Музыкальный центр с винилом, кассетами и дисками. Обзор Alive Audio OLDTIMER

Все-таки умели раньше делать продукты с душой, это касается как внешнего вида, так и исполнения. Взять те же виниловые проигрыватели, которые и спустя несколько поколений остается не только актуальным, но и востребованным. Изучаемый сегодня Alive Audio OLDTIMER помимо технического оснащения привлекает к себе внимание внешним исполнением.

Комплектация

Поставляется в коробке с полиграфией, приведены ключевые особенности и характеристики. Внутри проигрыватель зафиксирован в палет из пенопласта. Комплект включает пульт управления и документацию.

Alive Audio OLDTIMER обзор

Внешний вид

Внешнее исполнение корпуса здесь настоящее искусство. Ретро стиль с натуральным деревом, обшивкой решеток динамика из ткани. Все это удачно дополняет шкала радиоприемника, подсвечиваемая теплым желтым светом. Этот виниловый проигрыватель станет элементом интерьера, который привлекает к себе внимание.

Панель управления включает регуляторы громкости и поиска частоты радиостанций. Помимо кнопок переключения треков, источников воспроизведения и записи, есть та что отвечает за извлечение компакт диска, да эта модель их поддерживает, возможно у вас осталась коллекция. USB-вход, 3.5мм аудиовход и выход.

Справа отсек в который устанавливается кассета. Как итог тут целый набор поддерживаемых форматов носителей. Рядом с ним есть кнопка, используемая для перемотки.

С тыльной стороны вентиляционная решетка, выходы RCA на внешнюю акустику, кнопка питания и антенна радиоприемника. Блок питания встроенный, при работе не давал наводок и заметно не нагревался.

По краям под тканью со стилизованной рамкой скрываются динамика. На борту их два по 4 Вт каждый.

Крышка у Alive Audio OLDTIMER является общей частью корпуса, она выполнена из дерева. Для фиксации в открытом положении есть металлическая штанга.

В рабочей зоне винилового проигрывателя пластиковый опорный диск. Устанавливать на него можно и большие пластинки, например, 12 дюймовые, под них предусмотрен вырез в тыльной части. Поддерживает три скорости – 33, 45 и 78 оборотов, переключаемых с помощью регулятора. Рядом с ним, отвечающий за функцию автоматической остановки воспроизведения. Используется пьезоэлектрический звукосниматель с сапфировой иголкой, тут пассиковый привод.

Тесты

Мы пробовали воспроизводить разные пластики, проблем за время эксплуатации замечено не было. По завершению корректно работала функция автостоп. Выдает неплохую детализацию и характерные аналоговые нотки. Также проверили работу с аудиокассетой и диском. Из интересного отметим возможность оцифровать, сохранив при этом запись на внешний USB-накопитель.

При этом если с пластинки, диска или кассеты записать можно, то с радио эта функция ограничивается. При этом сам прием радиостанций работал хорошо, ловило все радиостанции в городе и за его пределами. А чего стоит исполнение шкалы с частотами.

Из источников воспроизведения также можно выбрать воспроизведение с флешки, проводного источника звука или подключив смартфон по Bluetooth. В итоге получаем полноценный комбайн, который поддерживает как актуальные источники, так и уже ставшие экзотикой.

Понравилось качество работы встроенных динамиков, их громкость достаточна для эксплуатации в квартире. Доступен вывод на внешние колонки.

Итоги

Alive Audio OLDTIMER – музыкальный центр с винилом, дисками и кассетами, а также другими источниками, включая беспроводное подключение к смартфону. Три скорости воспроизведения, корпус из дерева, функция переноса записи на флешку, пульт ДУ в комплекте, встроенные динамики и вывод на внешнюю акустику.