось качество работы встроенных динамиков, их громкость достаточна для эксплуатации в квартире. Доступен вывод на внешние колонки.